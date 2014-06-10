نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 وزارة التربية والتعليم في ليبيا

ليبيا طرابلس – كتبت رهف غميض:

انتهت اليوم عملية رصد وتصحيح اوراق اجابات شهادة اتمام التعليم الاساسي الصف التاسع في ليبيا وتنوي وزارة التربية والتعليم الليبية الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2017 في ليبيا اليوم الاحد في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد افاد المكتب الاعلامي الرسمي في وزارة التربية والتعليم ليبيا انه لا صحة لكل ما تردد بالفترة السابقة عن تسرب لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية وان عمليات التصحيح وتدقيق اجابات الطلاب كانت لم تنتهي في حينها على مستوى جميع المناطق التعليمية في ليبيا.

وطمأن المسئولون الطلاب وناشدوهم عدم القلق على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 ليبيا حيث توضح المؤشرات الاولية ان معدل النجاح مرتفعة هذا العام وسوف يتم عرض هذه النسب عند الاعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية اتمام التعليم الاساسي.

ولمعرفة نتائج الصف التاسع من خلال الانترنت يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا الذي يقدم نتائج الاعدادية الليبية 2017 ويتيح للاهالي وللطلبة معرفة مجموعهم الكلي ودرجاتهم بالاختبارات كما سيعلن عنها ايضا بمجرد ظهورها واعتمادها رسميا على جميع القنوات الرسمية للدولة ووسائل الاعلام وكذلك يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال التليفون.

ولمعرفة نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع في ليبيا اضغط هنا >> http://www.edu.gov.ly

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نتيجة الاعدادية ليبيا 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم