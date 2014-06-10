نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 وزارة التربية والتعليم في ليبيا

وزارة التربية والتعليم ليبيا نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

ليبيا طرابلس – كتبت رهف غميض:

انتهت اليوم عملية رصد وتصحيح اوراق اجابات شهادة اتمام التعليم الاساسي الصف التاسع في ليبيا وتنوي وزارة التربية والتعليم الليبية الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2017 في ليبيا اليوم الاحد في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد افاد المكتب الاعلامي الرسمي في وزارة التربية والتعليم ليبيا انه لا صحة لكل ما تردد بالفترة السابقة عن تسرب لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية وان عمليات التصحيح وتدقيق اجابات الطلاب كانت لم تنتهي في حينها على مستوى جميع المناطق التعليمية في ليبيا.

وطمأن المسئولون الطلاب وناشدوهم عدم القلق على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 ليبيا حيث توضح المؤشرات الاولية ان معدل النجاح مرتفعة هذا العام وسوف يتم عرض هذه النسب عند الاعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية اتمام التعليم الاساسي.

ولمعرفة نتائج الصف التاسع من خلال الانترنت يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا الذي يقدم نتائج الاعدادية الليبية 2017 ويتيح للاهالي وللطلبة معرفة مجموعهم الكلي ودرجاتهم بالاختبارات كما سيعلن عنها ايضا بمجرد ظهورها واعتمادها رسميا على جميع القنوات الرسمية للدولة ووسائل الاعلام وكذلك يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال التليفون.

ولمعرفة نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع في ليبيا اضغط هنا >> http://www.edu.gov.ly

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نتيجة الاعدادية ليبيا 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم

10/06/2014 143 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , ,
143 comments
  1. بوعزوم 18/07/2017 15:16 -

    نبي نعرف النتيجه الاسم بوعزوم ميلاد بوعزوم

    رقم الجلوس 102237

  2. عبد المالك فاتح حباس 15/07/2017 18:23 -

    اريد ان اعرف نتيجتي اسمي عبد المالك فاتح محمد حباس رقم جلوسي 159.567.00 رقم القيد 20075055 المنطقة الزاوية المدرسة ثورة الحجارة.

  3. ساره يوسف ريحان 17/06/2017 06:16 -

    ارجوكم نبي نتيجتي رقم الجلوس 227

  6. احمد 02/06/2017 03:09 -

    انا احمد نبي نعرف نتيجة رقم الجلوس 18

  7. بلال افليفل 21/10/2016 21:51 -

    نبو نعرفو نتيجةلشاب رقم الجلوس 108770

  8. ملاك بشير 18/09/2016 19:12 -

    ملاك بشير الهمالي علي رقم الجلوس601124اريد معرفة النتيجه

  9. توتو 22/08/2016 22:13 -

    ارجوك نبي نعرف النتيجه رقم الجلوس 203065

  10. انس العماري 22/08/2016 13:39 -

    احمد عبد الواحد علي دغمان رقم الجلوس 604079 العام الدراسي 2016ـ2015

  11. سالم لمنفى 22/08/2016 12:47 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس (601830 )

  13. أبومالك 07/08/2016 08:34 -

    نبو نتيجة : حليمة سليمان
    رقم الجلوس : 172738

  14. سمر محمد ولافة 05/08/2016 13:41 -

    سمر محمد ولافة
    رقم الجلوس 176404

  15. سمر محمد ولافة 05/08/2016 13:39 -

    ارجو الرد بسرعة رقم الجلوس 176404

  16. هناء الهمالي 04/08/2016 19:16 -

    أريد معرفة نتيجتي رقم جلوسي170020

  18. mohammed khmaj 04/08/2016 18:31 -

    محمد السني خماج
    رقم الجلوس 145813

  19. عبدالرحمن علي 04/08/2016 17:24 -

    ارجو الرد رقم الجلوس 138242

  22. 123 04/08/2016 15:25 -

    مبارك يا عبدالقدوس ناجح جيد ياصديقي

  23. محمد عبد النبي عمار الدريوى 04/08/2016 15:20 -

    1996022 رقم القيد رقم الجلوس 147557

  24. هشام أبوبكر محمد أحمد 02/08/2016 12:10 -

    رقم الجلوس 114059

  25. نادية محمد ابراهيم 01/08/2016 18:57 -

    ارجوكم نبي نتيجتي
    رقم الجلوس 174103

  26. نادية محمد ابراهيم 01/08/2016 18:50 -

    ارجوكم نبي نتيجتي

  28. مجدي عبد الحميد طويهر 01/08/2016 05:21 -

    النتيجة لو سمحتو.
    رقم الجلوس 129952
    القيد2041618

  29. محمد علي محمد فرج 31/07/2016 21:28 -

    أرجوكم أريد النتيجه رقمي 151225

  30. صرمانيه وافتخر 31/07/2016 18:46 -

    عفواً نبي نتيجة الشهادة الاعدادية
    رقم الجلوس:156848
    رقم القيد:1995340

  31. سلوى محمد 31/07/2016 17:51 -

    فاطمة سالم عبدالله العواي
    رقم الجلوس 111496
    رقم القيد 1978950
    مدرسة الإنتصار / زليتن

  32. وسام سليمان 31/07/2016 16:14 -

    ارجوكم أريد النتيجة رقم جلوسي127510

  33. مصطفى 31/07/2016 16:03 -

    لطفى
    رقم الجلوس 127865
    رقم القيد 2039352

  40. رتاج سالم الاسود 28/07/2016 21:23 -

    وين النتيجه رقم القيد1994221

  41. رتاج سالم الاسود 28/07/2016 21:19 -

    نبي النتيجه رقم القيد 1994221

  42. fatma 28/07/2016 20:38 -

    فاطمه طارق الفزاني
    رقم جلوس 126555
    رقم القيد2034156

  43. إسراء الزغبي 27/07/2016 22:44 -

    نبي نعرف النتيجه رقم جلوسي 123312

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