نتيجة الاعدادية ليبيا 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 وزارة التربية والتعليم في ليبيا
ليبيا طرابلس – كتبت رهف غميض:
انتهت اليوم عملية رصد وتصحيح اوراق اجابات شهادة اتمام التعليم الاساسي الصف التاسع في ليبيا وتنوي وزارة التربية والتعليم الليبية الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2017 في ليبيا اليوم الاحد في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد افاد المكتب الاعلامي الرسمي في وزارة التربية والتعليم ليبيا انه لا صحة لكل ما تردد بالفترة السابقة عن تسرب لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية وان عمليات التصحيح وتدقيق اجابات الطلاب كانت لم تنتهي في حينها على مستوى جميع المناطق التعليمية في ليبيا.
وطمأن المسئولون الطلاب وناشدوهم عدم القلق على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 ليبيا حيث توضح المؤشرات الاولية ان معدل النجاح مرتفعة هذا العام وسوف يتم عرض هذه النسب عند الاعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية اتمام التعليم الاساسي.
ولمعرفة نتائج الصف التاسع من خلال الانترنت يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا الذي يقدم نتائج الاعدادية الليبية 2017 ويتيح للاهالي وللطلبة معرفة مجموعهم الكلي ودرجاتهم بالاختبارات كما سيعلن عنها ايضا بمجرد ظهورها واعتمادها رسميا على جميع القنوات الرسمية للدولة ووسائل الاعلام وكذلك يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال التليفون.
ولمعرفة نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع في ليبيا اضغط هنا >> http://www.edu.gov.ly
نبي نعرف النتيجه الاسم بوعزوم ميلاد بوعزوم
رقم الجلوس 102237
اريد ان اعرف نتيجتي اسمي عبد المالك فاتح محمد حباس رقم جلوسي 159.567.00 رقم القيد 20075055 المنطقة الزاوية المدرسة ثورة الحجارة.
ارجوكم نبي نتيجتي رقم الجلوس 227
رقم جلوسي227
رقم الجلوس 18
انا احمد نبي نعرف نتيجة رقم الجلوس 18
نبو نعرفو نتيجةلشاب رقم الجلوس 108770
ملاك بشير الهمالي علي رقم الجلوس601124اريد معرفة النتيجه
ارجوك نبي نعرف النتيجه رقم الجلوس 203065
احمد عبد الواحد علي دغمان رقم الجلوس 604079 العام الدراسي 2016ـ2015
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس (601830 )
اريد معرفة نتيجه 0945544674
نبو نتيجة : حليمة سليمان
رقم الجلوس : 172738
سمر محمد ولافة
رقم الجلوس 176404
ارجو الرد بسرعة رقم الجلوس 176404
أريد معرفة نتيجتي رقم جلوسي170020
أريد معرفة نتيجتي
محمد السني خماج
رقم الجلوس 145813
ارجو الرد رقم الجلوس 138242
ياجولق ياحبيبي ياعجيلي ناجح جيد
نيبي نعرف النتيجه
مبارك يا عبدالقدوس ناجح جيد ياصديقي
1996022 رقم القيد رقم الجلوس 147557
رقم الجلوس 114059
ارجوكم نبي نتيجتي
رقم الجلوس 174103
ارجوكم نبي نتيجتي
طلعت النتيجة ..?
النتيجة لو سمحتو.
رقم الجلوس 129952
القيد2041618
أرجوكم أريد النتيجه رقمي 151225
عفواً نبي نتيجة الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس:156848
رقم القيد:1995340
فاطمة سالم عبدالله العواي
رقم الجلوس 111496
رقم القيد 1978950
مدرسة الإنتصار / زليتن
ارجوكم أريد النتيجة رقم جلوسي127510
لطفى
رقم الجلوس 127865
رقم القيد 2039352
قم القيد 1994068
رقم الجلوس 155183
رقم القيد 1981254
نبي نعرف نتيجتي
148877
مشكورين
طلعت النتيجة!!!
رفم الجلوس 122333
وين النتيجه رقم القيد1994221
نبي النتيجه رقم القيد 1994221
فاطمه طارق الفزاني
رقم جلوس 126555
رقم القيد2034156
نبي نعرف النتيجه رقم جلوسي 123312