نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية برقم جلوس الاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية
مصريات – الشرقية – كتبت سلمى الرفاعي: تعتبر الشرقية من المحافظات المكتظة بعدد الطلاب والمدارس، وخاصة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية برمتها، بما فيها تنظيم الامتحانات وتصحيح الاوراق، ورغم ذلك، وبجهود فائقة من قبل الادارة والمعلمين في المديرية، تكلل هذا العام 2017 بالنجاح ودون مشاكل تذكر.
هذا وسيعتمد محافظ الشرقية نتيجة الصف الثالث الاعدادى لاخر العام 2017 حيث تقدر نسبة النجاح 78.86%.
وصرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأنه تقدم للامتحان على مستوى مديرية التربية والتعليم بالشرقية 99165 طالباً وطالبة حضر منهم 92 ألفا و302 نجح منهم 72570 طالباً وطالبة.
كما لوحظ ارتفاع النسبة العامة للنجاح لامتحان اخر العام الترم الثانى بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني 92.88% حيث تقدم للامتحان في الفصل الدراسي الاول 2156 طالباً وطالبة نجح منهم 1812 طالباً وطالبة.
تحديث ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى لطلاب محافظة الشرقية 2017 الترم الثانى:
من المقرر ان تصبح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية متاحة على الانترنت من صباح الغد، ولكن يستطيع جميع طلبة اعدادية الشرقية منذ الان الدخول الى الرابط ادناه، ثم ادخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس، والبريد الالكتروني، وسيتم ارسالها لكم بالاسم من قبل مديرية التربية والتعليم فور صدورها من خلال هذا اللينك: http://www.sharkia.gov.eg
رقم الجلوس هو 3
عاوذ اعرف نتيجتي عبدالله محمد حسين روبي رقم الجلوس 31794
عايز اعرف النتيجة لو سمحتو )وتحيا مصر *
انا عايز اعرف النتيجه
رقم الجلوس 2058
محافظة الشرقية القسم المهني
انا عاوز اشوف النتيجه بتعتي بصرع
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 8816 مشتول السوق
عيز الشهاده بتعت الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس اهوت 582
عيز الشهاده انا من الشرقيه وفي مدرسه الوادي الصف الاعدادي الصف الثاني الاعدادي
رقم الجلوس 2870 محافظة الشرقية
أريد نتيجة الاسم شيماء السيد محمد محمد علي
نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الثانى
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
معرفه نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الثانى
المحافظه الشرقيه
مدينه الزقازيق
اداره غرب
مدرسه اللاعداديه بنات 2
انا عاوز اعرف نتيجتى مدرستى
البيوم الاعداديه المشتركه اداره غرب الزقازيق
رقم الجلوس : 4005
اريد معرفة النتيجة فور ظهورها لو سمحت على الايميل
مدرسة بني شبل الاعدادية المشتركة بقرية بني شبل
نتيجة الطالبة صباح عبد الخالق محمد عطية علي 15919 ويا لتوفيق ان شاء الله
اريد معرفة النتيجة
58892
ادارة ههيا
هايدى حجازى ميت ابو عربى بل زقازيق
االمجموع الكلي ورقم الجلوس 41403
اريد ان اعرف نتيجة الطالبة
الاء السيد رقم الجلوس 94592
رقم الجلوس 7398 الاعداديه
عايز اعرف نتيجة الطالب فادى رضا عزيز رقم الجلوس 86631
رجاء معرفة نتيجة وسام اشرف رقم الجلوس 85586
الشرقيه صحيح اداره بلبيس
رقم الجلوس 26260 اريد معرفة النتيجه مدرسة العدليه الاعداديه ادارة بلبيس التعليميه
نتيجه الشهادة الاعداديه
محمد طارق محمد احمد رقم جلوسي 97011 مدرسة ناصر التجريبية
نتيجة شهادة الاعدادية ظهرة
انا محمد طارق من منيا القمح رقم جلوسي97011 عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادي
انا محمد طارق من منيا القمح رقم جلوسي97011 عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادي
عايز نتيجه الشرقيه اسلام ابراهيم ورقم الجلوس 73806
عايز اعرف النتيجه وده رقم الجلوس اسلام ابراهيم محمود73806
برتقالة حسين عبد الحميد إبراهيم
محافظة الشرقية
رقم الجلوس 88224
محمود سداد محمود محافظه الشرقيه اداره ابوحماد التعليميه رقم الجلوس 49287
نتيجة الاعدادية بالشرقية رقم الجلوس13670باسم ندي سمير مصطفي حسين
عاوز اعرف نتيحة الاعدادية رقم الجلوس13670باسم ندي سمير
أنا من فاقوس 78229 وأرجو معرفة نتيجة الاعدادية ترم ثان 2015
رقم الجلوس 50720
الاسم مى محمود احمد محمد
عايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 15362
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية رقم الجلوس 5652
زينب محمد محمد الهادي محمد حسن محافظة الشرقية مدرسسسة بهنباي الاعدادية رقم الجلوس 12827
انا عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 1887
الرجاء ارسالها فور وصولها ع بريدى الخاص رقم الجلوس 1887