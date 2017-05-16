نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت سلمى الرفاعي: تعتبر الشرقية من المحافظات المكتظة بعدد الطلاب والمدارس، وخاصة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية برمتها، بما فيها تنظيم الامتحانات وتصحيح الاوراق، ورغم ذلك، وبجهود فائقة من قبل الادارة والمعلمين في المديرية، تكلل هذا العام 2017 بالنجاح ودون مشاكل تذكر.

هذا وسيعتمد محافظ الشرقية نتيجة الصف الثالث الاعدادى لاخر العام 2017 حيث تقدر نسبة النجاح 78.86%.

وصرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأنه تقدم للامتحان على مستوى مديرية التربية والتعليم بالشرقية 99165 طالباً وطالبة حضر منهم 92 ألفا و302 نجح منهم 72570 طالباً وطالبة.

كما لوحظ ارتفاع النسبة العامة للنجاح لامتحان اخر العام الترم الثانى بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني 92.88% حيث تقدم للامتحان في الفصل الدراسي الاول 2156 طالباً وطالبة نجح منهم 1812 طالباً وطالبة.

تحديث ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى لطلاب محافظة الشرقية 2017 الترم الثانى:

من المقرر ان تصبح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية متاحة على الانترنت من صباح الغد، ولكن يستطيع جميع طلبة اعدادية الشرقية منذ الان الدخول الى الرابط ادناه، ثم ادخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس، والبريد الالكتروني، وسيتم ارسالها لكم بالاسم من قبل مديرية التربية والتعليم فور صدورها من خلال هذا اللينك: http://www.sharkia.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية برقم جلوس الاسم

16/05/2017 644 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , ,
644 comments
  2. mhrmmhr 28/01/2017 13:09 -

    عاوذ اعرف نتيجتي عبدالله محمد حسين روبي رقم الجلوس 31794

  3. ناصر سعيد كمال السيد بدوي الحصاوي 18/01/2017 13:20 -

    عايز اعرف النتيجة لو سمحتو )وتحيا مصر *

  4. السيد محمد عبد الحميد 15/01/2017 18:24 -

    انا عايز اعرف النتيجه

  5. احمد صابر محمد حسين 09/06/2016 21:33 -

    رقم الجلوس 2058

    محافظة الشرقية القسم المهني

  6. عبد الصمد فتحي سلامة عبدربه 08/02/2016 19:33 -

    انا عاوز اشوف النتيجه بتعتي بصرع

  7. hamdymohamed 08/08/2015 17:43 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 8816 مشتول السوق

  8. رامي احمد فاروق 05/06/2015 14:38 -

    عيز الشهاده بتعت الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس اهوت 582

  9. رامي احمد فاروق 05/06/2015 14:33 -

    عيز الشهاده انا من الشرقيه وفي مدرسه الوادي الصف الاعدادي الصف الثاني الاعدادي

  10. جهاد حسن 04/06/2015 12:53 -

    رقم الجلوس 2870 محافظة الشرقية

  11. شيماء السيد محمد محمد علي 04/06/2015 11:49 -

    أريد نتيجة الاسم شيماء السيد محمد محمد علي

  12. اماني السيد محمد 04/06/2015 10:39 -

    نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الثانى 

  13. بسمة سليمان عبدالله عطوه سلامة 04/06/2015 10:38 -

    السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
    معرفه نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الثانى 

  14. كريمه صالح صديق 04/06/2015 02:29 -

    المحافظه الشرقيه 
    مدينه الزقازيق 
    اداره غرب 
    مدرسه اللاعداديه بنات 2 

  15. زياد احمد الجوهرى 04/06/2015 01:57 -

    انا عاوز اعرف نتيجتى مدرستى
     البيوم الاعداديه المشتركه اداره غرب الزقازيق

  16. شيماء عبد الله عبد الرحيم 04/06/2015 01:19 -

    رقم الجلوس : 4005
    اريد معرفة النتيجة فور ظهورها لو سمحت على الايميل

  17. اشرف عبد الخالق محمد 04/06/2015 00:35 -

    مدرسة بني شبل الاعدادية المشتركة بقرية بني شبل

  18. اشرف عبد الخالق محمد 04/06/2015 00:34 -

    نتيجة الطالبة صباح عبد الخالق محمد عطية علي 15919 ويا لتوفيق ان شاء الله

  19. محمدمحسن احمد 04/06/2015 00:14 -

    اريد معرفة النتيجة
    58892
    ادارة ههيا

  20. هايدى حجازى 04/06/2015 00:02 -

    هايدى حجازى ميت ابو عربى بل زقازيق 

  21. هايدي محمد ابراهيم علي حجاج 03/06/2015 19:45 -

    االمجموع الكلي ورقم الجلوس 41403

  22. الاء السيد 03/06/2015 18:21 -

    اريد ان اعرف نتيجة الطالبة
    الاء السيد رقم الجلوس 94592

  24. وائل فايق 03/06/2015 16:00 -

    عايز اعرف نتيجة الطالب فادى رضا عزيز رقم الجلوس 86631

  25. وسام اشرف عبد الرازق 03/06/2015 15:30 -

    رجاء معرفة نتيجة وسام اشرف رقم الجلوس 85586

  27. ابراهيم اسعدابراهيم مصطفى 03/06/2015 12:42 -

    رقم الجلوس 26260 اريد معرفة النتيجه مدرسة العدليه الاعداديه ادارة بلبيس التعليميه

  28. رقم الجلوس 39000 03/06/2015 12:25 -

    نتيجه الشهادة الاعداديه

  29. محمد طارق محمد احمد 03/06/2015 10:07 -

    محمد طارق محمد احمد رقم جلوسي 97011 مدرسة ناصر التجريبية
    نتيجة شهادة الاعدادية ظهرة

  30. محمد طارق محمد احمد 03/06/2015 09:57 -

    انا محمد طارق من منيا القمح رقم جلوسي97011 عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادي

  31. محمد طارق محمد احمد 03/06/2015 09:03 -

    انا محمد طارق من منيا القمح رقم جلوسي97011 عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادي

  32. عصام علي محمود 03/06/2015 07:42 -

    عايز نتيجه الشرقيه اسلام ابراهيم ورقم الجلوس 73806

  33. عصام علي محمود 03/06/2015 07:34 -

    عايز اعرف النتيجه وده رقم الجلوس  اسلام ابراهيم محمود73806

  34. برتقالة حسين 03/06/2015 04:44 -

      برتقالة حسين عبد الحميد إبراهيم 
    محافظة الشرقية
    رقم الجلوس 88224

  35. محمود سداد محمود سداد 03/06/2015 02:45 -

    محمود سداد محمود   محافظه الشرقيه اداره ابوحماد التعليميه  رقم الجلوس 49287

  36. ابراهيم 03/06/2015 01:05 -

    نتيجة الاعدادية بالشرقية رقم الجلوس13670باسم ندي سمير مصطفي حسين

  37. ابراهيم 03/06/2015 01:02 -

    عاوز اعرف نتيحة الاعدادية رقم الجلوس13670باسم ندي سمير

  38. محمد على محمد مصطفى 03/06/2015 00:43 -

    أنا من فاقوس 78229 وأرجو معرفة نتيجة الاعدادية ترم ثان 2015

  39. مى محمود احمد محمد 03/06/2015 00:35 -

    رقم الجلوس 50720
    الاسم مى محمود احمد محمد

  40. Roka De Ana 02/06/2015 22:19 -

    عايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 15362

  41. على عبدالقادر 02/06/2015 21:43 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية رقم الجلوس 5652

  42. زينب محمد محمد الهادي محمد حسن 02/06/2015 20:25 -

    زينب محمد محمد الهادي محمد حسن محافظة الشرقية مدرسسسة بهنباي الاعدادية رقم الجلوس 12827

  43. سلمى 02/06/2015 20:21 -

    انا عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 1887

  44. سلمى 02/06/2015 20:17 -

    الرجاء ارسالها فور وصولها ع بريدى الخاص رقم الجلوس 1887

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