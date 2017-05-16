نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية برقم جلوس الاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت سلمى الرفاعي: تعتبر الشرقية من المحافظات المكتظة بعدد الطلاب والمدارس، وخاصة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية برمتها، بما فيها تنظيم الامتحانات وتصحيح الاوراق، ورغم ذلك، وبجهود فائقة من قبل الادارة والمعلمين في المديرية، تكلل هذا العام 2017 بالنجاح ودون مشاكل تذكر.

هذا وسيعتمد محافظ الشرقية نتيجة الصف الثالث الاعدادى لاخر العام 2017 حيث تقدر نسبة النجاح 78.86%.

وصرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأنه تقدم للامتحان على مستوى مديرية التربية والتعليم بالشرقية 99165 طالباً وطالبة حضر منهم 92 ألفا و302 نجح منهم 72570 طالباً وطالبة.

كما لوحظ ارتفاع النسبة العامة للنجاح لامتحان اخر العام الترم الثانى بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني 92.88% حيث تقدم للامتحان في الفصل الدراسي الاول 2156 طالباً وطالبة نجح منهم 1812 طالباً وطالبة.

تحديث ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى لطلاب محافظة الشرقية 2017 الترم الثانى:

من المقرر ان تصبح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية متاحة على الانترنت من صباح الغد، ولكن يستطيع جميع طلبة اعدادية الشرقية منذ الان الدخول الى الرابط ادناه، ثم ادخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس، والبريد الالكتروني، وسيتم ارسالها لكم بالاسم من قبل مديرية التربية والتعليم فور صدورها من خلال هذا اللينك: http://www.sharkia.gov.eg

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