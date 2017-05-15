نتيجة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت ريهام جميل: أصدر السيد وزير التربية والتعليم تعليماته، الى كافة الادارات التعليمية، ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، بسرعة الانتهاء من اوراق امتحانات طلبة الشهادة الاعدادية اخر العام 2017 وتصحيحها وتدقيقها، وذلك حتى يتفرغ المعلمون والمعلمات للمشاركة باعمال امتحانات الثانوية العامة، كما هو متبع في كل سنة.

هذا ومن المنتظر، ان يتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في مواقع مديريات وزارة التربية والتعليم حتى نهاية هذا الشهر لجميع محافظات مصر: محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، السويس ، محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، مطروح ، شمال سيناء ، العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، ومحافظة الاسماعيلية.

ولا يشمل ذلك نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 حيث تصدر بشكل مستقل، وتوقيت مختلف، ويجري الاستعلام عنها حصرياً على موقع الازهر التعليمي، وليس وزارة التربية والتعليم، كما هو الحال في البقية.

كذلك، لا تقوم الوزارة عادة بنشر نتائج الامتحانات لصفوف المرحلة الاعدادية العامة او الفنية المهنية مثل نتيجة الصف الاول الاعدادى او نتيجة الصف الثانى الاعدادى حيث يتم الاعلان عنها عادة في المدارس فقط، وبحالات معينة تعرض على الانترنت، ولكن لبعض المدارس فحسب، بشكل استثنائي وباجتهاد من الادارة في هذه المدرسة او تلك.

وبعد ظهور نتائج الاعدادية للصف الثالث 2017 سيتم التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات، ببعض المحافظات، وذلك للاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 لعموم المدارس، ومن ثم بدء مرحلة تنسيق الشهادة الاعدادية للدخول الى الثانوية العامة او الثانوية الفنية الفنية الصناعية الدبلومات الفنية.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الاعدادية 2017 حسب الاسم او رقم الجلوس وحسب المحافظة من موقع وزارة التربية والتعليم الرئيسي بالضغط على على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الاعدادية 2017 في موقع وزارة التربية والتعليم المصرية