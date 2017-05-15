نتائج الاعدادية 2017

نتيجة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت ريهام جميل: أصدر السيد وزير التربية والتعليم تعليماته، الى كافة الادارات التعليمية، ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، بسرعة الانتهاء من اوراق امتحانات طلبة الشهادة الاعدادية اخر العام 2017 وتصحيحها وتدقيقها، وذلك حتى يتفرغ المعلمون والمعلمات للمشاركة باعمال امتحانات الثانوية العامة، كما هو متبع في كل سنة.

هذا ومن المنتظر، ان يتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في مواقع مديريات وزارة التربية والتعليم حتى نهاية هذا الشهر لجميع محافظات مصر: محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، السويس ، محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، مطروح ، شمال سيناء ، العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، ومحافظة الاسماعيلية.

ولا يشمل ذلك نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 حيث تصدر بشكل مستقل، وتوقيت مختلف، ويجري الاستعلام عنها حصرياً على موقع الازهر التعليمي، وليس وزارة التربية والتعليم، كما هو الحال في البقية.

كذلك، لا تقوم الوزارة عادة بنشر نتائج الامتحانات لصفوف المرحلة الاعدادية العامة او الفنية المهنية مثل نتيجة الصف الاول الاعدادى او نتيجة الصف الثانى الاعدادى حيث يتم الاعلان عنها عادة في المدارس فقط، وبحالات معينة تعرض على الانترنت، ولكن لبعض المدارس فحسب، بشكل استثنائي وباجتهاد من الادارة في هذه المدرسة او تلك.

وبعد ظهور نتائج الاعدادية للصف الثالث 2017 سيتم التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات، ببعض المحافظات، وذلك للاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 لعموم المدارس، ومن ثم  بدء مرحلة تنسيق الشهادة الاعدادية للدخول الى الثانوية العامة او الثانوية الفنية الفنية الصناعية الدبلومات الفنية.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الاعدادية 2017 حسب الاسم او  رقم الجلوس وحسب المحافظة من موقع وزارة التربية والتعليم الرئيسي بالضغط على على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الاعدادية 2017 في موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

15/05/2017 2093 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
2093 comments
  1. محمد محمود بدر 16/01/2017 12:09 -

    انا عايز نتيجتي لرقم الجلوس 210 محافظة الغربية

  3. محمد اكرم محمد عبد الشافى 24/01/2016 23:37 -

    انا اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 10183

  4. رضا محمد محمود غريب 23/01/2016 12:00 -

    نتيجة الصف الاول الاعدادى 2015 2016

  5. عبدالله عادل عبدالنبي 16/01/2016 15:01 -

    عايز اعرف نتيجة بتعتي اية رقم الجلوس 276

  6. حسن رزق محمد جنديه 05/06/2015 12:49 -

    بالدقهليه مركز اجا نوسا البحر

  7. حسن رزق محمد جنديه 05/06/2015 12:47 -

    اريد ان اعرف نتيجه الاعداديه الصف الثالث الفصل الدراسي الثاني 2015 رقم جلوسي هو55466

  8. dalia amed mahmoud saaed 04/06/2015 13:27 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم جلوسى43445

  9. ياسمين ناصر محمد على 03/06/2015 15:55 -

    رقم الجلوس 37849 مدرسة شلشلمون الاعدادية بنات محافظة الشرقية مركز منيا القمح

  10. يمنى رضا احمد 03/06/2015 15:24 -

    رقم الجلوس هو 7088 بجنوب سيناء مدرسة السادات الاعدادية براس سدر

  11. دنيا السعيد الحسيني محمد علي 02/06/2015 20:46 -

    انا عايزه النتيجه بتاعه الشهاده الاعدايده سنه 3 الاسم دنيا السعيد الحسيني محمد علي بمحافظه دمياط مدرسه السعديه القبيله الاعداديه المشتركه ورقم الجلوس 18720

  12. ندى علاء فاروق 02/06/2015 01:50 -

    36031 محافظة المنيا مركز سمالوط

  13. عبداللة سمير 01/06/2015 23:22 -

    انا عبداللة سمير عبداللة من السويس رقم جلوسي 1828 ممكن اعرف نتيجتى

  14. شيما جمال 01/06/2015 14:21 -

    رقم الجلوس 942 الغردقه البحر الاحمر 

  15. نعمه شعبان صبح محمد 30/05/2015 22:04 -

    انا عايز اعرف نتيجة هذا الاسم:نعمه شعبان صبح محمد ورقم الجلوس :419350

  16. ابوناديه علام 29/05/2015 10:18 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادى الغربيه 43219

  17. صديق محمد صديق عرفه 27/05/2015 22:24 -

    نشركم على حسن التعامل و الاداء

  18. عمر عمرو محمد احمد 27/05/2015 14:12 -

    عايز اعرف نتيجتي انا في الاعداديه اكتوبر

  19. احمد خالد السيد الكردى 25/05/2015 14:38 -

    نتيجه الصف الاول الاعدادى عام 2015 مدرسه مودرن سكول الحلميه رقم الجلوس 3009

  20. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ احمد 24/05/2015 22:23 -

    ﺍﻧﺎ ﻋﺎﻳﺰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻰ ﺍﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺎﻋﺪﺍﺩﻯ ﺍﻟﺎﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺩﻩ ﺭﻗﻢ ﺟﻠﻮﺳﻰ10547 

  21. محمود محمد رجب بيوض 24/05/2015 19:37 -

    محافظة دمياط لجنة7 رقم الجلوس732

  22. على صلاح عبد العال الغزالى 24/05/2015 15:21 -

    عايز اعرف نتيجة الامتحانات رقم الجلوس 22601

  23. فارس طلعت نجيب ابو العطا 24/05/2015 01:20 -

    رقم الجلوس هو 41236 
    من محافظه الغربيه ذفتى

  25. صفاء حسن 20/05/2015 20:24 -

    اريد الشهده الاعداديه بنات

  26. مريم نادر احمد 20/05/2015 01:02 -

    مدرسة كرموز الاعدادية بنات الصف الاول الاعدادي2015

  27. ابراهيم محمد داود سليمان 19/05/2015 09:02 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الأعدادي بمحافظة شمال سيناء بالعريش مدرسة ابو بكر الصديق / رقم الجلوس 2147 !!!

  28. كيرلس وليد فايق حنا 19/05/2015 01:32 -

    عايز اعرف نتيجتى ورقم جلوسى :151

  29. حسناء ابراهيم خليفه 19/05/2015 01:15 -

    رقم الجلوس 601 نتيجة الصف الثانى الاعدادى

  31. حبيبه محمد حسن 18/05/2015 18:56 -

    عايزه اعرف النتيجه مدرسة امون الخاصه رقم الجلوس 468

  32. محمود حسنى حسن محمود 18/05/2015 13:22 -

    عايز اعرف نتيجة انا فى الصف الثانى الاعدادى فى الجيزة مدرسة الوفاء الاعدادى رقم الجلوس 1504

  33. محمد اشرف سلام 17/05/2015 19:16 -

    انارقم جلوسى 282وعايز اعرف نتجتى بمحافظة الشرقية مشتول السوق

  34. مريم احمد جمال حسين 15/05/2015 02:59 -

    انا عايزه اعرف النتيجه انا فى الصف الاول الاعدادى ورقم الجلوس 293
    وبمحافظة الشرقيه بمدينه مشتول السوق

  35. كريم 11/05/2015 11:37 -

    انا اريد معرفه نتيجه الصف الثانى الاعدادى

  36. علاء رمضان كامل 05/05/2015 12:56 -

    انا عايز اعرف نتيجتى الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 85 الوادى الجديد الخارجة

  37. النتيجة / بدوي رشاد عبد الرازق علي 07/02/2015 21:43 -

    اريد معرفة النتيجة وشكرا 

  38. مؤمن محمد الدادمونى شتيوى 05/02/2015 12:14 -

    رقم الجلوس 88488 الثالث الاعدادى المطريه دقهليه

  39. رنا اشرف محمد عبدالمنعم محمد 05/02/2015 11:56 -

    رنا اشرف محمد عبدالمنعم مدرسة بردين الاعدادية محافظة الشرقيه

  40. اميره أنور درويش 05/02/2015 02:38 -

    أريد النتيجة انا من الغربية رقم جلوس 31900 مدرسه ميت عساس الاعداديه بنات

  41. منار جمال 05/02/2015 01:16 -

    أنأ منار جمالكامل محمد من محافظة اسيوط رقم جلوسي 31002

  42. اميره عبد الرحمن محمد طايع 04/02/2015 11:51 -

    نتيجه الشهاده محافظه الاقصر رقم الجلوس 9656

  43. اسماء عمر محمد الامير 04/02/2015 11:49 -

    نتيجه الشهاده محافظه الاقصر رقم الجلوس 9651

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