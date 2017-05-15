نتيجة الاعدادية 2017 في موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

نتيجة الاعدادية 2017
مصريات – كتبت ريهام جميل: أصدر السيد وزير التربية والتعليم تعليماته، الى كافة الادارات التعليمية، ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، بسرعة الانتهاء من اوراق امتحانات طلبة الشهادة الاعدادية اخر العام 2017 وتصحيحها وتدقيقها، وذلك حتى يتفرغ المعلمون والمعلمات للمشاركة باعمال امتحانات الثانوية العامة، كما هو متبع في كل سنة.
هذا ومن المنتظر، ان يتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في مواقع مديريات وزارة التربية والتعليم حتى نهاية هذا الشهر لجميع محافظات مصر: محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، السويس ، محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، مطروح ، شمال سيناء ، العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، ومحافظة الاسماعيلية.
ولا يشمل ذلك نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 حيث تصدر بشكل مستقل، وتوقيت مختلف، ويجري الاستعلام عنها حصرياً على موقع الازهر التعليمي، وليس وزارة التربية والتعليم، كما هو الحال في البقية.
كذلك، لا تقوم الوزارة عادة بنشر نتائج الامتحانات لصفوف المرحلة الاعدادية العامة او الفنية المهنية مثل نتيجة الصف الاول الاعدادى او نتيجة الصف الثانى الاعدادى حيث يتم الاعلان عنها عادة في المدارس فقط، وبحالات معينة تعرض على الانترنت، ولكن لبعض المدارس فحسب، بشكل استثنائي وباجتهاد من الادارة في هذه المدرسة او تلك.
وبعد ظهور نتائج الاعدادية للصف الثالث 2017 سيتم التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات، ببعض المحافظات، وذلك للاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 لعموم المدارس، ومن ثم بدء مرحلة تنسيق الشهادة الاعدادية للدخول الى الثانوية العامة او الثانوية الفنية الفنية الصناعية الدبلومات الفنية.
ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الاعدادية 2017 حسب الاسم او رقم الجلوس وحسب المحافظة من موقع وزارة التربية والتعليم الرئيسي بالضغط على على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory
انا عايز نتيجتي لرقم الجلوس 210 محافظة الغربية
رقم الجلوس 26031
انا اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 10183
نتيجة الصف الاول الاعدادى 2015 2016
عايز اعرف نتيجة بتعتي اية رقم الجلوس 276
بالدقهليه مركز اجا نوسا البحر
اريد ان اعرف نتيجه الاعداديه الصف الثالث الفصل الدراسي الثاني 2015 رقم جلوسي هو55466
اريد ان اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم جلوسى43445
رقم الجلوس 37849 مدرسة شلشلمون الاعدادية بنات محافظة الشرقية مركز منيا القمح
رقم الجلوس هو 7088 بجنوب سيناء مدرسة السادات الاعدادية براس سدر
انا عايزه النتيجه بتاعه الشهاده الاعدايده سنه 3 الاسم دنيا السعيد الحسيني محمد علي بمحافظه دمياط مدرسه السعديه القبيله الاعداديه المشتركه ورقم الجلوس 18720
36031 محافظة المنيا مركز سمالوط
انا عبداللة سمير عبداللة من السويس رقم جلوسي 1828 ممكن اعرف نتيجتى
رقم الجلوس 942 الغردقه البحر الاحمر
انا عايز اعرف نتيجة هذا الاسم:نعمه شعبان صبح محمد ورقم الجلوس :419350
نتيجه الصف الثالث الاعدادى الغربيه 43219
نشركم على حسن التعامل و الاداء
عايز اعرف نتيجتي انا في الاعداديه اكتوبر
نتيجه الصف الاول الاعدادى عام 2015 مدرسه مودرن سكول الحلميه رقم الجلوس 3009
ﺍﻧﺎ ﻋﺎﻳﺰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻰ ﺍﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺎﻋﺪﺍﺩﻯ ﺍﻟﺎﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺩﻩ ﺭﻗﻢ ﺟﻠﻮﺳﻰ10547
محافظة دمياط لجنة7 رقم الجلوس732
عايز اعرف نتيجة الامتحانات رقم الجلوس 22601
رقم الجلوس هو 41236
من محافظه الغربيه ذفتى
16621 رقم الجلوس محافظة الجيزة
اريد الشهده الاعداديه بنات
مدرسة كرموز الاعدادية بنات الصف الاول الاعدادي2015
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الأعدادي بمحافظة شمال سيناء بالعريش مدرسة ابو بكر الصديق / رقم الجلوس 2147 !!!
عايز اعرف نتيجتى ورقم جلوسى :151
رقم الجلوس 601 نتيجة الصف الثانى الاعدادى
النتيجه والنبى
عايزه اعرف النتيجه مدرسة امون الخاصه رقم الجلوس 468
عايز اعرف نتيجة انا فى الصف الثانى الاعدادى فى الجيزة مدرسة الوفاء الاعدادى رقم الجلوس 1504
انارقم جلوسى 282وعايز اعرف نتجتى بمحافظة الشرقية مشتول السوق
انا عايزه اعرف النتيجه انا فى الصف الاول الاعدادى ورقم الجلوس 293
وبمحافظة الشرقيه بمدينه مشتول السوق
انا اريد معرفه نتيجه الصف الثانى الاعدادى
انا عايز اعرف نتيجتى الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 85 الوادى الجديد الخارجة
اريد معرفة النتيجة وشكرا
رقم الجلوس 88488 الثالث الاعدادى المطريه دقهليه
رنا اشرف محمد عبدالمنعم مدرسة بردين الاعدادية محافظة الشرقيه
أريد النتيجة انا من الغربية رقم جلوس 31900 مدرسه ميت عساس الاعداديه بنات
أنأ منار جمالكامل محمد من محافظة اسيوط رقم جلوسي 31002
نتيجه الشهاده محافظه الاقصر رقم الجلوس 9656
نتيجه الشهاده محافظه الاقصر رقم الجلوس 9651