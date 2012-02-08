نتيجة جامعة عين شمس التعليم المفتوح كلية الاداب الحقوق التجارة

نتيجة التعليم المفتوح جامعة عين شمس

مصريات

فتحي أبوالحمد:

تبدأ صباح اليوم “الأحد” امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس طبقاً للجداول المعلنة في كلية التجارة.

قال الدكتور أحمد عامر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب انه تم تجهيز القاعات والمدرجات ـ امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس وتوفير سبل الراحة للطلاب في امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس ووضع مبردات المياه والمراوح الكهربائية. مشيراً الى أن امتحانات التخلفات في جميع الفرق والشعب الدراسية تبدأ السبت القادم “22 مايو”

أشار الدكتور حسين عيسي عميد الكلية الى أن امتحانات البكالوريوس بالكلية تبدأ 5 يونيه القادم وتستمر ثلاثة أسابيع على ثلاث فترات يومياً بواقع ساعتين لكل مادة.

أوضح ان امتحانات الدراسات العليا “الدبلومات والماجستير والدكتوراة” تعقد في الثالثة ظهراً ولمدة ثلاث ساعات بقاعات الكلية.

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بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني سيتم اعلان نتيجة جامعة عين شمس التعليم المفتوح لكل من الكليات : نتيجة طلاب كلية الاداب .. نتائج الطلاب في كلية التجارة .. نتيجة كلية الحقوق وكذلك نتائج كلية الزراعة .. ويمكن مشاهدة النتائج فور اعلانها عبر الضغط على اللينك التالي >>> http://www.olc.shams.edu.eg

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