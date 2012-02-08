نتيجة جامعة عين شمس التعليم المفتوح كلية الاداب الحقوق التجارة

نتيجة التعليم المفتوح جامعة عين شمس
مصريات
فتحي أبوالحمد:
تبدأ صباح اليوم “الأحد” امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس طبقاً للجداول المعلنة في كلية التجارة.
قال الدكتور أحمد عامر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب انه تم تجهيز القاعات والمدرجات ـ امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس وتوفير سبل الراحة للطلاب في امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس ووضع مبردات المياه والمراوح الكهربائية. مشيراً الى أن امتحانات التخلفات في جميع الفرق والشعب الدراسية تبدأ السبت القادم “22 مايو”
أشار الدكتور حسين عيسي عميد الكلية الى أن امتحانات البكالوريوس بالكلية تبدأ 5 يونيه القادم وتستمر ثلاثة أسابيع على ثلاث فترات يومياً بواقع ساعتين لكل مادة.
أوضح ان امتحانات الدراسات العليا “الدبلومات والماجستير والدكتوراة” تعقد في الثالثة ظهراً ولمدة ثلاث ساعات بقاعات الكلية.
تحديث
بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني سيتم اعلان نتيجة جامعة عين شمس التعليم المفتوح لكل من الكليات : نتيجة طلاب كلية الاداب .. نتائج الطلاب في كلية التجارة .. نتيجة كلية الحقوق وكذلك نتائج كلية الزراعة .. ويمكن مشاهدة النتائج فور اعلانها عبر الضغط على اللينك التالي >>> http://www.olc.shams.edu.eg
انا أولي جامعة قسم لغات شرقيه
ابنتى فى تيرم سادس علم اجتماع تعليم مفتوح ولا اعرف كيفيه الدخول عل موقع النتيجه اجو من احد المسؤلين الرد عليا حتى اطمئن على نتيجه ابنتى رقم الجلوس 5200 الاسم / ندى باسم فهمى حديث
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اريد معرفة نتيجة الترم السادس تعليم مفتوح علم اجتماع
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نتيجة الترم الثانى اجتماع ومتى تبداء الدراسة
هل ظهرت نتيجة كلية الاداب تعليم مفتوح
هل ظهرت نتيجة كلية الاداب
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ارجو اعلامي متي يكون نتيجة الترم السادس تعليم مفتوح قسم علم اجتماع
رقم الجلوس 832 أنغام سعيد السيد بحيري\ ترم ثاني اعلام 2014 عين شمس\شكرا
كلية التجارة جامعة عين شمس التعليم المفتوح
المستوى التانى الترم التانى نظيم قديم
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ممكن اعرف نتائج كلية التجارة ترم اول
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عبدالرحمن نصير امتى نتيجة كلية اداب ترم ثالث
كلية الاداب قسم ارشاد سياحى فرع الاقصرترم سادس دور يونيو 2013
كلية الاداب قسم الارشاد السياحى
امتحان ترم تالت تخلفات ياترى امتى شهر سبتمبر 2013 ولا فى يناير 2014
امتة نتيجة التعليم المفتوح كلية اداب عين شمس الترم الخامس لو سمحتم
انا عايزة اعرف النتيجة لو سمحتوا وعايزةاعرف طلعت ولا انا كلية تجارة قسم محاسبة تعليم مفتوح الفرقة التانية ترم تاني عين شمس
انا مش عايز منكم غير الكرنية
صلوا علي النبي يا جماعه طول ما احنا ملناش قيمه ولا صوت في الجامعه دي عمرهم مهيهتموا بينا فاحنا لازم يكون لينا صوت كبير وايد وحده والجامعه دي ميهمهاش حاجه غير دفع المصاريف وتاخد المزكرات تبقي كده حبيبهم وبرده هينزلوك في مواد عشان تدفع تاني ولا في محاضرات ولا زفت فاخلصوا بقي وقلولي نازل في كام ماده
النتائج
والله العظيم حررررام اللى بيحصل فينا ده فى فتره الأمتحانات بجد مش ممكن كدا الدكتور بيقول ركزو على حاجه معينه وفجأه بيجيب حاجات تانيه فى الامتحانات وكما ن بيرعوش حد فى التصحيح مكان لا بدجد كدا حرررررام عشان ممكن الواحد بيعيد السنه عشان كام درجه ناقصه ؟؟!!
ياريت بجد تحاولوا تخلونا ان احنا لو جبنا تقدير نحول انتساب والله حرام بجد ان احنا لسه طلاب جدد ونتساوى مع الموظفين والدبلومات اللى متعبوش واحنا من حقنا اننا نبقى طلاب منتظمين مش تروح الجامعه كل اسبوع يوم واحد ولا لينا اى لازمه بجد حرام
على فكرة احنا تعبنا في الثانوية العامة متجوش انتو تسونا بالدبلومات ينقى كدة ظلم
على احنا لينا حقوق فى التحويل هتحولونا انتساب ولا نقوم بمظاهرة اللى خلنا انشيل الريسنقدر نشيل اى حد
انا نفسى احول انتساب ونفسى اعرف النتيحة ولا احنا مش قد المقام