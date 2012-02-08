نتائج جامعة عين شمس التعليم المفتوح

نتيجة امتحانات طلاب جامعة عين شمس التعليم المفتوح

نتيجة التعليم المفتوح جامعة عين شمس

مصريات

فتحي أبوالحمد:
تبدأ صباح اليوم “الأحد” امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس طبقاً للجداول المعلنة في كلية التجارة.

قال الدكتور أحمد عامر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب انه تم تجهيز القاعات والمدرجات ـ    امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس وتوفير سبل الراحة للطلاب في امتحانات التعليم المفتوح جامعة عين شمس ووضع مبردات المياه والمراوح الكهربائية. مشيراً الى أن امتحانات التخلفات في جميع الفرق والشعب الدراسية تبدأ السبت القادم “22 مايو”

أشار الدكتور حسين عيسي عميد الكلية الى أن امتحانات البكالوريوس بالكلية تبدأ 5 يونيه القادم وتستمر ثلاثة أسابيع على ثلاث فترات يومياً بواقع ساعتين لكل مادة.

أوضح ان امتحانات الدراسات العليا “الدبلومات والماجستير والدكتوراة” تعقد في الثالثة ظهراً ولمدة ثلاث ساعات بقاعات الكلية.

تحديث

بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني سيتم اعلان نتيجة جامعة عين شمس التعليم المفتوح لكل من الكليات : نتيجة طلاب كلية الاداب .. نتائج الطلاب في كلية التجارة .. نتيجة كلية الحقوق وكذلك نتائج كلية الزراعة .. ويمكن مشاهدة النتائج فور اعلانها عبر الضغط على اللينك التالي >>> http://www.olc.shams.edu.eg

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نتيجة جامعة عين شمس التعليم المفتوح كلية الاداب الحقوق التجارة

08/02/2012 86 تعليق نتائج جامعة عين شمس , , , , , , , , , ,
86 comments
  1. Manar mostafa 14/07/2017 02:42 -

    انا أولي جامعة قسم لغات شرقيه

  2. باسم فهمى عليوه 19/07/2016 13:05 -

    ابنتى فى تيرم سادس علم اجتماع تعليم مفتوح ولا اعرف كيفيه الدخول عل موقع النتيجه اجو من احد المسؤلين الرد عليا حتى اطمئن على نتيجه ابنتى رقم الجلوس 5200 الاسم / ندى باسم فهمى حديث

  3. احمد السيد عبدالكريم 11/06/2016 05:41 -

    معرفه نتيجه ترم تالت اداب شعبه تنميه اجتماعيه

  4. مايكل محسوب رياض 07/12/2015 18:01 -

    عاوز نتيجة ترم سابع 2015 اداب اثار مصرية

  5. pashans thapet 13/11/2015 12:41 -

    اناخريجه دبلوم تجاره وعايزه اكمل في كليه حقوق هل ينفع ولا هذه الكليه قاصره علي ثانوي عام فقط ارجو الرد من فضلكم

  6. شيماء احمد محمد محمد 31/08/2015 23:15 -

    عايز نتيجة الفصل الدراسي الثاني اداب اجتماع قنا

  7. عادل راغب موسى سليمان 12/07/2015 01:45 -

    عاوز اعرف نتيجة الترم الخامس اجتماع رقم الجلوس 704 عادل راغب موسى سليمان

  8. محمد 10/05/2015 19:04 -

    اريد ان اعرف رقم جلوسي بكلية الاداب

  9. ندى باسم فهمي 14/03/2015 19:22 -

    السلام عليكم
    اريد معرفة نتيجة الترم السادس تعليم مفتوح علم اجتماع
    رقم الجلوس / 5281
    انشاء الله تطلع امتة النتيجة 2015

  10. marwa hashad 27/02/2015 19:03 -

    نتيجة الترم التاني اداب ممكن اعرفها ازاى

  11. Yaser kohia 18/02/2015 11:26 -

    مافيش اخبار علي النتيجه ياخواننا ؟اداب اجتماع

  12. mero mrmr 13/02/2015 01:34 -

    عايزه نتيجه التعليم المفتوح ترم أول أداب أجتماع

  13. دينا عبد الله 11/02/2015 10:01 -

    نتيجة الترم الثانى اجتماع ومتى تبداء الدراسة

  14. محمد 09/02/2015 10:17 -

    هل ظهرت نتيجة كلية الاداب تعليم مفتوح

  16. انور يوسف احمد 19/09/2014 15:24 -

    عوز اعرف نتيجه الحقوق عين شمس با الاقصر

  17. ندي باسم فهمى 22/07/2014 08:34 -

    ارجو اعلامي متي يكون نتيجة الترم السادس تعليم مفتوح قسم علم اجتماع

  18. نتيجة ترم ثاني اعلام 07/07/2014 19:26 -

    رقم الجلوس 832 أنغام سعيد السيد بحيري\ ترم ثاني اعلام 2014 عين شمس\شكرا

  19. محمدرزق محمد 03/07/2014 01:08 -

    كلية التجارة جامعة عين شمس التعليم المفتوح
    المستوى التانى الترم التانى نظيم قديم
    رقم الجلوس 22930

  20. مروه منصور محمود 03/04/2014 15:14 -

    كليه حقوق ترم اول رقم الجلوس13231379

  21. سيد 25/02/2014 19:22 -

    ممكن اعرف نتائج كلية التجارة ترم اول

  22. رضا ابراهيم 16/02/2014 10:10 -

    عاوزه اعرف نتيجه الترم الرابع كليه تجاره عين شمس الجامعه المفتوحه

  23. عبدالرحمن مصطفى محمد عبدالكريم 25/09/2013 20:40 -

    عبدالرحمن نصير امتى نتيجة كلية اداب ترم ثالث

  24. علاء الدين محمد احمد خليل 15/09/2013 21:41 -

    كلية الاداب قسم ارشاد سياحى فرع الاقصرترم سادس دور يونيو 2013

  25. علاء الدين محمد احمد خليل 15/09/2013 21:35 -

    كلية الاداب قسم الارشاد السياحى

  26. موكه 24/08/2013 20:43 -

    امتحان ترم تالت تخلفات ياترى امتى شهر سبتمبر 2013 ولا فى يناير 2014

  27. bassem fh 27/07/2013 05:33 -

    امتة نتيجة التعليم المفتوح كلية اداب عين شمس الترم الخامس لو سمحتم 

  28. ايمان سعيد 08/07/2013 14:52 -

    انا عايزة اعرف النتيجة لو سمحتوا وعايزةاعرف طلعت ولا انا كلية تجارة قسم محاسبة تعليم مفتوح الفرقة التانية ترم تاني عين شمس

  29. باسر البشا 09/04/2013 22:14 -

    انا مش عايز منكم غير الكرنية

  30. لو عشت هزلك ولو مت روح ربنا يسهلك 18/03/2013 10:03 -

    صلوا علي النبي يا جماعه طول ما احنا ملناش قيمه ولا صوت في الجامعه دي عمرهم مهيهتموا بينا فاحنا لازم يكون لينا صوت كبير وايد وحده والجامعه دي ميهمهاش حاجه غير دفع المصاريف وتاخد المزكرات تبقي كده حبيبهم وبرده هينزلوك في مواد عشان تدفع تاني ولا في محاضرات ولا زفت فاخلصوا بقي وقلولي نازل في كام ماده

  32. محمد المصرى 17/02/2013 13:51 -

    والله العظيم حررررام اللى بيحصل فينا ده فى فتره الأمتحانات بجد مش ممكن كدا الدكتور بيقول ركزو على حاجه معينه وفجأه بيجيب حاجات تانيه فى الامتحانات وكما ن بيرعوش حد فى التصحيح مكان لا بدجد كدا حرررررام عشان ممكن الواحد بيعيد السنه عشان كام درجه ناقصه ؟؟!!

  33. boooby 08/02/2013 03:36 -

    ياريت بجد تحاولوا تخلونا ان احنا لو جبنا تقدير نحول انتساب والله حرام بجد ان احنا لسه طلاب جدد ونتساوى مع الموظفين والدبلومات اللى متعبوش واحنا من حقنا اننا نبقى طلاب منتظمين مش تروح الجامعه كل اسبوع يوم واحد ولا لينا اى لازمه بجد حرام

  34. karmaa 01/10/2012 20:57 -

    على فكرة احنا تعبنا في الثانوية العامة متجوش انتو تسونا بالدبلومات ينقى كدة ظلم

  35. karmaa 01/10/2012 20:55 -

    على احنا لينا حقوق فى التحويل هتحولونا انتساب ولا نقوم بمظاهرة اللى خلنا انشيل الريسنقدر نشيل اى حد

  36. karmaa 01/10/2012 20:50 -

    انا نفسى احول انتساب ونفسى اعرف النتيحة ولا احنا مش قد المقام

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