نتيجة الثانوية الازهرية 2017 بالاسم

مصريات – كتبت منار عثمان: يعلن السيد رئيس قطاع المعاهد الازهرية بعد اعتماد الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب لنتائج طلاب الشهادة الثانوية الازهرية، عن موعد محدد مسبقاً في بداية يوليو 2017.

وقال بان نتيجة الثانوية الازهرية 2017 حسب الاسم وبرقم الجلوس سوف يعلن عنها، كما سيجري اتاحة النتائج برقم الجلوس على موقع الازهر الشريف التعليمي في نفس اليوم وفور اعتماد نتائج ثانوية الازهر وذلك لطلبة علمي وادبي الصف الثالث الثانوي في المعاهد العامة بنات او بنين وايضاً بالنسبة للقراءات والبحوث.

ونظرا للتطور الذي تشهده تلك الادارات فسوف يستطيع الطلبة مشاهدة نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم في كل المحافظات المصرية وذلك للتسهيل على الطلاب ويشمل هذا ايضاً نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 لجميع المعاهد الازهرية في محافظة الاسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الغردقة ، بورسعيد ، المنوفية ، مدينة السادات ، شبين الكوم ، الدقهلية ، ، المنصورة القاهرة ، حلوان ، الجيزة ومدينة 6 اكتوبر ، القليوبية و بنها ، الغربية ، طنطا ، الشرقية ، الزقازيق ، العاشر من رمضان ، الفيوم ، دمياط ، الاسكندرية ، مرسى مطروح ، الضبعة ، الوادي الجديد ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، المنيا ، كفر الشيخ ، البحيرة ، دمنهور.

كما سيتم تحديد موعد لاحق لتكريم اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 والشهادة الثانوية الصف الثالث الثانوي الازهرى 2017 ونشر صور الاوائل على موقع الازهر التعليمي وتعليقها في المعاهد على مستوى المحافظات.

الجدير بالذكر بان موعد صدور طلاب الصف الثالث الثانوى الازهرى، لا يتزامن هذا العام مع موعد نتيجة الثانوية العامة 2017 حيث من المقرر ان يتم المصادقة عليها الثلاثاء القادم.

هذا ويستطيع الطلاب واولياء الامور متابعة ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2017 من موقع نتائج الازهر الشريف الرسمي بالضغط الان على الرابط الاتي >> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم 2017 موقع الازهر التعليمي