نتيجة الثانوية الازهرية 2017

مصريات – كتبت هبة الجمال: أكد رئيس الكنترول المسئول عن نتائج الشهادة الثانوية الازهرية، أنه تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابة الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية الازهرية الصف الثالث الثانوي، وتم رصد الدرجات وتدقيقها تمهيدا لاعلانها في موعد محدد وهو اليوم، وذلك على موقع الازهر التعليمي كما هو موضح بالرابط ادناه.



أضاف ان الكنترول كان يستقبل يوميا أوراق الاجابات. ويركز في فرز الأوراق لتفادي أي كشط أو نقص بالأوراق قبل استخراج نتيجة امتحانات الثانوية الازهرية للعام الدراسي الحالي.



واشار الى انه تم تسريع صدور نتائج الامتحانات لطلاب الثانوية الازهرية بفرعيها العلمي والادبي بنين بنات حتى تظهر بسرعة خاصة بعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2017 وحتى يكون لدى طلاب الازهر الشريف فرصة اطول في التقديم الى تنسيق الثانوية الازهرية 2017 – 2018 لدخول كليات جامعة الازهر.

كما اوضح بان نتيجة العينات تشير الى ان نسبة النجاح في القسم العلمي تعدت 80% اما نسبة النجاح في القسم الادبي فقد تعدت 60%.

هذا ومن المنتظر ان يتم اتاحة نتائج الامتحانات لطلبة الثانوية الازهرية للقسم العلمي او الادبي بنات وبنين على موقع الازهر الشريف التعليمي بعد اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2017 رسمياً برقم الجلوس، وسوف نحاول في موقع مصريات ان نقوم بجلب النتائج اليوم قبل حلول هذا الموعد ان امكن لنا ذلك كما فعلنا في السنوات السابقة.



وحتى ذلك الوقت يمكن مشاهدة اخبار صدور نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2017 على موقع الازهر الشريف التعليمي بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة الثانوية الازهرية 2017 قبل موعد صدورها رسمياً اليوم