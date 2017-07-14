نتيجة الثانوية الازهرية 2017

نتيجة الثانوية الازهرية 2017

مصريات – كتبت هبة الجمال: أكد رئيس الكنترول المسئول عن نتائج الشهادة الثانوية الازهرية، أنه تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابة الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية الازهرية الصف الثالث الثانوي، وتم رصد الدرجات وتدقيقها تمهيدا لاعلانها في موعد محدد وهو اليوم، وذلك على موقع الازهر التعليمي كما هو موضح بالرابط ادناه.

أضاف ان الكنترول كان يستقبل يوميا أوراق الاجابات. ويركز في فرز الأوراق لتفادي أي كشط أو نقص بالأوراق قبل استخراج نتيجة امتحانات الثانوية الازهرية للعام الدراسي الحالي.

نتائج الشهادة الثانوية الازهرية 2017 موقع الازهر التعليمي

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2017 موقع الازهر الشريف التعليمي

واشار الى انه تم تسريع صدور نتائج الامتحانات  لطلاب الثانوية الازهرية بفرعيها العلمي والادبي بنين بنات حتى تظهر بسرعة خاصة بعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2017 وحتى يكون لدى طلاب الازهر الشريف فرصة اطول في التقديم الى تنسيق الثانوية الازهرية 2017 – 2018 لدخول كليات جامعة الازهر.

كما اوضح بان نتيجة العينات تشير الى ان نسبة النجاح في القسم العلمي تعدت 80% اما نسبة النجاح في القسم الادبي فقد تعدت 60%.

هذا ومن المنتظر ان يتم اتاحة نتائج الامتحانات لطلبة الثانوية الازهرية للقسم العلمي او الادبي بنات وبنين على موقع الازهر الشريف التعليمي بعد اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2017 رسمياً برقم الجلوس، وسوف نحاول في موقع مصريات ان نقوم بجلب النتائج اليوم قبل حلول هذا الموعد ان امكن لنا ذلك كما فعلنا في السنوات السابقة.

وحتى ذلك الوقت يمكن مشاهدة اخبار صدور نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2017 على موقع الازهر الشريف التعليمي بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة الثانوية الازهرية 2017 قبل موعد صدورها رسمياً اليوم

14/07/2017 1240 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , ,
1240 comments
  1. احمد 15/07/2017 01:38 -

    أنا اسمي حسناء اشرف ممدوح…أدبي…106651

  3. ناصر محرز الشريف 13/07/2017 17:49 -

    محمود محرز من جرجا محافظه سوهاج رقم جلوسى هو 171271 علمى ارجو معرفت النتيجه

  4. احمد صبحي محمد رزق سالم 28/06/2017 15:09 -

    انا من المنوفيه ودا رقم جلوسي عايز النتيجه بسرعه والنبي انا قسم ادبي ٢٦٠٥

  5. رمضان رشوان 26/06/2017 20:46 -

    كفر الشيخ رقم الجلوس 157517

  7. محمد احمد عبد الغفور 17/07/2016 07:31 -

    من اسوان رقم الجلوس 172759

  9. ايمان ابراهيم حسين 16/07/2016 15:35 -

    عايزه النتيجه 106763

  10. شيماء كامل محمد احمد 16/07/2016 15:06 -

    من سوهاج رقم الجلوس 115896

  11. احمد الحضرى 16/07/2016 15:02 -

    من سوهاج و رقم الجلوس 115896

  12. FATMA 16/07/2016 14:16 -

    اية حسين محمد نور
    رقم الجلوس 200842

  14. خالد احمد الحليسي 16/07/2016 10:51 -

    القسم الادبي رقم الجلوس من كفرالشيخ
    وياريت تبلغوني النتيجه9499

  15. خالد احمد الحليسي 16/07/2016 10:50 -

    رقم الجلوسالقسم الادبي9499

  16. اشرف طارق عبد العزيز 16/07/2016 10:49 -

    150787
    بيلا كفر الشيخ

  17. حسام ابوزيد 15/07/2016 20:28 -

    محمد خلف محمد ابوزيد رقم الجلوس٤٦٤٠٣

  18. اماني عمران عبد ربه احمد 15/07/2016 14:58 -

    أنا اسمي أماني عمران عبد ربه أحمد من نجع حمادي رقم الجلوس 117163 ولكم جزيل الشكر

  19. أحمد إبراهيم متولي عبد الرسول الديب 15/07/2016 13:53 -

    ده رقم جلوسي 160936
    معهد بنين كفر الدوار

  20. gamal al shafay 15/07/2016 13:32 -

    رقم جلوسي (١٨٣٩٥٨)
    الشعبه (علمي)
    محافظة (الغربيه)

  21. gamal al 4af3y 15/07/2016 13:31 -

    رقمي(١٨٣٩٥٨)
    الشعبه (علمي)
    المحافظه ( الغربيه)

  22. محمد عبداللطيف بكر 15/07/2016 11:41 -

    نتيجة الأبن / احمد محمد عبداللطيف بكر الشعبة علمي رقم الجلوس 147134

  23. رضوه متولي إبرهيم أمين أبوالعز 15/07/2016 02:25 -

    ياريت فورظهور النتيحه تبعتولي وده رقم الجلوس
    98481

  24. محمد مصطفى فتحى سالم اسماعيل 14/07/2016 23:27 -

    حوئش عيسىٍِ_ البحيره

  26. عبدالله عادل محمد حسن 14/07/2016 14:57 -

    ممكن اول ما النتيجة تظهر تبعتولى وجزاكم الله خيرأ

  28. نورهان حسام محمد 14/07/2016 12:02 -

    نتيجة الثانوية الأزهرية رقم الجلوس 08298

  29. اميرة خالد حسن سويلم 14/07/2016 11:35 -

    رقم الجلوس
    182056
    182113

  30. محمد وائل محمد احمد مسعد 14/07/2016 10:15 -

    الاسم محمد وائل محمد احمد مسعد محافظة بورسعيد
    رقم الجلوس 159838

  31. احمد زكريا محمد على 14/07/2016 03:46 -

    حمد زكريا محمد على انا من سوهاج ورقم جلوسى 046543

  32. احمد زكريا محمد على 14/07/2016 03:20 -

    احمد زكريا محمد على انا من سوهاج ورقم جلوسى 046545

  33. اسلام صفوت سعد محمد ابراهيم 14/07/2016 03:17 -

    اسلام صفوت سعد محمد ابراهيم انا من محافظة سوهاج ورقم جلوسى 046545

  34. اسلام عبد العال محمد ابراهيم 14/07/2016 03:13 -

    اسلام عبد العال محمد ابراهيم انا من محافظة سوهاج ورقم جلوسى 046542

  35. اسيا 13/07/2016 13:46 -

    حرام عليكم امتى النتيجة انا مليت منكم 198281 يلاا
    كفاااااية لحد كده مش هتظهروها طلعتوا عينى

  37. ندي هاشم احمد محمد 13/07/2016 10:04 -

    انا من الشرقيه رقم الجلوس99185ممكن لو سمحتوا تبعتوهالي بسرعه في اسرع وقت انا بجد تعبت جداوجزاكم الله كل خير

  38. محمد حمدى محمد صلاح الدين 12/07/2016 20:45 -

    ورقم جلوسى162148 ياريت تبعتولى النتيجه فور ظهورها شكرا لكم

  39. محمد زايد كمال محمد (محافظة الفيوم) 12/07/2016 09:54 -

    رقم جلوسي: 165310
    مع جزيل الشكر ولالاقدير لجهودكم العظيمة

  40. عمرو 11/07/2016 06:04 -

    انا من كفر الشيخ ورقم جلوسي 150593

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