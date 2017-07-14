نتيجة الثانوية الازهرية 2017 قبل موعد صدورها رسمياً اليوم

نتيجة الثانوية الازهرية 2017
مصريات – كتبت هبة الجمال: أكد رئيس الكنترول المسئول عن نتائج الشهادة الثانوية الازهرية، أنه تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابة الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية الازهرية الصف الثالث الثانوي، وتم رصد الدرجات وتدقيقها تمهيدا لاعلانها في موعد محدد وهو اليوم، وذلك على موقع الازهر التعليمي كما هو موضح بالرابط ادناه.
أضاف ان الكنترول كان يستقبل يوميا أوراق الاجابات. ويركز في فرز الأوراق لتفادي أي كشط أو نقص بالأوراق قبل استخراج نتيجة امتحانات الثانوية الازهرية للعام الدراسي الحالي.
واشار الى انه تم تسريع صدور نتائج الامتحانات لطلاب الثانوية الازهرية بفرعيها العلمي والادبي بنين بنات حتى تظهر بسرعة خاصة بعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2017 وحتى يكون لدى طلاب الازهر الشريف فرصة اطول في التقديم الى تنسيق الثانوية الازهرية 2017 – 2018 لدخول كليات جامعة الازهر.
كما اوضح بان نتيجة العينات تشير الى ان نسبة النجاح في القسم العلمي تعدت 80% اما نسبة النجاح في القسم الادبي فقد تعدت 60%.
هذا ومن المنتظر ان يتم اتاحة نتائج الامتحانات لطلبة الثانوية الازهرية للقسم العلمي او الادبي بنات وبنين على موقع الازهر الشريف التعليمي بعد اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2017 رسمياً برقم الجلوس، وسوف نحاول في موقع مصريات ان نقوم بجلب النتائج اليوم قبل حلول هذا الموعد ان امكن لنا ذلك كما فعلنا في السنوات السابقة.
وحتى ذلك الوقت يمكن مشاهدة اخبار صدور نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2017 على موقع الازهر الشريف التعليمي بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx
يرجى الملاحظة بان الرابط اعلاه قد يفتح في صفحة اعلانية ويمكن لكم تجاوزها في اقل من 5 ثواني بعد انتهاء العداد بالضغط على زر تخطي الاعلان الاصفر في يمين اعلى الصفحة.
أنا اسمي حسناء اشرف ممدوح…أدبي…106651
210250
محمود محرز من جرجا محافظه سوهاج رقم جلوسى هو 171271 علمى ارجو معرفت النتيجه
انا من المنوفيه ودا رقم جلوسي عايز النتيجه بسرعه والنبي انا قسم ادبي ٢٦٠٥
كفر الشيخ رقم الجلوس 157517
105777
من اسوان رقم الجلوس 172759
انا نجحت
عايزه النتيجه 106763
من سوهاج رقم الجلوس 115896
من سوهاج و رقم الجلوس 115896
اية حسين محمد نور
رقم الجلوس 200842
ألاء سامي
رقم الجلوس 195407
القسم الادبي رقم الجلوس من كفرالشيخ
وياريت تبلغوني النتيجه9499
رقم الجلوسالقسم الادبي9499
150787
بيلا كفر الشيخ
محمد خلف محمد ابوزيد رقم الجلوس٤٦٤٠٣
أنا اسمي أماني عمران عبد ربه أحمد من نجع حمادي رقم الجلوس 117163 ولكم جزيل الشكر
ده رقم جلوسي 160936
معهد بنين كفر الدوار
رقم جلوسي (١٨٣٩٥٨)
الشعبه (علمي)
محافظة (الغربيه)
رقمي(١٨٣٩٥٨)
الشعبه (علمي)
المحافظه ( الغربيه)
نتيجة الأبن / احمد محمد عبداللطيف بكر الشعبة علمي رقم الجلوس 147134
ياريت فورظهور النتيحه تبعتولي وده رقم الجلوس
98481
حوئش عيسىٍِ_ البحيره
دا رقم جلوسي
165127
ممكن اول ما النتيجة تظهر تبعتولى وجزاكم الله خيرأ
دمياط رقم الجلوس 18187
نتيجة الثانوية الأزهرية رقم الجلوس 08298
رقم الجلوس
182056
182113
الاسم محمد وائل محمد احمد مسعد محافظة بورسعيد
رقم الجلوس 159838
حمد زكريا محمد على انا من سوهاج ورقم جلوسى 046543
احمد زكريا محمد على انا من سوهاج ورقم جلوسى 046545
اسلام صفوت سعد محمد ابراهيم انا من محافظة سوهاج ورقم جلوسى 046545
اسلام عبد العال محمد ابراهيم انا من محافظة سوهاج ورقم جلوسى 046542
حرام عليكم امتى النتيجة انا مليت منكم 198281 يلاا
كفاااااية لحد كده مش هتظهروها طلعتوا عينى
أريد نتجتي
انا من الشرقيه رقم الجلوس99185ممكن لو سمحتوا تبعتوهالي بسرعه في اسرع وقت انا بجد تعبت جداوجزاكم الله كل خير
ورقم جلوسى162148 ياريت تبعتولى النتيجه فور ظهورها شكرا لكم
رقم جلوسي: 165310
مع جزيل الشكر ولالاقدير لجهودكم العظيمة
انا من كفر الشيخ ورقم جلوسي 150593