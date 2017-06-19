نتيجة الثانوية التجارية 2017 نتائج الدبلومات الفنية المهنية

نتيجة الثانوية التجارية 2017
مصريات – كتبت ريم الاسواني: لن يستمر التجاهل للتعليم الفني كثيرا وسوف يتم ظهور نتائح الدبلومات الثانوية الفنية التجارية باسرع وقت حسب تصريح لوزارة التربية والتعليم، واخيرا وبعد طول انتظار من قبل طلبة شهادات التعليم الفني في سائر محافظات مصر.
.. ومن المنتظر ان يتم اعتماد واعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2017 لكافة الشعب والاقسام بما فيها دبلوم زراعة او دبلوم صناعة او دبلوم تجارة وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية الفندقية 2017 من قبل وزارة التربية والتعليم ومن ثم سوف يستطيع الطلاب مشاهدتها على النت كما هو موضح في اخر الخبر هنا.
والعينة العشوائية التي تم اختيارها لمعرفة صعوبة الامتحانات او النسب في نتائج الدبلومات الثانوية التجارية 2017 توضح انه هناك تفوق بشكل عام في نتيجة الدبلومات التجارية 2017 تابعوا مزيد من الاخبار هنا عن نتائج الثانوية الفنية التجارية وايضا اسماء الأوائل للشهادات الفنية النهائية اخر العام الدراسي 2017.
هذا وسوف يمكن معرفة معرفة نتيجة الثانوية التجارية اضافة الى نتائج باقي الدبلومات الصناعية الفنية لجميع الشعب والاقسام برقم الجلوس وسوف يمكن التحقق منها بالاسم وذلك لجميع الطلاب وفي سائر محافظات مصر المختلفة: محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، محافظة اسيوط، محافظة الاسماعيلية، محافظة المنوفية، محافظة مطروح ، محافظة القليوبية، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا، محافظة الاقصر ، محافظة قنا ، محافظة شمال سيناء ، محافظة البحر الاحمر ، العريش ، محافظة جنوب سيناء ، محافظة السويس، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ،محافظة بورسعيد، محافظة الوادي الجديد، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.
تحديث 2017 واعلان نتيجة الدبلومات الفنية رسمياً:
نلفت انتباه اعزائنا الطلاب والطالبات الى ان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 ستكون متوفرة فور صدورها ويمكن مشاهدتها بالضغط على هذا الرابط << http://result.fanymoe.com
ملحوظة : قد تظهر صفحة اعلانية بعد الضغط على الرابط اعلاه ولكن سوف يمكنك تجاوزها من الزر المخصص لتجاوز الاعلانات في الاعلى وهو باللون الاصفر ويظهرعلى شكل عداد بعد 5 ثواني فقط.
مدرسه بنى سويف اهناسيا تاخضراء
انا في الصف الثالت التجاري
محافظه الغربيه
رقم الجلوس 204936
ارجو الرد اريد النتيجة
الاسم:نادي جابر حسني
المحافظه:الجيزه
الشعبه:ادارة
رقم الجلوس:25385
عاوز اعرف نتيجه بتاعت تجاري ورقم جلوس ٣٠٣٧٤٢
انا فى 3 ثانوى تجارى وعاوزة اعرف النتيجة
رقم جلوسى 380529
انا شعبة تسويق
محافظة القليوبية
ارجوا الرد
نتيجه دبلوم تجارة
شعبه تسويق
محافظه دمياط
انا فى 3 ثانوى تجارى وعاوزة اعرف النتيجة
رقم جلوسى 380529
ارجوا الرد
رقم جلوسي 450898
نتيية الثانوية الزراعية المهنية الهرم جيرة رقم الجلوس 225721
أسماء علي سيد أبراهيم
رقم الجلوس 382402
دبلوم تجاره
شعبه تسويق
محافظه القليوبيه
اريد النتيجه
عاوزه اعرف النتيجه بالله عليكم انا بموت بالله عليكم رقم الجلوس 556690 اسمي مني محمد حسن
171217
141258
نتيجة امتحانات الثانوية التجارية الجيزة بنات 2017
عاوز نتيجة الصف الثالث التجاري رقم الجلوس 60205
عايز اعرف نتيجه رقم جلوس 170102 اوسيم
يا جماعه الصف الثاني او الاول مش موجوده
انا ف 3تجاره و عايز النتيجه رقم الجلوس 611354 من محافظه المنيا مركز ديرمواس
محافظه الجيزه رقم الجلوس 892
أولى ثانوي تجاري
لوسمحتو ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى ثانى تجارة الترم الثانى نظام ثلاث سنوات بقنا بمدرسة اولاد عمرو بمحافظة قنا الترم الثانى رقم الجلوس 263 قسم التأمينات
رقم الجلوس1003 مدرسة الثانوية التجارية بمركز فرشوط
رقم جلوسى 1156 التجارى بنين
اسمى صلاح سعيد عبد القادر
تانيه ثانوي تجاري تسويق
رقم الجلوس 8137
نتايج
عايز نتيجه تانيه ثانوي تجاري رقم الجلوس 3291
رندا حمدي رشدي
نادر محمود ابراهيم بحيري الصف الثاني التجاري محافظة الغربيه رقم الجلوس 336
انا عيزي نتيجه انتي تجاري رقم الجلوس ٣١٤
شكرا
أجمل مدرسة التجارة
ناجح
الف مبروك يا بسمه احمد
ده رقم الجلوس
انا في سنه 3تجاره
628086
اريد نتيجة الثانويه التجاريه
رقم الجلوس500569
محافظة كفر الشيخ
الف الف الف مبر وك الي الجميع
رقم الجلوس.293539
المدرسه ..كمال الحديدي التجاريه.
الف مبروك ل كل من نجحو
رقم الجلوس 5005017 مدرسة طباعة امبابة
رقم الجلو س 401711
اسم الطالب أحمد فهمي رقم جلوس 294092 ثانوي بهوت
ارجو إرسال النتيجة. رقم الجلوس 294092 تجاري
الثانويه التجاريه بملوى رقم الجلوس 636822
اريد نتيجه الطالب رقم الجلوس 72066
ارجو ارسال النتيجه
اشوف النتيجه 725209
مارى عبد الملاك من القليوبية دبلوم تجارة رقم جلوس٣٥٩٩٩٤
اريد نتيجه الثانويه التجاريه
اريد نتيجه الثانويه التجريه بنات
رقم الجلوس :658848
المدرسة :ملوى الثانوية الفنية التجارية بنات