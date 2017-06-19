نتيجة الثانوية التجارية 2017 نتائج الدبلومات الفنية المهنية

نتيجة الثانوية التجارية 2017

نتيجة الثانوية التجارية 2017

مصريات – كتبت ريم الاسواني: لن يستمر التجاهل للتعليم الفني كثيرا وسوف يتم ظهور نتائح الدبلومات الثانوية الفنية التجارية باسرع وقت حسب تصريح لوزارة التربية والتعليم، واخيرا وبعد طول انتظار من قبل طلبة شهادات التعليم الفني في سائر محافظات مصر.

.. ومن المنتظر ان يتم اعتماد واعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2017 لكافة الشعب والاقسام بما فيها دبلوم زراعة او دبلوم صناعة او دبلوم تجارة وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية الفندقية 2017 من قبل وزارة التربية والتعليم ومن ثم سوف يستطيع الطلاب مشاهدتها على النت كما هو موضح في اخر الخبر هنا.

نتائج الدبلومات الثانوية الفنية التجارية 2017

نتيجة الدبلومات الثانوية التجارية الفنية 2017

والعينة العشوائية التي تم اختيارها لمعرفة صعوبة الامتحانات او النسب في نتائج الدبلومات الثانوية التجارية 2017 توضح انه هناك تفوق بشكل عام في نتيجة الدبلومات التجارية 2017 تابعوا مزيد من الاخبار هنا عن نتائج الثانوية الفنية التجارية وايضا اسماء الأوائل للشهادات الفنية النهائية اخر العام الدراسي 2017.

هذا وسوف يمكن معرفة معرفة نتيجة الثانوية التجارية اضافة الى نتائج باقي الدبلومات الصناعية الفنية لجميع الشعب والاقسام برقم الجلوس وسوف يمكن التحقق منها بالاسم وذلك لجميع الطلاب وفي سائر محافظات مصر المختلفة: محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، محافظة اسيوط، محافظة الاسماعيلية، محافظة المنوفية، محافظة مطروح ، محافظة القليوبية، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا، محافظة الاقصر ، محافظة قنا ، محافظة شمال سيناء ، محافظة البحر الاحمر  ، العريش ، محافظة جنوب سيناء ، محافظة السويس، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ،محافظة بورسعيد، محافظة الوادي الجديد، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

تحديث 2017 واعلان نتيجة الدبلومات الفنية رسمياً:

نلفت انتباه اعزائنا الطلاب والطالبات الى ان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 ستكون متوفرة فور صدورها ويمكن مشاهدتها بالضغط على هذا الرابط << http://result.fanymoe.com

ملحوظة : قد تظهر صفحة اعلانية بعد الضغط على الرابط اعلاه ولكن سوف يمكنك تجاوزها من الزر المخصص لتجاوز الاعلانات في الاعلى وهو باللون الاصفر ويظهرعلى شكل عداد بعد 5 ثواني فقط.

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نتيجة الثانوية التجارية 2017 نتائج الدبلومات الفنية المهنية

19/06/2017 1698 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , ,
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  1. احمد عبدالقادر عمار على 24/06/2017 00:19 -

    مدرسه بنى سويف اهناسيا تاخضراء

  2. هند محمد محمد الشحات 21/06/2017 12:19 -

    انا في الصف الثالت التجاري
    محافظه الغربيه
    رقم الجلوس 204936
    ارجو الرد اريد النتيجة

  3. نادي جابر حسني 20/06/2017 23:49 -

    الاسم:نادي جابر حسني
    المحافظه:الجيزه
    الشعبه:ادارة
    رقم الجلوس:25385

  4. شيماء ممدوح محمد سعيد غازى 20/06/2017 15:43 -

    عاوز اعرف نتيجه بتاعت تجاري ورقم جلوس ٣٠٣٧٤٢

  5. زينب محمد عبد الفتاح بدر 19/06/2017 23:26 -

    انا فى 3 ثانوى تجارى وعاوزة اعرف النتيجة
    رقم جلوسى 380529
    انا شعبة تسويق
    محافظة القليوبية
    ارجوا الرد

  6. رودى 19/06/2017 23:24 -

    نتيجه دبلوم تجارة
    شعبه تسويق
    محافظه دمياط

  7. زينب محمد عبد الفتاح بدر 19/06/2017 23:22 -

    انا فى 3 ثانوى تجارى وعاوزة اعرف النتيجة
    رقم جلوسى 380529
    ارجوا الرد

  9. حسين ياسر حسن حسني 18/06/2017 02:42 -

    نتيية الثانوية الزراعية المهنية الهرم جيرة رقم الجلوس 225721

  10. أسماء علي سيد أبراهيم 15/06/2017 10:01 -

    أسماء علي سيد أبراهيم
    رقم الجلوس 382402
    دبلوم تجاره
    شعبه تسويق
    محافظه القليوبيه
    اريد النتيجه

  11. مني محمد حسن 13/06/2017 20:00 -

    عاوزه اعرف النتيجه بالله عليكم انا بموت بالله عليكم رقم الجلوس 556690 اسمي مني محمد حسن

  14. أحمد حسني مصطفى 12/06/2017 01:24 -

    نتيجة امتحانات الثانوية التجارية الجيزة بنات 2017

  15. ابانوب 11/06/2017 17:01 -

    عاوز نتيجة الصف الثالث التجاري رقم الجلوس 60205

  16. طه خالد عبد الحسيب الغندور 08/06/2017 21:04 -

    عايز اعرف نتيجه رقم جلوس 170102 اوسيم

  17. الاستاذ صابر 05/06/2017 20:19 -

    يا جماعه الصف الثاني او الاول مش موجوده

  18. مصطفى عبدالباسط جلال خليل 04/06/2017 15:25 -

    انا ف 3تجاره و عايز النتيجه رقم الجلوس 611354 من محافظه المنيا مركز ديرمواس

  19. اية احمد 21/05/2017 09:44 -

    محافظه الجيزه رقم الجلوس 892
    أولى ثانوي تجاري

  20. اسراء محمد محروص على سليم 19/05/2017 22:42 -

    لوسمحتو ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى ثانى تجارة الترم الثانى نظام ثلاث سنوات بقنا بمدرسة اولاد عمرو بمحافظة قنا الترم الثانى رقم الجلوس 263 قسم التأمينات

  21. اسراء حسين وهب الله 18/05/2017 20:29 -

    رقم الجلوس1003 مدرسة الثانوية التجارية بمركز فرشوط

  22. صلاح سعيد عبد القادر 18/05/2017 14:24 -

    رقم جلوسى 1156 التجارى بنين
    اسمى صلاح سعيد عبد القادر

  23. فتحي أحمد كامل 18/05/2017 04:25 -

    تانيه ثانوي تجاري تسويق
    رقم الجلوس 8137

  25. رندا حمدي رشدي 16/05/2017 19:06 -

    عايز نتيجه تانيه ثانوي تجاري رقم الجلوس 3291
    رندا حمدي رشدي

  26. نادر محمود 15/02/2017 20:59 -

    نادر محمود ابراهيم بحيري الصف الثاني التجاري محافظة الغربيه رقم الجلوس 336

  27. سعاد محمد عيد احمد 03/02/2017 17:31 -

    انا عيزي نتيجه انتي تجاري رقم الجلوس ٣١٤

  29. عبد الحليم هاني عبد الحليم 26/01/2017 23:28 -

    أجمل مدرسة التجارة

  32. محمود عبد الحليم سيد عبد الغني 24/07/2016 13:52 -

    ده رقم الجلوس
    انا في سنه 3تجاره
    628086

  33. ندى عصام عماره 20/07/2016 13:29 -

    اريد نتيجة الثانويه التجاريه
    رقم الجلوس500569
    محافظة كفر الشيخ

  34. عبد الحليم احمد عبد الحيلم احمد 19/07/2016 23:54 -

    الف الف الف مبر وك الي الجميع

  35. وليد عصام ابراهيم الدسوقي . 12/07/2016 09:58 -

    رقم الجلوس.293539

    المدرسه ..كمال الحديدي التجاريه.

  36. احمد محمد خليفة محمد 09/07/2016 10:43 -

    الف مبروك ل كل من نجحو

  37. مصطفى السيد حسن مبروك 07/07/2016 22:48 -

    رقم الجلوس 5005017 مدرسة طباعة امبابة

  38. كريم خالد محمد الرحمن عوص 07/07/2016 21:58 -

    رقم الجلو س 401711

  39. عصام ناجي 04/07/2016 17:48 -

    اسم الطالب أحمد فهمي رقم جلوس 294092 ثانوي بهوت

  40. عصام ناجي 04/07/2016 17:46 -

    ارجو إرسال النتيجة. رقم الجلوس 294092 تجاري

  41. عمرو محمد محمود محمد 04/07/2016 17:12 -

    الثانويه التجاريه بملوى رقم الجلوس 636822

  42. احمد ابراهيم سيد خليل 04/07/2016 14:49 -

    اريد نتيجه الطالب رقم الجلوس 72066

  43. مروه بريقع قروانى محمد 04/07/2016 13:18 -

    ارجو ارسال النتيجه

  44. رضوه جمال محمود محمد 04/07/2016 02:35 -

    اشوف النتيجه 725209

  45. مرفت 04/07/2016 00:18 -

    مارى عبد الملاك من القليوبية دبلوم تجارة رقم جلوس٣٥٩٩٩٤

  46. بسمه احمد حسن محمود 03/07/2016 19:13 -

    اريد نتيجه الثانويه التجاريه

  47. بسمه احمد حسن محمود 03/07/2016 19:12 -

    اريد نتيجه الثانويه التجريه بنات

  48. فاطمه على اكرم عبدالرحمن 03/07/2016 18:09 -

    رقم الجلوس :658848

    المدرسة :ملوى الثانوية الفنية التجارية بنات

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