نتيجة الثانوية التجارية 2017 نتائج الدبلومات الفنية المهنية

نتيجة الثانوية التجارية 2017

مصريات – كتبت ريم الاسواني: لن يستمر التجاهل للتعليم الفني كثيرا وسوف يتم ظهور نتائح الدبلومات الثانوية الفنية التجارية باسرع وقت حسب تصريح لوزارة التربية والتعليم، واخيرا وبعد طول انتظار من قبل طلبة شهادات التعليم الفني في سائر محافظات مصر.

.. ومن المنتظر ان يتم اعتماد واعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2017 لكافة الشعب والاقسام بما فيها دبلوم زراعة او دبلوم صناعة او دبلوم تجارة وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية الفندقية 2017 من قبل وزارة التربية والتعليم ومن ثم سوف يستطيع الطلاب مشاهدتها على النت كما هو موضح في اخر الخبر هنا.

والعينة العشوائية التي تم اختيارها لمعرفة صعوبة الامتحانات او النسب في نتائج الدبلومات الثانوية التجارية 2017 توضح انه هناك تفوق بشكل عام في نتيجة الدبلومات التجارية 2017 تابعوا مزيد من الاخبار هنا عن نتائج الثانوية الفنية التجارية وايضا اسماء الأوائل للشهادات الفنية النهائية اخر العام الدراسي 2017.

هذا وسوف يمكن معرفة معرفة نتيجة الثانوية التجارية اضافة الى نتائج باقي الدبلومات الصناعية الفنية لجميع الشعب والاقسام برقم الجلوس وسوف يمكن التحقق منها بالاسم وذلك لجميع الطلاب وفي سائر محافظات مصر المختلفة: محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، محافظة اسيوط، محافظة الاسماعيلية، محافظة المنوفية، محافظة مطروح ، محافظة القليوبية، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا، محافظة الاقصر ، محافظة قنا ، محافظة شمال سيناء ، محافظة البحر الاحمر ، العريش ، محافظة جنوب سيناء ، محافظة السويس، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ،محافظة بورسعيد، محافظة الوادي الجديد، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

تحديث 2017 واعلان نتيجة الدبلومات الفنية رسمياً:



نلفت انتباه اعزائنا الطلاب والطالبات الى ان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 ستكون متوفرة فور صدورها ويمكن مشاهدتها بالضغط على هذا الرابط << http://result.fanymoe.com

ملحوظة : قد تظهر صفحة اعلانية بعد الضغط على الرابط اعلاه ولكن سوف يمكنك تجاوزها من الزر المخصص لتجاوز الاعلانات في الاعلى وهو باللون الاصفر ويظهرعلى شكل عداد بعد 5 ثواني فقط.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الثانوية التجارية 2017 نتائج الدبلومات الفنية المهنية