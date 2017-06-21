نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 دبلوم صناعي زراعي تجاري

نتيجة دبلوم تجاري زراعي صناعي 2017

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017

مصريات – كتبت نجوى غانم: يجري اعلان نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2017، حسبما جاء بتصريح من وزارة التربية والتعليم يوم الغد الخميس اي قبل عيد الفطر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم.

هذا وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم في العام الماضي بان نسبة النجاح في نتائج الامتحانات لطلاب الدبلوم الثانوي الفني التجاري نظام الثلاث سنوات 53.17%، اما في نتيجة الدبلوم الثانوي الفندقي فقد بلغت 66.02%، وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية 2017 شعب إدارة وخدمات فقد كانت 19.5%، بالنسبة لنسبة نتيجة الدبلوم الثانوى الزراعي فهي  54.72%، ونتيجة الدبلوم الثانوي الصناعي 63.26%.

نتائج الثانوية الدبلومات الفنية 2017 موقع وزارة التربية والتعليم دبلوم صناعي تجاري زراعي

نتيجة الدبلومات الفنية الثانوية 2017

وايضاً فان نسبة النجاح في الدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج فكانت على النحو التالي:

شعبة تجاري وفندقي 72.53%،.

شعبة الزراعي 67.16%

الصناعي 82.37%.

وبلغت نسبة النجاح في التعليم التبادلي 75.64% ، وفي الإعداد المهني 51.07%.

وعليه تصبح نسبة النجاح حسب نتيجة الدبلومات الفنية مدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات هي 58.73%.
فيما يخص نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات فقد بلغت 74.06% على هذا النحو:
نظام الفني أول تجاري 69.47%،

والفني اول الفندقية والخدمات السياحية 69.5%، و دبلوم فني أول زراعي 51.11%، و الدبلومات الفنية أول صناعي78.7%.

كذلك اعلن الوزير عن تفوق البنات عموما وبشكل ملحوظ.

كما اشار الى انه قام بتوصية لعمل دراسة عن اسباب تدني نسبة النجاح عما كانت عليه في العام الماضي وبشكل كبير.

كما تقرر اعلان نتيجة الثانوية الفنية 2017 على شبكة الانترنت وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي قسم نتائج الامتحانات للتعليم المهني وتجدون رابط قصير في نهاية هذا الخبر، وذلك بالنسبة لنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وبكل تخصصات الدبلومات الفنية التي تقدم بها الطلبة من دبلومات فني صناعي و دبلوم فني تجاري و دبلوم فني زراعي و بنات.

تحديث الرابط الخاص بظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2017

وفيما يلي رابط الى بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للنتائج الذي الذي ستعلن عليه نتائج الثانوية الفنية 2017 برقم جلوس الطالب >>> http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 دبلوم صناعي زراعي تجاري

21/06/2017 1430 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1430 comments
  1. Salheen 21/08/2017 16:28 -

    ارجو المساعده
    محتاج نتيجه الثانويه الصناعيه بنين بالمنشاه سوهاج
    الاسم: حماده حسين احمد حسين
    رقم الجلوس :207426

  2. عبد الرحمن خالد 20/08/2017 14:01 -

    رقم الجلوس فقد وعايز اثدم المرحله الثالثخ فيدوني اعمل ايه

  3. محمد اشرف عفيفى 20/08/2017 12:56 -

    محمد اشرف عفيفى
    مدرسه عمار بن ياسر
    تخصص شبكات فنى صناعى
    رقم الجلوس :- 509111

  4. مصطفي السلماوي 28/06/2017 19:34 -

    452078
    اسلام عبد الحكيم مصطفي قطب
    محافظة كفر الشيخ شعبة تجاري

  5. رضاعطيه 28/06/2017 16:47 -

    محمود محمد كمال
    ثانوي فندقي
    ثلاث سنوات
    ٨٩٠٢٧٣

  7. هدير محمد عبد الصمد علي مسعود 28/06/2017 14:25 -

    هدير محمد عبدالصمد علي مسعود رقم الجلوس 85077

  8. Nesrin Mustafa 28/06/2017 14:01 -

    وليد مصطفى محمد محمد
    شعبه زراعيه ..انتاج
    رقم الجلوس…140422

  9. وليد مصطفى محمد محمد 28/06/2017 14:00 -

    وليد مصطفى محمد محمد
    فنى زراعى شعبه انتاج
    رقم الجلوس ..140422

  10. Shahinaz gamal 28/06/2017 12:08 -

    اسم/ شاهيناز جمال فصيح موسي
    رقم الجلوس/861959

  12. ايمان 28/06/2017 06:24 -

    ايمان ضيف الله رقم الجلوس484338عوزه اعرف النتيجه

  13. اسلام سامح السيد السيد 26/06/2017 07:21 -

    دبلوم تجاري بدكرنس
    230258

  15. عبد الحميد عبد الوهاب شبيب البراني 23/06/2017 00:14 -

    160687 رقم الجلوس
    عبد الحميد عبد الوهاب شبيب البراني
    الثانوي الزراعي الصف الثالث
    قسم استصالح ارضي

  17. احمد سيد محمد علي 22/06/2017 10:04 -

    عايز اعرف النتيجه 56182

  18. احمد سيد محمد علي 22/06/2017 10:03 -

    عايز اعرف التتيجه 56182

  20. شعبان محمد على 21/06/2017 10:36 -

    عايز اعرف النيجه رقم الجلوس 161778

  27. محمود ابرااهيم 17/08/2016 18:32 -

    نتجت الثانوية التجارية الدورالثاني رقم الجلوس628081

  28. mahmoud hassan 29/07/2016 23:35 -

    لنك نتيجه الثانويه التجاريه

  29. اسماء كامل احمد ابوبكر 15/07/2016 16:52 -

    بالتوفيق والنجاح

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