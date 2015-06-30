نتيجة الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات

نتائج الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات

اعلان نتيجة الدبلومات الثانوية الصناعية 2017 نظام ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات برقم الجلوس بالاسم

مصريات – كتبت ريهام متولي: رغم جميع الانتقادات والعقبات إلا انه يلاحظ زيادة الاهتمام بالتعليم الفني خاصة بعد تولي الوزارة من قبل وزير جديد، وهذا ما ستؤكده ايضا نسب النجاح في نتائج الدبلومات الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لجميع التخصصات والاقسام والشعب بما فيها دبلوم الزراعة ودبلوم التجارة ودبلوم السياحة والفنادق وغيرها من الدبلومات الفنية المهنية

هذا وسوف يتمكن الطلبة من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الثانوية الصناعية ثلاث سنوات أو خمس سنوات على الانترنت بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم التي خصصت قسم ثابت للدبلومات الفنية.

ونتمنى لكل الطلبة النجاح والتفوق في نتائج الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات 2016 – 2017 بجميع المحافظات من محافظة القاهرة الجيزة القليوبية الاسكندرية ، مطروح ، قنا ، اسوان ، الاقصر، سوهاج ، بني سويف ، اسيوط ، المنيا ، شمال و جنوب سيناء ، المنوفية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الفيوم ، و 6 اكتوبر ، البحر الاحمر ، الدقهلية ، الغربية ، الشرقية ، الاسماعيلية ، بورسعيد.

ويمكن مشاهدة النتائج الان بالضغط على اللينك التالي: http://fany.trafficmanager.net/natega

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نتيجة الثانوية الصناعية ثلاث سنوات 2017 بالاسم برقم الجلوس

30/06/2015 1760 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , ,
1760 comments
  3. ابراهيم عبدالعزيز عبدالغني 09/06/2017 03:52 -

    ابراهيم عبدالعزيز عبدالغني
    رقم الجلوس 4750

  4. محمد خميس محمد مدني 07/06/2017 21:09 -

    محمد خميس محمد مدني
    707259

  8. احمد طارق 05/06/2017 22:16 -

    احمد طارق عبدالرحمن
    رقم الجلوس2718

  9. محمد السيد صادق حسين 04/06/2017 23:15 -

    رقم الجلوس 227674

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