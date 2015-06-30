نتيجة الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات

نتائج الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات

اعلان نتيجة الدبلومات الثانوية الصناعية 2017 نظام ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات برقم الجلوس بالاسم

مصريات – كتبت ريهام متولي: رغم جميع الانتقادات والعقبات إلا انه يلاحظ زيادة الاهتمام بالتعليم الفني خاصة بعد تولي الوزارة من قبل وزير جديد، وهذا ما ستؤكده ايضا نسب النجاح في نتائج الدبلومات الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لجميع التخصصات والاقسام والشعب بما فيها دبلوم الزراعة ودبلوم التجارة ودبلوم السياحة والفنادق وغيرها من الدبلومات الفنية المهنية

هذا وسوف يتمكن الطلبة من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الثانوية الصناعية ثلاث سنوات أو خمس سنوات على الانترنت بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم التي خصصت قسم ثابت للدبلومات الفنية.

ونتمنى لكل الطلبة النجاح والتفوق في نتائج الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات 2016 – 2017 بجميع المحافظات من محافظة القاهرة الجيزة القليوبية الاسكندرية ، مطروح ، قنا ، اسوان ، الاقصر، سوهاج ، بني سويف ، اسيوط ، المنيا ، شمال و جنوب سيناء ، المنوفية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الفيوم ، و 6 اكتوبر ، البحر الاحمر ، الدقهلية ، الغربية ، الشرقية ، الاسماعيلية ، بورسعيد.

ويمكن مشاهدة النتائج الان بالضغط على اللينك التالي: http://fany.trafficmanager.net/natega

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نتيجة الثانوية الصناعية ثلاث سنوات 2017 بالاسم برقم الجلوس

30/06/2015 1819 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , ,
1819 comments
  1. شريف سعيد سالم على 14/08/2017 22:27 -

    ممكن موقع التنسيق لتسجيل الرغبات ارجو الرد

  4. حمزة طلال محمد 02/07/2017 12:48 -

    ابحث عن نتيجة حمزة طلال

  5. محمود على محمد احمد 02/07/2017 00:21 -

    نتيجة محمود على محمد احمد. قسم معدات كهربائيه ديروط اسيوط رقم الجلوس 771419

  6. اسماعيل عبدالله اسماعيل سلامه 30/06/2017 18:39 -

    النتيجه

  7. kohedy 30/06/2017 18:05 -

    محمود خالد وهيدى عبدالسلام رقم الجلوس 2739 قسم جرارات بالمنيا

  10. ياسمين 29/06/2017 01:09 -

    ابحث عن شهادة الثانوي الصناعي بالمحلةالكبري بنات

  12. محمد السيسي 28/06/2017 21:54 -

    ابحث عن نتيجة سارة محمود بسيوني شريف ثانوية صناعية بنات بكفر الشيخ
    رقم الجلوس 734782

  14. خالد محمد عبد الحميد على 28/06/2017 19:12 -

    بالنجاح والتفوق

  15. خالد محمد عبد الحميد على 28/06/2017 19:03 -

    مدرسه الاشراف الصناعيه المشتركه بقنا

  16. رضا وحيد محمد مرزوق 28/06/2017 16:29 -

    رضا وحيد محمد مرزوق
    551478

  18. محمد رفعت محروس يوسف النشار 28/06/2017 14:28 -

    محمد رفعت محروس يوسف النشار
    486329
    كهرباء
    الشرقية

  19. ساره عبدالعزيز محمد 28/06/2017 14:04 -

    ابحث عن شهاده دبلوم الصنايع مرمز بلبيس 2017

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