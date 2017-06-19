نتيجة الثانوية الصناعية 2017 نظام الثلاث 3 والخمس 5 سنوات

نتائح الثانوية الصناعية 2017

نتيجة الثانوية الصناعية 2017

مصريات – كتبت نشوى احمد العريان: خلافاً لكل الاعوام السابقة ستظهر نتائج شهادات الدبلومات الفنية الصناعية 2017 على الانترنت مع الدبلومات الفنية وذلك لطلبة نظام الثلاث و الخمس سنوات معاً.

ولكن هناك خوف من نتيجة الدبلومات الفنية 2017 نظرا لصعوبة بعض امتحانات المواد الاخيرة ,,

نتائج الدبلومات الثانوية الصناعية الفنية 2017 برقم الجلوس او بالاسم

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية 2017

تابعوا الان اخبار نتائج الثانوية الفنية الصناعية 2017 واي مستجدات عنها .. حيث نقوم بالتحديث على مدار الساعة لتقديم النتيجة لكل الشعب والتخصصات الفنية سواء كانت دبلوم التجارة 2017 او دبلوم الزراعة 2017 او السياحة والفنادق وباقي شعب دبلوم الصنايع في جميع انحاء ومحافظات الجمهورية: محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ .. من هنا عبر الروابط ادناه فور صدورها.

وسادت حالة من التذمر بين طلبة التعليم المهني بسبب تاخر اعلان نتائج امتحانات شهادات الدبلومات الفنية رغم مرور اسبوعين على انتهاء الامتحانات.

وصرح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم بان موعد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2017 هو بعد اجازة عيد الفطر، دون ان يذكر يوماً محدداً مما جعل الطلبة يتسائلون عن سبب عدم اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالتعليم المهني بشكل عام وتفضيل طلاب الثانوية العامة عليهم حسب رأيهم.

تحديث اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الاختصاصات:

حددت وزارة التربية والتعليم موعد صدور نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية وتشمل كافة تخصصات التعليم المهني الفني.

وسيستطيع الطلبة مشاهدة نتائج الدبلومات الفنية 2017 حيث سيجري توفيرها بعد عيد الفطر مباشرة بساعة متأخرة من على البوابة الالكترونية الخاصة بالتعليم الفني التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا >> http://fany.trafficmanager.net/natega

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نتيجة الثانوية الصناعية 2017 نظام الثلاث 3 والخمس 5 سنوات

19/06/2017 1610 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , ,
1610 comments
  1. احمد ابراهيم سيد محمد 29/08/2017 13:27 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 5177991

  2. أحمد محمد 29/06/2017 20:41 -

    احمد محمد جمعه صومع رقم جلوسي
    610579

  3. saad elzawely 28/06/2017 18:55 -

    عبد العزيز خالد عبدالعزيز الجويلى
    627022

  4. عبد العزيز محمود ابو زهرة 28/06/2017 13:09 -

    محمد ابراهيم محمد ابو زهرة 16515

  5. محمد منتصر ٱل رسول 21/06/2017 16:23 -

    عااايز اعرف النتيحه ي ادمن انا دبلوم فني صناعي رقم الجلوس 773454

  6. mohamed adel 19/06/2017 21:23 -

    الاسم / محمد عادل محمد سعيد
    رقم الجلوس / 55772
    اتمني تسعدوني علي العثور علي النتيجه

  7. عبدالناصر شعبان عبدالكريم 13/06/2017 00:23 -

    عبدالناصر شعبان عبدالكريم
    600022

  8. محمود سعيد احمد خليفه 09/06/2017 00:17 -

    عاوز اعرف النتيجه

  9. احمد عبد الرحمن على 26/05/2017 14:32 -

    انا فى مدرسة القناطر الثانوية الصناعية بنين ورقم الجلوس 522 ونفس أعرف النتيجة بس مش عارف

  10. غير معروف 26/05/2017 10:51 -

    عايز اعرف النتيجه مدرسة بنى مزار الثانويه الصناعيه بنين رقم الجلوس 4881

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