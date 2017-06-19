نتيجة الثانوية الصناعية 2017

مصريات – كتبت نشوى احمد العريان: خلافاً لكل الاعوام السابقة ستظهر نتائج شهادات الدبلومات الفنية الصناعية 2017 على الانترنت مع الدبلومات الفنية وذلك لطلبة نظام الثلاث و الخمس سنوات معاً.

ولكن هناك خوف من نتيجة الدبلومات الفنية 2017 نظرا لصعوبة بعض امتحانات المواد الاخيرة ,,

تابعوا الان اخبار نتائج الثانوية الفنية الصناعية 2017 واي مستجدات عنها .. حيث نقوم بالتحديث على مدار الساعة لتقديم النتيجة لكل الشعب والتخصصات الفنية سواء كانت دبلوم التجارة 2017 او دبلوم الزراعة 2017 او السياحة والفنادق وباقي شعب دبلوم الصنايع في جميع انحاء ومحافظات الجمهورية: محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ .. من هنا عبر الروابط ادناه فور صدورها.

وسادت حالة من التذمر بين طلبة التعليم المهني بسبب تاخر اعلان نتائج امتحانات شهادات الدبلومات الفنية رغم مرور اسبوعين على انتهاء الامتحانات.

وصرح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم بان موعد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2017 هو بعد اجازة عيد الفطر، دون ان يذكر يوماً محدداً مما جعل الطلبة يتسائلون عن سبب عدم اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالتعليم المهني بشكل عام وتفضيل طلاب الثانوية العامة عليهم حسب رأيهم.

تحديث اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الاختصاصات:



حددت وزارة التربية والتعليم موعد صدور نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية وتشمل كافة تخصصات التعليم المهني الفني.



وسيستطيع الطلبة مشاهدة نتائج الدبلومات الفنية 2017 حيث سيجري توفيرها بعد عيد الفطر مباشرة بساعة متأخرة من على البوابة الالكترونية الخاصة بالتعليم الفني التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا >> http://fany.trafficmanager.net/natega

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نتيجة الثانوية الصناعية 2017 نظام الثلاث 3 والخمس 5 سنوات