نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب فقط

نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب

مصريات – اذا ضاع منك رقم الجلوس لا تكتئب، فيمكنك لو اردت معرفة نتائج الشهادة الثانوية العامة باسم الطالب لجيرانك ومنافسينك وايضا لزملائك في الفصل والمدرسة.

نتيجة الثانوية العامة حسب اسم الطالب الثلاثى او الرباعي

نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب بدون رقم الجلوس

تقدر الان تتعرف على نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب الثلاثي او الرباعي، وذلك بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي ايضاً.

لذا اترك تعليق وسوف تعرف النتيجة، ولكن للعلم نتيجة الثانوية العامة بالاسم وبرقم الجلوس متوفرة واضمن في حالة تشابه الاسماء.

حتى تتمكن من معرفة نتيجة الثانوية العامة حسب الاسم فقط، يمكنك وضع الاسم كاملا هنا بالتعليقات وسيتم وضع النتائج واعلامك بها باسرع وقت ممكن.

كما تستطيع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لعرض نتائج الطلاب الثانوية بكافة المراحل بالضغط هنا >>> http://thanwya.moe.gov.eg

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معرفة نتيجة الثانوية العامة باسم الطالب الثلاثي فقط

16/07/2014 3105 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , ,
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  3. خالد إبراهيم عامر 12/07/2017 14:27 -

    خالد إبراهيم عامر

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