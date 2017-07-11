نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2017 حصرياً على موقع مصريات

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

مصريات – كتبت حسناء عبد الرزاق ابراهيم: نزولاً عند رغبة الاحباء من طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوى بتقديم نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 حسب الاسم فقط ،كما كنا قد فعلنا في السنوات الماضية، حيث كنا السباقين بجلب نتائج امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظامين القديم والجديد، وللقسم العلمي والادبي بالاسم، من مختلف انحاء الجمهورية وفي كل محافظات مصر: محافظة الشرقية، القليوبية، الدقهلية، محافظة  القاهرة، محافظة الاسكندرية ، محافظة الجيزة، المنيا ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، قنا ، اسوان، الفيوم ، محافظة البحيرة ، الوادي الجديد ، مطروح ، بورسعيد  ، محافظة كفر الشيخ ، الغربية و طنطا،دمياط ، المنوفية، الاقصر ، محافظة الاسماعيلية، البحر الاحمر ، السويس ، شمال سيناء و العريش ، جنوب سيناء.

نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017-2018 حسب الاسم فقط لكل طالب

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2017

ومع ان الغالبية العظمى من الطلبة واولياء امورهم يحصلون عادة على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس كما هو معتاد على  الانترنت وتستطيعون مشاهدتها عبر الروابط ادناه، الا انه وفي حالات خاصة يحتاج البعض ان يعرف نتائج الثانوية العامة 2017 بالاسم خاصة عندما يكون الهدف منها المساعدة بمعرفة النتائج للاصحاب او الجيران وغيرها من الحالات حين يتعذر الوصول على نتائج الثانوية العامة بارقام الجلوس.

وعليه يمكن الان لجميع الراغبين بمعرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم ان يتفضلوا باستخدام نظام التعليقات الموجود في الاسفل وكتابة الاسم بشكل صحيح وايضاً تبيان المحافظة، مع العلم باننا سنقوم باغلاق التعليق قبل يوم واحد من موعد اعلان النتيجة لنتمكن بعون من الله وبمساعدة بعض المتطوعين من تلبية الاف الطلبات المتوقعة.

اما بالنسبة لاخبار نتيجة الثانوية العامة، الرسمية فسيتم اعلان موعد اعتمادها رسمياً، حيث يتوقع ان اواخر الاسبوع القادم، حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم وكنا قد ارودنا في خبر اخر نسب النجاح المتوقعة للقسمين الادبي والعلمي، وكذلك وكما هو معروف تعتبر هذه هي السنة الاخيرة التي تجري فيها امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم كونه ومنذ بداية العام الدراسي الحالي 2016 – 2017 اصبحت الثانوية العامة بمرحلة واحدة وسنة واحدة للجميع.

اخيراً نشير الى انه لا يتوقع ان تكون هناك اي تعقيدات تذكر في معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ويمكن الاطلاع عليها فور صدورها بالضغط على  هذا الرابط: http://thanwya.moe.gov.eg

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والف مبروك لكل الناجحين في نتيجة الثانوية العامة سواء عرفتها بالاسم او برقم الجلوس وتهنئة خاصة من مصريات.

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نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2017 حصرياً على موقع مصريات

11/07/2017 2409 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , ,
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  1. مازن اشرف 12/07/2017 17:26 -

    آلاء اشرف أحمد السيد إدارة شرق اسكندريه

  2. احمد فتحى طنطاوى محافظة الفيوم 12/07/2017 16:55 -

    احمد فتحى طنطاوى محافظة الفيوم مدرسة منارة لاندلس

  3. عمرو محمد عبدالله محمد علي يوسف 12/07/2017 16:42 -

    النتيجه

  4. كريم رجب 12/07/2017 16:16 -

    كريمة عز الدين رمضان عبد الخالق محافظة دمياط مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات ادارة دمياط التعليمية

  5. محمد دسوقي 12/07/2017 16:09 -

    شروق سمير رمضان توفيق السيد

  6. محمد أحمد على السيد على هاشم 12/07/2017 16:06 -

    محمد أحمد على السيد علي هاشم

  7. احمد حجازى 12/07/2017 15:31 -

    محمود ابراهيم السيد حجازى القاهرة

  8. حكاية حياة 12/07/2017 15:18 -

    اريد نتيجة هاجر علاءالدين عويس عپدالصمد

  9. ايه ماهر فتحى 12/07/2017 15:07 -

    الاسم ايه ماهر فتحى
    مدرسه طما الثانويه بنات
    الشعبه العلميه علوم

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