نتيجة الثانوية العامة 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2017 وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت آية جمعة: انهت لجنة مستشاري المواد عملها البارحة في فرز اوراق كراسات الطلاب المتفوقين، وذلك لتحديد اوائل الشهادة الثانوية العامة لكل من الشعب الثلاثة: علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الادبي، وبينت المؤشرات الاولية تفوق ابناء محافظات الاقاليم مقارنة بطلاب القاهرة والاسكندرية، وتحديداً اوائل شعبتي العلمي رياضة والادبي.

هذا واكد مصدر مطلع في ادارة الامتحانات للثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم، انه سوف يتم اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوى العام 2017 من قبل وزارة التربية والتعليم رسمياً ظهر اليوم او غداً، وسوف يتاح لجميع الطلاب مشاهدة ومعرفة النتيجة، بقسميها علمي وادبي، وبالنظامين القديم والحديث للصف الثالث الثانوى على صفحات موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم او برقم الجلوس أو بالرقم القومي لكل طالب، كما ستتاح في المدارس اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وسوف يتم اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 اليوم ويجري اخبارهم وتهنئتهم هاتفياً من قبل الوزير شخصياً، ومن ثم سيحدد موعد يوم تكريمهم مع اوائل الدبلومات الفنية، في احتفالية كبيرة تقيمه وزارة التربية والتعليم بحضور كبار المسئولين.

وفي اليوم التالي على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 عبر موقع نتائج وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، سوف تتوفر نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوى بالاسم في جميع مدارس الجمهورية الحكومية واللغات والخاصة بكل محافظات مصر والمدن من ( محافظة القاهرة وادارة حلوان ، محافظة الجيزة و السادس من اكتوبر ، القلويبية ، بنها ، شبرا ، كفر الشيخ ، الغربية ، طنطا ، البحيرة، دمنهور ، الاسكندرية ، مطروح ، الوادي الجديد ، الداخلة ، الخارجة، الفرافرة ، قنا ، دشنا ، الاقصر ، محافظة اسوان ، ارمنت ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، البحر الاحمر ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، الغردقة ، الدقهلية ، المنصورة ، طوخ ، اجا ، الشرقية، الزقازيق ، محافظة المنوفية ، العاشر من رمضان ، السادات ، شبين الكوم ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، الفيوم ، محافظة دمياط ، محافظة المنيا ).

اما بالنسبة للراسبين والمتخلفين فسوف تنتهي امتحانات الدور الثاني في اغسطس ليتم اعلان نتيجة الدور الثاني من وزارة التربية والتعليم مباشرة بعد انتهائها باربعة ايام.



ومن المنتظر ان تقدم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة المخصصة لعرض النتائج بواسطة هذا الرابط: http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

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نتيجة الثانوية العامة 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم