موقع نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط لطلبة علمي وادبي

نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط

مصريات – كتبت شاهندة خليل: اصبح من المؤكد بان جميع الطلاب تقريباً على علم ومنذ البارحة، بموعد وتوقيت اعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2017 الرسمي وبانها اصبحت الآن على وشك الظهور وذلك قبل ظهر اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017 بالنسبة للاوائل ومساء نفس اليوم لبقية الطلاب.

حيث من المنتظر تسمية اسماء أوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم عبر مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم خصيصاً لهذا الغرض، كما سيتم من خلاله اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2017 رسمياً.

وكنا قد شرحنا في خبر آخر البارحة وبالتفصيل عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط وتجدوه من خلال الروابط المدرجة ادناه او في قسم مكتب التنسيق على موقع مصريات.

وذكرنا ايضاً بانه لن توجد هناك اي مشكلة في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال القسم المخصص والذي ندرج رابطه في نهاية هذا الخبر، ولكن وبسبب الضغط على قاعدة البيانات الموقع والتزاحم بنفس التوقيت تقريباً لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 باسرع وقت مما يؤدي غالباً الى تعطل عمل موقع الوزارة لبعض الوقت او البطئ الشديد في التصفح.

لهذا نقوم في موقع مصريات وفي كل عام كخدمة خاصة وللتسهيل على الجميع، مساعدة طلاب الثانوية العامة من زوارنا في معرفة النتيجة بالاسم فقط او برقم الجلوس حيث يمكن يمكن فقط وضع اسم الطالب الثلاثي بالتعليق ومباشرة بدون اي تسجيل مع تبيان الشعبة او المدرسة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

كما يمكن لكم ايضاً متابعة النتيجة والاستعلام عنها برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

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