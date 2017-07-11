نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط

مصريات – كتبت شاهندة خليل: اصبح من المؤكد بان جميع الطلاب تقريباً على علم ومنذ البارحة، بموعد وتوقيت اعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2017 الرسمي وبانها اصبحت الآن على وشك الظهور وذلك قبل ظهر اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017 بالنسبة للاوائل ومساء نفس اليوم لبقية الطلاب.

حيث من المنتظر تسمية اسماء أوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم عبر مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم خصيصاً لهذا الغرض، كما سيتم من خلاله اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2017 رسمياً.

نتائج الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط لطلاب الصف الثالث الثانوى علمي وادبي

موقع نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط

وكنا قد شرحنا في خبر آخر البارحة وبالتفصيل عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط وتجدوه من خلال الروابط المدرجة ادناه او في قسم مكتب التنسيق على موقع مصريات.

وذكرنا ايضاً بانه لن توجد هناك اي مشكلة في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال القسم المخصص والذي ندرج رابطه في نهاية هذا الخبر، ولكن وبسبب الضغط على قاعدة البيانات الموقع والتزاحم بنفس التوقيت تقريباً لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 باسرع وقت مما يؤدي غالباً الى تعطل عمل موقع الوزارة لبعض الوقت او البطئ الشديد في التصفح.

لهذا نقوم في موقع مصريات وفي كل عام كخدمة خاصة وللتسهيل على الجميع، مساعدة طلاب الثانوية العامة من زوارنا في معرفة النتيجة بالاسم فقط او برقم الجلوس حيث يمكن يمكن فقط وضع اسم الطالب الثلاثي بالتعليق ومباشرة بدون اي تسجيل مع تبيان الشعبة او المدرسة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

كما يمكن لكم ايضاً متابعة النتيجة والاستعلام عنها برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط الآتي:  http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

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موقع نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط لطلبة علمي وادبي

11/07/2017 2492 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , ,
2492 comments
  1. مريم السيد عبدالله جودة 12/07/2017 17:34 -

    مربم السيد عبدالله جودة .. ادارة منيا القمح .. الشىقية

  2. yoya samy 12/07/2017 17:19 -

    محمد طلعت السيد عبدالمقصود حموده ادبى

  3. زينب احمد حسن 12/07/2017 17:02 -

    نتيجه زينب احمد حسن مكي محافظه اسيوط مدرسه البنات الثانويه بالوليديه

  4. dody esmat 12/07/2017 17:01 -

    اية صالح السيد
    محافظة المنوفية مركز الباجور
    شعبة علمي علوم

  6. محمود ادم 12/07/2017 16:47 -

    اللي عاوز النتيجه يبعت رقم جلوسه وانا هبعتهاله

  7. احلام حلمى صابر زايد 12/07/2017 16:46 -

    بالنجاح انشاءالله

  8. دينا عبد القادر حسين 12/07/2017 16:40 -

    ارسال النتيجة بالاسم

  9. مصطفى جمال محمد سالم عوض الله 12/07/2017 16:21 -

    مصطفى جمال محمد سالم عوض الله

  10. فاطمه حماد محمد على 12/07/2017 16:21 -

    ارسال نتيجه الطالبه على البريد الالكترونى — فاطمه حماده محمد على – القسم الادبى -مدرسة علم الدين الخاصة

  11. فاطمه حماد محمد على 12/07/2017 16:16 -

    ارسال النتيجه على البريد الالكترونى

  12. نادر عبد السلام محمود عبد السلام 12/07/2017 16:15 -

    مدرسه كرداسه

  13. نورا علاء 12/07/2017 16:09 -

    نوران علاء شريف
    مدرسة المحلة الثانوية بنات
    شعبة أدبي

  14. نور طارق 12/07/2017 16:05 -

    نور طارق اسماعيل
    مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالمحلة الكبرى
    الشعبة ادبي

  15. وليد عبد اللطيف 12/07/2017 16:03 -

    محمد شرين محمد ابراهيم
    شعبة علمى رياضة
    الاسكندرية

  16. اسراء 12/07/2017 16:02 -

    يارب اعرف النتيجه

    اسراء ابو المكارم عبد الله عبد الغني علمي علوم مدرسه سمالوط الثانويه بنات

  17. ضحى ربيع عبدالقوى ميزار 12/07/2017 15:57 -

    اريد معرفه النتيجه

  18. ندي شريف مصطفي محمد 12/07/2017 15:54 -

    عايزه اعرف نتيجة ندي شريف مصطفي محمد

  20. حنان ابوالمكارم 12/07/2017 15:50 -

    سامح ابوالمكارم حسين شعبة علمى علوم مركز بنها محافظة القليوبية

  21. Momen mohamed 12/07/2017 15:48 -

    الاسم :محمد يونس علي عبدالرحيم
    المدرسة:عمر بن عبد العزيز
    ادبي

  22. عبدالله يسري عبدالعزيز 12/07/2017 15:43 -

    عبدالله يسري عبدالعزيز

  23. محمود 12/07/2017 15:33 -

    عايز اعرف نتيجة محمود أبراهيم عبد الباقي النجار شعبه أدبي محافظة الشرقية مركز ابوكبير

  24. محمود 12/07/2017 15:24 -

    عايز اعرف نتيجة محمود أبراهيم عبدالباقي النجار محافظة الشرقية مركز ابوكبير

  25. احمد عبدالناصر احمد حسانين 12/07/2017 15:07 -

    محافظة قنا /ادارة قنا التعليمية/مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض

  26. منه عماد الدين علي عبد الحليم 12/07/2017 15:03 -

    اريد معرفة النتيجه \ ادبي

  27. أحمد محمد محمد سلامة 12/07/2017 14:55 -

    أحمد محمد محمد سلامة ،علمى رياضة ،طلخا،الدقهلية مدرسة أحمد حسن الزيات

  29. ريهام محى محمد 12/07/2017 14:41 -

    ريهام محى محمد مدرسة الرمل الثانوية الاسكندرية

  30. حسن 12/07/2017 14:37 -

    رامين حسن عبد المنعم ابراهيم علمى رياضة النتيجة لو سمحت

  31. ندي عبدالحميدعبدالفضيل 12/07/2017 14:34 -

    اريد معرفه نتيجه ندي عبدالحميد عبدالفضيل من أسيوط ديروط

  32. مريم عادل ابو بكر الجع 12/07/2017 14:22 -

    لو سمحتوا عايز النتيجه

  33. ابو ريتاج 12/07/2017 13:57 -

    أريد معرفة نتيجة الثانوية العامة أدبى محافظة اﻻسكندرية
    ادارة شرق
    أية محمد أحمد عبد اللطيف

  35. احمد محمد 12/07/2017 13:52 -

    الاسم احمد محمد محمد مصطفى 6اكتوبر

  36. منار محمد محمود حسن عوض 12/07/2017 13:49 -

    المطلوب معرفة نتيجة ابنة صديقي ثانوية عامة

  37. عبير ندا 12/07/2017 13:47 -

    الاء
    هشام حلمى عبد الحليم
    المصريه للغات
    رياضه

  38. محمد عبدالنبى محمد كامل 12/07/2017 13:45 -

    محمد عبدالنبى محمد كامل شعبه علمى علوم مدرسه الصف الثانويه محافظه الجيزه

  39. عبير ندا 12/07/2017 13:44 -

    الاء هشام حلمى عبد الحليم ندا

    علمى رياضه
    المصريه للغات

  40. محمد عبدالنبى محمد كامل 12/07/2017 13:42 -

    عاوز اعرف نتيجه محمد عبدالنبى محمد كامل محافظه الجيزه مركز الصف

  42. يوسف محمد مرسي اسماعيل 12/07/2017 13:24 -

    يوسف محمد مرسي اسماعيل

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