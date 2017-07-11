موقع نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط لطلبة علمي وادبي

نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط
مصريات – كتبت شاهندة خليل: اصبح من المؤكد بان جميع الطلاب تقريباً على علم ومنذ البارحة، بموعد وتوقيت اعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2017 الرسمي وبانها اصبحت الآن على وشك الظهور وذلك قبل ظهر اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017 بالنسبة للاوائل ومساء نفس اليوم لبقية الطلاب.
حيث من المنتظر تسمية اسماء أوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم عبر مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم خصيصاً لهذا الغرض، كما سيتم من خلاله اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2017 رسمياً.
وكنا قد شرحنا في خبر آخر البارحة وبالتفصيل عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط وتجدوه من خلال الروابط المدرجة ادناه او في قسم مكتب التنسيق على موقع مصريات.
وذكرنا ايضاً بانه لن توجد هناك اي مشكلة في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال القسم المخصص والذي ندرج رابطه في نهاية هذا الخبر، ولكن وبسبب الضغط على قاعدة البيانات الموقع والتزاحم بنفس التوقيت تقريباً لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 باسرع وقت مما يؤدي غالباً الى تعطل عمل موقع الوزارة لبعض الوقت او البطئ الشديد في التصفح.
لهذا نقوم في موقع مصريات وفي كل عام كخدمة خاصة وللتسهيل على الجميع، مساعدة طلاب الثانوية العامة من زوارنا في معرفة النتيجة بالاسم فقط او برقم الجلوس حيث يمكن يمكن فقط وضع اسم الطالب الثلاثي بالتعليق ومباشرة بدون اي تسجيل مع تبيان الشعبة او المدرسة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.
كما يمكن لكم ايضاً متابعة النتيجة والاستعلام عنها برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya
مربم السيد عبدالله جودة .. ادارة منيا القمح .. الشىقية
محمد طلعت السيد عبدالمقصود حموده ادبى
نتيجه زينب احمد حسن مكي محافظه اسيوط مدرسه البنات الثانويه بالوليديه
اية صالح السيد
محافظة المنوفية مركز الباجور
شعبة علمي علوم
اية صالح السيد
اللي عاوز النتيجه يبعت رقم جلوسه وانا هبعتهاله
بالنجاح انشاءالله
ارسال النتيجة بالاسم
مصطفى جمال محمد سالم عوض الله
ارسال نتيجه الطالبه على البريد الالكترونى — فاطمه حماده محمد على – القسم الادبى -مدرسة علم الدين الخاصة
ارسال النتيجه على البريد الالكترونى
مدرسه كرداسه
نوران علاء شريف
مدرسة المحلة الثانوية بنات
شعبة أدبي
نور طارق اسماعيل
مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالمحلة الكبرى
الشعبة ادبي
محمد شرين محمد ابراهيم
شعبة علمى رياضة
الاسكندرية
يارب اعرف النتيجه
اسراء ابو المكارم عبد الله عبد الغني علمي علوم مدرسه سمالوط الثانويه بنات
اريد معرفه النتيجه
عايزه اعرف نتيجة ندي شريف مصطفي محمد
النتيجة
سامح ابوالمكارم حسين شعبة علمى علوم مركز بنها محافظة القليوبية
الاسم :محمد يونس علي عبدالرحيم
المدرسة:عمر بن عبد العزيز
ادبي
عبدالله يسري عبدالعزيز
عايز اعرف نتيجة محمود أبراهيم عبد الباقي النجار شعبه أدبي محافظة الشرقية مركز ابوكبير
عايز اعرف نتيجة محمود أبراهيم عبدالباقي النجار محافظة الشرقية مركز ابوكبير
محافظة قنا /ادارة قنا التعليمية/مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض
اريد معرفة النتيجه \ ادبي
أحمد محمد محمد سلامة ،علمى رياضة ،طلخا،الدقهلية مدرسة أحمد حسن الزيات
احمد محمد محمد مصطفى
ريهام محى محمد مدرسة الرمل الثانوية الاسكندرية
رامين حسن عبد المنعم ابراهيم علمى رياضة النتيجة لو سمحت
اريد معرفه نتيجه ندي عبدالحميد عبدالفضيل من أسيوط ديروط
لو سمحتوا عايز النتيجه
أريد معرفة نتيجة الثانوية العامة أدبى محافظة اﻻسكندرية
ادارة شرق
أية محمد أحمد عبد اللطيف
احمد محمد محمد صطفى
الاسم احمد محمد محمد مصطفى 6اكتوبر
المطلوب معرفة نتيجة ابنة صديقي ثانوية عامة
الاء
هشام حلمى عبد الحليم
المصريه للغات
رياضه
محمد عبدالنبى محمد كامل شعبه علمى علوم مدرسه الصف الثانويه محافظه الجيزه
الاء هشام حلمى عبد الحليم ندا
علمى رياضه
المصريه للغات
عاوز اعرف نتيجه محمد عبدالنبى محمد كامل محافظه الجيزه مركز الصف
ضرورى النتيجة
يوسف محمد مرسي اسماعيل