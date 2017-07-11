موقع نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط لطلبة علمي وادبي

نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط
مصريات – كتبت شاهندة خليل: اصبح من المؤكد بان جميع الطلاب تقريباً على علم ومنذ البارحة، بموعد وتوقيت اعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2017 الرسمي وبانها اصبحت الآن على وشك الظهور وذلك قبل ظهر اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017 بالنسبة للاوائل ومساء نفس اليوم لبقية الطلاب.
حيث من المنتظر تسمية اسماء أوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم عبر مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم خصيصاً لهذا الغرض، كما سيتم من خلاله اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2017 رسمياً.
وكنا قد شرحنا في خبر آخر البارحة وبالتفصيل عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط وتجدوه من خلال الروابط المدرجة ادناه او في قسم مكتب التنسيق على موقع مصريات.
وذكرنا ايضاً بانه لن توجد هناك اي مشكلة في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال القسم المخصص والذي ندرج رابطه في نهاية هذا الخبر، ولكن وبسبب الضغط على قاعدة البيانات الموقع والتزاحم بنفس التوقيت تقريباً لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 باسرع وقت مما يؤدي غالباً الى تعطل عمل موقع الوزارة لبعض الوقت او البطئ الشديد في التصفح.
لهذا نقوم في موقع مصريات وفي كل عام كخدمة خاصة وللتسهيل على الجميع، مساعدة طلاب الثانوية العامة من زوارنا في معرفة النتيجة بالاسم فقط او برقم الجلوس حيث يمكن يمكن فقط وضع اسم الطالب الثلاثي بالتعليق ومباشرة بدون اي تسجيل مع تبيان الشعبة او المدرسة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.
كما يمكن لكم ايضاً متابعة النتيجة والاستعلام عنها برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya
شيماء محمد فريد لطفي
علمي علوم
برجاء ارسال نتيجة الثانوية العامة
اشعبه ادبي
دينا علي محمد صالح مدرسة الشهيد ابراهيم صفا بفاقوس شرقية
نتيجة احمد عادل سليمان عبد الخالق
علمي رياضة
إدارة حلوان
عمر عادل عبد الرؤف عبد الربه على
عاوز نتيجة الطالب
احمد محمد يوسف اسماعيل
احمد محمد احمد يوسف
نرجو نتيجة الشهادة الثانوية للطالب كريم علاء الدين عز الدين عباس. مدرسة جمال عبدالناصر الفيوم علمى رياضة ادارة الفيوم
كريم علاءالدين عز الدين عباس إدارة الفيوم مدرسة جمال عبدالناصر الفيوم
اياد سامح يوسف السيد الشيتانى
بوسى سعد الشرنوبى
ممكن اعرف النتيجة لاسم
محمد عماد محمد عبد السلام
مدرسة الفسطاط الثانوية مصر القديمة
اسراء عبدالرحمن احمد محمد ( علمي)
هبه جمال عبدالجيد
مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات بالمطرية
ياسمين محمد امين غالى
علمى علوم
عاوزه النتيجه
مريم سامح ابراهيم حجازى . شعبة ادبى
الشعبة ادبى
أريد معرفه نتيجة محمد سامي سعيد حسن محمد مسعود الشعبه علمى علوم اداره بلبيس التعليمية مدرسه أنشاص الرمل الثانويه
النتيجه
محمود كمال الدين حسين
علمى علوم
مدرسة نفيسة الحصرى
اسماء جمال ابراهيم محمد
الفيوم
ممكن نتيجة أمنية جمال عبد الحكيم قناوي ونتيجة إسراء عبد الرحمن أحمد محمد القللي
النتيجة
كيرلس مجدى نبيل نجيب حنا
ادبى
ممكن النتيجه
اشكركم وجزاكم الله كل خير
شعبة ادبي مدرسه آمون
بالاسم من فضلك
أحمد فؤاد السيد حافظ
ممكن اعرف النتيجة بالاسم
هاجر معتزبالله جابر عبد المتعال
ولكم جزيل الشكر
الاسم :سلمى نادر نصر الدين
شعبة ادبى
مروة اسماعيل احمد موسي سيف