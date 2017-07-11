نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط

مصريات – كتبت شاهندة خليل: اصبح من المؤكد بان جميع الطلاب تقريباً على علم ومنذ البارحة، بموعد وتوقيت اعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2017 الرسمي وبانها اصبحت الآن على وشك الظهور وذلك قبل ظهر اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017 بالنسبة للاوائل ومساء نفس اليوم لبقية الطلاب.

حيث من المنتظر تسمية اسماء أوائل الثانوية العامة 2017 بالاسم عبر مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم خصيصاً لهذا الغرض، كما سيتم من خلاله اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2017 رسمياً.

نتائج الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط لطلاب الصف الثالث الثانوى علمي وادبي

موقع نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط

وكنا قد شرحنا في خبر آخر البارحة وبالتفصيل عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط وتجدوه من خلال الروابط المدرجة ادناه او في قسم مكتب التنسيق على موقع مصريات.

وذكرنا ايضاً بانه لن توجد هناك اي مشكلة في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال القسم المخصص والذي ندرج رابطه في نهاية هذا الخبر، ولكن وبسبب الضغط على قاعدة البيانات الموقع والتزاحم بنفس التوقيت تقريباً لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 باسرع وقت مما يؤدي غالباً الى تعطل عمل موقع الوزارة لبعض الوقت او البطئ الشديد في التصفح.

لهذا نقوم في موقع مصريات وفي كل عام كخدمة خاصة وللتسهيل على الجميع، مساعدة طلاب الثانوية العامة من زوارنا في معرفة النتيجة بالاسم فقط او برقم الجلوس حيث يمكن يمكن فقط وضع اسم الطالب الثلاثي بالتعليق ومباشرة بدون اي تسجيل مع تبيان الشعبة او المدرسة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

كما يمكن لكم ايضاً متابعة النتيجة والاستعلام عنها برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط الآتي:  http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

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موقع نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم فقط لطلبة علمي وادبي

11/07/2017 2534 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , ,
2534 comments
  1. مصريه 14/07/2017 01:38 -

    شيماء محمد فريد لطفي
    علمي علوم

  2. روان إيهاب محمد محمود بدوي 14/07/2017 01:06 -

    برجاء ارسال نتيجة الثانوية العامة
    اشعبه ادبي

  3. السيد علاوي 13/07/2017 15:36 -

    دينا علي محمد صالح مدرسة الشهيد ابراهيم صفا بفاقوس شرقية

  4. سارة الفخراني 13/07/2017 14:47 -

    نتيجة احمد عادل سليمان عبد الخالق
    علمي رياضة
    إدارة حلوان

  5. عمر عادل عبد الرؤف عبد الربه على 13/07/2017 14:03 -

    عمر عادل عبد الرؤف عبد الربه على

  6. امجد علي 13/07/2017 13:55 -

    عاوز نتيجة الطالب
    احمد محمد يوسف اسماعيل

  8. كريم علاءالدين عز الدين عباس 13/07/2017 12:42 -

    نرجو نتيجة الشهادة الثانوية للطالب كريم علاء الدين عز الدين عباس. مدرسة جمال عبدالناصر الفيوم علمى رياضة ادارة الفيوم

  9. كريم علاءالدين عز الدين عباس 13/07/2017 12:36 -

    كريم علاءالدين عز الدين عباس إدارة الفيوم مدرسة جمال عبدالناصر الفيوم

  10. سامم يوسف 13/07/2017 12:11 -

    اياد سامح يوسف السيد الشيتانى

  11. بوسى سعد الشرنوبي 13/07/2017 12:09 -

    بوسى سعد الشرنوبى

  12. محمد عماد محمد عبد السلام 13/07/2017 10:25 -

    ممكن اعرف النتيجة لاسم
    محمد عماد محمد عبد السلام
    مدرسة الفسطاط الثانوية مصر القديمة

  13. عثمان 13/07/2017 10:20 -

    اسراء عبدالرحمن احمد محمد ( علمي)

  14. هبه جمال عبدالجيد 13/07/2017 08:21 -

    هبه جمال عبدالجيد

  15. نسمه هشام محمد جمال الدين احمد 13/07/2017 07:40 -

    مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات بالمطرية

  16. ياسمين مجمد امين غالى 13/07/2017 04:49 -

    ياسمين محمد امين غالى
    علمى علوم

  17. بتول راجح عبد الرازق البيه 13/07/2017 01:53 -

    عاوزه النتيجه

  18. مريم سامح ابراهيم حجازى 13/07/2017 00:18 -

    مريم سامح ابراهيم حجازى . شعبة ادبى

  19. مريم سامح ابراهيم حجازى 13/07/2017 00:17 -

    الشعبة ادبى

  20. محمد سامى سعيد حسن محمد مسعود 13/07/2017 00:15 -

    أريد معرفه نتيجة محمد سامي سعيد حسن محمد مسعود الشعبه علمى علوم اداره بلبيس التعليمية مدرسه أنشاص الرمل الثانويه

  22. محمود كمال الدين حسين 12/07/2017 22:53 -

    محمود كمال الدين حسين
    علمى علوم
    مدرسة نفيسة الحصرى

  24. إيمان 12/07/2017 22:43 -

    ممكن نتيجة أمنية جمال عبد الحكيم قناوي ونتيجة إسراء عبد الرحمن أحمد محمد القللي

  25. مني عبد الفتاح صابر مرتضي فراج 12/07/2017 22:31 -

    النتيجة

  26. كيرلس مجدى نبيل نجيب حنا 12/07/2017 22:16 -

    كيرلس مجدى نبيل نجيب حنا
    ادبى

  27. كيرلس مجدى نبيل نجيب حنا 12/07/2017 22:13 -

    ممكن النتيجه

  28. نسمه هشام محمد جمال الدين احمد 12/07/2017 22:01 -

    اشكركم وجزاكم الله كل خير

  29. سلمى ياسر ابو الحسن 12/07/2017 21:07 -

    شعبة ادبي مدرسه آمون

  31. أحمد فؤاد السيد حافظ 12/07/2017 20:51 -

    أحمد فؤاد السيد حافظ

  32. هاجر معتزبالله جابر عبد المتعال 12/07/2017 20:50 -

    ممكن اعرف النتيجة بالاسم
    هاجر معتزبالله جابر عبد المتعال
    ولكم جزيل الشكر

  33. سلمى 12/07/2017 20:34 -

    الاسم :سلمى نادر نصر الدين
    شعبة ادبى

  34. مروة‏ ‏اسماعيل‏ ‏احمد‏ ‏موسي‏ ‏سيف 12/07/2017 19:39 -

    مروة‏ ‏اسماعيل‏ ‏احمد‏ ‏موسي‏ ‏سيف

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