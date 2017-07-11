نتيجة الثانوية العامة 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2017 وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2017 وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت آية جمعة: انهت لجنة مستشاري المواد عملها البارحة في فرز اوراق كراسات الطلاب المتفوقين، وتم اعلان اسماء اوائل الشهادة الثانوية العامة 2017 لكل من الشعب الثلاثة: علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الادبي، وبينت المؤشرات الاولية تفوق ابناء محافظات الاقاليم مقارنة بطلاب القاهرة والاسكندرية، وتحديداً اوائل شعبتي العلمي رياضة والادبي.

هذا واكد مصدر مطلع في ادارة الامتحانات للثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم، انه بعد اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوى العام 2017 من قبل الوزير مساء امس، تستعد الان وزارة التربية والتعليم لاعلان النتيجة على الانترنت، وسوف يتاح لجميع الطلاب مشاهدة ومعرفة النتيجة، بقسميها علمي وادبي، وبالنظامين القديم والحديث للصف الثالث الثانوى على صفحات موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم او برقم الجلوس أو بالرقم القومي لكل طالب، كما ستتاح في المدارس اعتبارا من يوم الخميس صباحاً.

هذا وجرى اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 مساء البارحة، وقام الوزير شخصياً باخبارهم وتهنئتهم هاتفياً ، ومن ثم سيحدد موعد يوم تكريمهم مع اوائل الدبلومات الفنية، في احتفالية كبيرة تقيمه وزارة التربية والتعليم بحضور كبار المسئولين.

وفي اليوم التالي على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 عبر موقع نتائج وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، سوف تتوفر نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوى بالاسم في جميع مدارس الجمهورية الحكومية واللغات والخاصة بكل محافظات مصر والمدن من ( محافظة القاهرة وادارة حلوان ، محافظة الجيزة و السادس من اكتوبر ، القلويبية ، بنها ، شبرا ، كفر الشيخ ، الغربية ، طنطا ، البحيرة، دمنهور ، الاسكندرية ، مطروح ، الوادي الجديد ، الداخلة ، الخارجة، الفرافرة ، قنا ، دشنا ، الاقصر ، محافظة اسوان ، ارمنت ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، البحر الاحمر ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، الغردقة ، الدقهلية ، المنصورة ، طوخ ، اجا ، الشرقية، الزقازيق ، محافظة المنوفية ، العاشر من رمضان ، السادات ، شبين الكوم ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، الفيوم ، محافظة دمياط ، محافظة المنيا ).

اما بالنسبة للراسبين والمتخلفين فسوف تنتهي امتحانات الدور الثاني في اغسطس ليتم اعلان نتيجة الدور الثاني من وزارة التربية والتعليم مباشرة بعد انتهائها باربعة ايام.

ومن المنتظر ان تقدم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة المخصصة لعرض النتائج بواسطة هذا الرابط: http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

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نتيجة الثانوية العامة 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم

11/07/2017 780 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , ,
780 comments
  1. سارة ممدوح محمد ابراهيم ابو حسين 02/09/2017 05:58 -

    ارجو معرفة النتيجة للطالبة سارة ممدوح محمد إبراهيم ابوحسين

  2. محمد 24/07/2017 15:36 -

    159406 رقم جلوسى عايز اعرف نتيجتى فى امتحان اللغة الفرنسية

  3. على محمد عبدالفتاح محمد 15/07/2017 10:56 -

    اريد النتيجة 432216

  5. سارة مدحت سيد عبدة فرغلى 12/07/2017 11:30 -

    رقم الجلوس 197071
    اريد النتيجة

  6. مصطفى محمد عبد الغني 12/07/2017 10:15 -

    مصطفى محمد عبد الغني عايز اعرف النتيجة 2017

  7. الشيماء حسن عبده عبد الباقى 12/07/2017 10:00 -

    النتيجة

  8. أحمد يسرى عبد الحفيظ كيوان 12/07/2017 09:49 -

    632258 محافظه الشرقيه

  11. مجدي امين مهني امين 11/07/2017 22:30 -

    اريد نتيجة الثانوية العامة 2017 محافظة الجيزة

  12. مريم السعيد محمد سعد 11/07/2017 13:27 -

    يارب عفوك وسترك ورضاك

  14. عماد عصام دراج 12/05/2017 13:52 -

    ١٥٨٥ هذا رقم جلوسى
    اريد نتيجتى

  15. امل عبد القوي 28/08/2016 21:07 -

    اسفه علطت برقم الجلوس
    410245

  16. امل عبد القوي 28/08/2016 21:03 -

    اريد ان ارى شهادتي
    رقم جلوسي 410445

  17. فاديه قريرة فرج أبو مسواق 22/08/2016 12:10 -

    اريد نتيجة التانويه

  19. طارق عبد الستار على 25/07/2016 22:18 -

    نتيجة هدير فرج عبد الستار إدارة غرب شبرا الخيمة و شكرى محمد عبد الستار إدارة الوراق

  20. منه فرج عبد الغفار حسن 25/07/2016 12:24 -

    عوزا النتيجه

  21. اسراء يسري محمود السيد البسيوني 24/07/2016 23:50 -

    رقم الجلوس 485318

  22. احمد سيد احمد علي 24/07/2016 22:25 -

    اريد معرفة نتيجتي ورقم جلوسي 820514

  23. Eslam 24/07/2016 22:09 -

    اللى عاوز يعرف النتيجة يكلمنى….. بالتوفيق للجميع

  24. اسراء محمد عبد الحميد 24/07/2016 21:39 -

    أدبى نظام حديث

  25. برجاء نتيجة رقم 42718 منة الله أحمد عصمت 24/07/2016 20:28 -

    برجاء النتيجة جزاكم الله كل خير

  26. زينب كمل ابراهيم حامد 24/07/2016 20:14 -

    201471 اداره مصر القديمه

  27. هدير علاء محمد احمد 24/07/2016 20:02 -

    ارجو النتيجة 738448

  28. هدير علاء محمد احمد 24/07/2016 20:00 -

    ارجو معرفة النتيجة
    الاسم هدير علاء 738448

  29. محمد عبد الوهاب عبده حسن غانم 24/07/2016 19:31 -

    رقم جلوسى 664483 أدبى من فضلك النتيجة

  30. احمد جمال عبد الخالق 24/07/2016 19:29 -

    اريد النتيجة 748788

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