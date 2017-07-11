نتيجة الثانوية العامة 2017 موقع نتائج وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2017 وزارة التربية والتعليم
مصريات – كتبت آية جمعة: انهت لجنة مستشاري المواد عملها البارحة في فرز اوراق كراسات الطلاب المتفوقين، وتم اعلان اسماء اوائل الشهادة الثانوية العامة 2017 لكل من الشعب الثلاثة: علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الادبي، وبينت المؤشرات الاولية تفوق ابناء محافظات الاقاليم مقارنة بطلاب القاهرة والاسكندرية، وتحديداً اوائل شعبتي العلمي رياضة والادبي.
هذا واكد مصدر مطلع في ادارة الامتحانات للثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم، انه بعد اعتماد نتائج الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوى العام 2017 من قبل الوزير مساء امس، تستعد الان وزارة التربية والتعليم لاعلان النتيجة على الانترنت، وسوف يتاح لجميع الطلاب مشاهدة ومعرفة النتيجة، بقسميها علمي وادبي، وبالنظامين القديم والحديث للصف الثالث الثانوى على صفحات موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم او برقم الجلوس أو بالرقم القومي لكل طالب، كما ستتاح في المدارس اعتبارا من يوم الخميس صباحاً.
هذا وجرى اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 مساء البارحة، وقام الوزير شخصياً باخبارهم وتهنئتهم هاتفياً ، ومن ثم سيحدد موعد يوم تكريمهم مع اوائل الدبلومات الفنية، في احتفالية كبيرة تقيمه وزارة التربية والتعليم بحضور كبار المسئولين.
وفي اليوم التالي على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 عبر موقع نتائج وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، سوف تتوفر نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوى بالاسم في جميع مدارس الجمهورية الحكومية واللغات والخاصة بكل محافظات مصر والمدن من ( محافظة القاهرة وادارة حلوان ، محافظة الجيزة و السادس من اكتوبر ، القلويبية ، بنها ، شبرا ، كفر الشيخ ، الغربية ، طنطا ، البحيرة، دمنهور ، الاسكندرية ، مطروح ، الوادي الجديد ، الداخلة ، الخارجة، الفرافرة ، قنا ، دشنا ، الاقصر ، محافظة اسوان ، ارمنت ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، البحر الاحمر ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، الغردقة ، الدقهلية ، المنصورة ، طوخ ، اجا ، الشرقية، الزقازيق ، محافظة المنوفية ، العاشر من رمضان ، السادات ، شبين الكوم ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، الفيوم ، محافظة دمياط ، محافظة المنيا ).
اما بالنسبة للراسبين والمتخلفين فسوف تنتهي امتحانات الدور الثاني في اغسطس ليتم اعلان نتيجة الدور الثاني من وزارة التربية والتعليم مباشرة بعد انتهائها باربعة ايام.
ومن المنتظر ان تقدم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة المخصصة لعرض النتائج بواسطة هذا الرابط: http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya
ارجو معرفة النتيجة للطالبة سارة ممدوح محمد إبراهيم ابوحسين
159406 رقم جلوسى عايز اعرف نتيجتى فى امتحان اللغة الفرنسية
اريد النتيجة 432216
197714
رقم الجلوس 197071
اريد النتيجة
مصطفى محمد عبد الغني عايز اعرف النتيجة 2017
النتيجة
632258 محافظه الشرقيه
عمرو هشام عثمان
النتيجه
اريد نتيجة الثانوية العامة 2017 محافظة الجيزة
يارب عفوك وسترك ورضاك
806193
١٥٨٥ هذا رقم جلوسى
اريد نتيجتى
اسفه علطت برقم الجلوس
410245
اريد ان ارى شهادتي
رقم جلوسي 410445
اريد نتيجة التانويه
أريد النتيجه
نتيجة هدير فرج عبد الستار إدارة غرب شبرا الخيمة و شكرى محمد عبد الستار إدارة الوراق
عوزا النتيجه
رقم الجلوس 485318
اريد معرفة نتيجتي ورقم جلوسي 820514
اللى عاوز يعرف النتيجة يكلمنى….. بالتوفيق للجميع
أدبى نظام حديث
برجاء النتيجة جزاكم الله كل خير
201471 اداره مصر القديمه
ارجو النتيجة 738448
ارجو معرفة النتيجة
الاسم هدير علاء 738448
رقم جلوسى 664483 أدبى من فضلك النتيجة
اريد النتيجة 748788