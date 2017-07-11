نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس أو بالاسم من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2017

نتيجة الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت سارة توفيق: مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد منذ اسبوعين والتي استمرت على مدار شهر، اصبح جميع الطلاب في ترقب لموعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي 2017، ولم تخيب وزارة التربية والتعليم ظن الطلاب، حيث اعلن السيد وزير التربية والتعليم مساء البارحة عن تقديم موعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2017 ،وبانه سيقوم باعتماد النتيجة عصر اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017، كما يتم الان اتاحة النتيجة على الانترنت وتجدون رابط يمكنكم من الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

هذا وتؤكد المؤشرات انخفاض مجاميع الطلاب عما كانت عليه في العام الماضي وذلك في معظم المحافظات، حيث كانت نسبة المجموع عالية مما اثر سلباً في مرحلة لاحقة على تنسيق الثانوية العامة وارتفعت درجات القبول في غالبية كليات القمة عن السنوات السابقة.

كما تدل العينات على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة لعام 2016 – 2017 حيث بلغت حسب ارقام وزارة التربية والتعليم اكتر من 90 % اي ان نسبة النجاح مرتفعة، وكذلك فيما يخص المجموع.

من جهتها نفت وزارة التربية والتعليم الاشاعات المتداولة عن تسريب النتيجة قبل موعد ظهورها المحدد اعلاه، وصرح مصدر مسئول في ادارة امتحانات وزارة التربية والتعليم بان جميع الاخبار المتناقلة عن ظهور النتيجة على هذا الموقع او ذاك عارية عن الصحة.

نتائج الشهادة الثانوية العامة ٢٠١٧

نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2017

هذا وكان بعض طلبة الثانوية العامة قد عبروا عن استيائهم من سير عملية الامتحانات حيث وبحسب رأيهم بانه لم تترك لهم فرصة الاستعداد الكافي لهذه الامتحانات وذلك لمراجعة ما تم دراسته بطريقة تتناسب وأهمية المادة، اضافة لصعوبة امتحانات الفيزياء واللغة الانجليزية، مما ادى الى احتجاج الطلاب وخروج بعضهم في مظاهرات “ثورة التعليم” منددة بسياسة وزارة التربية والتعليم مطالبين بالغاء نظام التنسيق والاستعاضة عنه بامتحانات القبول لكل كلية على حدى او ما يعرف بنظام امتحان القدرات المعمول فيها في بعض الدول.

وحاليا انتهت كنترولات الثانوية العامة في القطاعات الأربعة بالقاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط من استقبال البيانات من لجان التصحيح في الادارات التعليمية المختلفة.

هذا وعلمت الكنترولات بكامل طاقتها الخاصة بالمرحلة التحضيرية لأعمال الكنترول والتجهيز تمهيداً لاعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2017 اليوم.

كما انهت مجموعات العمل بكنترولات القطاعات الأربعة في الإعداد لاصدار نتيجة الثانوية العامة بالاسم في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث لايتكرر ماحدث في العام الماضي من تأخر.

اخيراً يسرنا نحن في موقع مصريات وكما عودناكم في السنوات السابقة بتقديم اسهل الطرق واسرعها في الحصول على نتيجة الثانوية العامة، وسيمكن لكم من خلال هذه الصفحة وغيرها متابعة نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٧ من وقت لاخر وسنخبركم بحالة حصول اي تغيرات قد تطرأ.

وسوف نسعى لتوفير نتيجة الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي بالاسم سواء بالاسم او برقم الجلوس لكل طالب باسرع وقت وباسهل الطرق الممكنة.

كما يمكن للطلاب معرفة ارقام جلوسهم او التأكد منها في حالة فقدان رقم الجلوس وذلك بكتابة الرقم القومي من خلال اللينك التالي >>> http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

اما بالنسبة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 فحاليا يمكن متابعتها والاستعلام عنها برقم الجلوس الطالب بالضغط هنا >> thanwya.moe.gov.eg

تنبيه : يرجى الملاحظة بانه قد تصادفك صفحة اعلانية بعد الضغط على احد الروابط اعلاه ويمكنك ان تقوم بتجاوزها بالضغط على الزر المخصص لتخطي الاعلان وهو موجود في اعلى الصفحة على يمين الشاشة.

كذلك يمكنكم مساعدة بعضكم البعض بكتابة الاسم او رقم الجلوس وطلب النتيجة من خلال نظام التعليقات ادناه.

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نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس أو بالاسم من هنا

11/07/2017 1843 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , ,
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  1. Hager 14/07/2017 01:42 -

    أمانى أحمد مصطفى السقا
    مدرسة د/عائشة عبد الرحمن ث بنات محافظة الاسكندرية

  2. نرمين محمد عبد الخالق خاطر 14/07/2017 00:54 -

    نتيجة الثانوية العامة ميت العطار – ادارة بنها التعليميه – محافظة القليوبية

  3. كريم علاءالدين عز الدين عباس 13/07/2017 11:03 -

    نتيجة الشهادة الثانوية العامة إدارة الفيوم مدرسة جمال عبدالناصر الفيوم كريم علاء الدين عز الدين عباس 2017

  4. جميله فتحى فهمى احمد خليل 13/07/2017 02:07 -

    نتيجه الثانويه2017

  5. نصره نصره 13/07/2017 01:57 -

    مطلوب نتيجة هاجر سامى مختار

  6. نصره نصره 13/07/2017 01:51 -

    أريد نتيجة هاجرسامى مختار عون مدرسة عايزينوا فرج الثانويه محافظة الاسكندريه

  7. د/الصافى النجار 13/07/2017 00:46 -

    مطلوب نتيجة أسماء مفتاح معروف مرسى مدرسة أبوحمص الثانوية بنات

  8. م.على رمضان 13/07/2017 00:15 -

    هنل محمود عبدالله
    محافظة الاسكندرية

  9. اميرة صلاح محمود 13/07/2017 00:11 -

    اميرة صلاح محمود محمد جودة …… الفيوم

  10. نورهان شوقى عبد الغنى محمد الجارحى 12/07/2017 23:28 -

    شكرا لكم

  11. مريم السيد عبدالله جودة . 12/07/2017 22:25 -

    مريم السيد عبدالله جودة
    منيا القمح .. الشرقية

  12. Zastiv 12/07/2017 22:14 -

    نتيجة الثانوية العامة
    خالد عمر عبدالفضيل
    أرجو الرد

  13. خالد التلباني 12/07/2017 19:16 -

    محمد عيد سيد عبد النبي محمد

  14. حسام محمد 12/07/2017 19:12 -

    عاوز نتيجة (عبدالقادر محمود عبدالقادر محمد) لو سمحتو

  15. محمود سعيد عبد العاطى خليل 12/07/2017 19:09 -

    اريد معرفه نتيجه الثانويه العامه لهذا الاسم من دمنهور.

  16. MOHAMED 12/07/2017 17:45 -

    رضا علاء عبد العزيز محمود فراج
    مدرسة الشيماء الثانوية بنات – ادارة بنها

  17. شريف الزمزمي 12/07/2017 17:00 -

    عايز نتيجه هند ابراهيم الزمزمي

  18. أشرف دسوقى 12/07/2017 16:55 -

    كل الأمنيات لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق .. بالمناسبة .. السنة القادمة فى بيتنا طالبتان ثانوية عامة [ ايه / وأمنية ] ابنتاي .
    أشرف دسوقى

  19. مصطفى أيمن حامد 12/07/2017 16:48 -

    يارب النجاح والتفوق لكل الطلبة
    مصطفى أيمن حامد

  21. تقا امجد صادق عبد الخالق جادالله 12/07/2017 15:57 -

    نتيجه الثانويه العامه

  23. دعاء خالد ابراهيم 12/07/2017 15:49 -

    النتيجة الثانوية

  24. دعاء خالد ابراهيم 12/07/2017 15:48 -

    مدرسةالتل بنات للثانوية العامة

  25. عز الدين خالد خطاب 12/07/2017 15:47 -

    عايزة نتيجة عز الدين خالد خطاب

  26. ايه ناصر انور محمد 12/07/2017 15:42 -

    ياجماعة رقم الجلوس مش موجود وعايزين النتيجة بالاسم

  27. شيماء شحاته الذهني بخيت 12/07/2017 15:35 -

    عايزه اعرف النتيجه بالاسم
    شيماء شحاته الذهني بخيت
    اسيوط – البداري

  28. يوسف عبد الحليم فؤاد امين محفوظ 12/07/2017 15:19 -

    عايز نتيجة الثانويه العامة بسرعة

  29. ايه ناصر انور محمد 12/07/2017 15:18 -

    عايز النتيجة ياجماعة

  30. giant 12/07/2017 15:16 -

    اريد الحصول على نتيجة الثانوية لهذا الاسم
    أحمد محمد عبد الحكيم محمد الفقي

  31. لبنى 12/07/2017 15:15 -

    جماعه انا رقم الجلوس ضاع الاسم لبنى عبد العزيز عبد الهادى عبدالعزيز اسكندريه مدرسه نبويه موسي

  32. شكران عبد الحميد فهمي 12/07/2017 15:14 -

    عايزه النتيجه

  33. محمد احمد محمد سلطان 12/07/2017 14:47 -

    محمد احمد محمد سلطان

  34. بسنت سعيد عبد الرحمن عبد الواحد 12/07/2017 14:32 -

    نتيجة الثانوية

  36. أحمد حسام الدين امين سعد 12/07/2017 14:15 -

    ألف مليون مبروك

  38. محمد مصطفى السيد الحلوجى 12/07/2017 13:56 -

    اريد نتيجة

  39. koka 12/07/2017 13:56 -

    اريد نتيجة الثانوية العامة 2017
    محمد مصطفى السيد الحلوجى
    مصطفى محمد السيد الحلوجى

  40. ممدوح الزغبى 12/07/2017 13:54 -

    باسل ممدوح محمد محمد رقم الجلوس 195992

  41. شهاب الدين رأفت حسين كامل 12/07/2017 13:54 -

    نتيجة الثانوية العامة

    شهاب الدين رأفت حسين كامل

  42. هاجر السيد موسى غنيم 12/07/2017 13:51 -

    انا عايزة النتيجة

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