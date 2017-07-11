نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس أو بالاسم من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت سارة توفيق: مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد منذ اسبوعين والتي استمرت على مدار شهر، اصبح جميع الطلاب في ترقب لموعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي 2017، ولم تخيب وزارة التربية والتعليم ظن الطلاب، حيث اعلن السيد وزير التربية والتعليم مساء البارحة عن تقديم موعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2017 ،وبانه سيقوم باعتماد النتيجة عصر اليوم الاربعاء 12 يوليو 2017، كما يتم الان اتاحة النتيجة على الانترنت وتجدون رابط يمكنكم من الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

هذا وتؤكد المؤشرات انخفاض مجاميع الطلاب عما كانت عليه في العام الماضي وذلك في معظم المحافظات، حيث كانت نسبة المجموع عالية مما اثر سلباً في مرحلة لاحقة على تنسيق الثانوية العامة وارتفعت درجات القبول في غالبية كليات القمة عن السنوات السابقة.

كما تدل العينات على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة لعام 2016 – 2017 حيث بلغت حسب ارقام وزارة التربية والتعليم اكتر من 90 % اي ان نسبة النجاح مرتفعة، وكذلك فيما يخص المجموع.

من جهتها نفت وزارة التربية والتعليم الاشاعات المتداولة عن تسريب النتيجة قبل موعد ظهورها المحدد اعلاه، وصرح مصدر مسئول في ادارة امتحانات وزارة التربية والتعليم بان جميع الاخبار المتناقلة عن ظهور النتيجة على هذا الموقع او ذاك عارية عن الصحة.

هذا وكان بعض طلبة الثانوية العامة قد عبروا عن استيائهم من سير عملية الامتحانات حيث وبحسب رأيهم بانه لم تترك لهم فرصة الاستعداد الكافي لهذه الامتحانات وذلك لمراجعة ما تم دراسته بطريقة تتناسب وأهمية المادة، اضافة لصعوبة امتحانات الفيزياء واللغة الانجليزية، مما ادى الى احتجاج الطلاب وخروج بعضهم في مظاهرات “ثورة التعليم” منددة بسياسة وزارة التربية والتعليم مطالبين بالغاء نظام التنسيق والاستعاضة عنه بامتحانات القبول لكل كلية على حدى او ما يعرف بنظام امتحان القدرات المعمول فيها في بعض الدول.

وحاليا انتهت كنترولات الثانوية العامة في القطاعات الأربعة بالقاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط من استقبال البيانات من لجان التصحيح في الادارات التعليمية المختلفة.

هذا وعلمت الكنترولات بكامل طاقتها الخاصة بالمرحلة التحضيرية لأعمال الكنترول والتجهيز تمهيداً لاعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2017 اليوم.

كما انهت مجموعات العمل بكنترولات القطاعات الأربعة في الإعداد لاصدار نتيجة الثانوية العامة بالاسم في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث لايتكرر ماحدث في العام الماضي من تأخر.

اخيراً يسرنا نحن في موقع مصريات وكما عودناكم في السنوات السابقة بتقديم اسهل الطرق واسرعها في الحصول على نتيجة الثانوية العامة، وسيمكن لكم من خلال هذه الصفحة وغيرها متابعة نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٧ من وقت لاخر وسنخبركم بحالة حصول اي تغيرات قد تطرأ.

وسوف نسعى لتوفير نتيجة الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي بالاسم سواء بالاسم او برقم الجلوس لكل طالب باسرع وقت وباسهل الطرق الممكنة.

كما يمكن للطلاب معرفة ارقام جلوسهم او التأكد منها في حالة فقدان رقم الجلوس وذلك بكتابة الرقم القومي من خلال اللينك التالي >>> http://thanwya.moe.gov.eg/thanwya

اما بالنسبة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 فحاليا يمكن متابعتها والاستعلام عنها برقم الجلوس الطالب بالضغط هنا >> thanwya.moe.gov.eg

تنبيه : يرجى الملاحظة بانه قد تصادفك صفحة اعلانية بعد الضغط على احد الروابط اعلاه ويمكنك ان تقوم بتجاوزها بالضغط على الزر المخصص لتخطي الاعلان وهو موجود في اعلى الصفحة على يمين الشاشة.

كذلك يمكنكم مساعدة بعضكم البعض بكتابة الاسم او رقم الجلوس وطلب النتيجة من خلال نظام التعليقات ادناه.

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نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس أو بالاسم من هنا