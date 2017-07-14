نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت ضحى عوض: رغم وجود شكاوى عديدة وكثيرة، وخاصة فيما يتعلق بصعوبة الامتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى الازهرى، إلا ان الغالبية تجمع بانها كانت اقل صعوبة من العام الماضي، وعليه يبدو ان نتائج الشهادة الثانوية الازهرية 2017 والتنسيق سوف يكون مرتفعاً مثل العام السابق.



ورغم كثرة المواد التي يدرسها طلاب المعاهد الثانوية الازهرية، لكن في الوقت نفسه نسب النجاح في الامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 تم رفعها احيانا.

ويعاني بعض الطلاب من الخوف بسبب امتحان المواد بدون فواصل للمراجعة، لكن تأتي نتيجة الثانوية الازهرية 2017 كما في الاعوام السابقة، لتبين قدرة الطالب الازهرى، على استيعاب هذا القدر من العلوم الشرعية والدبية والثقافية، بدون شكوى وايضا بتفوق كما توضح النتيجة النهائية.

وكان مصدر في كنترول الازهر قد صرح بان نتيجة الطلاب ستكون متاحة اليوم برقم الجلوس في موقع الازهر التعليمي على الانترنت وذلك بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب اليوم.

كما جرى اعلان اسماء اوائل الثانوية الازهرية 2017 ومن ثم سيتم تكريمهم لاحقاً في حفل خاص سيقام لهذا الغرض..

والملاحظ ايضاً هذا العام هو صدور نتيجة الثانوية الازهرية بعد موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017 والتي شابها الكثير من الاشكالات الخاصة بصعوبة المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.



هذا ويمكن مشاهدة نتيجة ثانوية الازهر 2017 برقم الجلوس على موقع الازهر الشريف التعليمي وستظهر الدرجات بالاسم بالضغط هنا >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس موقع الأزهر التعليمى