نتائج الشهادة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2017

نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت ضحى عوض: رغم وجود  شكاوى عديدة وكثيرة، وخاصة فيما يتعلق بصعوبة الامتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى الازهرى، إلا ان الغالبية تجمع بانها كانت اقل صعوبة من العام الماضي، وعليه يبدو ان نتائج الشهادة الثانوية الازهرية 2017 والتنسيق سوف يكون مرتفعاً مثل العام السابق.

ورغم كثرة المواد التي يدرسها طلاب المعاهد الثانوية الازهرية، لكن في الوقت نفسه نسب النجاح في الامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 تم رفعها احيانا.

ويعاني بعض الطلاب من الخوف بسبب امتحان المواد بدون فواصل للمراجعة، لكن تأتي نتيجة الثانوية الازهرية 2017 كما في الاعوام السابقة، لتبين قدرة الطالب الازهرى، على استيعاب هذا القدر من العلوم الشرعية والدبية والثقافية، بدون شكوى وايضا بتفوق كما توضح النتيجة النهائية.

وكان مصدر في كنترول الازهر قد صرح بان نتيجة الطلاب ستكون متاحة اليوم برقم الجلوس في موقع الازهر التعليمي على الانترنت وذلك بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب اليوم.

كما جرى اعلان اسماء اوائل الثانوية الازهرية 2017 ومن ثم سيتم تكريمهم لاحقاً في حفل خاص سيقام لهذا الغرض..

والملاحظ ايضاً هذا العام هو صدور نتيجة الثانوية الازهرية بعد موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017 والتي شابها الكثير من الاشكالات الخاصة بصعوبة المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويمكن مشاهدة نتيجة ثانوية الازهر 2017 برقم الجلوس على موقع الازهر الشريف التعليمي وستظهر الدرجات بالاسم بالضغط هنا >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس موقع الأزهر التعليمى

14/07/2017 631 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , ,
631 comments
  2. أحمد محمد سيد جاد 15/07/2017 13:28 -

    أرجوكم أريد معرفة نتيجة ابنى محمود أحمد محمد سيد جاد رقم جلوسه 40115

  4. أحمد محمد سيد جاد 15/07/2017 13:01 -

    أرجوكم أريد معرفة نتيجة ابنى محمود أحمد محمد سيد جاد رقم جلوسه 40115

  5. كارم عبده بصل 15/07/2017 11:22 -

    نرمين كارم عبده بصل رقم الجلوس 213147

  7. ندا ممدوح محمد أحمد محمد 15/07/2017 10:29 -

    الرجاء معرفة النتيجه لرقم 216724

  8. ناصر محرز الشريف 13/07/2017 17:33 -

    رقم جلوس هو 171271علمى ارجو معرفت النتيجه اسمى محمود محرز

  9. احمد محمد حسونه بكر 12/07/2017 23:23 -

    انا رقم جلوسي 43010

  10. هِشٍأّمَ صٌأّبِر حٌَّسنِ مَحٌمَدِ 12/07/2017 20:59 -

    هِشٍأّمَ صٌأّبِر حٌَّسنِ مَحٌمَدِ 27154

  12. مصطفى عصام 26/06/2017 21:48 -

    ارجو معرفة النتيجه
    وسءل كمان
    الدور التاني ملاحق والا ساقط
    70015 مصطفى عصام شعبان

  16. محمد كارم البنداري 31/08/2016 13:28 -

    محمد بخيت ابو الحسن بخيت 51776

  19. شعيب ع باوي 25/08/2016 07:07 -

    زهبنا مجموعه من اولياء الامور الي المنطقه الازهريه لنتحدث مع شيخ المنطقه وعدونا كتير ان عدد تلمدرسين هيكمل لكن زهبت الوعود ادراج الرياح ولم يحصر اي مدرس ودخلت الامتحان والنتيجع ولا واحد ناجح لاوفيه كلام خفي يقولو ان عندهم تعليمات باسقاط طلبه معاهد الثري والمراكز التي ليس بها اعضاء مجاس شعب اقوياء يطالبون بحقهم حسبنا الله ونعم الوكيل

  20. شعيب ع باوي 25/08/2016 06:58 -

    خربو التعليم الازهري والنتيجه 15في الميه ويقولو 40في الميه والله عندنا معهد في البلد لم ينجح احد وكيف تنجح الطلبه والمعهد بدون مدرسين نتيجه المعهد عندنا 0 في الميه شغالين يكديو علينافي زمن مينفعش فيه الكدب نتيجه الانترنت والموبايلات والناس واولياء الامور فاض بيها لكن نفول حسبنا الله ونعم الوكيل

  21. طلعت 26/07/2016 23:41 -

    احمد سيد محمد عبد الكامل
    ارجو الرد
    ازهر

  22. مؤمن محمدالفاوي 18/07/2016 22:08 -

    مؤمن محمدالفاوي رقم الجلوس 167483

  23. محمد الخواص 17/07/2016 19:41 -

    ايه السعيد ناجح …. المجموع 592

  24. محمد الخواص 17/07/2016 19:40 -

    محمد احمد عبدالله الطنطاوى دور ثاني

  28. هاجر محمد الخشن 16/07/2016 21:09 -

    رجوا معرفة النتيجة لرقم الجلوس86343

  29. محمد احمد عبدالله الطنطاوى 16/07/2016 06:28 -

    ارجوا معرفة النتيجة لرقم الجلوس 153882
    محمد احمد عبدالله الطنطاوى

  31. بلال مجدى 15/07/2016 04:02 -

    بلال مجدى محمد رقم الدروس ٣٢٠١٤

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