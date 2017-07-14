نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس موقع الأزهر التعليمى

نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس
مصريات – كتبت ضحى عوض: رغم وجود شكاوى عديدة وكثيرة، وخاصة فيما يتعلق بصعوبة الامتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى الازهرى، إلا ان الغالبية تجمع بانها كانت اقل صعوبة من العام الماضي، وعليه يبدو ان نتائج الشهادة الثانوية الازهرية 2017 والتنسيق سوف يكون مرتفعاً مثل العام السابق.
ورغم كثرة المواد التي يدرسها طلاب المعاهد الثانوية الازهرية، لكن في الوقت نفسه نسب النجاح في الامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 تم رفعها احيانا.
ويعاني بعض الطلاب من الخوف بسبب امتحان المواد بدون فواصل للمراجعة، لكن تأتي نتيجة الثانوية الازهرية 2017 كما في الاعوام السابقة، لتبين قدرة الطالب الازهرى، على استيعاب هذا القدر من العلوم الشرعية والدبية والثقافية، بدون شكوى وايضا بتفوق كما توضح النتيجة النهائية.
وكان مصدر في كنترول الازهر قد صرح بان نتيجة الطلاب ستكون متاحة اليوم برقم الجلوس في موقع الازهر التعليمي على الانترنت وذلك بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب اليوم.
كما جرى اعلان اسماء اوائل الثانوية الازهرية 2017 ومن ثم سيتم تكريمهم لاحقاً في حفل خاص سيقام لهذا الغرض..
والملاحظ ايضاً هذا العام هو صدور نتيجة الثانوية الازهرية بعد موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017 والتي شابها الكثير من الاشكالات الخاصة بصعوبة المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا ويمكن مشاهدة نتيجة ثانوية الازهر 2017 برقم الجلوس على موقع الازهر الشريف التعليمي وستظهر الدرجات بالاسم بالضغط هنا >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx
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أرجوكم أريد معرفة نتيجة ابنى محمود أحمد محمد سيد جاد رقم جلوسه 40115
عبده نوفل 47357
أرجوكم أريد معرفة نتيجة ابنى محمود أحمد محمد سيد جاد رقم جلوسه 40115
نرمين كارم عبده بصل رقم الجلوس 213147
رقم جلوس 213101
الرجاء معرفة النتيجه لرقم 216724
رقم جلوس هو 171271علمى ارجو معرفت النتيجه اسمى محمود محرز
انا رقم جلوسي 43010
هِشٍأّمَ صٌأّبِر حٌَّسنِ مَحٌمَدِ 27154
حسام نصر الدين 63238
ارجو معرفة النتيجه
وسءل كمان
الدور التاني ملاحق والا ساقط
70015 مصطفى عصام شعبان
284
انا محمد مكي ورقم الجلوس 59234
ارجو معرفة النتيجة
محمد بخيت ابو الحسن بخيت 51776
51758 احمد صابر
180016
داليا عربي رمضان
زهبنا مجموعه من اولياء الامور الي المنطقه الازهريه لنتحدث مع شيخ المنطقه وعدونا كتير ان عدد تلمدرسين هيكمل لكن زهبت الوعود ادراج الرياح ولم يحصر اي مدرس ودخلت الامتحان والنتيجع ولا واحد ناجح لاوفيه كلام خفي يقولو ان عندهم تعليمات باسقاط طلبه معاهد الثري والمراكز التي ليس بها اعضاء مجاس شعب اقوياء يطالبون بحقهم حسبنا الله ونعم الوكيل
خربو التعليم الازهري والنتيجه 15في الميه ويقولو 40في الميه والله عندنا معهد في البلد لم ينجح احد وكيف تنجح الطلبه والمعهد بدون مدرسين نتيجه المعهد عندنا 0 في الميه شغالين يكديو علينافي زمن مينفعش فيه الكدب نتيجه الانترنت والموبايلات والناس واولياء الامور فاض بيها لكن نفول حسبنا الله ونعم الوكيل
احمد سيد محمد عبد الكامل
ارجو الرد
ازهر
مؤمن محمدالفاوي رقم الجلوس 167483
ايه السعيد ناجح …. المجموع 592
محمد احمد عبدالله الطنطاوى دور ثاني
هاجر الخشن دور تاني
رقم الجلوس184169
هاجر محمد الخشن
دور ثاني
رجوا معرفة النتيجة لرقم الجلوس86343
ارجوا معرفة النتيجة لرقم الجلوس 153882
محمد احمد عبدالله الطنطاوى
رقم الجلوس83766
بلال مجدى محمد رقم الدروس ٣٢٠١٤