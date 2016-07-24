الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس
مصريات – كتبت نورهان محمد علي: ينتظر اليوم صباحاً ان يقوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعقد اجتماعاً موسعاً مع كل من الدكتور رضا حجازي بصفته رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومع محمد سعد نائب رئيس الامتحانات وذلك لمناقشة تقرير النتائج، وكل ما يتعلق باعمال التدقيق وتقدير الدرجات النهائية، التي تم استلامها من قبل كنترولات القاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية وباقي الفروع مساء السبت.
واكدت وزارة التربية والتعليم، بان الوزير سيكون حريصاً تكريم الاوائل والطلاب والطالبات المتفوقين بنفسه، حيث سيقوم بالالتقاء بهم في حفل خاص لهذا الغرض، وسيقوم بمناقشتهم واستطلاع ارائهم في الامتحانات وذلك لتطوير العملية التعليمية عامة، والثانوية العامة خاصة، والاستفادة من تجربة تفوقهم وتعميمها.
هذا وصرح السيد مدير قطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، انه تم الانتهاء من تصحيح نتائج الامتحانات الثانوية، سواء طلاب المرحلة الثانية حسب النظام القديم، او لطلاب الصف الثالث الثانوى الشهادة الثانوية بالنظام الجديد، وجاري الان رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتيجة النهائية برقم الجلوس في موعد لم يتم تحديده بشكل مؤكد حتى الان ولكن يرجح ان يكون اليوم الاحد ليلاً او صباح الاثنين.
كما يجري ايضاً عادة تدقيق نتائج امتحانات الثانوية العامة بالاسم للطلبة الحاصلين على الدرجات النهائية وايضا للراسبين.
هذا وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس على الانترنت بنفس يوم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم،مع العلم بانه قد يحصل تغيير ما يجعل وزير تربية وتعليم يعتمدها قبل هذا التاريخ او بعده بيوم، ومن ثم سيجري اتاحة النتيجة للاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة الخاص بتقديم نتيجة الثانوية العامة وحسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.
كما سيتم فتح باب التقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 المرحلة الاولى للقبول في الجامعات والكليات بعد تاريخ 26 يوليو 2016.
ونظرا للضغط على موقع وزراة التربية والتعليم سنوفر لكم روابط عديدة للحصول النتيجة بالاسم او برقم الجلوس وايضا سوف يتم نشر جميع الاخبار المتعلقة بظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 وكذلك متابعة اخبار التنسيق وطريقة التقدم اليه.
واذا لم ترضى عن درجاتك او احسست بخطئ ما في تقدير اي مادة حسب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بك تعرف على طريقة التظلم وتقديمها، واعادة التصحيح لاي مادة، والرسوم الخاصة بالتظلم.
اخيراً فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي سيقوم بنشر النتائج قبل اي موقع آخر، وسيتطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور صدورها بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg
اريد النتيجة
عايزة النتيجة لمروة نبيل لطفى جلال
رقم الجلوس 883751
نتايج الثانويه
نرجو من الاخوة العاملين في وزارة التربيه والتعليم باصدار الموعد النهائي عن انتائج شاكرين جهودكم والسلام عليكم
اريد النتيجة والمجموع-مدرسة برطس الثانوية المشتركة
اريد النتيجة البحيرة كفر الدوار
الرجاء الرد بالنتيجة ارجوكم
حسين حسن حسين محمد حماد
ناصر الثانوية بنين
عاوزة نتيجة كيرلس ماجد فايز بمدرسة الطبرى الثانوى بنين
مطلوب النتيجه
مدرسة مير الثانوية المشتركة
القوصية – اسيوط
عايزة نتيجة مروة محمد اشرف عبد الفتاح دغيدى من البحيرة
اريد النتيجة لضياع رقم الجلوس
اريد النتيجة
اللي عايز نتيجة ثانويه عامه يكتب رقم الجلوس في رد
738448 علمى علوم
25086
يارب
رقم الجلوس 17182
محافظة المنيا ارجووووووووووكم الافاده
والله البنت مضربه عن الطعام ارجووووكم
17182
افيدونا بالله عليكم
ارجوكوم النتيجة 98690
رقم الجلوس 290595
413364علمى علوم
الدقهليه 572843
اريد النتيجة رقم الجلوس 584452
نتيجه الثانويه العامه
الاسم احمد عادل احمد محمد كريم …. رقم الجلوس 141669
اريد معرفة النتيجة رقم جلوس 285253
النتيجة
رقم جلوس 285253
رقم الجلوس 572220 محافظة الدقهلية
نتيجة غادة أنور السيد عبد الغفار
ودة رقم الجلوس
571312
20543
رقم الجلوس
296515 الرجاء النتيجه وهذا رقم الجلوس
جزاكم خيرا
ياارب تعدى على خير
ممكن حد يقلى اعرف نتيجه الثانوية العامه
رقم الجلوس: 597314
علمى علوم
الدقهلية
اريد معرفة نتيجتي بأسرع وقت ورقم جلوسى 514370
نتيجه الثانويه العامه 2016
عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس ٥٧١٧٠١
النتيجه
النتيجة امتى انا عاوزه اطمن
أريد نتيجة وليد محمود محمد محمود ورقم الجلوس 143502
اريد معرفة النتيجه
عاوزة اطمن علي النتيجه محافظه القليوبيه
كيف ستم معرفة النتيجه 243990
نتجه الثاويه ظهرت ولا لسه وشكرا
عربي و انجليزي و تاريخ و جغرافيا علم نفس و علم اجتماع و فلسفه و منطق و ايطالي ساره محمود 240742
احمد محمد حامد صبح ….نتيجة التنسيق….ورقم الجلوس
انا ولى امر الطالب واريد التاكد من النتيجة
اريد النتيجه