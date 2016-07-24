الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت نورهان محمد علي: ينتظر اليوم صباحاً ان يقوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعقد اجتماعاً موسعاً مع كل من الدكتور رضا حجازي بصفته رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومع محمد سعد نائب رئيس الامتحانات وذلك لمناقشة تقرير النتائج، وكل ما يتعلق باعمال التدقيق وتقدير الدرجات النهائية، التي تم استلامها من قبل كنترولات القاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية وباقي الفروع مساء السبت.

واكدت وزارة التربية والتعليم، بان الوزير سيكون حريصاً تكريم الاوائل والطلاب والطالبات المتفوقين بنفسه، حيث سيقوم بالالتقاء بهم في حفل خاص لهذا الغرض، وسيقوم بمناقشتهم واستطلاع ارائهم في الامتحانات وذلك لتطوير العملية التعليمية عامة، والثانوية العامة خاصة، والاستفادة من تجربة تفوقهم وتعميمها.

هذا وصرح السيد مدير قطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، انه تم الانتهاء من تصحيح نتائج الامتحانات الثانوية، سواء طلاب المرحلة الثانية حسب النظام القديم، او لطلاب الصف الثالث الثانوى الشهادة الثانوية بالنظام الجديد، وجاري الان رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتيجة النهائية برقم الجلوس في موعد لم يتم تحديده بشكل مؤكد حتى الان ولكن يرجح ان يكون اليوم الاحد ليلاً او صباح الاثنين.

كما يجري ايضاً عادة تدقيق نتائج امتحانات الثانوية العامة بالاسم للطلبة الحاصلين على الدرجات النهائية وايضا للراسبين.

هذا وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس على الانترنت بنفس يوم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم،مع العلم بانه قد يحصل تغيير ما يجعل وزير تربية وتعليم يعتمدها قبل هذا التاريخ او بعده بيوم، ومن ثم سيجري اتاحة النتيجة للاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة الخاص بتقديم نتيجة الثانوية العامة وحسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.

كما سيتم فتح باب التقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 المرحلة الاولى للقبول في الجامعات والكليات بعد تاريخ 26 يوليو 2016.

ونظرا للضغط على موقع وزراة التربية والتعليم سنوفر لكم روابط عديدة للحصول النتيجة بالاسم او برقم الجلوس وايضا سوف يتم نشر جميع الاخبار المتعلقة بظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 وكذلك متابعة اخبار التنسيق وطريقة التقدم اليه.



واذا لم ترضى عن درجاتك او احسست بخطئ ما في تقدير اي مادة حسب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بك تعرف على طريقة التظلم وتقديمها، واعادة التصحيح لاي مادة، والرسوم الخاصة بالتظلم.



اخيراً فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي سيقوم بنشر النتائج قبل اي موقع آخر، وسيتطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور صدورها بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم