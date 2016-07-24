الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

نتائج الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت نورهان محمد علي: ينتظر اليوم صباحاً ان يقوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعقد اجتماعاً موسعاً مع كل من الدكتور رضا حجازي بصفته رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومع محمد سعد نائب رئيس الامتحانات وذلك لمناقشة تقرير النتائج، وكل ما يتعلق باعمال التدقيق وتقدير الدرجات النهائية، التي تم استلامها من قبل كنترولات القاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية وباقي الفروع مساء السبت.

واكدت وزارة التربية والتعليم، بان الوزير سيكون حريصاً تكريم الاوائل والطلاب والطالبات المتفوقين بنفسه، حيث سيقوم بالالتقاء بهم في حفل خاص لهذا الغرض، وسيقوم بمناقشتهم واستطلاع ارائهم في الامتحانات وذلك لتطوير العملية التعليمية عامة، والثانوية العامة خاصة، والاستفادة من تجربة تفوقهم وتعميمها.

هذا وصرح السيد مدير قطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، انه تم الانتهاء من تصحيح نتائج الامتحانات الثانوية، سواء طلاب المرحلة الثانية حسب النظام القديم، او لطلاب الصف الثالث الثانوى الشهادة الثانوية بالنظام الجديد، وجاري الان رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتيجة النهائية برقم الجلوس في موعد لم يتم تحديده بشكل مؤكد حتى الان ولكن يرجح ان يكون اليوم الاحد ليلاً او صباح الاثنين.

كما يجري ايضاً عادة تدقيق نتائج امتحانات الثانوية العامة بالاسم للطلبة الحاصلين على الدرجات النهائية وايضا للراسبين.

هذا وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس على الانترنت بنفس يوم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم،مع العلم بانه قد يحصل تغيير ما يجعل وزير تربية وتعليم يعتمدها قبل هذا التاريخ او بعده بيوم، ومن ثم سيجري اتاحة النتيجة للاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة الخاص بتقديم نتيجة الثانوية العامة وحسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.

كما سيتم فتح باب التقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 المرحلة الاولى للقبول في الجامعات والكليات بعد تاريخ 26 يوليو 2016.

ونظرا للضغط على موقع وزراة التربية والتعليم سنوفر لكم روابط عديدة للحصول النتيجة بالاسم او برقم الجلوس وايضا سوف يتم نشر جميع الاخبار المتعلقة بظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 وكذلك متابعة اخبار التنسيق وطريقة التقدم اليه.

واذا لم ترضى عن درجاتك او احسست بخطئ ما في تقدير اي مادة حسب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بك تعرف على طريقة التظلم وتقديمها، واعادة التصحيح لاي مادة، والرسوم الخاصة بالتظلم.

اخيراً فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي سيقوم بنشر النتائج قبل اي موقع آخر، وسيتطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور صدورها بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

24/07/2016 1100 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , ,
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  1. سارة ايمن مصطفى البسيونى الديب 10/07/2017 21:48 -

    اريد النتيجة

  2. مروة نبيل لطفي جلال 07/07/2017 13:51 -

    عايزة النتيجة لمروة نبيل لطفى جلال
    رقم الجلوس 883751

  4. عبد الرحمن عبد الله الجولحي 06/11/2016 18:11 -

    نرجو من الاخوة العاملين في وزارة التربيه والتعليم باصدار الموعد النهائي عن انتائج شاكرين جهودكم والسلام عليكم

  5. عادل صفوان سعودي عبد الخالق سعودي 27/07/2016 18:44 -

    اريد النتيجة والمجموع-مدرسة برطس الثانوية المشتركة

  6. اسلام رمضان حسين 26/07/2016 04:33 -

    اريد النتيجة البحيرة كفر الدوار

  7. عاطف نبيل نجيب حنا 26/07/2016 00:46 -

    الرجاء الرد بالنتيجة ارجوكم

  8. Amr Mostafa 25/07/2016 17:39 -

    حسين حسن حسين محمد حماد
    ناصر الثانوية بنين

  9. كيرلس ماجد فايز 25/07/2016 12:00 -

    عاوزة نتيجة كيرلس ماجد فايز بمدرسة الطبرى الثانوى بنين

  11. ميرنا ايمن فكري صموئيل 25/07/2016 01:14 -

    مدرسة مير الثانوية المشتركة
    القوصية – اسيوط

  12. جهاد عادل مختار مدنى 24/07/2016 23:29 -

    عايزة نتيجة مروة محمد اشرف عبد الفتاح دغيدى من البحيرة

  13. ميرنا عاطف حنا ابراهيم عطية 24/07/2016 22:39 -

    اريد النتيجة لضياع رقم الجلوس

  15. فرحه 24/07/2016 21:45 -

    اللي عايز نتيجة ثانويه عامه يكتب رقم الجلوس في رد

  18. نورهان نصر على بشارى 24/07/2016 19:19 -

    رقم الجلوس 17182
    محافظة المنيا ارجووووووووووكم الافاده
    والله البنت مضربه عن الطعام ارجووووكم

  19. نورهان نصر على بشارى 24/07/2016 19:15 -

    17182
    افيدونا بالله عليكم

  20. ندا ابراهيم جابر حسين 24/07/2016 18:44 -

    ارجوكوم النتيجة 98690

  21. ميران السيد محمد ابراهيم 24/07/2016 18:29 -

    رقم الجلوس 290595

  23. فاطمه السيد السيد حسن بدار 24/07/2016 17:37 -

    الدقهليه 572843

  24. هاجر صلاح مصطفى عبدالله جويلي 24/07/2016 17:24 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 584452

  26. احمد عادل احمد محمد كريم 24/07/2016 17:02 -

    الاسم احمد عادل احمد محمد كريم …. رقم الجلوس 141669

  27. ناريمان انيس مصطفى فريد الجزار 24/07/2016 16:56 -

    اريد معرفة النتيجة رقم جلوس 285253

  28. ناريمان انيس مصطفى فريد الجزار 24/07/2016 16:55 -

    النتيجة
    رقم جلوس 285253

  29. رامي علي حسن علي المنصوري 24/07/2016 16:52 -

    رقم الجلوس 572220 محافظة الدقهلية

  30. شعبان السيد عبد الغفار 24/07/2016 16:47 -

    نتيجة غادة أنور السيد عبد الغفار
    ودة رقم الجلوس
    571312

  32. احمد جاسر 24/07/2016 16:23 -

    296515 الرجاء النتيجه وهذا رقم الجلوس

  34. دينا كمال محمد عبد الحميد 24/07/2016 16:18 -

    ياارب تعدى على خير

  35. ايمان 24/07/2016 16:02 -

    ممكن حد يقلى اعرف نتيجه الثانوية العامه

  36. زهره سيد عبد الرحمن سليمان سبع 24/07/2016 15:54 -

    رقم الجلوس: 597314
    علمى علوم
    الدقهلية

  37. اسلام ريحان سالم حسن 24/07/2016 15:40 -

    اريد معرفة نتيجتي بأسرع وقت ورقم جلوسى 514370

  38. زينب جمال قاسم ابراهيم 468018 24/07/2016 15:20 -

    نتيجه الثانويه العامه 2016

  39. عمر عبد الفتاح عز الرجال الديب 24/07/2016 14:54 -

    عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس ٥٧١٧٠١

  40. محمد جود جود عبد التواب الزوبي 24/07/2016 14:45 -

    النتيجه

  41. شاهندا مصطفى تهامى 24/07/2016 14:44 -

    النتيجة امتى انا عاوزه اطمن

  42. وليد محمود محمد محمود عبد الرحيم 24/07/2016 13:58 -

    أريد نتيجة وليد محمود محمد محمود ورقم الجلوس 143502

  43. محمد ابراهيم يوسف محمد 24/07/2016 12:28 -

    اريد معرفة النتيجه

  44. دينا أيهاب محمد عبد السلام حجازي 24/07/2016 12:23 -

    عاوزة اطمن علي النتيجه محافظه القليوبيه

  45. محمود ابراهيم محمد محمد 24/07/2016 10:38 -

    كيف ستم معرفة النتيجه 243990

  46. عزيزة محمد 21/07/2016 03:30 -

    نتجه الثاويه ظهرت ولا لسه وشكرا

  47. ساره محمود جابر محمود 27/03/2016 15:13 -

    عربي و انجليزي و تاريخ و جغرافيا علم نفس و علم اجتماع و فلسفه و منطق و ايطالي                            ساره محمود 240742

  48. محمد 03/08/2015 02:49 -

    احمد محمد حامد صبح ….نتيجة التنسيق….ورقم الجلوس

  49. احمد ياسر محروص عبداللاه 27/07/2015 21:26 -

    انا ولى امر الطالب واريد التاكد من النتيجة

  50. احمد عمر عثمان عبد الحميد 19/07/2015 18:43 -

    اريد النتيجه

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