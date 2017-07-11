الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت نورهان محمد علي: ينتظر اليوم عصراً ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعقد مؤتمراً صحفياً بحضور رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومع السيد نائب رئيس الامتحانات، وسط حضور اعلامي كثيف، وذلك لاعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة، وكل ما يتعلق به من نسب النجاح والدرجات النهائية، التي تم استلامها من قبل كنترولات القاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية وباقي الفروع مساء السبت.

واكدت وزارة التربية والتعليم، بان الوزير سيكون حريصاً على تكريم الاوائل والطلاب والطالبات المتفوقين بنفسه، حيث سيقوم بالالتقاء بهم في حفل خاص لهذا الغرض، وسيقوم بمناقشتهم واستطلاع ارائهم في الامتحانات وذلك لتطوير العملية التعليمية عامة، والثانوية العامة خاصة، والاستفادة من تجربة تفوقهم وتعميمها.

هذا وصرح السيد مدير قطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، انه تم الانتهاء من تصحيح نتائج الامتحانات الثانوية، سواء طلاب المرحلة الثانية حسب النظام القديم، او لطلاب الصف الثالث الثانوى الشهادة الثانوية بالنظام الجديد، وتم الانتهاء من رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتيجة النهائية برقم الجلوس في موعد تم تحديده بشكل مؤكد وهو اليوم الاربعاء عصراً.

كما يجري ايضاً عادة تدقيق نتائج امتحانات الثانوية العامة بالاسم للطلبة الحاصلين على الدرجات النهائية وايضا للراسبين.

هذا وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس على الانترنت بنفس يوم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم،مع العلم بانه قد يحصل تغيير ما يجعل وزير تربية وتعليم يعتمدها قبل ساعة او من التوقيت المحدد، ومن ثم سيجري اتاحة النتيجة للاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة الخاص بتقديم نتيجة الثانوية العامة وحسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.

كما سيتم فتح باب التقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 المرحلة الاولى للقبول في الجامعات والكليات بعد تاريخ 20 يوليو 2017.

ونظرا للضغط على موقع وزراة التربية والتعليم سنوفر لكم روابط عديدة للحصول النتيجة بالاسم او برقم الجلوس وايضا سوف يتم نشر جميع الاخبار المتعلقة بظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 وكذلك متابعة اخبار التنسيق وطريقة التقدم اليه.



واذا لم ترضى عن درجاتك او احسست بخطئ ما في تقدير اي مادة حسب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بك تعرف على طريقة التظلم وتقديمها، واعادة التصحيح لاي مادة، والرسوم الخاصة بالتظلم.



اخيراً فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي سيقوم بنشر النتائج قبل اي موقع آخر، وسيتطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور صدورها بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم