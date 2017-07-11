الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت نورهان محمد علي: ينتظر اليوم عصراً ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعقد مؤتمراً صحفياً بحضور رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومع السيد نائب رئيس الامتحانات، وسط حضور اعلامي كثيف، وذلك لاعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة، وكل ما يتعلق به من نسب النجاح والدرجات النهائية، التي تم استلامها من قبل كنترولات القاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية وباقي الفروع مساء السبت.

واكدت وزارة التربية والتعليم، بان الوزير سيكون حريصاً على تكريم الاوائل والطلاب والطالبات المتفوقين بنفسه، حيث سيقوم بالالتقاء بهم في حفل خاص لهذا الغرض، وسيقوم بمناقشتهم واستطلاع ارائهم في الامتحانات وذلك لتطوير العملية التعليمية عامة، والثانوية العامة خاصة، والاستفادة من تجربة تفوقهم وتعميمها.

هذا وصرح السيد مدير قطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، انه تم الانتهاء من تصحيح نتائج الامتحانات الثانوية، سواء طلاب المرحلة الثانية حسب النظام القديم، او لطلاب الصف الثالث الثانوى الشهادة الثانوية بالنظام الجديد، وتم الانتهاء من رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتيجة النهائية برقم الجلوس في موعد تم تحديده بشكل مؤكد وهو اليوم الاربعاء عصراً.

كما يجري ايضاً عادة تدقيق نتائج امتحانات الثانوية العامة بالاسم للطلبة الحاصلين على الدرجات النهائية وايضا للراسبين.

هذا وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس على الانترنت بنفس يوم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم،مع العلم بانه قد يحصل تغيير ما يجعل وزير تربية وتعليم يعتمدها قبل ساعة او من التوقيت المحدد، ومن ثم سيجري اتاحة النتيجة للاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة الخاص بتقديم نتيجة الثانوية العامة وحسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.

كما سيتم فتح باب التقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 المرحلة الاولى للقبول في الجامعات والكليات بعد تاريخ 20 يوليو 2017.

ونظرا للضغط على موقع وزراة التربية والتعليم سنوفر لكم روابط عديدة للحصول النتيجة بالاسم او برقم الجلوس وايضا سوف يتم نشر جميع الاخبار المتعلقة بظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 وكذلك متابعة اخبار التنسيق وطريقة التقدم اليه.

واذا لم ترضى عن درجاتك او احسست بخطئ ما في تقدير اي مادة حسب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بك تعرف على طريقة التظلم وتقديمها، واعادة التصحيح لاي مادة، والرسوم الخاصة بالتظلم.

اخيراً فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي سيقوم بنشر النتائج قبل اي موقع آخر، وسيتطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور صدورها بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

11/07/2017 1136 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , ,
1136 comments
  1. نوران ايمن محمد صبح 12/07/2017 17:26 -

    عايزه النتيجه ونبي
    الاسم نوران ايمن محمد صبح
    شعبة ادبي
    رقم الجلوس 641417

  2. محمد قطب حسين 12/07/2017 16:20 -

    يجماعة الي قاسم نتيجته بتظهر ولا لا انا قاسم ومش عارف اجيب درجتي

  4. احمد مصطفى محمود مصطفي حسنين 12/07/2017 15:41 -

    136725. رقم الجلوس

  5. يوسف عمر 12/07/2017 15:22 -

    رقم الجلوس 525396 رجاءا الإفادة وشكرا

  6. اسراء 12/07/2017 15:08 -

    اريد النتيجه جزاكم الله خيرا

    اسراء ابو المكارم عبد الله عبد الغني عبد الله علمي علوم مدرسه سمالوط الثانويه بنات

  7. رانيا عصام عثمان _ محمد محمود رشدى 12/07/2017 14:56 -

    جزاكم الله خيرا النتيجه الان

  8. يوسف عبد الحليم فؤاد امين محفوظ 12/07/2017 14:55 -

    نتيجة الثانوية العامة بوضوح

  10. حسين كمال محمد 12/07/2017 14:33 -

    نتيجة ايه محمد كمال محمد

  11. اسماء شاكر سلامه 12/07/2017 14:18 -

    اسماء شاكر سلامه – كفر الشيخ – مدرسة هشام بركات

  12. اسماء شاكر سلامه 12/07/2017 14:12 -

    اسماء شاكر سلامه – كفرالشيخ

  13. احمد نصر على حسن 12/07/2017 14:00 -

    انا مش عارف اجيب النتيجه بدخل رقم الجلوس والاسم والبريد الالكترونى وبيقول خطا فى رقم الجلوس مع العلم ان رقم الجلوس صحيح

  14. احمد نصر على حسن 12/07/2017 13:58 -

    انا بضع رقم الجلوس ومبيظهرش النتيجه بيقول رقم الجلوس خطا الاسم احمد نصر على حسن رقم الجلوس 14326

  15. محمد فايد 12/07/2017 13:54 -

    بيانات الطالب
    رقم الجلوس
    534384
    مجموع الدرجات
    290.5
    النسبة المئوية
    70.85%
    اسم الطالب ندى محمد احمد يحيي ابراهيم
    المدرسة الشهيد حسام السيد بهى الثانوية بنات
    الادارة التعليمية وسط الإسكندرية
    عدد مواد الرسوب 0
    حالة الطالب ناجح
    نوعية التعليم طلاب
    الشعبة الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :59
    اللغة الاجنبية الاولى :34.5
    اللغة الاجنبية الثانية :26
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :36
    الجغرافيا :53
    الفلسفة والمنطق:44
    علم النفس والاجتماع :38
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :290.5
    النسبة المئوية :70.85%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :18
    التربية الوطنية :14
    الاقتصاد والاحصاء:28.5
    الترتيبالجمهورية
    105171
    الإدارة التعليمية
    1530
    المدرسة
    157
    طباعة النتيجة

  16. محمد فايد 12/07/2017 13:53 -

    بيانات الطالب
    رقم الجلوس
    455448
    مجموع الدرجات
    375
    النسبة المئوية
    91.46%
    اسم الطالب هاجر محمد عبد المجيد محمد عبدالمجيد
    المدرسة سموحة الثانوية الرسمية بنات لغات
    الادارة التعليمية شرق الأسكندرية
    عدد مواد الرسوب 0
    حالة الطالب ناجح
    نوعية التعليم طلاب
    الشعبة الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :64.5
    اللغة الاجنبية الاولى :38.5
    اللغة الاجنبية الثانية :40
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :56
    الجغرافيا :60
    الفلسفة والمنطق:57
    علم النفس والاجتماع :59
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :375
    النسبة المئوية :91.46%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :17
    التربية الوطنية :18
    الاقتصاد والاحصاء:42
    الترتيبالجمهورية
    11325
    الإدارة التعليمية
    276
    المدرسة
    11

  18. احمد محمد 12/07/2017 13:38 -

    اريد معرفة النتيجة بالاسم فقط احمد محمد محمد مصطفى

  19. احمد محمد علام محمد ابراهيم 12/07/2017 13:20 -

    نتجه التانويه العامه

  22. احمد عماد احمد محمد محمد عوض 12/07/2017 12:30 -

    رقم الجلوس 410871

  24. دينا سلطان محمد عبد الحميد 12/07/2017 12:05 -

    اريد النتيجه

  26. ندى محمد أحمد يحيى 12/07/2017 09:25 -

    مطلوب النتيجة
    محافظة الإسكندرية
    رقم الجلوس 534384

  27. اسماء عطية 12/07/2017 08:32 -

    ممكن نتيجة محمد عطية حلمى
    علمى علو نظام حديث556268

  28. هتجر محمد عبدالمجيد 12/07/2017 05:06 -

    ممكن النتيجه هاجر محمد عبدالمجيد
    ٤٥٥٤٤٨

  29. وفاء السيد محفوظ عبد المجيد 12/07/2017 04:53 -

    النتيجه بعد اذنك

  30. أسماء شحاتة عبدالحميد الجمل 12/07/2017 04:03 -

    علمى نظام حديث رقم الجلوس 334095

  31. هدرا كمال فتحي كامل 12/07/2017 03:52 -

    هدرا كمال فتحي كامل -بني سويف

  32. ايه شريف محمد 12/07/2017 03:40 -

    ادبى نظام حديث رقم الجلوس418006

  33. ايمان يوسف عبد اللطيف/ 12/07/2017 03:04 -

    الاسم /ايمان يوسف عبد اللطيف
    النظام الحديث الشعبه ادبى ٨٤٢٦٦٣

  34. محمد جاد مصطفي كمال 12/07/2017 00:52 -

    محمد جاد مصطفي كمال
    391039

  35. لوجى الامام 11/07/2017 20:32 -

    الاسم كمال فتحى ابو الفتوح رقم الجلوس ٧٠٥٤١٢

  36. كريمه عبد اللطيف لطفى 11/07/2017 13:10 -

    الاسم/كريمه عبداللطيف لطفى
    النظام الحديث الشعبه ادبى
    رقم الجلوس /317071
    القاهره

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