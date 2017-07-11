الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وبالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس
مصريات – كتبت نورهان محمد علي: ينتظر اليوم عصراً ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعقد مؤتمراً صحفياً بحضور رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومع السيد نائب رئيس الامتحانات، وسط حضور اعلامي كثيف، وذلك لاعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة، وكل ما يتعلق به من نسب النجاح والدرجات النهائية، التي تم استلامها من قبل كنترولات القاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية وباقي الفروع مساء السبت.
واكدت وزارة التربية والتعليم، بان الوزير سيكون حريصاً على تكريم الاوائل والطلاب والطالبات المتفوقين بنفسه، حيث سيقوم بالالتقاء بهم في حفل خاص لهذا الغرض، وسيقوم بمناقشتهم واستطلاع ارائهم في الامتحانات وذلك لتطوير العملية التعليمية عامة، والثانوية العامة خاصة، والاستفادة من تجربة تفوقهم وتعميمها.
هذا وصرح السيد مدير قطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، انه تم الانتهاء من تصحيح نتائج الامتحانات الثانوية، سواء طلاب المرحلة الثانية حسب النظام القديم، او لطلاب الصف الثالث الثانوى الشهادة الثانوية بالنظام الجديد، وتم الانتهاء من رصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتيجة النهائية برقم الجلوس في موعد تم تحديده بشكل مؤكد وهو اليوم الاربعاء عصراً.
كما يجري ايضاً عادة تدقيق نتائج امتحانات الثانوية العامة بالاسم للطلبة الحاصلين على الدرجات النهائية وايضا للراسبين.
هذا وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس على الانترنت بنفس يوم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم،مع العلم بانه قد يحصل تغيير ما يجعل وزير تربية وتعليم يعتمدها قبل ساعة او من التوقيت المحدد، ومن ثم سيجري اتاحة النتيجة للاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة الخاص بتقديم نتيجة الثانوية العامة وحسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.
كما سيتم فتح باب التقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 المرحلة الاولى للقبول في الجامعات والكليات بعد تاريخ 20 يوليو 2017.
ونظرا للضغط على موقع وزراة التربية والتعليم سنوفر لكم روابط عديدة للحصول النتيجة بالاسم او برقم الجلوس وايضا سوف يتم نشر جميع الاخبار المتعلقة بظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 وكذلك متابعة اخبار التنسيق وطريقة التقدم اليه.
واذا لم ترضى عن درجاتك او احسست بخطئ ما في تقدير اي مادة حسب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بك تعرف على طريقة التظلم وتقديمها، واعادة التصحيح لاي مادة، والرسوم الخاصة بالتظلم.
اخيراً فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي سيقوم بنشر النتائج قبل اي موقع آخر، وسيتطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فور صدورها بالضغط على الرابط الآتي: http://thanwya.moe.gov.eg
عايزه النتيجه ونبي
الاسم نوران ايمن محمد صبح
شعبة ادبي
رقم الجلوس 641417
يجماعة الي قاسم نتيجته بتظهر ولا لا انا قاسم ومش عارف اجيب درجتي
علمي علوم
136725. رقم الجلوس
رقم الجلوس 525396 رجاءا الإفادة وشكرا
اريد النتيجه جزاكم الله خيرا
اسراء ابو المكارم عبد الله عبد الغني عبد الله علمي علوم مدرسه سمالوط الثانويه بنات
جزاكم الله خيرا النتيجه الان
نتيجة الثانوية العامة بوضوح
علمى علوم
نتيجة ايه محمد كمال محمد
اسماء شاكر سلامه – كفر الشيخ – مدرسة هشام بركات
اسماء شاكر سلامه – كفرالشيخ
انا مش عارف اجيب النتيجه بدخل رقم الجلوس والاسم والبريد الالكترونى وبيقول خطا فى رقم الجلوس مع العلم ان رقم الجلوس صحيح
انا بضع رقم الجلوس ومبيظهرش النتيجه بيقول رقم الجلوس خطا الاسم احمد نصر على حسن رقم الجلوس 14326
بيانات الطالب
رقم الجلوس
534384
مجموع الدرجات
290.5
النسبة المئوية
70.85%
اسم الطالب ندى محمد احمد يحيي ابراهيم
المدرسة الشهيد حسام السيد بهى الثانوية بنات
الادارة التعليمية وسط الإسكندرية
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم طلاب
الشعبة الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :59
اللغة الاجنبية الاولى :34.5
اللغة الاجنبية الثانية :26
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :36
الجغرافيا :53
الفلسفة والمنطق:44
علم النفس والاجتماع :38
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :290.5
النسبة المئوية :70.85%
مواد اخرى
التربية الدينية :18
التربية الوطنية :14
الاقتصاد والاحصاء:28.5
الترتيبالجمهورية
105171
الإدارة التعليمية
1530
المدرسة
157
طباعة النتيجة
بيانات الطالب
رقم الجلوس
455448
مجموع الدرجات
375
النسبة المئوية
91.46%
اسم الطالب هاجر محمد عبد المجيد محمد عبدالمجيد
المدرسة سموحة الثانوية الرسمية بنات لغات
الادارة التعليمية شرق الأسكندرية
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم طلاب
الشعبة الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :64.5
اللغة الاجنبية الاولى :38.5
اللغة الاجنبية الثانية :40
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :56
الجغرافيا :60
الفلسفة والمنطق:57
علم النفس والاجتماع :59
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :375
النسبة المئوية :91.46%
مواد اخرى
التربية الدينية :17
التربية الوطنية :18
الاقتصاد والاحصاء:42
الترتيبالجمهورية
11325
الإدارة التعليمية
276
المدرسة
11
زياد رضا بدر السيد
اريد معرفة النتيجة بالاسم فقط احمد محمد محمد مصطفى
نتجه التانويه العامه
سارة حمدى سعيد
اريد النتيجه
رقم الجلوس 410871
ممكن النتيجة
اريد النتيجه
جيد
مطلوب النتيجة
محافظة الإسكندرية
رقم الجلوس 534384
ممكن نتيجة محمد عطية حلمى
علمى علو نظام حديث556268
ممكن النتيجه هاجر محمد عبدالمجيد
٤٥٥٤٤٨
النتيجه بعد اذنك
علمى نظام حديث رقم الجلوس 334095
هدرا كمال فتحي كامل -بني سويف
ادبى نظام حديث رقم الجلوس418006
الاسم /ايمان يوسف عبد اللطيف
النظام الحديث الشعبه ادبى ٨٤٢٦٦٣
محمد جاد مصطفي كمال
391039
الاسم كمال فتحى ابو الفتوح رقم الجلوس ٧٠٥٤١٢
الاسم/كريمه عبداللطيف لطفى
النظام الحديث الشعبه ادبى
رقم الجلوس /317071
القاهره