نتيجة الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث خمس سنوات 2017

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية

مصريات – كتبت كارين عكاشة: سيستطيع الطلاب في مدارس الدبلوم المهني التجاري معرفة نتائج امتحانات شهادة الدبلومات الصناعية الفنية التجارية 2017، وذلك لامتحانات الدور الاول بعد تصحيحها والانتهاء من رصد الدرجات وتجميعها.

وصرح مصدر من ادارة قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، بان موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2017 سيكون بعد عيد الفطر مباشرة.

وينطبق ذلك على جميع التخصصات والشهادات المهنية الصناعية، وليس الدبلومات التجارية فقط اي نتيجة دبلوم الصناعة، وكذلك نتيجة دبلوم الزراعة والدبلومات الفندقية، حيث يجري عادة اصدار نتيجة الثانوية الفنية نظام الثلاث او نظام الخمس سنوات بوقت واحد ولكافة مدن محافظات مصر : القاهرة ، حلوان ، الجيزة ومدينة 6 اكتوبر ، محافظة القليوبية و بنها ، محافظة الغربية ، طنطا ، محافظة الشرقية ، الزقازيق ، العاشر من رمضان ، الفيوم ، دمياط ، محافظة الاسكندرية ، محافظة مرسى مطروح ، الضبعة ، الوادي الجديد ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، المنيا ، كفر الشيخ ، البحيرة ، دمنهور ، الاسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الغردقة ، بورسعيد ، المنوفية ، مدينة السادات ، شبين الكوم ، محافظة الدقهلية ، المنصورة.

تحديث ظهور نتيجة الدبلومات الفنية اليوم:

يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الفنية التجارية 2017 من السيد رئيس قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم وذلك بعد مصادقة السيد وزير التربية والتعليم عليها، ويجري نشر نتيجة دبلوم نظام الثلاث ونظام الخمس سنوات عبر البوابة الالكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم ليتمكن الطلبة من التعرف على نتائج الدبلومات الفنية التجارية بالاسم ورقم الجلوس ثم التقدم بها الى تنسيق الجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية بالضغط على الرابط الاتي: http://fany.trafficmanager.net/natega

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