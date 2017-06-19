نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2017 شهادة التعليم المهني

نتائج الدبلومات الفنية الصناعية 2017

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2017

مصريات – كتبت اسراء الجداوي: عبر طلبة الدبلومات الفنية عن تذمرهم بسبب تأخر ظهور نتائج امتحانات الشهادات الفنية للعام الدراسي الحالي 2016 – 2017.

ويخشى طلاب التعليم الفني ان يتكرر ماحدث في العام السابق، حيث ظهرت نتيجة الثانوية الفنية بعد مرور حوالي الشهر تقريباً على اداء طلاب المدارس الفنية الصناعية بكافة شعب واقسام التعليم المهني لامتحاناتهم، الا انه وحتى لحظة تحرير هذا الخبر لم يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الثانوية الصناعية الفنية 2017 حتى الآن.

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية 2017 نتائج الشهادة الثانوية المهنية الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2017

وعلل مصدر في إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم سبب تأخير نتيجة الدبلومات الصناعية الفنية 2017 بعدم انتهاء تصحيح اوراق الامتحان في بعض المحافظات وتضم: محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة الشرقية، محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، محافظة الاسماعيلية ، محافظة المنوفية، مرسى مطروح ، القليوبية ، بورسعيد، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ.

حيث من المقرر ان تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2017 لكافة المحافظات المصرية، بوقت واحد، سواء نتيجة الشهادة الثانوية التجارية او الشهادة الثانوية الصناعية والشهادة الثانوية الزراعية او الدبلومات الفنية الفندقية والخدمات السياحية وغيرها من كل شعب اقسام التعليم المهني نظام الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات في وقت واحد.

ويجري عادة تجميع نتيجة الدبلوم المهني ” صنايع ” من ادارات التعليم الفني في قاعدة بيانات واحدة تمهيداً لتوفير نتائج الدبلومات الفنية الصناعية 2017 على الانترنت من خلال موقع نتيجة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم وتجدون الرابط الى الصفحة المخصصة باخر هذا الخبر.

وسواء نجحت في نتائج الدبلوم الفني الصناعي 2017 او كنتت من الاوائل .. سيمكنك معرفة ذلك من خلال موقع نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وسوف يظهر لك بالاسم وتشمل نظام ثلاث سنوات و خمس سنوات تابع كل الاخبار عن نتائج الدبلومات الصناعية الفنية 2017 وجميع قرارات اعتمادها وايضا المعاهد الخاصة التي يمكن التقدم اليها والكليات العامة بعد بدء مرحلة التنسيق.

تحديث معرفة النتيجة بعد صدورها رسمياً اضغط هنا >>> http://result.fanymoe.com
ونتمنى لكل الطلاب الناجحين في الدبلوم الفني الصناعي لجميع الاختصاصات والشعب ان يحملوا لقب مهندسين قريباَ.

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نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2017 شهادة التعليم المهني

19/06/2017 2429 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , ,
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  1. ادهم ممدوح عبد الغفار 23/08/2017 17:24 -

    اريد نتيجة التنسيق الدبلومات الفنية 749269

  2. عمرحسين المنيا 12/07/2017 18:46 -

    عاوز النتيجة رقم الجلوس 5183588

  5. احمد ماجد عبد الرحمن 03/07/2017 21:36 -

    عاوز اعرف النتيجه رقم الجلوس 5179942

  6. على احمد احمد فوده 02/07/2017 18:05 -

    عاوزاعرف النتيجة رقم الجلوس 5182320

  7. على احمد احمد فوده 02/07/2017 18:02 -

    عاوزاعرف النتيجة رقم الفلوس 5182320

  8. محمد النجار عبد الحى 01/07/2017 14:47 -

    معرفه النتيجه رقم الجلوس 5185209

  9. محمد خيري محمد 30/06/2017 15:07 -

    عاوز اعرف النتيجة الرقم 5177886

  10. مى سالم 29/06/2017 19:00 -

    ارجوك ده رقم الجلوس 9814009 بلال سالم

  11. ashraf 29/06/2017 17:26 -

    عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس 5178504

  12. احمد احمد عبد المحسن 29/06/2017 07:26 -

    ياجماعه عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس اهو5174692

  16. رمضان عبدالمجيد سليمان الملا 26/06/2017 20:17 -

    عايز اعرف النتيجه وده رقمي 692874

  17. محمود محمد أحمد عبد العال 18/06/2017 23:35 -

    مدرسه الراس السوداء الثانويه بنين
    620440

  18. احمد على 17/06/2017 19:45 -

    ياجماعه النتيجه امتا ستظهر ودى رقم الجلوس بتاعى 176634

  20. صابرين 11/06/2017 21:27 -

    ياجماعة لو سمحتو حد يفدنى. بنتى عايزة تدخل مدرسة القاهرة الفنية للنسيج قسم ملابس جاهزة دى 5سنين ياترى دى ليها كليات ايه والقسم دو سهل ولا صعب ومتشكرة مقدما

  23. محمد 25/08/2016 20:16 -

    ممكن اعرف النتيجه رقم الجلوس 604023

  25. محمد ناصر سيد محمد سيد جادو 25/08/2016 05:20 -

    انا جايب 67% ممكن اخوش ايه انا متخرج من صنايع تدريب مهني نظامو3 سنين

  26. احمد شكرى احمد عبدو 16/08/2016 22:38 -

    احمد شكرى احمد عبدو عاوز اعرف النتيجة ٣صنايع دور تانة

  28. Ahmedsalah 12/07/2016 22:49 -

    يا جماعه رقم جلوسه 5009072 ولكم جازاكم شكرا

  29. عبدالرحمن محمد علي حجي 11/07/2016 14:40 -

    عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس 501713

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