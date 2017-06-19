نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2017 شهادة التعليم المهني

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2017
مصريات – كتبت اسراء الجداوي: عبر طلبة الدبلومات الفنية عن تذمرهم بسبب تأخر ظهور نتائج امتحانات الشهادات الفنية للعام الدراسي الحالي 2016 – 2017.
ويخشى طلاب التعليم الفني ان يتكرر ماحدث في العام السابق، حيث ظهرت نتيجة الثانوية الفنية بعد مرور حوالي الشهر تقريباً على اداء طلاب المدارس الفنية الصناعية بكافة شعب واقسام التعليم المهني لامتحاناتهم، الا انه وحتى لحظة تحرير هذا الخبر لم يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الثانوية الصناعية الفنية 2017 حتى الآن.
وعلل مصدر في إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم سبب تأخير نتيجة الدبلومات الصناعية الفنية 2017 بعدم انتهاء تصحيح اوراق الامتحان في بعض المحافظات وتضم: محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة الشرقية، محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، محافظة الاسماعيلية ، محافظة المنوفية، مرسى مطروح ، القليوبية ، بورسعيد، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ.
حيث من المقرر ان تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2017 لكافة المحافظات المصرية، بوقت واحد، سواء نتيجة الشهادة الثانوية التجارية او الشهادة الثانوية الصناعية والشهادة الثانوية الزراعية او الدبلومات الفنية الفندقية والخدمات السياحية وغيرها من كل شعب اقسام التعليم المهني نظام الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات في وقت واحد.
ويجري عادة تجميع نتيجة الدبلوم المهني ” صنايع ” من ادارات التعليم الفني في قاعدة بيانات واحدة تمهيداً لتوفير نتائج الدبلومات الفنية الصناعية 2017 على الانترنت من خلال موقع نتيجة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم وتجدون الرابط الى الصفحة المخصصة باخر هذا الخبر.
وسواء نجحت في نتائج الدبلوم الفني الصناعي 2017 او كنتت من الاوائل .. سيمكنك معرفة ذلك من خلال موقع نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وسوف يظهر لك بالاسم وتشمل نظام ثلاث سنوات و خمس سنوات تابع كل الاخبار عن نتائج الدبلومات الصناعية الفنية 2017 وجميع قرارات اعتمادها وايضا المعاهد الخاصة التي يمكن التقدم اليها والكليات العامة بعد بدء مرحلة التنسيق.
تحديث معرفة النتيجة بعد صدورها رسمياً اضغط هنا >>> http://result.fanymoe.com
ونتمنى لكل الطلاب الناجحين في الدبلوم الفني الصناعي لجميع الاختصاصات والشعب ان يحملوا لقب مهندسين قريباَ.
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ياجماعه النتيجه امتا ستظهر ودى رقم الجلوس بتاعى 176634
رقم الجلوس 962436
ياجماعة لو سمحتو حد يفدنى. بنتى عايزة تدخل مدرسة القاهرة الفنية للنسيج قسم ملابس جاهزة دى 5سنين ياترى دى ليها كليات ايه والقسم دو سهل ولا صعب ومتشكرة مقدما
انا مش لاي الشهاده بتعتي
عاوز اعرف النتيجة 241007
ممكن اعرف النتيجه رقم الجلوس 604023
عايز اعرف النتيجه 604023
انا جايب 67% ممكن اخوش ايه انا متخرج من صنايع تدريب مهني نظامو3 سنين
احمد شكرى احمد عبدو عاوز اعرف النتيجة ٣صنايع دور تانة
رقم الجلوس
5012773 يوسف عمر
يا جماعه رقم جلوسه 5009072 ولكم جازاكم شكرا
عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس 501713