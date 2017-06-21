نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم زراعة صناعة تجارة فنادق

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم
مصريات – كتبت يسرا الحسيني: انتهت الادارات التعليمية الفنية من عملية اعداد نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 وستكون نتائج الشهادة متاحة وتمنح بالاسم لكل الطلبة في موعد يوم الخميس القادم قبيل عيد الفطر.
حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الفنية 2017 دبلوم زراعي دبلوم صناعي دبلوم تجاري دبلوم فندقي، بعد مصادقة السيد وزير التربية والتعليم، وذلك لكل المدارس الثانوية المهنية في الجمهورية كونها تصدر في نفس الوقت بكل محافظة مصرية وهي : القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء والعريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.
هذا ومن المقرر ان يتم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس لتظهر بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني حسب الرابط ادناه بمجرد الانتهاء من تصحيحها وذلك لنظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات وتشمل وتشمل الدبلومات الصناعية، والدبلومات الفنية الفندقية، الدبلومات الفنية الزراعية ، الدبلومات الفنية التجارية.
وحظ سعيد لكل الطلبة مع نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس و بالاسم وتابعوا معنا جديدها وكل اخبارها، ويمكن كتابة الاسم للمساعدة باظهارها بالاسم او برقم الجلوس عبر التعليق بهذه الصفحة او عبر الرابط الموضح في آخر الخبر.
* وجائت نتائج الدبلوم الثانوية للتعليم المهني الدور الأول بالشكل التالي: بلغت نسبة النجاح في نظام خمس سنوات 76,45%، وبلغت نسبة النجاح المدارس الثانوية التجارية المتقدمة 65,12%، والمدارس الفندقية والخدمات السياحية 70,74%، والمدارس الصناعية 88,16%، التعليم المزدوج 70,5% .
تحديث نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم للعام الدراسي 2017:
ستصدر نتائج الدبلومات الفنية 2017 ولمعرفتها بالاسم اضغط هنا >> http://result.fanymoe.com
هو المنازل بيكتبوا جمب النتيجة بتاعتهم دور ثان ولا ايه انا مش فاهمة
لوسمحتم هو نتيجة المنازل كمان نزلت ولا لسه
بعد ازنكم عاوز اجيب النتيجه بتاعتي ورقم الجلوس ضايع ومش عارف اجيب النتيجه بتاعتي ارجو الرد
الاسم عمرو عبد الباري عراقي محمد
دبلوم صنايع
مدرسه كفر شكر السنوية صناعي بنين
ناسي رقم الجلوس
الاسم
يوسف رفعت محمد حلمي محمد حسن
المدرسه : طلعت حرب الخاصه سياحه وفنادق ..
ب عين شمس
ارجو المساعده
مدرسة سان ستيفانو الخاصة
802152
عاوزة اعرف نتيجتى اناباقيه فالتجارة المتقدمة خمس سنوات ورقم جلوسي ضاع اعمل ايه اسمى فاطمة الزهراء خلف الله عبدالموجود مصطفى احمد المسلمى
محافظة سوهاج
ثانوى زراعى
محافظه اسيوط
الاسم: شاهيناز جمال فصيح موسي
رقم الجلوس:861959
محمد أحمد سيد
المدرسة الثانوية الفندقية السياحية بحي الكوثر محافظة سوهاج
950795
انا من محافظه المنوفيه رقم الجلوس 44671
مدرسة فرشوط الثانوية الصناعية
رقم الجلوس 207551
ياجماعه مين من مدرسه الاورمان بهتم الفتره الصباحى
الاسم اية بهنساوى محمد احمد
رقم الجلوس /360077
محمد يونس حسن يونس مدرسه التجربيه لاستصلاح الأراضى والمكينه الزراعيه بالإسماعيلية خمس سنوات رقم الجلوس 240192
عوز اعرف الشهادة
اسمى : نور الدين وائل نور الدين حسن
مدرسة الاررمان : سياحة وفنادق
الشعبة : مطبخ
رقم الجلوس : 809220
اريد نتيجة اخي وليد حلمي نجدي ،، دبلوم الثانويه التجارية 707639
اريدمعرفة النتيجه
رقم الجلوس77398
انتاج حيواني
بلقاس الزراعيه
السيدمحمدعبدالمجيد
تخصص انتاج حيواني
77398مدرسةبلقاس الزراعيه
انا اسماء اشرف احمد ٨٠٩٥٢٥ مدرسه الاورمان بهتيم الشعبه مطبخ عاووزه اعرف ننيجتي
رقم الجلوس 940435
عايز اعرف النتيجه مدرسة الاورمان الفندقي الثانوي بكرداسه 5سنين
الاسم:عبد الرحمن طارق عبد الغفار ابراهيم عامر
مدرسة:الاورمان الثانوية الفندقية الهرم
شعبة:مطعم
رقم الجلوس:828717
عايز اعرف النتيجه بتاعتى يا جماعه انا دبلوم فنى صناعى قسم خرسانه
النتيجه
لو سمحتوا عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 744209
عمرو عبدالهادى عبدالرحمن رقم الجلوس ٨٠٩٩٣٣ مدرسه الأورمان شعبة مطبخ
انا رقم جلوسي اهو833933
الاسم:محمود حسن محمد حسين
رقم الجلوس:٨٠٤٥٨٢
198896من بني سويف محمد اشرف رجب
سياجه وفنادق شعبه مطبخ
رقم الجلوس 941053
باهى السعيد عبدالله
اسم مؤمن متولي محمد المتولي الدبلوم الفنادقة مدرسه طلعت حرب الخاص شعبة مطبخ
عاوزه اعرف النتيجه بتاع الدبلوم التجاري
رقم الجلوس770152
خالد محمود على محمود ثانوى فندقى 3 سنوات
رقم الجلوس 80466
عايز اعرف النتيجة
عايزا اعرف النتيجة
دبلوم فندقى
٣ سنوات
شعبة مطبخ
مدرسة سان ستيفانو
رقم الجلوس ٨٠٢١٥٢
مدرسة حسين كامل بهاء الدين
رقم الجلوس ‘12386
ادارة شرق التعليمة
نتيجة ! الطالب ناجح
مدرسة حسين كامل بهاء الدين
رقم الجلوس 12386
ادارة شرق التعليمة
نتيجه:- الطالب ناجح
انااعرف نتيجه كاترين ايمن حنس رقم الجلوس 420 ثنوي تجاره