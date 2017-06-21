نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم زراعة صناعة تجارة فنادق

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم

مصريات – كتبت يسرا الحسيني: انتهت الادارات التعليمية الفنية من عملية اعداد نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 وستكون نتائج الشهادة متاحة وتمنح بالاسم لكل الطلبة في موعد يوم الخميس القادم قبيل عيد الفطر.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الفنية 2017 دبلوم زراعي دبلوم صناعي دبلوم تجاري دبلوم فندقي، بعد مصادقة السيد وزير التربية والتعليم، وذلك لكل المدارس الثانوية المهنية في الجمهورية كونها تصدر في نفس الوقت بكل محافظة مصرية وهي : القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء والعريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017 بالاسم

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 الدبلوم الفندقي الزراعي التجاري الصناعي بالاسم

هذا ومن المقرر ان يتم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس لتظهر بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني حسب الرابط ادناه بمجرد الانتهاء من تصحيحها وذلك لنظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات وتشمل وتشمل الدبلومات الصناعية، والدبلومات الفنية الفندقية، الدبلومات الفنية الزراعية ، الدبلومات الفنية التجارية.

وحظ سعيد لكل الطلبة مع نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس و بالاسم وتابعوا معنا جديدها وكل اخبارها، ويمكن كتابة الاسم للمساعدة باظهارها بالاسم او برقم الجلوس عبر التعليق بهذه الصفحة او عبر الرابط الموضح في آخر الخبر.

*  وجائت نتائج الدبلوم الثانوية للتعليم المهني الدور الأول بالشكل التالي:  بلغت نسبة النجاح في  نظام خمس سنوات 76,45%، وبلغت نسبة النجاح المدارس الثانوية التجارية المتقدمة 65,12%، والمدارس الفندقية والخدمات السياحية 70,74%، والمدارس الصناعية 88,16%،  التعليم المزدوج 70,5% .

تحديث نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم للعام الدراسي 2017:

ستصدر نتائج الدبلومات الفنية 2017 ولمعرفتها بالاسم اضغط هنا >> http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم زراعة صناعة تجارة فنادق

21/06/2017 1189 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. Merna 29/06/2017 03:00 -

    هو المنازل بيكتبوا جمب النتيجة بتاعتهم دور ثان ولا ايه انا مش فاهمة

  2. Merna 29/06/2017 02:57 -

    لوسمحتم هو نتيجة المنازل كمان نزلت ولا لسه

  3. عمرو عبد الباري عراقي محمد 28/06/2017 23:38 -

    بعد ازنكم عاوز اجيب النتيجه بتاعتي ورقم الجلوس ضايع ومش عارف اجيب النتيجه بتاعتي ارجو الرد
    الاسم عمرو عبد الباري عراقي محمد
    دبلوم صنايع
    مدرسه كفر شكر السنوية صناعي بنين

  4. يوسف رفعت محمد 28/06/2017 19:35 -

    ناسي رقم الجلوس
    الاسم
    يوسف رفعت محمد حلمي محمد حسن
    المدرسه : طلعت حرب الخاصه سياحه وفنادق ..
    ب عين شمس

    ارجو المساعده

  5. اسراء سيف النصر حسين محمد 28/06/2017 17:12 -

    مدرسة سان ستيفانو الخاصة
    802152

  6. ريري المسلمى 28/06/2017 15:03 -

    عاوزة اعرف نتيجتى اناباقيه فالتجارة المتقدمة خمس سنوات ورقم جلوسي ضاع اعمل ايه اسمى فاطمة الزهراء خلف الله عبدالموجود مصطفى احمد المسلمى
    محافظة سوهاج

  7. ياسر جاد ذكرى 28/06/2017 14:09 -

    ثانوى زراعى
    محافظه اسيوط

  8. Shahinaz gamal 28/06/2017 12:04 -

    الاسم: شاهيناز جمال فصيح موسي
    رقم الجلوس:861959

  9. محمد أحمد 28/06/2017 11:59 -

    محمد أحمد سيد
    المدرسة الثانوية الفندقية السياحية بحي الكوثر محافظة سوهاج
    950795

  10. عبدالله صادق وهبه محمد عبدالعال سنجر 28/06/2017 11:55 -

    انا من محافظه المنوفيه رقم الجلوس 44671

  11. مؤمن عثمان 28/06/2017 11:24 -

    مدرسة فرشوط الثانوية الصناعية
    رقم الجلوس 207551

  12. Besho 28/06/2017 11:24 -

    ياجماعه مين من مدرسه الاورمان بهتم الفتره الصباحى

  13. اية بهنساوى محمد 28/06/2017 08:28 -

    الاسم اية بهنساوى محمد احمد

    رقم الجلوس /360077

  14. محمد يونس حسن يونس 27/06/2017 18:10 -

    محمد يونس حسن يونس مدرسه التجربيه لاستصلاح الأراضى والمكينه الزراعيه بالإسماعيلية خمس سنوات رقم الجلوس 240192

  15. نور الدين وائل نور الدين حسن 26/06/2017 12:50 -

    عوز اعرف الشهادة

    اسمى : نور الدين وائل نور الدين حسن

    مدرسة الاررمان : سياحة وفنادق

    الشعبة : مطبخ
    رقم الجلوس : 809220

  16. وليد حلمي نجدي محمد 24/06/2017 13:53 -

    اريد نتيجة اخي وليد حلمي نجدي ،، دبلوم الثانويه التجارية 707639

  17. السيد محمد عبد المجيد 23/06/2017 04:22 -

    اريدمعرفة النتيجه
    رقم الجلوس77398
    انتاج حيواني
    بلقاس الزراعيه

  18. السيد محمد عبد المجيد 23/06/2017 04:20 -

    السيدمحمدعبدالمجيد
    تخصص انتاج حيواني
    77398مدرسةبلقاس الزراعيه

  19. Nour ashraf 22/06/2017 14:22 -

    انا اسماء اشرف احمد ٨٠٩٥٢٥ مدرسه الاورمان بهتيم الشعبه مطبخ عاووزه اعرف ننيجتي

  21. مصطفي حمدي فهمي علي 21/06/2017 18:16 -

    عايز اعرف النتيجه مدرسة الاورمان الفندقي الثانوي بكرداسه 5سنين

  22. عبد الرحمن طارق عبد الفغار ابراهيم عامر 21/06/2017 17:29 -

    الاسم:عبد الرحمن طارق عبد الغفار ابراهيم عامر
    مدرسة:الاورمان الثانوية الفندقية الهرم
    شعبة:مطعم
    رقم الجلوس:828717

  23. عادل ايمن محمود محمد 21/06/2017 16:39 -

    عايز اعرف النتيجه بتاعتى يا جماعه انا دبلوم فنى صناعى قسم خرسانه

  25. هبه محمد حامد 19/06/2017 11:39 -

    لو سمحتوا عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 744209

  26. عمرو 18/06/2017 03:56 -

    عمرو عبدالهادى عبدالرحمن رقم الجلوس ٨٠٩٩٣٣ مدرسه الأورمان شعبة مطبخ

  28. محمود حسن 17/06/2017 05:44 -

    الاسم:محمود حسن محمد حسين
    رقم الجلوس:٨٠٤٥٨٢

  29. محمد اشرف 16/06/2017 15:46 -

    198896من بني سويف محمد اشرف رجب

  30. السعيد عبدالله بسيونى 14/06/2017 00:18 -

    سياجه وفنادق شعبه مطبخ
    رقم الجلوس 941053
    باهى السعيد عبدالله

  31. مؤمن متولي محمد المتولي 13/06/2017 20:31 -

    اسم مؤمن متولي محمد المتولي الدبلوم الفنادقة مدرسه طلعت حرب الخاص شعبة مطبخ

  32. اميره سامي احمد ابراهيم سعد 13/06/2017 18:37 -

    عاوزه اعرف النتيجه بتاع الدبلوم التجاري

  34. خالد محمود على محمود 08/06/2017 03:28 -

    خالد محمود على محمود ثانوى فندقى 3 سنوات
    رقم الجلوس 80466

  35. احمدحامد علي حامد حسن 04/06/2017 18:30 -

    عايز اعرف النتيجة

  36. اسراء سيف النصر حسين محمد 04/06/2017 14:37 -

    عايزا اعرف النتيجة
    دبلوم فندقى
    ٣ سنوات
    شعبة مطبخ
    مدرسة سان ستيفانو
    رقم الجلوس ٨٠٢١٥٢

  37. رحمة جمال عبد الرحيم عبد القوي 28/05/2017 13:59 -

    مدرسة حسين كامل بهاء الدين
    رقم الجلوس ‘12386
    ادارة شرق التعليمة
    نتيجة ! الطالب ناجح

  38. رحمه جمال عبد الرحيم عبد القوي 28/05/2017 13:48 -

    مدرسة حسين كامل بهاء الدين
    رقم الجلوس 12386
    ادارة شرق التعليمة
    نتيجه:- الطالب ناجح

  39. رشا جميل ناروز 24/05/2017 15:40 -

    انااعرف نتيجه كاترين ايمن حنس رقم الجلوس 420 ثنوي تجاره

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