نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس
مصريات – كتبت هبة حسنين: رغم انتهاء طلبة الدبلومات الفنية بكافة شعب التعليم المهني في الجمهورية من الامتحانات منذ فترة طويلة، إلا انه لم تصدر حتى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وتشمل طلاب الثانوية الفنية لنظامي الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات.
وسوف يتاح معرفتها سواء عبر المدارس او على موقع الانترنت المخصص لعرض نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم على صفحة موقع نتيجة بوابة التعليم الفني المبين رابطه في الاسفل.
كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي مسبق لظهور نتيجة الدبلومات الفنية كما يحدد مثلا موعد نتيجة الثانوية العامة مما جعل غالبية الطلاب والطالبات واولياء امورهم بحالة انتظار وقلق وعبر الكثرين منهم عن امتعاضهم لعدم اعلامهم عن سبب تاخر نتيجة الدبلومات 2017 نظرا لحلول شهر رمضان وايضا للانتهاء من عملية تنسيق القبول في الكليات والمعاهد التي ستتاخر ايضاً كما حدث في العام الماضي.
وفي محاولة جديدة لنا لمعرفة موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية ذكرت لنا مصادر من ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بأن التأخير حدث لسبب اضراب معلمي التعليم المهني في بعض المحافظات والذين يطالبون بتسوية اوضاعهم الوظيفية مما ادى الى تعطيل عملية تجميع النتائج من بعض الادارات التعليمية.
وحين سؤالنا عن يوم اعتماد نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017 قيل بانه سيكون قريباً ان شاء الله.
اي انه من المنتظر ان تعرض نتيجة الدبلومات المهنية الفنية 2017 لكل الشعب والمدارس الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وكذلك الزراعية وايضاَ الدبلومات الفندقية وغيرها بوقت واحد.
وسوف يتم اعلام الطلاب بكل اخبار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2017 وايضا الاوائل بها وموعد اعتمادها والتنسيق الخاص بها بمجرد صدورهم مباشرة.
تحديث صدور نتائج الدبلومات الفنية اليوم:
تصدر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع جديد البوابة الالكترونية او بوابة التعليم الفني الحكومية ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس وتظهر بالاسم عبر هذا الرابط>> http://result.fanymoe.com
نادين مجدي فرج حسن بكري
تانوي فندقي
رقم جلوسي 908673
مبروك
رقم جلوسي851773
اسماء علي سيد أبراهيم
دبلوم تجاره
رقم الجلوس 382402
شعبه تسويق
عاوزه اعرف النتيجه
عايزين نعرف نتيجة ثانوي صناعي رقم الجلوس :774046
مي ابراهيم محمد ابراهيم
99529
على حسين أحمد أبو حمود
رقم جلوس 37921
90495
عايز اعرف النتيجه انا 3ثانوى فنى تعليم مزدوج صنايع رقم الجلوس
145744
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 142617
نتيجه الدبلوم ال فندقى 802635
انا دبلوم صناعى سنه 3 وعاوز النتيجه وده رقم جلوسى 514392 انا من الشرقيه
رجاء نتيجة ابني رقم جلوس 201
رقم جلوسي 567608
الاسم صلاح عبدالكريم عبدالقوي عبدالله
رقم الجلوس 495927
مرسي مطروح .
193996
209938 مدرسة سمسطا الصناعيه
رقم الجلوس 865342
عايزه اعرف النتيجة رقم الجلوس٥٣٩ الدقهليه
محمود جمعه فتحى رقم جلوسى 186
رقم الجلوس 667
منار محمد السيد
الصف الجيزه
رقم الجلوس 133
مدرسة العباسية التجارية بكفرالشيخ الصف الثانى
رقم الجلوس 495
رقم الجلوس 192
الاسم سحر السيد عبدالمقصود مراد العشري
أريد النتيجه الآن رقم التنسيق _2408
نتائج المعهد التقني
محمود فتحي ابراهيم سليم رقم جلوسي 29729
رقم الجلوس 233
رقم جلوسي هو 184957