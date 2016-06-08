نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت هبة حسنين: رغم انتهاء طلبة الدبلومات الفنية بكافة شعب التعليم المهني في الجمهورية من الامتحانات منذ فترة طويلة، إلا انه لم تصدر حتى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وتشمل طلاب الثانوية الفنية لنظامي الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات.

وسوف يتاح معرفتها سواء عبر المدارس او على موقع الانترنت المخصص لعرض نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم على صفحة موقع نتيجة بوابة التعليم الفني المبين رابطه في الاسفل.

كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي مسبق لظهور نتيجة الدبلومات الفنية كما يحدد مثلا موعد نتيجة الثانوية العامة مما جعل غالبية الطلاب والطالبات واولياء امورهم بحالة انتظار وقلق وعبر الكثرين منهم عن امتعاضهم لعدم اعلامهم عن سبب تاخر نتيجة الدبلومات 2017 نظرا لحلول شهر رمضان وايضا للانتهاء من عملية تنسيق القبول في الكليات والمعاهد التي ستتاخر ايضاً كما حدث في العام الماضي.

وفي محاولة جديدة لنا لمعرفة موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية ذكرت لنا مصادر من ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بأن التأخير حدث لسبب اضراب معلمي التعليم المهني في بعض المحافظات والذين يطالبون بتسوية اوضاعهم الوظيفية مما ادى الى تعطيل عملية تجميع النتائج من بعض الادارات التعليمية.

وحين سؤالنا عن يوم اعتماد نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017 قيل بانه سيكون قريباً ان شاء الله.

اي انه من المنتظر ان تعرض نتيجة الدبلومات المهنية الفنية 2017 لكل الشعب والمدارس الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وكذلك الزراعية وايضاَ الدبلومات الفندقية وغيرها بوقت واحد.

وسوف يتم اعلام الطلاب بكل اخبار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2017 وايضا الاوائل بها وموعد اعتمادها والتنسيق الخاص بها بمجرد صدورهم مباشرة.

تحديث صدور نتائج الدبلومات الفنية اليوم:

تصدر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع جديد البوابة الالكترونية او بوابة التعليم الفني الحكومية ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس وتظهر بالاسم عبر هذا الرابط>> http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني