نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس

نتائج الدبلومات الفنية 2017

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بوابة التعليم المهني

مصريات – كتبت هبة حسنين: رغم انتهاء طلبة الدبلومات الفنية بكافة شعب التعليم المهني في الجمهورية من الامتحانات منذ فترة طويلة، إلا انه لم تصدر حتى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وتشمل طلاب الثانوية الفنية لنظامي الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات.

وسوف يتاح معرفتها سواء عبر المدارس او على موقع الانترنت المخصص لعرض نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم على صفحة موقع نتيجة بوابة التعليم الفني المبين رابطه في الاسفل.

كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي مسبق لظهور نتيجة الدبلومات الفنية كما يحدد مثلا موعد نتيجة الثانوية العامة مما جعل غالبية الطلاب والطالبات واولياء امورهم بحالة انتظار وقلق وعبر الكثرين منهم عن امتعاضهم لعدم اعلامهم عن سبب تاخر نتيجة الدبلومات 2017 نظرا لحلول شهر رمضان وايضا للانتهاء من عملية تنسيق القبول في الكليات والمعاهد التي ستتاخر ايضاً كما حدث في العام الماضي.

موقع نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017

موقع نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017

وفي محاولة جديدة لنا لمعرفة موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية ذكرت لنا مصادر من ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بأن التأخير حدث لسبب اضراب معلمي التعليم المهني في بعض المحافظات والذين يطالبون بتسوية اوضاعهم الوظيفية مما ادى الى تعطيل عملية تجميع النتائج من بعض الادارات التعليمية.

وحين سؤالنا عن يوم اعتماد نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017 قيل بانه سيكون قريباً ان شاء الله.

اي انه من المنتظر ان تعرض نتيجة الدبلومات المهنية الفنية 2017 لكل الشعب والمدارس الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وكذلك الزراعية وايضاَ الدبلومات الفندقية وغيرها بوقت واحد.

وسوف يتم اعلام الطلاب بكل اخبار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2017 وايضا الاوائل بها وموعد اعتمادها والتنسيق الخاص بها بمجرد صدورهم مباشرة.

تحديث صدور نتائج الدبلومات الفنية اليوم:

تصدر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع جديد البوابة الالكترونية او بوابة التعليم الفني الحكومية ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس وتظهر بالاسم عبر هذا الرابط>> http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

08/06/2016 2529 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. نادين 18/06/2017 00:14 -

    نادين مجدي فرج حسن بكري
    تانوي فندقي
    رقم جلوسي 908673

  2. علاء محمود عبد الجواد ابو السعود 16/06/2017 23:19 -

    مبروك

  4. اسماء علي سيد أبراهيم 14/06/2017 00:48 -

    اسماء علي سيد أبراهيم
    دبلوم تجاره
    رقم الجلوس 382402
    شعبه تسويق
    عاوزه اعرف النتيجه

  5. تسنيم أحمد عبد التواب 13/06/2017 04:37 -

    عايزين نعرف نتيجة ثانوي صناعي رقم الجلوس :774046

  7. على ابوحمود 12/06/2017 00:18 -

    على حسين أحمد أبو حمود
    رقم جلوس 37921

  9. اشرف محمد 09/06/2017 12:32 -

    عايز اعرف النتيجه انا 3ثانوى فنى تعليم مزدوج صنايع رقم الجلوس
    145744

  10. اسماء احمد 08/06/2017 22:05 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 142617

  12. احمد 06/06/2017 17:42 -

    انا دبلوم صناعى سنه 3 وعاوز النتيجه وده رقم جلوسى 514392 انا من الشرقيه

  13. احمد فيصل يونس احمد 06/06/2017 01:04 -

    رجاء نتيجة ابني رقم جلوس 201

  14. جسن مجدي درويش محمد حضرة 05/06/2017 15:43 -

    رقم جلوسي 567608

  15. صلاح عبدالكريم 05/06/2017 13:53 -

    الاسم صلاح عبدالكريم عبدالقوي عبدالله
    رقم الجلوس 495927
    مرسي مطروح .

  17. صابر حمدي عبد الحكيم ابراهيم 03/06/2017 20:04 -

    209938 مدرسة سمسطا الصناعيه

  18. محمود رضا محمد العايدي 02/06/2017 14:44 -

    رقم الجلوس 865342

  19. شيماء ايمن ابراهيم 30/05/2017 17:13 -

    عايزه اعرف النتيجة رقم الجلوس٥٣٩ الدقهليه

  20. mahmoud gomaa 25/05/2017 03:53 -

    محمود جمعه فتحى رقم جلوسى 186

  21. منار محمد السيد 23/05/2017 20:15 -

    رقم الجلوس 667
    منار محمد السيد
    الصف الجيزه

  22. احمد 22/05/2017 11:04 -

    رقم الجلوس 133
    مدرسة العباسية التجارية بكفرالشيخ الصف الثانى

  24. سحر السيد عبدالمقصود 26/01/2017 21:45 -

    رقم الجلوس 192
    الاسم سحر السيد عبدالمقصود مراد العشري

  25. اسامه جميل عبد الحافظ محمد 12/12/2016 19:48 -

    أريد النتيجه الآن رقم التنسيق _2408

  26. مبارك سعيد الطويل 19/10/2016 18:33 -

    نتائج المعهد التقني

  27. محمود فتحي ابراهيم سليم 09/10/2016 02:13 -

    محمود فتحي ابراهيم سليم رقم جلوسي 29729

  28. دينا على ابراهيم كامل على 23/09/2016 06:02 -

    رقم الجلوس 233

  29. وسام سعيد محمد احمد 19/09/2016 21:04 -

    رقم جلوسي هو 184957

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