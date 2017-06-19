نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

نتائج الدبلومات الفنية 2017 بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت هبة حسنين: رغم انتهاء طلبة الدبلومات الفنية بكافة شعب التعليم المهني في الجمهورية من الامتحانات منذ فترة طويلة، إلا انه لم تصدر حتى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وتشمل طلاب الثانوية الفنية لنظامي الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات.

وسوف يتاح معرفتها سواء عبر المدارس او على موقع الانترنت المخصص لعرض نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 التابع لوزارة التربية والتعليم على صفحة موقع بوابة التعليم الفني المبين رابطه في الاسفل.

كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي مسبق لظهور نتيجة الدبلومات الفنية كما يحدد مثلا موعد نتيجة الثانوية العامة مما جعل غالبية الطلاب والطالبات واولياء امورهم بحالة انتظار وقلق وعبر الكثرين منهم عن امتعاضهم لعدم اعلامهم عن سبب تاخر النتيجة الدبلومات 2017 نظرا لعيد الفطر المبارك، وايضا للانتهاء من عملية تنسيق القبول في الكليات والمعاهد، التي ستتأخر ايضاً كما حدث في العام الماضي.

موقع نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017 برقم الجلوس

موقع نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017

وفي محاولة جديدة لنا لمعرفة موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية ذكرت لنا مصادر من ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بأن التأخير حدث لسبب اضراب معلمي التعليم المهني في بعض المحافظات والذين يطالبون بتسوية اوضاعهم الوظيفية مما ادى الى تعطيل عملية تجميع النتائج من بعض الادارات التعليمية.

وحين سؤالنا عن يوم اعتماد نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017 قيل بانه سيكون بعد عيد الفطر ان شاء الله.

اي انه من المنتظر ان تعرض نتيجة الدبلومات المهنية الفنية 2017 لكل الشعب والمدارس الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وكذلك الزراعية وايضاَ الدبلومات الفندقية وغيرها بوقت واحد.

وسوف يتم اعلام الطلاب بكل اخبار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2017 وايضا الاوائل بها وموعد اعتمادها والتنسيق الخاص بها بمجرد صدورهم مباشرة.

تحديث صدور نتائج الدبلومات الفنية اليوم:

تصدر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع البوابة الالكترونية او بوابة التعليم الفني الحكومية ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس وتظهر بالاسم عبر هذا الرابط >> http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

19/06/2017 2546 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  2. نيره عصام ابراهيم 23/06/2017 08:22 -

    عاوزه اعرف النتيجة
    رقم الجلوس 827495
    الشعبه مطعم

  4. محمد 22/06/2017 17:22 -

    الاسم:: محمد عبد الغني

    رقم الجلوس:: 31099

  5. عمر عبدالغفار علي 22/06/2017 07:31 -

    عمر عبد الغفار علي
    رقم الجلوس 180753
    نظام السنوات الخمسة

  6. تقى محمد ابو النضر 22/06/2017 02:39 -

    لينة محمد عبد المنعم أبو النضر 76528

  7. ابوكوكو عصام 22/06/2017 01:49 -

    نتيجة الدبلوم الصناعي المكانيكي محافظة الدقهلية ظهرت ولا لسه

  8. ندى محمد كامل 21/06/2017 21:03 -

    ندى محمد كامل رقم جلوسى 490099

  10. خلود احمد 20/06/2017 22:14 -

    خلود احمد
    شعبه ملابس – صناعي 3 سنين

  14. محمود محمد أحمد عبد العال 18/06/2017 23:33 -

    نتيجة الدبلو م قسم سيارات محافطة اسكندريه
    620440

  15. حسام احمد صبري محمد 18/06/2017 19:42 -

    حسام احمدصبري محمد 127633

  16. اميره ناجي 18/06/2017 11:29 -

    الرجاء منكم عايزه اعرف نتيجه فقسم الالكترونيات ببورسعيد
    رقم جلوسي 504328

  18. نادين 18/06/2017 00:14 -

    نادين مجدي فرج حسن بكري
    تانوي فندقي
    رقم جلوسي 908673

  19. علاء محمود عبد الجواد ابو السعود 16/06/2017 23:19 -

    مبروك

  21. اسماء علي سيد أبراهيم 14/06/2017 00:48 -

    اسماء علي سيد أبراهيم
    دبلوم تجاره
    رقم الجلوس 382402
    شعبه تسويق
    عاوزه اعرف النتيجه

  22. تسنيم أحمد عبد التواب 13/06/2017 04:37 -

    عايزين نعرف نتيجة ثانوي صناعي رقم الجلوس :774046

  24. على ابوحمود 12/06/2017 00:18 -

    على حسين أحمد أبو حمود
    رقم جلوس 37921

  26. اشرف محمد 09/06/2017 12:32 -

    عايز اعرف النتيجه انا 3ثانوى فنى تعليم مزدوج صنايع رقم الجلوس
    145744

  27. اسماء احمد 08/06/2017 22:05 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 142617

  29. احمد 06/06/2017 17:42 -

    انا دبلوم صناعى سنه 3 وعاوز النتيجه وده رقم جلوسى 514392 انا من الشرقيه

  30. احمد فيصل يونس احمد 06/06/2017 01:04 -

    رجاء نتيجة ابني رقم جلوس 201

  31. جسن مجدي درويش محمد حضرة 05/06/2017 15:43 -

    رقم جلوسي 567608

  32. صلاح عبدالكريم 05/06/2017 13:53 -

    الاسم صلاح عبدالكريم عبدالقوي عبدالله
    رقم الجلوس 495927
    مرسي مطروح .

  34. صابر حمدي عبد الحكيم ابراهيم 03/06/2017 20:04 -

    209938 مدرسة سمسطا الصناعيه

  35. محمود رضا محمد العايدي 02/06/2017 14:44 -

    رقم الجلوس 865342

  36. شيماء ايمن ابراهيم 30/05/2017 17:13 -

    عايزه اعرف النتيجة رقم الجلوس٥٣٩ الدقهليه

  37. mahmoud gomaa 25/05/2017 03:53 -

    محمود جمعه فتحى رقم جلوسى 186

  38. منار محمد السيد 23/05/2017 20:15 -

    رقم الجلوس 667
    منار محمد السيد
    الصف الجيزه

  39. احمد 22/05/2017 11:04 -

    رقم الجلوس 133
    مدرسة العباسية التجارية بكفرالشيخ الصف الثانى

  41. سحر السيد عبدالمقصود 26/01/2017 21:45 -

    رقم الجلوس 192
    الاسم سحر السيد عبدالمقصود مراد العشري

  42. اسامه جميل عبد الحافظ محمد 12/12/2016 19:48 -

    أريد النتيجه الآن رقم التنسيق _2408

  43. مبارك سعيد الطويل 19/10/2016 18:33 -

    نتائج المعهد التقني

  44. محمود فتحي ابراهيم سليم 09/10/2016 02:13 -

    محمود فتحي ابراهيم سليم رقم جلوسي 29729

  45. دينا على ابراهيم كامل على 23/09/2016 06:02 -

    رقم الجلوس 233

  46. وسام سعيد محمد احمد 19/09/2016 21:04 -

    رقم جلوسي هو 184957

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