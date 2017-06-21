نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وزارة التربية والتعليم بالاسم

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وزارة التربية والتعليم
مصريات – كتبت هيام رشيد: تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً غداً الخميس للاعلان عن نتائج الدبلومات الثانوية المهنية اخر العام 2017 بجميع تخصصاتها، ومن بينها دبلوم التجارة و الدبلوم الصناعي ودبلوم الفندقة او سياحة وفنادق.
وسوف تظهر نتائج امتحانات الدبلوم الصناعي 2017 في مدارس الثانوية المهنية، وجاء في تقرير عن نتيجة الدبلوم الفني 2017 من وزارة التربية والتعليم ان نسبة النجاح هذا بين 60 الى 68% وذلك يشمل نظام الثلاث سنوات و الخمس سنوات بجميع الاقسام التجارية الصناعية الزراعية و الفندقية.
وجاءت هذه النسبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم بسبب الجهود المبذولة من الوزارة للتقليص ومنع حالات الغش وقد استغرقت اعمال التصحيح هذا العام وقت اطول من سابقه.
وتم تأخير اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بسبب كثرة المواد المقررة هذا العام على الطلاب والتي خضعوا للاختبارات بها.
هذا وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج جميع التخصصات والعشب بنفس الوقت وتشمل : نتيجة الدبلومات الصناعيه قسم اعمال صحيه، قسم زخرفه ، معمارية، تبريد وتكييف ، لحام ، كهرباء ، ميكانيكية.
وكذلك نتيجة الدبلومات الثانوية الزراعية 2017 شعبة عامة، شعبة محاصيل ـ انتاج حيواني.
نتائج الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية ( دبلوم صنايع 2017)
نتائج الدبلومات الثانوية الفنية التجارية ( دبلوم تجارة 2017 )
نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية ( دبلوم زراعة 2017 ) في كل محافظات مصر ومناطقها التعليمية مثل القاهرة ، حلوان ـ المعادي ، محافظة الاسكندرية ، برج العرب ، العامرية ، الدقهلية ، المنصورة ، محافظة الغربية، طنطا ، محافظة الشرقية ، الزقازيق ، المنوفية ، شبين الكوم ، مدينة السادات ، العاشر من رمضان ، منوف ، الفيوم ، دمياط ، مطروح ، الضبعة ، شمال سيناء ، العريش ، رفح ، بئر العبد ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، البحر الاحمر، الغردقة ، جنوب سيناء ، شرم الشيخ ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، بني سويف ، المنيا ، سوهاج ، اسيوط ، الوادي الجديد ، الجيزة ، 6 اكتوبر ، القليوبية ، بنها ، السويس ، كفر الشيخ ، دسوق ، البحيرة ، دمنهور.
اما نتائج الامتحانات اليوم فيمكن معرفتها عبر بوابة الثانوية الفنية على موقع وزارة التربية والتعليم وتضاف اليها النتيجة مع درجات الطلاب ويمكنهم الاستعلام عنها ومعرفة مجموعهم الكلي بالاسم و برقم الجلوس وذلك فور صدورها اليوم بالضغط على هذا الرابط: http://result.fanymoe.com
النتيجه
الشهادة
جمال عبد الحميد عبد الباسط
رقم الجلوس 797471
محافظة اسيوط
مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية
تخصص زخرفة وإعلان وتنسيق
مَعٌرفِّةّ أّلَنِتّيِّجِةّ
المدرسه الالمانيه الفندقيه بالجونه 894505
هتظهر متى
921374 الاسم يوسف محمد احمد محمود
عايز اعرف النتيجة
عايز اعرف النتيجه 28869 مدرسه السيده نفيسه الالكترونيه بنات قسم كهرباء
: 109771 مدرسه الطباعه بالهرم قسم طباعه
نتيجه الاورمان هتظهر امتى
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 170102 محافظة الجيزة
أحمد فهمى عبد القادر
مدرسه بدير الحديدى الصناعيه مركز منيه النصر
رقم الجلوس:358530
عايز اعرف النتيجه
111445 ممكن اعرف النتيجه مدرسه البدرشين الصنايع
عايز اعرف نتيجتي مدرسة برج العرب الصناعيه رقم الجلوس 5721
النتيجه
النتيجه رقم الجلوس ٣٣٦٣
جيد
عايز أعرف النتيجة هاتظهر أمتى