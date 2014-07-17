نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2017 زراعي صناعي تجاري

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الدور الثانى

كتبت حبيبة ابراهيم:

بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية الذين حملوا ملاحق في الدور الاول او للذين تخلفوا عن اداء بعض المواد في امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الصناعية الفنية 2017، ستقوم وزارة التربية والتعليم باعلان نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية الخاصة بطلبة الشهادات الفنية الثانوية الزراعية والدبلومات الفنية الصناعية وكذلك الدبلومات الفنية التجارية او الدبلومات السياحية الفندقية او التمريض والصحية.

ونظرا لتدني مستوى النجاح بالدور الاول وبشكل غير مسبوق حيث بلغت نسب النجاح ببعض الشعب 57% فقط لهذا كان عدد المتقدمين الى الدور الثاني ولديهم ملاحق يعادل النصف تقريباً او اقل بقليل. وذلك حسب تصريح وزارة التربية والتعليم.

هذا وسوف يتمكن للناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الدور الثانى التوجه مباشرة باوراقهم الى مكتب تنسيق الدبلومات الفنية بعد اعلان الحد الادنى للقبول بالنسبة لطلبة التعليم الفني والذي حدد موعده في بداية شهر اغسطس 2017 الحالي.



وتشمل نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني طلاب نظام الخمس 5 سنوات و نظام الثلاث 3 سنوات وتظهر نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية مع الدرجات بالاسم على موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس وذلك على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني كما هو مبين ادناه.



للاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2017 اضغط هنا: ict4tes.com/ExamResults.aspx

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