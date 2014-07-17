نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الدور الثانى

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

كتبت حبيبة ابراهيم:

بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية الذين حملوا ملاحق في الدور الاول او للذين تخلفوا عن اداء بعض المواد في امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الصناعية الفنية 2017، ستقوم وزارة التربية والتعليم باعلان نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية الخاصة بطلبة الشهادات الفنية الثانوية الزراعية والدبلومات الفنية الصناعية وكذلك الدبلومات الفنية التجارية او الدبلومات السياحية الفندقية او التمريض والصحية.

ونظرا لتدني مستوى النجاح بالدور الاول وبشكل غير مسبوق حيث بلغت نسب النجاح ببعض الشعب 57% فقط لهذا كان عدد المتقدمين الى الدور الثاني ولديهم ملاحق يعادل النصف تقريباً او اقل بقليل. وذلك حسب تصريح وزارة التربية والتعليم.

هذا وسوف يتمكن للناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الدور الثانى التوجه مباشرة باوراقهم الى مكتب تنسيق الدبلومات الفنية بعد اعلان الحد الادنى للقبول بالنسبة لطلبة التعليم الفني والذي حدد موعده في بداية شهر اغسطس 2017 الحالي.

وتشمل نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني طلاب نظام الخمس 5 سنوات و نظام الثلاث 3 سنوات وتظهر نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية مع الدرجات بالاسم على موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس وذلك على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني كما هو مبين ادناه.

 للاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2017 اضغط هنا: ict4tes.com/ExamResults.aspx

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نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2017 زراعي صناعي تجاري

17/07/2014 564 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , ,
564 comments
  1. علاء عبد العاط 20/07/2017 21:19 -

    انا علاء عبد العاطى من قنا زراعه رقم الجلوس177757

  2. يوسف عيد حليم 27/08/2016 22:03 -

    يوسف عيد حليم تجارة المنيا 635510

  5. محمد فولي عبدالجابر إسماعيل حسن 25/08/2016 10:30 -

    788180

  6. مصطفى ابو سلامة 24/08/2016 20:31 -

    رقم الجلوس بتاعى اهو 302184

  7. مصطفى ابو سلامة 24/08/2016 20:28 -

    هيا النتيجة ظهرات ولة لسا

  9. محمد مؤمن 24/08/2016 16:44 -

    797883ثانويه فنيه الرجاء النتيجه

  10. صبحى فرج غازى 24/08/2016 14:19 -

    صبحى فرج غازى
    شعبة زراعى
    رقم الجلوس 68034

  11. محمود محمد فاضل 24/08/2016 13:30 -

    عاوز اعرف نتيجة الدور الثانى صناعى دفعة2016 رقم الجلوس 441491

  13. خالد ثروت عياد 23/08/2016 21:26 -

    عايز اعرف النتيجه هتظهر امته

  14. احمد جاد عبد العال 23/08/2016 15:38 -

    بعد ازنكم نتيجة ضهرت

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