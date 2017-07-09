نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى 2017 بكل محافظة

نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى
مصريات – كتبت نادية ابو شريف: يعكف المصححين الان على الانتهاء من نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 وذلك في كافة المحافظات والادارات التعليمية بعد ان انتهى الطلاب من اداء الامتحانات حسب الجداول المقررة لامتحانات الملاحق.
وسوف تظهر نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى لعام 2017 بعد اقل من اسبوع من نهاية الامتحانات.
حيث تم اعداد لجان خاصة من اجل تصحيح ملاحق الدور الثاني لطلاب شهادة الصف الثالث الاعدادى خلال اداء الطلبة للامتحانات.
وسوف يعلن كل محافظ نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية بعد انتهاء اعمال المراجعة والرصد ويمكن بعدها للطلبة التقدم مباشرة باوراقهم الى المدارس الثانوية في محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر، العريش، جنوب سيناء ، السويس،القاهرة ,الدقهلية ،الاسكندرية، الشرقية ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ، وجميع المدن المصرية.
لمعرفة نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى اضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_prep
رقم الجلوس 4499
النتيجة يا ناس
محمود عبد الفتاح 1247 محفاظه الجيزة
برجاء معرفة نتيجة ملحق الصف الثالث الاعدادي برقم جلوس 119860 مدرسة جميلة ابو حريد الاعدادية بنين بالاسكندرية باسم الطالب/ حسن جميل وارجو افادتنا علي فيسبوك هاني محرم وشكرا
انا عايز نتيجة الدور التاني الثالث الاعدادي
عوز الشهادة
عاوز نتيجه رقم الجلوس 12598
ارجو معرفة نتيجة الرقم 26291 ولسيادتكم جزيل الشكر واﻻحترام
انا رقم جلوس 75204
محمد توفيق الطنطاوى رجب
محافظة الغربية
إدارة السنطة التعليمية
رقم جلوس 81829
رقم جلوسى 27
اريد لينك الدور الثانى لثالثه اعدادى محافظه الشرقيه
12589 المنوفيه
عايزها باسرع وقت
عاوز نتيجه الدور الثانى للاسم ده
رقم الجلوس 417363 محافظه القاهره
رقم الجلوس7243
رقم الجلوس 2230
انا عوزه نتيجة الدور التانى محافظة الدقهليه الاعداديه بنات طلخا رقم الجلوس 2240
رقم الجلوس 3667
رقم الجلوس 20668
يارب انجح
نتيجة الدور الثانى الاعدادية رقم الجلوس 100 محافظة الجيزه
نتيجة الدور الثانى الاعدادية رقم الجلوس 472868 محافظة القاهرو
ان عاوزنتجتة الصف الثالث الاعدادية
عايز اعرف النتيجة بتعتى فورا هاام
يا جماعة عيزة اعرف امتحنات الملاحق امتا للصف الثانى الاعدادى بلاسماعيلية
يا رب ننجح
أنا عاوز نتيجة أخويا
اريد ان اعرف نتيجتى لو سمحتم
عوزة اسال سؤال هل فعلا تنسيق الثانوى هينزل بعد نتيجة الدور الثانى للاعدادية في الجيزة والقاهرة زى ماشفنت على النت انه نزل الى 188 للجيزة والقاهرة الى الحدالادنى بالنزول وممكن يبقي في فرصه للتقدم للثانوى العام لناس كتير كان املهم يدخلوا ثانوى عام اتمنى هذا ويكونفي ناس حاسة بينا
انا عايزه نتيجتى رقم جلوسى 30906 دور تانى
رقم جلوسى 3045
انا عايزة النتيجة نفسى افرح
ساقطين وعاوزين النتيجة وهتعملوا بيها ايه