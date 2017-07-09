نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى

مصريات – كتبت نادية ابو شريف: يعكف المصححين الان على الانتهاء من نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 وذلك في كافة المحافظات والادارات التعليمية بعد ان انتهى الطلاب من اداء الامتحانات حسب الجداول المقررة لامتحانات الملاحق.

وسوف تظهر نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى لعام 2017 بعد اقل من اسبوع من نهاية الامتحانات.

حيث تم اعداد لجان خاصة من اجل تصحيح ملاحق الدور الثاني لطلاب شهادة الصف الثالث الاعدادى خلال اداء الطلبة للامتحانات.

وسوف يعلن كل محافظ نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية بعد انتهاء اعمال المراجعة والرصد ويمكن بعدها للطلبة التقدم مباشرة باوراقهم الى المدارس الثانوية في محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر، العريش، جنوب سيناء ، السويس،القاهرة ,الدقهلية ،الاسكندرية، الشرقية ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ، وجميع المدن المصرية.



لمعرفة نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى اضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_prep

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نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى 2017 بكل محافظة