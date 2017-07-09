نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى

مصريات – كتبت نادية ابو شريف: يعكف المصححين الان على الانتهاء من نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 وذلك في كافة المحافظات والادارات التعليمية بعد ان انتهى الطلاب من اداء الامتحانات حسب الجداول المقررة لامتحانات الملاحق.

نتائج ملاحق الدور الثانى للصف الثالث الاعدادي لعام 2017 للشهادة الاعدادية

نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى

وسوف تظهر نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى لعام 2017 بعد اقل من اسبوع من نهاية الامتحانات.

حيث تم اعداد لجان خاصة من اجل تصحيح ملاحق الدور الثاني لطلاب شهادة الصف الثالث الاعدادى خلال اداء الطلبة للامتحانات.

وسوف يعلن كل محافظ نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية بعد انتهاء اعمال المراجعة والرصد ويمكن بعدها للطلبة التقدم مباشرة باوراقهم الى المدارس الثانوية في محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر، العريش، جنوب سيناء ، السويس،القاهرة ,الدقهلية ،الاسكندرية، الشرقية ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ، وجميع المدن المصرية.

لمعرفة نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى اضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_prep

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نتيجة الدور الثانى للصف الثالث الاعدادى 2017 بكل محافظة

09/07/2017 235 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
235 comments
  3. محمود عبد الفتاح 11/08/2016 19:17 -

    محمود عبد الفتاح 1247 محفاظه الجيزة

  4. هاني محرم 06/08/2016 13:54 -

    برجاء معرفة نتيجة ملحق الصف الثالث الاعدادي برقم جلوس 119860 مدرسة جميلة ابو حريد الاعدادية بنين بالاسكندرية باسم الطالب/ حسن جميل وارجو افادتنا علي فيسبوك هاني محرم وشكرا

  5. محمد صبرى ابراهيم عبد المولي 05/08/2016 14:33 -

    انا عايز نتيجة الدور التاني الثالث الاعدادي

  8. محمد صﻻح العليمي 15/08/2015 19:46 -

    ارجو معرفة نتيجة الرقم 26291 ولسيادتكم جزيل الشكر واﻻحترام

  10. محمد توفيق الطنطاوى رجب 11/08/2015 23:09 -

    محمد توفيق الطنطاوى رجب 
    محافظة الغربية
    إدارة السنطة التعليمية
    رقم جلوس 81829

  12. سمير جمال 11/08/2015 14:14 -

    اريد لينك الدور الثانى لثالثه اعدادى محافظه الشرقيه

  15. سناء محمد السيد 04/08/2014 00:42 -

    عاوز نتيجه الدور الثانى للاسم ده

  16. عمر طارق عادل محمد الجمل 01/08/2014 23:35 -

    رقم الجلوس 417363 محافظه القاهره

  19. اية شوقى عبد اللطيف ابراهيم خضر 23/07/2014 23:26 -

    انا عوزه نتيجة الدور التانى محافظة الدقهليه الاعداديه بنات طلخا رقم الجلوس 2240

  21. اسماء عونى محمد بيومي 25/07/2013 19:26 -

    رقم الجلوس 20668

  23. محمد احمد 13/08/2012 04:20 -

    نتيجة الدور الثانى الاعدادية رقم الجلوس 100 محافظة الجيزه

  24. عبدالله شريف أحمد 06/08/2012 03:16 -

    نتيجة الدور الثانى الاعدادية رقم الجلوس 472868 محافظة القاهرو

  25. احمد علي 31/07/2012 23:16 -

    ان عاوزنتجتة الصف الثالث الاعدادية

  26. عبده الابيض 30/07/2012 03:27 -

    عايز اعرف النتيجة بتعتى فورا هاام

  27. بنت الاسماعيلية 01/07/2012 04:19 -

    يا جماعة عيزة اعرف امتحنات الملاحق امتا للصف الثانى الاعدادى بلاسماعيلية

  30. احمد بهجت كامل ايوب 23/09/2011 18:23 -

    اريد ان اعرف نتيجتى لو سمحتم

  31. سارة محمد كامل 29/08/2011 12:19 -

    عوزة اسال سؤال هل فعلا تنسيق الثانوى هينزل بعد نتيجة الدور الثانى للاعدادية في الجيزة والقاهرة زى ماشفنت على النت انه نزل الى 188 للجيزة والقاهرة الى الحدالادنى بالنزول وممكن يبقي في فرصه للتقدم للثانوى العام لناس كتير كان املهم يدخلوا ثانوى عام اتمنى هذا ويكونفي ناس حاسة بينا

  32. فتحيه 23/08/2011 20:38 -

    انا عايزه نتيجتى رقم جلوسى 30906 دور تانى

  34. ابتهال طولان 19/08/2011 01:44 -

    انا عايزة النتيجة نفسى افرح

  35. قاعل خير 16/08/2011 13:28 -

    ساقطين وعاوزين النتيجة وهتعملوا بيها ايه

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