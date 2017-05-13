نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة الاسماعيلية 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسماعيلية

مصريات – الإسماعيلية – كتبت عواطف السيد: اولت الادارات التعليمية في المحافظة، عناية كبيرة، وحرصاً على انجاز كافة الاعمال الخاصة باجراء الامتحانات، وتصحيح وتدقيق اوراق تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية، لكل الصفوف والمدارس الحكومية والتجريبة واللغات والخاصة.

وانتهى ما يقرب من 18 الف طالب وطالبة في الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسماعيلية، من امتحانات آخر العام الفصل الدراسي الثانى، وكانت الاسئلة بمستوى الطالب المتوسط هذا العام، كما لم تقدم اي شكاوي حول اي نوع من انواع الغش، او تسريب اوراق الامتحانات في المحافظة.

وكانت قد قامت الشرطة بتأمين اللجان والمدارس، خوفا من حدوث اي اعمال شغب او اعتداء على التلاميذ خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية في محافظة الاسماعيلية.

وتعمل ادارة الامتحانات حاليا على انهاء تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 لاعتمادها في اليومين القادمين…

ومن المتوقع ان تكون نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائى 2017 بالاسماعيلية مرتفعة خاصة ان الطلاب اعلنوا ان جميع الامتحانات جاءت من المنهج.

ويستطيع اولياء الامور والطلاب مشاهدة ومعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة الاسماعيلية بالاسم و برقم الجلوس من خلال بوابة الاسماعيلية التعليمية مديرية التربية والتعليم او موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها بالضغط على هذا الرابط >>> http://eduismallia.org/

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف السادس الابتدائى بوابة محافظة الاسماعيلية 2017

13/05/2017 214 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , ,
214 comments
  1. مروة السيد محمد بلاسي 23/01/2016 12:40 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الاسماعيلية
    بمدرسة مصطفي كامل  رقم الجلوس 377

  2. ندىمحمد عز الدين  04/07/2015 08:44 -

    يا رب تكونو طالعين من الاوائل زاى يا رب

  3. ولاء جمال محمد جمال 31/05/2015 12:30 -

    ولاء جمال محمد جمال رقم الجلوس17373

  4. مصطفى محمد احمد عبدالعزيز عويضة 30/05/2015 17:59 -

    الرجاء معرفة درجاتى رقم الجلوس 14516  مصطفى محمد احمد مدرسة محمد عبدالعزيز عويضة

  5. ابراهيم حمد 30/05/2015 11:14 -

    ارقم الجلوس فى المستقبل بتبداء باكم

  6. ولاء جمال محمد جمال 29/05/2015 13:26 -

    اناعايزه نتيجة الامتحان رقم الجلوس 17373مدرسة سرابيوم سكه حديد

  7. محمد ابراهيم عبدالعزيز محمد 28/05/2015 21:24 -

    انا محمد ابراهيم من الاسماعيلية اريد معرفة الشهادة الابتدائية ورقم جلوسي 17170

  8. فاطمة عبدالله محمد 26/05/2015 20:00 -

    مبروك النجاح للناجحين ويارب بشر الصابرين بالخير والنجاح الدائم

  9. فاطمة عبدالله محمد 26/05/2015 19:58 -

    الف مبروك للناجحين ويارب يبشر الصابرين بالخير والنجاح

  10. رقية ناصر عطية 25/05/2015 14:33 -

    اريد معرفة درجتى رقية ناصر

  11. سلمى محمد التهامى عبدالله 25/05/2015 13:12 -

    من الاسماعيليه مركز فايد الصف السادس الابتدائى

  12. رضوى حسين عويس 25/05/2015 12:25 -

    اريد ان اعرف الشهادة الابتداءية مدرسة العبور كيلو 13شرق الابتداءية ورقم الجلوس 22489

  13. محمد عماد الدين محمد 25/05/2015 05:42 -

    عاز اعرف النتيجه بتعتى بالصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 18509 مدرسةابو بكر الصديق

  14. نورا محمد عبد السلام 25/05/2015 00:50 -

    الاسم نورا محمد عبد السلام 
    مدرسة العبور الابتدائية 
    رقم الجلوس ٨٠٨٦

أضف تعليقاً