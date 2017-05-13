نتيجة الصف السادس الابتدائى بوابة محافظة الاسماعيلية 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسماعيلية
مصريات – الإسماعيلية – كتبت عواطف السيد: اولت الادارات التعليمية في المحافظة، عناية كبيرة، وحرصاً على انجاز كافة الاعمال الخاصة باجراء الامتحانات، وتصحيح وتدقيق اوراق تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية، لكل الصفوف والمدارس الحكومية والتجريبة واللغات والخاصة.
وانتهى ما يقرب من 18 الف طالب وطالبة في الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسماعيلية، من امتحانات آخر العام الفصل الدراسي الثانى، وكانت الاسئلة بمستوى الطالب المتوسط هذا العام، كما لم تقدم اي شكاوي حول اي نوع من انواع الغش، او تسريب اوراق الامتحانات في المحافظة.
وكانت قد قامت الشرطة بتأمين اللجان والمدارس، خوفا من حدوث اي اعمال شغب او اعتداء على التلاميذ خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية في محافظة الاسماعيلية.
وتعمل ادارة الامتحانات حاليا على انهاء تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 لاعتمادها في اليومين القادمين…
ومن المتوقع ان تكون نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائى 2017 بالاسماعيلية مرتفعة خاصة ان الطلاب اعلنوا ان جميع الامتحانات جاءت من المنهج.
ويستطيع اولياء الامور والطلاب مشاهدة ومعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة الاسماعيلية بالاسم و برقم الجلوس من خلال بوابة الاسماعيلية التعليمية مديرية التربية والتعليم او موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها بالضغط على هذا الرابط >>> http://eduismallia.org/
اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الاسماعيلية
بمدرسة مصطفي كامل رقم الجلوس 377
يا رب تكونو طالعين من الاوائل زاى يا رب
ولاء جمال محمد جمال رقم الجلوس17373
الرجاء معرفة درجاتى رقم الجلوس 14516 مصطفى محمد احمد مدرسة محمد عبدالعزيز عويضة
ارقم الجلوس فى المستقبل بتبداء باكم
اناعايزه نتيجة الامتحان رقم الجلوس 17373مدرسة سرابيوم سكه حديد
انا محمد ابراهيم من الاسماعيلية اريد معرفة الشهادة الابتدائية ورقم جلوسي 17170
مبروك النجاح للناجحين ويارب بشر الصابرين بالخير والنجاح الدائم
الف مبروك للناجحين ويارب يبشر الصابرين بالخير والنجاح
اريد معرفة درجتى رقية ناصر
من الاسماعيليه مركز فايد الصف السادس الابتدائى
اريد ان اعرف الشهادة الابتداءية مدرسة العبور كيلو 13شرق الابتداءية ورقم الجلوس 22489
عاز اعرف النتيجه بتعتى بالصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 18509 مدرسةابو بكر الصديق
الاسم نورا محمد عبد السلام
مدرسة العبور الابتدائية
رقم الجلوس ٨٠٨٦