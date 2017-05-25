نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنوفية

مصريات – المنوفية – كتبت دينا صبري: قامت ادارة شئون الطلبة والامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بالانتهاء من تصحيح ورصد درجات نتيجة الصف السادس الابتدائى اخر العام الدراسي 2017 الفصل الدراسي الثانى.

ويمكن لجميع التلاميذ الان، مشاهدة و معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2017 بالمنوفية، وذلك برقم الجلوس و بالاسم من خلال موقع وزارة مديرية التربية والتعليم الرسمي المبين على الرابط ادناه.

وسوف تظهر بدلا من الدرجات، تقديرات كل مادة من المواد التي ادى التلاميذ الامتحانات بها من: لغة عربية والخط والاملاء، التربية الدينية ، الرياضيات ، اللغة الانجليزية ، وكذلك مادة المستوى الرفيع للمدارس التجريبية والخاصة لغات.

اعرف الان نتيجة الشهادة الابتدائية للمدارس العامة، ومدارس الفصل الواحد، واللغات والخاصة في المراكز التالية: اشمون ، شما ، شبين الكوم ، الباجور ، مدينة السادات ، اسطنها ، منوف ، قويسنا ، الشهداء ، البتانون ، تلا.

تحديث ظهور نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثانى محافظة المنوفيه 2017



ستظهر نتيجة ابتدائية المنوفية على موقع مديرية التربية والتعليم من هنا: http://natega.mnfedu.org

وتم تعديل رابط نتيجة الابتدائية بالمنوفية الموقع الجديد 2017 ويمكنكم الوصول اليها الان بعد الضغط على الرابط اعلاه.

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نتيجة الشهادة الابتدائية مديرية محافظة المنوفية 2017 الآن