نتيجة الشهادة الابتدائية مديرية محافظة المنوفية 2017 الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنوفية
مصريات – المنوفية – كتبت دينا صبري: قامت ادارة شئون الطلبة والامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بالانتهاء من تصحيح ورصد درجات نتيجة الصف السادس الابتدائى اخر العام الدراسي 2017 الفصل الدراسي الثانى.
ويمكن لجميع التلاميذ الان، مشاهدة و معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2017 بالمنوفية، وذلك برقم الجلوس و بالاسم من خلال موقع وزارة مديرية التربية والتعليم الرسمي المبين على الرابط ادناه.
وسوف تظهر بدلا من الدرجات، تقديرات كل مادة من المواد التي ادى التلاميذ الامتحانات بها من: لغة عربية والخط والاملاء، التربية الدينية ، الرياضيات ، اللغة الانجليزية ، وكذلك مادة المستوى الرفيع للمدارس التجريبية والخاصة لغات.
اعرف الان نتيجة الشهادة الابتدائية للمدارس العامة، ومدارس الفصل الواحد، واللغات والخاصة في المراكز التالية: اشمون ، شما ، شبين الكوم ، الباجور ، مدينة السادات ، اسطنها ، منوف ، قويسنا ، الشهداء ، البتانون ، تلا.
تحديث ظهور نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثانى محافظة المنوفيه 2017
ستظهر نتيجة ابتدائية المنوفية على موقع مديرية التربية والتعليم من هنا: http://natega.mnfedu.org
وتم تعديل رابط نتيجة الابتدائية بالمنوفية الموقع الجديد 2017 ويمكنكم الوصول اليها الان بعد الضغط على الرابط اعلاه.
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محمد احمد البزار
اريد معرف نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس 12034
محمد احمد شوقى البزار
اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 12034 مدرسة مصطفى كامل بشنوان
اريد معرفة النتيجة الصف اىسادس محافظة المنوفية مدرسة ميت خلف
رقم الجلوس
4320
اريد معرفة النتيجه الاسم فتحيه وائل فاروق منشاوي
سمان الباجور منوفيه
اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 22958 مدرسة الشهيد حسن الشواربي المنوفية
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هل النتيجة الصف السادس ظهرت
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نتيجة الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 104 بمدرسة سلرة سعد نوارة
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