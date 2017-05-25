نتائج الشهادة الابتدائية بالمنوفية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنوفية

مصريات – المنوفية – كتبت دينا صبري: قامت ادارة شئون الطلبة والامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بالانتهاء من تصحيح ورصد درجات نتيجة الصف السادس الابتدائى اخر العام الدراسي 2017 الفصل الدراسي الثانى.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنوفية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنوفية

ويمكن لجميع التلاميذ الان، مشاهدة و معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2017 بالمنوفية، وذلك برقم الجلوس و بالاسم من خلال موقع وزارة مديرية التربية والتعليم الرسمي المبين على الرابط ادناه.

وسوف تظهر بدلا من الدرجات، تقديرات كل مادة من المواد التي ادى التلاميذ الامتحانات بها من: لغة عربية والخط والاملاء، التربية الدينية ، الرياضيات ، اللغة الانجليزية ، وكذلك مادة المستوى الرفيع للمدارس التجريبية والخاصة لغات.

اعرف الان نتيجة الشهادة الابتدائية للمدارس العامة، ومدارس الفصل الواحد، واللغات والخاصة في المراكز التالية: اشمون ، شما ، شبين الكوم ، الباجور ، مدينة السادات ، اسطنها ، منوف ، قويسنا ، الشهداء ، البتانون ، تلا.

تحديث ظهور نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثانى محافظة المنوفيه 2017

ستظهر نتيجة ابتدائية المنوفية على موقع مديرية التربية والتعليم من هنا: http://natega.mnfedu.org

وتم تعديل رابط نتيجة الابتدائية بالمنوفية الموقع الجديد 2017 ويمكنكم الوصول اليها الان بعد الضغط على الرابط اعلاه.

ملاحظة : بحالة لو صادف ظهور صفحة اعلانات اجنبية تستطيع ان تتخطى هذه الصفحة بالضغط على الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة في مكان وجود العداد.

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نتيجة الشهادة الابتدائية مديرية محافظة المنوفية 2017 الآن

25/05/2017 791 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
791 comments
  1. محمد احمد البزار 23/05/2017 19:39 -

    محمد احمد البزار
    اريد معرف نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس 12034

  2. محمد احمد البزار 23/05/2017 19:38 -

    محمد احمد شوقى البزار
    اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 12034 مدرسة مصطفى كامل بشنوان

  3. حبيبة هيثم صلاح عبدالله 23/05/2017 16:31 -

    اريد معرفة النتيجة الصف اىسادس محافظة المنوفية مدرسة ميت خلف
    رقم الجلوس
    4320

  4. فتحيه وائل فاروق منشاوي 23/05/2017 16:17 -

    اريد معرفة النتيجه الاسم فتحيه وائل فاروق منشاوي
    سمان الباجور منوفيه

  5. احمدهاني سلامه 20/05/2017 18:19 -

    اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 22958 مدرسة الشهيد حسن الشواربي المنوفية

  6. احمد اسامة نور الين علي العليمي 29/01/2017 19:28 -

    مدرسة الشهيد محمد كامل عبد العزيز البدرى بقويسنا البلد محافظة المنوفيه

  7. هاجر عصام صديق 29/01/2017 17:58 -

    هل النتيجة الصف السادس ظهرت

  8. زياد يحيى احمد عبد الصابر 28/01/2017 15:17 -

    انا زياد يحيى من محافظة المنوفيه

  9. محمد عبد الخالق محمد التهامى 26/01/2017 20:26 -

    اريد معرفة النتيجة 58461

  10. حاتم مسعد بدر غنيم 15/01/2017 20:01 -

    نتيجة الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 104 بمدرسة سلرة سعد نوارة
    نتيجة الصف الاول الاعدادي رقم الجلوس168 بمدرسة سارة سعد نوارة بمحافظة المنوفية

  11. رحمه 08/06/2016 14:29 -

    اريد نتيجه الشهاده الابتدائيه بمحافظه المنوفيه انا بمعهد قويسنا الابتدائي

  12. احمد حسن 16/07/2015 16:53 -

    مطلوب نتيجة رقم 32607 بمدرسة الشهيد حسن فتحي بالعامرة

  13. رحمه مدحت فكري يوسف 11/06/2015 08:45 -

    لوسمحت انا رحمه مدت فكري قويسنا في مدرسف خضير الخاصه ورقم جلوسي هو34524

  14. احمد عادل الضبع عبد الموجود 09/06/2015 14:26 -

    اريد معرفة نتيجة انا احمد عادل الضبع عبد الموجود مدرسة القادسية السادات محافظة المنوفية رقم جلوس 71791

  15. منة اللة ممدوح محمودعلى 04/06/2015 20:47 -

    اريد معرفة النتيجة الصف السادس بالمنوفية مدرسة مصطفى كامل بقويسنا

  16. عبدالرحمن عصام على الشيخ 04/06/2015 11:21 -

    اريد نتيجة الترم الثانى للصف السادس الابتدائى السادس الابتدائى برقم الجلوس 16883

  17. عبدالله أحمد سعيد غنيمة 03/06/2015 22:27 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية ورقم جلوسي 8408

  18. احمد ياسر فتحى عطاالله 03/06/2015 20:57 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى الاسم احمد ياسر فتحى عطاالله مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة جروان مركز الباجور

  19. عبدالرحمن فهيم عبدالرحمن عطيه شرف 03/06/2015 18:23 -

    اريدنتيجه الصف السادس الابتدائي لمحافظه المنوفيه مدرسه دناصورالقديمه رقم الجلوس61129

  20. محمد حمدي محروس 03/06/2015 18:20 -

    مطلوب شهاده الصف السادس الابتدائى محافظه المنوفيه الترم الثانى

  21. كاراس نصيف 03/06/2015 14:09 -

    هو المجموع الكلى من كام يا جماعة

  22. اية محمد احمد خليل 03/06/2015 12:19 -

    اية محمد احمد خليل رقم الجلوس 39917 مدرسة محمد عبدالله الفقى ادارة تلا التعليمية

  23. سليمان 02/06/2015 19:36 -

    عاوز نتيجة سهر عبد الحميد سليمان محمد رقم الجلوس69222 محافظة المنوفية

  24. صبحى جمال السيد احمد الحضرى 02/06/2015 17:02 -

    المطلوب عايز اعرف درجات الصف السادس الابتدائى

  25. شهد محمد عزت 02/06/2015 14:20 -

    اريد نتيجتي رقم الجلوس 43223

  26. عبد الرحمن جلال الدالى 01/06/2015 21:37 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 64488

  27. مسعد السيد 01/06/2015 08:01 -

    مدرسة أبو مشهور الحديثة للتعليم الأساسى رقم جلوس 68456

  28. مسعد السيد 01/06/2015 07:59 -

    أريد أن أعرف النتيجة رقم جلوس 68456 

  29. شروق محمد عيسى 01/06/2015 02:44 -

    شروق محمد عيسى رقم الجلوس 261 مدرسة التجريبية بشبين الكوم أريد النتيجة

  30. احمد مجدى 31/05/2015 23:33 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2015 محافظة المنوفية الترم الثانى رجم الجلوس 10204

  31. ساره محمد عبد الرحمن 31/05/2015 22:07 -

    اريد نتيجة الصف السادس رقم جلوسي ٤٧٠١١ مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن بميت سراج

  32. اسامه عبد الله 31/05/2015 17:41 -

    رقم الجلوس 667840 باسم ايه ابراهيم طلخان

  33. فاططمة السيد رمان 30/05/2015 23:14 -

    اريد نتيجة رقم الجلوس70386سرس الليان محافظة المنوفية

  34. انا اسلام مصطفى الريفى 30/05/2015 21:02 -

    عاوز نتيجة الشهادة الابتدائية 70767 مدرسة محمد فريد سرس الليان

  35. ريم ربيع على الشافعى 30/05/2015 18:21 -

    مدرسة سيدى خميس الابتدائية محافظة المنوفيه ادارة شبين الكوم التعليميه

  36. يوسف زكريا 30/05/2015 14:12 -

    رقم جلوسي 16277 اريد النتيجة
    من فضلكم مدرسة عزبة طعيمة محافظة المنوفية

  37. مصطفى محمود حنفى 30/05/2015 13:38 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي ورقم جلوسى 35178

  38. مصطفى محمود حنفى 30/05/2015 13:36 -

    عايز اعرف نتيجه الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس35178

  39. مصطفى محمود حنفى 30/05/2015 13:34 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم جلوسي 35178

  40. اية اشرف سعد 30/05/2015 12:54 -

    اريد معرفة النتيجة محافظة المنوفية

  41. احمد خالد عرفات 30/05/2015 10:14 -

    أريد معرفه النتيجة رقم الجلوس 65429 مدرسة الشهيد إسماعيل عمر المنوفية.

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