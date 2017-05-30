نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

مصريات – الغربية – كتبت دعاء خالد: سيتمكن طلبة الشهادة الاعدادية بالغربية، وبجميع مدارس المحافظة من معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى للترم الثانى 2017 وذلك بعد جرى اعتمادها من السيد المحافظ اليوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث في محافظة الغربية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بالغربية

وقد انتهت اليوم جميع اعمال نتيجة الشهادة الاعدادية من تصحيح ورصد وتجميع للدرجات هذا الاسبوع، ليتم بعدها مباشرة نشرها لكل مدارس المرحلة الاعدادية بمحافظة الغربية: المحلة الكبرى ، طنطا ، كفر الزيات ، زفتى ، بسيون ، السنطة ، قطور ، محلة روح ، بشبيش وغيرها.

هذا ويجري رفع نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم اي مديرية التربية والتعليم بالغربية للتسهيل على الطلاب واولياء الامور معرفة الدرجات كما سيجري الاعلان عن اسماء الاوائل لهذا العام الدراسي وسنقوم بنشر صور الاوائل على صفحات موقع مصريات.

ومن خلال الرابط المبين اخر هذا الخبر يستطيع الطلاب مشاهدة نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية وكذلك نتيجة الابتدائية الصف السادس والتي ظهرت منذ يومين برقم الجلوس لاظهار النتيجة بالدرجات والمجموع بالاسم لكل طالب.

وحتى ذلك الوقت اي قبل ان تظهر يمكن المشاركة حول نتائج الامتحانات وظهور نتيجة اعدادية الغربية 2017 مع زملائك عبر التعليقات هنا

تحديث نتائج اعدادية محافظة الغربية الترم الثانى 2017:

ستقوم مديرية التربية والتعليم بالغربية بتعديل رابط ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى وسيمكن الاستعلام عن النتائج بالضغط على اللينك الاتي: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Default.aspx

تنبيه: بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك ان تقوم بتخطيها بالضغط على المستطيل الاصفر اعلى الصفحة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية محافظة الغربية الترم الثانى 2017

30/05/2017 1520 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
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  1. سامح الوكيل 06/02/2017 12:25 -

    اريد نتيجة الصف الثالث الاعداي /محمد الإمام السعيد الوكيل
    رقم الجلوس /32751

  2. ايه هاشم عبدالعليم محمد حماد 24/07/2016 11:16 -

    شكرا على تسهيل النتيجه رقم الجلوس 93087 الدور الثانى مركز السنطه غربيه

  3. احمد اسامة احمد منصور عبد الله 19/06/2016 08:26 -

    رقم الجلوس 16442

  4. مؤيد هشام البيلي المتولي 09/06/2016 21:26 -

    معرفة النتيجة رجاااااااا

  5. ايه السعيد السيد لبن 06/06/2016 00:03 -

    عاوزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 532

  6. مريم اسامه عاشور 05/06/2016 14:29 -

    رقم الجلوس 1904اريد النتيجة بسرعة

  7. ايمان ياسر لماضه 05/06/2016 00:48 -

    اريدان اعرف نتيجتي رقم جلوسي 39519مدرسه سندبسط الاعدادي بنات محافظة الغربيه

  10. مصطفى صبرى عبد اللطيف 04/06/2016 21:02 -

    رقم الجلوس٦١٦١٢

  11. مشكووووووووور 04/06/2016 20:05 -

    عبد الله خالد محمود ر قم جلوسى 7340مدرسة السيدة رقية

  12. هدى رضا عنتر سالم 04/06/2016 06:56 -

    شهاده  الاعداديه  الغربيه

  13. reda 03/06/2016 15:22 -

    مدرسة الشهيد محمود احمد راجح الاعدادية محافظة الغربية مركز السنطة رقم الجلوس ٤٧٢٠٨

  15. هبه محمد الحناوي 02/06/2016 17:04 -

      لو سمحتوا عايزه اعرف النتيجه 
    رقم الجلوس 38485
    مدرسه الشهيد طلبه السايح

  16. بسمه صلاح محمد 02/06/2016 15:40 -

    اريد الشهاده يكفي الانتظار رقم جلوسي هو2992مدرسه الجيل المسلم الاعداديه ثانويه بنات 

  17. عبدالرحمن 29/04/2016 22:15 -

    عبدالرحمن ابوالسبع الحرزاوي

  19. ياسمين محمد جوده 18/07/2015 13:01 -

    الاسم:ياسمين محمد ابراهيم جوده                                                                  رقم الجلوس:893                                                                                        المدرسه:السيده عائشه الاعداديه بنات                                                            اداره شرق المحله الكبرى محافظه الغربيه

  20. عبدالله 15/06/2015 22:16 -

    اريد النتيجه الاسم سعد ابراهيم سعد محمد
    ورقم جلوسى 57211 
    يريت الرد 

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