نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

مصريات – الغربية – كتبت دعاء خالد: سيتمكن طلبة الشهادة الاعدادية بالغربية، وبجميع مدارس المحافظة من معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى للترم الثانى 2017 وذلك بعد جرى اعتمادها من السيد المحافظ اليوم.

وقد انتهت اليوم جميع اعمال نتيجة الشهادة الاعدادية من تصحيح ورصد وتجميع للدرجات هذا الاسبوع، ليتم بعدها مباشرة نشرها لكل مدارس المرحلة الاعدادية بمحافظة الغربية: المحلة الكبرى ، طنطا ، كفر الزيات ، زفتى ، بسيون ، السنطة ، قطور ، محلة روح ، بشبيش وغيرها.

هذا ويجري رفع نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم اي مديرية التربية والتعليم بالغربية للتسهيل على الطلاب واولياء الامور معرفة الدرجات كما سيجري الاعلان عن اسماء الاوائل لهذا العام الدراسي وسنقوم بنشر صور الاوائل على صفحات موقع مصريات.

ومن خلال الرابط المبين اخر هذا الخبر يستطيع الطلاب مشاهدة نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية وكذلك نتيجة الابتدائية الصف السادس والتي ظهرت منذ يومين برقم الجلوس لاظهار النتيجة بالدرجات والمجموع بالاسم لكل طالب.

وحتى ذلك الوقت اي قبل ان تظهر يمكن المشاركة حول نتائج الامتحانات وظهور نتيجة اعدادية الغربية 2017 مع زملائك عبر التعليقات هنا

تحديث نتائج اعدادية محافظة الغربية الترم الثانى 2017:



ستقوم مديرية التربية والتعليم بالغربية بتعديل رابط ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى وسيمكن الاستعلام عن النتائج بالضغط على اللينك الاتي: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Default.aspx

تنبيه: بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك ان تقوم بتخطيها بالضغط على المستطيل الاصفر اعلى الصفحة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية محافظة الغربية الترم الثانى 2017