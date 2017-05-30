نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية محافظة الغربية الترم الثانى 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية
مصريات – الغربية – كتبت دعاء خالد: سيتمكن طلبة الشهادة الاعدادية بالغربية، وبجميع مدارس المحافظة من معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى للترم الثانى 2017 وذلك بعد جرى اعتمادها من السيد المحافظ اليوم.
وقد انتهت اليوم جميع اعمال نتيجة الشهادة الاعدادية من تصحيح ورصد وتجميع للدرجات هذا الاسبوع، ليتم بعدها مباشرة نشرها لكل مدارس المرحلة الاعدادية بمحافظة الغربية: المحلة الكبرى ، طنطا ، كفر الزيات ، زفتى ، بسيون ، السنطة ، قطور ، محلة روح ، بشبيش وغيرها.
هذا ويجري رفع نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم اي مديرية التربية والتعليم بالغربية للتسهيل على الطلاب واولياء الامور معرفة الدرجات كما سيجري الاعلان عن اسماء الاوائل لهذا العام الدراسي وسنقوم بنشر صور الاوائل على صفحات موقع مصريات.
ومن خلال الرابط المبين اخر هذا الخبر يستطيع الطلاب مشاهدة نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية وكذلك نتيجة الابتدائية الصف السادس والتي ظهرت منذ يومين برقم الجلوس لاظهار النتيجة بالدرجات والمجموع بالاسم لكل طالب.
وحتى ذلك الوقت اي قبل ان تظهر يمكن المشاركة حول نتائج الامتحانات وظهور نتيجة اعدادية الغربية 2017 مع زملائك عبر التعليقات هنا
تحديث نتائج اعدادية محافظة الغربية الترم الثانى 2017:
ستقوم مديرية التربية والتعليم بالغربية بتعديل رابط ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى وسيمكن الاستعلام عن النتائج بالضغط على اللينك الاتي: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Default.aspx
تنبيه: بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك ان تقوم بتخطيها بالضغط على المستطيل الاصفر اعلى الصفحة.
اريد نتيجة الصف الثالث الاعداي /محمد الإمام السعيد الوكيل
رقم الجلوس /32751
شكرا على تسهيل النتيجه رقم الجلوس 93087 الدور الثانى مركز السنطه غربيه
رقم الجلوس 16442
معرفة النتيجة رجاااااااا
عاوزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 532
رقم الجلوس 1904اريد النتيجة بسرعة
اريدان اعرف نتيجتي رقم جلوسي 39519مدرسه سندبسط الاعدادي بنات محافظة الغربيه
٤٥٦٧
50392
رقم الجلوس٦١٦١٢
عبد الله خالد محمود ر قم جلوسى 7340مدرسة السيدة رقية
شهاده الاعداديه الغربيه
مدرسة الشهيد محمود احمد راجح الاعدادية محافظة الغربية مركز السنطة رقم الجلوس ٤٧٢٠٨
1088ادارة شرق طنطا
لو سمحتوا عايزه اعرف النتيجه
رقم الجلوس 38485
مدرسه الشهيد طلبه السايح
اريد الشهاده يكفي الانتظار رقم جلوسي هو2992مدرسه الجيل المسلم الاعداديه ثانويه بنات
عبدالرحمن ابوالسبع الحرزاوي
أريد معرفه نتيجه تالته إعدادي
الاسم:ياسمين محمد ابراهيم جوده رقم الجلوس:893 المدرسه:السيده عائشه الاعداديه بنات اداره شرق المحله الكبرى محافظه الغربيه
اريد النتيجه الاسم سعد ابراهيم سعد محمد
ورقم جلوسى 57211
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