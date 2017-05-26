نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2017 بوابة الوزارة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
مصريات – القاهرة – كتبت رضوى العطار: رغم الصعوبات التي جاءت في امتحانات بعض مواد الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى، لكن انهى جميع طلاب محافظة القاهرة الامتحانات وتبين بعد تصحيح عينة عشوائية من المواد السابقة، ان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة مبشرة ونسبة النجاح كبيرة.
وتقوم مديرية وزارة التربية والتعليم بالقاهرة باعتماد نتيجة الصف الثالث لطلاب محافظة القاهرة 2017 هذا الاسبوع مباشرة ليتفرغ مسئولو التربية والتعليم لباقي اعمال الامتحانات.
وسوف تكون نتيجة الثالث الاعدادى محافظة القاهرة على موقع وزارة التربية والتعليم وتحديدا على بوابة القاهرة التعليمية خلال يومين، وبعد اعتمادها مباشرة وتجدها من خلال الروابط على هذه الصفحة حسب الاسم او برقم الجلوس ويمكن متابعة نتيجة اعدادية القاهرة 2017 من بوابة الحكومة الاكترونية لمحافظة القاهرة حسب الروابط ادناه.
تحديث نتيجة الاعدادية في محافظة القاهرة الترم الثانى 2017
صادق محافظ القاهرة اليوم على نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى اخر العام 2017 وهي متاحة لجميع الطلاب، ولكن حتى الان اقتصرت امكانية الاستعلام عنها فقط عبر الاتصال فقط، وجرى وضعها اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج محافظة القاهرة،.
ويمكن معرفتها برقم الجلوس فور اتاحتها على النت بالضغط على هذا اللينك: http://cairomoe.info/natiga
ملاحظة : يرجى الانتباه بانه بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك التخطي بالضغط على الزر الاصفر في الاعلى لتخطي الاعلان ثم ادخل رقم الجلوس بالمكان المخصص لذلك.
رقم الجلوس 451234 الإسم يحى خالد يوسف محافظة القاهرة
رقم الجلوس 1195 بمحافظة القاهرة
في رقم تليفون ارضي؟
انا عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 9573
محافظه القاهره مصر الجديده مدرسه الخلفاء الراشدين رقم الجلوس 373095
انا عايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس369
اتمنا لكم بالتوفيق
رقم جلوس 394859
احمد فتحى احمد محمد والى
اريد ان اعرف النتيجه
رقم الجلوس 347162
مدرسة عمر بن الخطاب بمصر الجديده
عايزه اعرف النتيجه ايه
عيزا اعرف النتيجه
عاوز النتيجه برقم الجلوس محافظة البحيرة مركز الدلنجات 21950
رقم الجلوس للصف اولى اعدادى 248
رقم جلوس للصف تانية اعدادى 406
مدرسه مصر الجديده النموذجيه
الصف الاول الاعدادى
رقم الجلوس 218
المدرسه مصر الجديده النموذجيه
الصف الاول الاعدادى
رقم الجلوس 335
رقم الجلوس ! 473 @محافظة القاهرة
الاسم فاطمة مصطفي محمد عبد الهادي رقم الجلوس 303724 الصف الثالث الاعدادي في مادة العربي والدراسات والدين محافظة القاهرة
الاسم فاطمة مصطفي محمد عبد الهادي رقم الجلوس 303742 المدرسة رمسيس الجديد المحافظة القاهرة الصف الثالث الاعدادي في مادة العربي والدراسات والدين
الاسم:فاطمة مصطفي محمد عبد الهادي ورقم الجلوس:303742 والمدرسة:رمسيس الجديدة المحافظة:القاهرة الصف:الثالث الاعدادي
نتيجة اولى اعدادي
عايزه درجات مريم محمود حسين حسن
ألشهادة الاعدادية الأزهر
اريد معرفه النتيجه مدرسه فتيات عمرو بن العاص 202577
كفرالشيخ مدرسة الاعدادية القديمة بنات
ارجو معرفة نتيجتى انا محمد هانى السيد مدرسة صقر قريش محافظة القاهرة رقم الجلوس423107
اريد معرفة نتيجتى انا محمد هانى السيد الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة رقم جلوس423107
نتيجة الطالب عطيه عمر عطيه حامد
رقم الجلوس : 454403
انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ورقم الجلوس339504
مشكورين اريد نتيجه الاعداديه بالغربيه
مروة خميس
رقم الجلوس 29297
محافظة بنى سويف
مروة خميس رقم الجلوس 29297
الشهادة الاعدادية – بنى سويف
أريد نتيجة الصف الأول الاعدادى الترم الثانى رقم الجلوس 14
اسم الطالب، محمد بكري علي عبد المقصود
رقم الجلوس، 40969
محافظة، القليوبية
أداره. غرب شبرا الخيمه
يوسف محمد فتحى عبد الكريم عتمان مدرسة دمنهور شبرا الاعدادية بنين إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية أو ادارة بنها التعليمية
نتيجة الثالث الاعدادى محافظة القليوبية
ارجو النتيجة الصف الثلث الأعدادي مدرسة نجيب محفوظ مدينة نصر
برجاء الافادة عن نتيجة الاعدادية
مدرسة زهرة المدائن التجريبية للغات
القاهرة
حبيبه حسام ٤٤٣٣٢٧ارجوكو عايزه النتيجه محافظه القاهره اداره الشروق التعليميه
رقم الجلوس 411633 مدرسه الزوايه الاعداديه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 29042
رقم الجلوس 455500 مدرسة قباء الحديثة السلام ارجو بالدرجات
رقم جلوس 29042سوهاج ادفا
رقم جلوس 29042 سوهاج ادفا مدرسةعلي ابن أبي طالب