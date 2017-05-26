نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

مصريات – القاهرة – كتبت رضوى العطار: رغم الصعوبات التي جاءت في امتحانات بعض مواد الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى، لكن انهى جميع طلاب محافظة القاهرة الامتحانات وتبين بعد تصحيح عينة عشوائية من المواد السابقة، ان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة مبشرة ونسبة النجاح كبيرة.

وتقوم مديرية وزارة التربية والتعليم بالقاهرة باعتماد نتيجة الصف الثالث لطلاب محافظة القاهرة 2017 هذا الاسبوع مباشرة ليتفرغ مسئولو التربية والتعليم لباقي اعمال الامتحانات.

وسوف تكون نتيجة الثالث الاعدادى محافظة القاهرة على موقع وزارة التربية والتعليم وتحديدا على بوابة القاهرة التعليمية خلال يومين، وبعد اعتمادها مباشرة وتجدها من خلال الروابط على هذه الصفحة حسب الاسم او برقم الجلوس ويمكن متابعة نتيجة اعدادية القاهرة 2017 من بوابة الحكومة الاكترونية لمحافظة القاهرة حسب الروابط ادناه.

تحديث نتيجة الاعدادية في محافظة القاهرة الترم الثانى 2017



صادق محافظ القاهرة اليوم على نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى اخر العام 2017 وهي متاحة لجميع الطلاب، ولكن حتى الان اقتصرت امكانية الاستعلام عنها فقط عبر الاتصال فقط، وجرى وضعها اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج محافظة القاهرة،.

ويمكن معرفتها برقم الجلوس فور اتاحتها على النت بالضغط على هذا اللينك: http://cairomoe.info/natiga

ملاحظة : يرجى الانتباه بانه بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك التخطي بالضغط على الزر الاصفر في الاعلى لتخطي الاعلان ثم ادخل رقم الجلوس بالمكان المخصص لذلك.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2017 بوابة الوزارة