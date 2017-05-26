نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة محافظة القاهرة التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

مصريات – القاهرة – كتبت رضوى العطار: رغم الصعوبات التي جاءت في امتحانات بعض مواد الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى، لكن انهى جميع طلاب محافظة القاهرة الامتحانات وتبين بعد تصحيح عينة عشوائية من المواد السابقة، ان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة مبشرة ونسبة النجاح كبيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

وتقوم مديرية وزارة التربية والتعليم بالقاهرة باعتماد نتيجة الصف الثالث لطلاب محافظة القاهرة 2017 هذا الاسبوع مباشرة ليتفرغ مسئولو التربية والتعليم لباقي اعمال الامتحانات.

وسوف تكون نتيجة الثالث الاعدادى محافظة القاهرة على موقع وزارة التربية والتعليم وتحديدا على بوابة القاهرة التعليمية خلال يومين، وبعد اعتمادها مباشرة وتجدها من خلال الروابط على هذه الصفحة حسب الاسم او برقم الجلوس ويمكن متابعة نتيجة اعدادية القاهرة 2017 من بوابة الحكومة الاكترونية لمحافظة القاهرة حسب الروابط ادناه.

تحديث نتيجة الاعدادية في محافظة القاهرة الترم الثانى 2017

صادق محافظ القاهرة اليوم على نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى اخر العام 2017 وهي متاحة لجميع الطلاب، ولكن حتى الان اقتصرت امكانية الاستعلام عنها فقط عبر الاتصال فقط، وجرى وضعها اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج محافظة القاهرة،.

ويمكن معرفتها برقم الجلوس فور اتاحتها على النت بالضغط على هذا اللينك: http://cairomoe.info/natiga

ملاحظة : يرجى الانتباه بانه بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك التخطي بالضغط على الزر الاصفر في الاعلى لتخطي الاعلان ثم ادخل رقم الجلوس بالمكان المخصص لذلك.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2017 بوابة الوزارة

26/05/2017 1699 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. اخمد عبد الحميد مجمد احمد 25/07/2017 08:52 -

    رقم جلو س 300055

  2. أيه أحمد عبد المنعم حسن 27/05/2017 10:55 -

    اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 543179 حلوان الاعدادية بنات

  3. عبد الرحمن محمود عبد القادر 26/05/2017 16:02 -

    وشكو حلو انشاء الله

  4. خالد يوسف 26/05/2017 01:05 -

    رقم الجلوس 451234 الإسم يحى خالد يوسف محافظة القاهرة

  5. نغم دسوقى احمد 24/05/2017 01:17 -

    رقم الجلوس 1195 بمحافظة القاهرة

  7. حسين عادل سيد 08/02/2017 16:22 -

    انا عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 9573

  8. جلال محمد عبد النعيم السيد 02/02/2017 14:31 -

    محافظه القاهره مصر الجديده مدرسه الخلفاء الراشدين رقم الجلوس 373095

  9. منار محمد عبد الجواد 24/01/2017 14:51 -

    انا عايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس369

  10. محمد فضل ابراهيم 14/01/2017 16:01 -

    اتمنا لكم بالتوفيق

  11. اسماء عبد الوهاب 31/07/2016 17:12 -

    رقم جلوس 394859
    احمد فتحى احمد محمد والى

  12. نورهان محمد عبد اللاه محمد 19/06/2016 17:48 -

    اريد ان اعرف النتيجه

  14. هشام اسماعيل على أمين على 09/06/2016 12:13 -

    مدرسة عمر بن الخطاب بمصر الجديده

  15. لميس محمد امين محمد مصطفي 03/06/2016 03:52 -

    عايزه اعرف النتيجه ايه

  16. رضوى جاد الكريم على محمد 16/05/2016 20:30 -

    عيزا اعرف  النتيجه

  17. ايه علاء عبداللطيف عبدالفتاح 07/06/2015 17:08 -

    عاوز النتيجه برقم الجلوس محافظة البحيرة مركز الدلنجات 21950

  18. فيفيان ايمانويل 03/06/2015 13:51 -

    رقم الجلوس للصف اولى اعدادى 248
    رقم جلوس للصف تانية اعدادى 406

  19. ماريا صفوت حبيب الجمل 01/06/2015 19:35 -

    مدرسه مصر الجديده النموذجيه 
    الصف الاول الاعدادى 
    رقم الجلوس 218

  20. يوستينا مدحت يوسف صليب 01/06/2015 18:06 -

    المدرسه مصر الجديده النموذجيه 
    الصف الاول الاعدادى 
    رقم الجلوس 335

  21. مازن احمد ابرهيم 01/06/2015 17:17 -

    رقم الجلوس ! 473           @محافظة  القاهرة

  22. نورهان 01/06/2015 14:32 -

    الاسم فاطمة مصطفي محمد عبد الهادي رقم الجلوس 303724 الصف الثالث الاعدادي في مادة العربي والدراسات والدين محافظة القاهرة

  23. نورهان 01/06/2015 14:05 -

    الاسم فاطمة مصطفي محمد عبد الهادي رقم الجلوس 303742 المدرسة رمسيس الجديد المحافظة القاهرة الصف الثالث الاعدادي في مادة العربي والدراسات والدين

  24. نورهان 01/06/2015 13:53 -

    الاسم:فاطمة مصطفي محمد عبد الهادي ورقم الجلوس:303742 والمدرسة:رمسيس الجديدة المحافظة:القاهرة الصف:الثالث الاعدادي

  25. منه الله نصر شحاتة 01/06/2015 13:33 -

    نتيجة اولى اعدادي 

  26. مريم محمود حسين حسن 01/06/2015 00:38 -

    عايزه درجات مريم محمود حسين حسن

  27. الزهراء علي عبادي محفوظ 01/06/2015 00:37 -

        ألشهادة الاعدادية  الأزهر

  28. نورا علي عبد الحميد السيد 31/05/2015 23:30 -

    اريد معرفه النتيجه مدرسه فتيات عمرو بن العاص 202577

  29. اية السيد الضبية 31/05/2015 21:29 -

    كفرالشيخ مدرسة الاعدادية القديمة بنات

  30. محمد هانى السيد 31/05/2015 21:20 -

    ارجو معرفة نتيجتى انا محمد هانى السيد مدرسة صقر قريش محافظة القاهرة رقم الجلوس423107

  31. محمد هانى السيد 31/05/2015 21:13 -

    اريد معرفة نتيجتى انا محمد هانى السيد الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة رقم جلوس423107

  32. عطيه عمر عطيه حامد 31/05/2015 19:51 -

    نتيجة الطالب عطيه عمر عطيه حامد 
    رقم الجلوس : 454403

  33. شيماء مصطفى محمد محمود 31/05/2015 18:46 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ورقم الجلوس339504

  34. عبدالقادر يوسف عاطف 31/05/2015 18:16 -

    مشكورين اريد نتيجه الاعداديه بالغربيه

  35. مروة خميس 31/05/2015 13:58 -

    مروة خميس
    رقم الجلوس 29297
    محافظة بنى سويف

  36. مروة خميس 31/05/2015 13:57 -

    مروة خميس رقم الجلوس 29297
    الشهادة الاعدادية – بنى سويف

  37. عبدالله عيد زينهم عيد محمد 31/05/2015 13:56 -

     أريد نتيجة الصف الأول الاعدادى الترم الثانى رقم الجلوس 14

  38. محمد مسع 31/05/2015 12:49 -

    اسم الطالب، محمد بكري علي عبد المقصود
    رقم الجلوس، 40969
    محافظة، القليوبية 
    أداره. غرب شبرا الخيمه

  39. يوسف محمد فتحى عبد الكريم عتمان 31/05/2015 12:36 -

    يوسف محمد فتحى عبد الكريم عتمان مدرسة دمنهور شبرا الاعدادية بنين إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية أو ادارة بنها التعليمية 

  40. مادونا لظيم شفيق محارب 31/05/2015 11:54 -

    نتيجة الثالث الاعدادى محافظة القليوبية

  41. عماد قليني حبيب 31/05/2015 11:22 -

    ارجو النتيجة الصف الثلث الأعدادي مدرسة نجيب محفوظ مدينة نصر

  42. احمد اشرف شافعى زكى 31/05/2015 09:59 -

    برجاء الافادة عن نتيجة الاعدادية

  43. احمد اشرف شافعى زكى 31/05/2015 09:58 -

    مدرسة زهرة المدائن التجريبية للغات

    القاهرة

  44. حبيبه حسام احمد 31/05/2015 09:34 -

    حبيبه حسام ٤٤٣٣٢٧ارجوكو عايزه النتيجه محافظه القاهره اداره الشروق التعليميه

  45. السيد ابراهيم السيد محمد ابراعيم 31/05/2015 09:33 -

    رقم الجلوس 411633 مدرسه الزوايه الاعداديه 

  46. اسامه عبدةصدقي 31/05/2015 09:24 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 29042

  47. ريهام ابراهيم محمود شكرى 31/05/2015 09:20 -

    رقم الجلوس 455500 مدرسة قباء الحديثة السلام ارجو بالدرجات

  49. اسامه عبدة 31/05/2015 09:09 -

    رقم جلوس 29042 سوهاج ادفا مدرسةعلي ابن أبي طالب 

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