نتيجة الشهادة الاعدادية للصف الثالث 2017 محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت نيرة متولي: قامت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بانهاء اعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلبة الصف الثالث الاعدادى اليوم، وجاري الآن الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بعرض النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية محافظة القليوبية 2017-2018 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة القليوبية

هذا وتصدر نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية لكل من ادارة بنها ، شبين القناطر, شرق شبرا, ادارة طوخ ، ادارة الخانكة ، ادارة الخصوص ، ادارة العبور ، ادارة القناطر الخيرية ، غرب شبرا, ادارة قليوب ، ادارة قها, ادارة كفر شكر.

ويتم الان وضع نتيجة الشهادة الاعدادية لمدارس محافظة القليوبية على مواقع الانترنت.

وسوف يتمكن الطلاب من مشاهدة نتائج الاعدادية الترم الثانى الدراسي آخر العام 2017 من موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والاطلاع على الدرجات الخاصة بالفصلين الدراسيين اخر العام بعد اعتماد نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية.

تحديث نتائج اعدادية القليوبية 2017 الترم الثانى:

تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية، ويمكن الضغط على الرابط التالي الذي يؤدي الى موقع بوابة محافظة القليوبية التعليمي التابع الى مديرية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ومن ثم وضع رقم الجلوس وستظهر امامك نتيجة اعدادية القليوبية بالاسم مع التقدير العام والمجموع الكلي بالدرجات وذلك بالضغط على الرابط الآتي: http://qalyoubia.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2017 برقم الجلوس

03/06/2017 1703 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
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  2. @1951999@ 06/06/2017 13:40 -

    رجب عيد محمود سيد رقم الجلوس 83223 اداره الخصوص التعليميه القليوبيه ونبي ردو عليا بسرعه

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