نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

المنوفية – كتبت دعاء البنا:

لجميع طلبة الشهادة الاعدادية بالادارات التعليمية في دارة قويسنا ، شبين الكوم ، مركز اشمون ، الباجور ، بركة السبع ، مدينة السادات ، الشهداء ، تلا ، منوف يمكنهم الان نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول وآخر العام الدراسي محافظة المنوفية الترم الثاني.

بعد تصحيح اوراق طلاب المحافظة والانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بها وسوف تشمل المجموع الكلي بالفصلين الدراسين والحصول على التقدير والدرجات للتقدم لمدارس الثانوية العامة او الفنية وفق المجموع او الرغبات.



وفيما يلي رابط يؤدي الى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية حسب الادارة التابع لها، ثم اكتب رقم جلوسك لتتمكن من معرفة نتيجة اعدادية مدارس محافظة المنوفية .



تحديث آخر العام 2017 ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

سيجري الاعلان عن صدور نتائج الصف الثالث الاعدادى ويمكن الاستعلام الان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة الادارات التعلمية لمحافظة المنوفية على نفس الرابط ادناه.

لمعرفة نتيجة الاعدادية بالمنوفية اضغط هنا >>> http://natega.mnfedu.org/primarynatega

ملاحظة: لو ظهر لك صفحة اعلان يجب ان تضغط على الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة وكتب عليه تخطي الاعلانات بالعربية او الانجليزية.

ويمكن للجميع المشاركة عبر هذه الصفحة بالتعليق بدون الحاجة لاي تسجيل كما يمكن مساعدة بعضكم البعض في الحصول على النتيجة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 برقم الجلوس والاسم الان