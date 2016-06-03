نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 برقم الجلوس او بالاسم

المنوفية – كتبت دعاء البنا:

لجميع طلبة الشهادة الاعدادية بالادارات التعليمية في دارة قويسنا ، شبين الكوم ، مركز اشمون ، الباجور ، بركة السبع ، مدينة السادات ، الشهداء ، تلا ، منوف يمكنهم الان نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول وآخر العام الدراسي محافظة المنوفية الترم الثاني.

بعد تصحيح اوراق طلاب المحافظة والانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بها وسوف تشمل المجموع الكلي بالفصلين الدراسين والحصول على التقدير والدرجات للتقدم لمدارس الثانوية العامة او الفنية وفق المجموع او الرغبات.

  وفيما يلي رابط يؤدي الى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية حسب الادارة التابع لها، ثم اكتب رقم جلوسك لتتمكن من معرفة نتيجة اعدادية مدارس محافظة المنوفية .

تحديث آخر العام 2017 ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

سيجري الاعلان عن صدور نتائج الصف الثالث الاعدادى ويمكن الاستعلام الان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة الادارات التعلمية لمحافظة المنوفية على نفس الرابط ادناه.

لمعرفة نتيجة الاعدادية بالمنوفية اضغط هنا >>> http://natega.mnfedu.org/primarynatega

ملاحظة: لو ظهر لك صفحة اعلان يجب ان تضغط على الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة وكتب عليه تخطي الاعلانات بالعربية او الانجليزية.

ويمكن للجميع المشاركة عبر هذه الصفحة بالتعليق  بدون الحاجة لاي تسجيل كما يمكن مساعدة بعضكم البعض في الحصول على النتيجة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 برقم الجلوس والاسم الان

03/06/2016 1479 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
1479 comments
  2. محمد على 15/05/2017 13:49 -

    اريد معرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادى المنوفيه

  3. عامر هانى 07/05/2017 20:50 -

    اناعاوز اعرف النتيجه هتطلع امته

  4. احمد فايز عبدالستار سالم شلبي 05/02/2017 15:51 -

    اريد معرفه النتيجه

  5. دنياعبدالله انور طغيان 05/02/2017 15:33 -

    اسمى دنياعبددالله انور رقم الجلوس 48882 المنوفيه الباجور ابشيش

  6. روضة فتوح وندا السيد وشرين رييحان 04/02/2017 16:06 -

    احنا عاوزين درجتنا روضة وشرين وندا ونفين

  7. عمرو سعيد 15/01/2017 20:31 -

    الاسم/نسرين سعيد ذكى
    رقم الجلوس/627
    عاوز اعرف النتيجه
    الصف التانى الاعدادى

  8. اسمي جهاد محمد سايمان 15/01/2017 17:37 -

    اريد معرفه درجتي رقم الجلوس 84 بمحافظه المنوفيه

  9. منه الله علي عبد العزيز علي 15/01/2017 12:36 -

    انا فى الصف الاول الاعدادي اريد معرفة النتيجه رقم الجلوس 67

  12. مؤمن وجيه بكر عصاميص 12/01/2017 12:58 -

    نتيجة الصف الثاني الاعدادى مدرسة حسنى مبارك الاعدادية 260

  13. احمد احمد عبدالفتاح غطاس 05/06/2016 19:00 -

    اريد ان اعرف متي ستظهر نتيجه شهاده الاعداديه الازهريه الشهداء منوفيه
    المصدر:
    رقم الجلوس / 7555

  14. احمد احمد عبدالفتاح غطاس 05/06/2016 18:57 -

    اريد ان اعرف متي ستظهر نتيجه شهاده الاعداديه الازهريه الشهداء منوفيه

  15. فاطمة قنديل محمود قنديل 04/06/2016 00:06 -

    نتيجة 
    فاطمة قنديل محمود قنديل
    إدارة السادات التعليمية

  16. عبد الله ماهر محمد غانم 03/06/2016 17:48 -

    ريد اعرف نتيجتى رقم الجلوس
     12828

  17. عبد الله ماهر محمد غانم 03/06/2016 17:47 -

    اريد اعرف نتيجتى رقم الجلوس 12828

  18. سمير محمود الشرقاوى 03/06/2016 09:49 -

    رقموالجلوس٥١٥٣٠
    ادارى الشهداء

  20. مريم ميسور عبد السميع الشايب 02/06/2016 17:34 -

    محافظة المنوفيه مركز قويسنا رقم الجلوس40754

  21. محمد ناصر 02/06/2016 14:05 -

    عاوز اعرف نتيجتى اسمى محمد ناصر عبد الغنى سالم ورقم جلوسى ٤٠٣٩٣ مدرسة الشهيد عمرو الاعدادية بنين ميت برة قويسنا

  23. محمد عبد الاعلى مقلد 12/08/2015 14:12 -

    اريد معرفة نتيجتي رقم جلوسى 16626 

  24. معاذ وليد مصطفى عمر 10/08/2015 23:38 -

    عاوز اعرف نتيجه الامتحان لاسم معاذ وليد مصطفى عمر رقم الجلوس 738

  25. نسرين محمداحمد جادالله 11/07/2015 16:48 -

    الاسم نسرين محمد احمد جاد الله                            المحافظة الماى                                                   المدرسة الثانوية المشتركة                                  رقم الجلوس 303561

  26. ابراهيم امام ابراهيم ابراهيم بشرةط 12/06/2015 17:25 -

    الاسم.ابراهيم امام ابراهيم ابراهيم بشرة
    المحافظة.المنوفية
    مركز.تلا
    مدرسة.سعد درويش الاعدادية
    رقم الجلوس 30922
    عاوز اعرف النتيجة

  27. مصطفى محمود محمد رفاعى 10/06/2015 14:47 -

    عاوز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 28991 محافظه البحيره مركز ايتاى البارود

  28. مصطفى احمدسعدى مدكور 04/06/2015 21:01 -

    اريد معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى مدرسه عبيد على باسم مصطفى احمد سعدى رقم الجلوس 4575 محافظه الاقصر

  29. fatma mola 30/05/2015 16:48 -

    اسمي/اميره اشرف عبود عبدالسميع
    رقم الجلوس/373490

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