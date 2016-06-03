نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 برقم الجلوس والاسم الان

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية
المنوفية – كتبت دعاء البنا:
لجميع طلبة الشهادة الاعدادية بالادارات التعليمية في دارة قويسنا ، شبين الكوم ، مركز اشمون ، الباجور ، بركة السبع ، مدينة السادات ، الشهداء ، تلا ، منوف يمكنهم الان نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول وآخر العام الدراسي محافظة المنوفية الترم الثاني.
بعد تصحيح اوراق طلاب المحافظة والانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بها وسوف تشمل المجموع الكلي بالفصلين الدراسين والحصول على التقدير والدرجات للتقدم لمدارس الثانوية العامة او الفنية وفق المجموع او الرغبات.
وفيما يلي رابط يؤدي الى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية حسب الادارة التابع لها، ثم اكتب رقم جلوسك لتتمكن من معرفة نتيجة اعدادية مدارس محافظة المنوفية .
تحديث آخر العام 2017 ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية
سيجري الاعلان عن صدور نتائج الصف الثالث الاعدادى ويمكن الاستعلام الان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة الادارات التعلمية لمحافظة المنوفية على نفس الرابط ادناه.
لمعرفة نتيجة الاعدادية بالمنوفية اضغط هنا >>> http://natega.mnfedu.org/primarynatega
ملاحظة: لو ظهر لك صفحة اعلان يجب ان تضغط على الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة وكتب عليه تخطي الاعلانات بالعربية او الانجليزية.
ويمكن للجميع المشاركة عبر هذه الصفحة بالتعليق بدون الحاجة لاي تسجيل كما يمكن مساعدة بعضكم البعض في الحصول على النتيجة.
اريد معرفة النتجة
اريد معرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادى المنوفيه
اناعاوز اعرف النتيجه هتطلع امته
اريد معرفه النتيجه
اسمى دنياعبددالله انور رقم الجلوس 48882 المنوفيه الباجور ابشيش
احنا عاوزين درجتنا روضة وشرين وندا ونفين
الاسم/نسرين سعيد ذكى
رقم الجلوس/627
عاوز اعرف النتيجه
الصف التانى الاعدادى
اريد معرفه درجتي رقم الجلوس 84 بمحافظه المنوفيه
انا فى الصف الاول الاعدادي اريد معرفة النتيجه رقم الجلوس 67
عايزه
أعرف النتيجه
لو سمحت
انا عايزه النتيجه
نتيجة الصف الثاني الاعدادى مدرسة حسنى مبارك الاعدادية 260
اريد ان اعرف متي ستظهر نتيجه شهاده الاعداديه الازهريه الشهداء منوفيه
المصدر:
رقم الجلوس / 7555
اريد ان اعرف متي ستظهر نتيجه شهاده الاعداديه الازهريه الشهداء منوفيه
نتيجة
فاطمة قنديل محمود قنديل
إدارة السادات التعليمية
ريد اعرف نتيجتى رقم الجلوس
12828
اريد اعرف نتيجتى رقم الجلوس 12828
رقموالجلوس٥١٥٣٠
ادارى الشهداء
رقم الجلوس 12628
محافظة المنوفيه مركز قويسنا رقم الجلوس40754
عاوز اعرف نتيجتى اسمى محمد ناصر عبد الغنى سالم ورقم جلوسى ٤٠٣٩٣ مدرسة الشهيد عمرو الاعدادية بنين ميت برة قويسنا
رقم الجلوس 2905
اريد معرفة نتيجتي رقم جلوسى 16626
عاوز اعرف نتيجه الامتحان لاسم معاذ وليد مصطفى عمر رقم الجلوس 738
الاسم نسرين محمد احمد جاد الله المحافظة الماى المدرسة الثانوية المشتركة رقم الجلوس 303561
الاسم.ابراهيم امام ابراهيم ابراهيم بشرة
المحافظة.المنوفية
مركز.تلا
مدرسة.سعد درويش الاعدادية
رقم الجلوس 30922
عاوز اعرف النتيجة
عاوز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 28991 محافظه البحيره مركز ايتاى البارود
اريد معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى مدرسه عبيد على باسم مصطفى احمد سعدى رقم الجلوس 4575 محافظه الاقصر
اسمي/اميره اشرف عبود عبدالسميع
رقم الجلوس/373490