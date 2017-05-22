نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة سوهاج التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج
مصريات – سوهاج – كتبت هند عبد الغني: بعد اداء الامتحانات دون ملاحظة شكاوي ذات اهمية تذكر، يترقب الطالبات والطلاب ظهور النتيجة من يوم الى آخر، ومن ساعة الى أخرى، حيث كثيراً ما يتأخر صدور النتائج في هذه المحافظة بالمقارنة مع المحافظات الاخرى.
ويستطيع طلبة محافظة سوهاج من كافة المدارس والمراكز التعليمية في اخميم ، البلينا، جرجا، دارالسلام، جهينة، ساقتلة ،طما، طهطا، المراغة، المنشاة، العسيرات، ساقتلة، ومركز ناصر الاستعلام عن نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 بعد اعتمادها من السيد المحافظ.
وسوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة سوهاج خاصة بالمجموع العام وبالدرجات لكل مادة من مواد الامتحان في الترم الثانى اضافة الى المجموع العام مع درجات الترم الاول.
مع العلم بان نتائج الشهادة الاعدادية 2017 بسوهاج لآخر العام الترم الثانى برقم الجلوس او بالاسم ستكون متاحة مجاناً للجميع، حال وضعها على الانترنت مثلما هو متبع في كل عام.
ولكن يرجى الملاحظة ان النتيجة تصدر ليس من خلال موقع نتائج الامتحانات التابع الى وزارة التربية والتعليم، بل على موقع بوابة مديرية محافظة سوهاج الرسمي التعليمية على الرابط التالي: http://www.sohag.gov.eg
كما يمكن لكم تبادل اخر اخبار نتائج اعدادية سوهاج 2017 وتهنئة البعض او طلب المساعدة بالحصول على النتيجة من خلال التعليق هنا
نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه سوهاج مدرسة كامل مرسى الاعداديه رقم الجلوس 6139
محافظة سوهاج رقم الجلوس 28214
رقم الجلوس 64 الاسم عبد الرحمن احمد علي
يوسف منصور مدرسة \حامد سليمن الاعدادية رقم الجلوس200 بسوهاج
اريد النتيجة ارجوكم
يسى ناجح معوض رزقالله
مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادي يسى ناجح معوض رزقالله
رقم الجلوس هو 142 مدرسة الشهيد سالمان العداديه المشترك بصومعه غرب محافظة سوهاج
أريد الاستعلام عن النتيجة الاسم حسن محمد حسن رقم الجلوس48386 مدرسة أولاد إسماعيل الاعداديه
اريد ان اعرف نتيجتي
ورقم الجلوس 2975
مدرسة الأعدادية بنات بمشطا
عايزة اعرف نتيجتي
النتيجة
إدارة طما التعليم الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى مدرسة الشوكة المشترك رقم جلوس / 2267/
شريف عادل حسين رقم الجلوس48263
ايمان ابوالحسن رقم الجلوس 1214 سوهاج ادارة طما التعلمية
فرحه وليد عشري رقم الجلوس ١١١٧٢ جهينة نزه البحريه الاعداديه المشتركه
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني ل تكرمتوا رقم جلوس ابني هو 25008
واللهي الواحد مكسوف ،،،كل المحافظات ظهرت نتائجها إلا سوهاج ،ليه مش فاهم ،، مستنين ايييييييه ؟؟
عاطف السادات عبداللطيف
رقم الجلوس 65961 مركز البلينا
حسبنا الله ونعم الوكيل فى جميع المسئولين عن ظهور النتيجة
جميع المحافظات ظهرت النتيجةوالحمدلله واحنا والحمد لله فى محافظة سوهاج فاشلين فاشلين فشل زريع من فشل الى فشل ياخى دبحتونة جميع المحافظات الاسوهاج مستنين تشحتو من الطلبة كل طالب 5 جنية استحو على وجهكم واظهرو النتيجة على النت لابارك الله فيكم وفى امثالكم
اريد نتيجه رقم الجلوس 11966
اريد اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية **سوهاج *دار السلام *لنغاميش *رقم الجلوس 13318
جزاكم الله خيرا
اريد معرفة نتيجة المرحلة الاولى الاعدادية مدرسة السيد الشريف اخميم سوهاج ورقم الجلوس 69
اريد معرفة النتيجة
اريد معرفة النتيجه دا رقم الجلوس 53035
مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الاسم لوجينا فام مريد ورقم الجلوس هو 10207
نتيجة الشهادة الاعدادية الاسم لوجينا فام مريد رقم الجلوس هو10207
اريد معرفة نتيجة الاعدادية لرقم الجلوس ..13621.. مدرسة الوطنية الاعدادية بطهطا محافظة سوهاج
محافظه سوهاج
نرمين عبد المسيح ميلاد جبرة رقم الجلوس 4899
ارجو ان اعرف نتيجتى رقم الجلوس57255سوهاج -جرجا
عايز النتيجه بتاعة اختى الصغيره الاسم زينب محمد رقم الجلوس 253576
اريد النتيجه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس 3707
دميانة رفعت شحات
رقم الجلوس 9284
محافظة سوهاج
لو سمحتو عايزة النتيجة
دميانة رفعت شحات جندي سوهاج رقم الجلوس ضاع اعمل ايه
رقم الجلوس 51284 محافظة سوهاج
رقم الجلوس 53994مركز المنشاه بسرعه
رقم الجلوس : 67311
مدرسة بني حميل الاعدادية
البلينا
سوهاج
اريد النتيجة
محمد أشرف محمد راتب
مدرسة /مهندس عبد العظيم أبودومة الاعدادية
الاسم فاروق سعد فاروق رقم الجلوس 333228 بسوهاج