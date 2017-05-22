نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت هند عبد الغني: بعد اداء الامتحانات دون ملاحظة شكاوي ذات اهمية تذكر، يترقب الطالبات والطلاب ظهور النتيجة من يوم الى آخر، ومن ساعة الى أخرى، حيث كثيراً ما يتأخر صدور النتائج في هذه المحافظة بالمقارنة مع المحافظات الاخرى.

ويستطيع طلبة محافظة سوهاج من كافة المدارس والمراكز التعليمية في اخميم ، البلينا، جرجا، دارالسلام، جهينة، ساقتلة ،طما، طهطا، المراغة، المنشاة، العسيرات، ساقتلة، ومركز ناصر الاستعلام عن نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 بعد اعتمادها من السيد المحافظ.

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2017

وسوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة سوهاج خاصة بالمجموع العام وبالدرجات لكل مادة من مواد الامتحان في الترم الثانى اضافة الى المجموع العام مع درجات الترم الاول.

مع العلم بان نتائج الشهادة الاعدادية 2017 بسوهاج لآخر العام الترم الثانى برقم الجلوس او بالاسم ستكون متاحة مجاناً للجميع، حال وضعها على الانترنت مثلما هو متبع في كل عام.

ولكن يرجى الملاحظة ان النتيجة تصدر ليس من خلال موقع نتائج الامتحانات التابع الى وزارة التربية والتعليم، بل على موقع بوابة مديرية محافظة سوهاج الرسمي التعليمية على الرابط التالي: http://www.sohag.gov.eg

كما يمكن لكم تبادل اخر اخبار نتائج اعدادية سوهاج 2017 وتهنئة البعض او طلب المساعدة بالحصول على النتيجة من خلال التعليق هنا

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة سوهاج التعليمية

22/05/2017 1189 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
1189 comments
  1. عمر جمال عبدالراضى عبدالرحيم احمد 09/02/2017 22:03 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه سوهاج مدرسة كامل مرسى الاعداديه رقم الجلوس 6139

  2. سارة عاصم خطاب 01/02/2017 23:15 -

    محافظة سوهاج رقم الجلوس 28214

  3. عبد الرحمن احمدعلي 26/01/2017 12:31 -

    رقم الجلوس 64 الاسم عبد الرحمن احمد علي

  4. يوسف منصور 22/01/2017 17:43 -

    يوسف منصور مدرسة \حامد سليمن الاعدادية رقم الجلوس200 بسوهاج

  5. السيد الامير محمدين 20/07/2016 04:26 -

    اريد النتيجة ارجوكم

  6. يسى ناجح معوض رزقالله 13/07/2016 15:55 -

    يسى ناجح معوض رزقالله
    مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادي يسى ناجح معوض رزقالله
    رقم الجلوس هو 142 مدرسة الشهيد سالمان العداديه المشترك بصومعه غرب محافظة سوهاج

  7. حسن محمد حسن 27/06/2016 00:30 -

    أريد الاستعلام عن النتيجة الاسم حسن محمد حسن رقم الجلوس48386 مدرسة أولاد إسماعيل الاعداديه

  8. أيه سراج محمد سراج 11/06/2016 17:39 -

    اريد ان اعرف نتيجتي 
    ورقم الجلوس 2975
    مدرسة الأعدادية بنات بمشطا

  9. إيرين بسطاوروس امين 11/06/2016 15:33 -

    عايزة اعرف نتيجتي

  11. محمد أحمد حمدي أحمد 09/06/2016 15:56 -

    إدارة طما التعليم الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى مدرسة الشوكة المشترك رقم جلوس / 2267/

  12. شريف عادل حسين 09/06/2016 14:27 -

      شريف عادل حسين رقم الجلوس48263 

  13. ايمان ابوالحسن 05/06/2016 07:59 -

    ايمان ابوالحسن رقم الجلوس 1214 سوهاج ادارة طما التعلمية

  14. محمدوليد 05/06/2016 06:36 -

    فرحه وليد عشري رقم الجلوس ١١١٧٢ جهينة نزه البحريه الاعداديه المشتركه

  15. مؤمن ابو الشيخ 31/05/2016 16:53 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني ل تكرمتوا رقم جلوس ابني هو 25008

  16. مؤمن ابو الشيخ 31/05/2016 16:51 -

    واللهي الواحد مكسوف ،،،كل المحافظات ظهرت نتائجها إلا سوهاج ،ليه مش فاهم ،، مستنين ايييييييه ؟؟

  17. عاطف السادات عبداللطيف 09/02/2016 13:23 -

    عاطف السادات عبداللطيف
    رقم الجلوس 65961 مركز البلينا 

  18. اية ايمن رفاعى اسماعيل 17/08/2015 11:15 -

    حسبنا  الله ونعم الوكيل فى جميع المسئولين عن ظهور النتيجة 

  19. اية ايمن رفاعى اسماعيل 12/08/2015 10:10 -

    جميع المحافظات ظهرت النتيجةوالحمدلله واحنا والحمد لله فى محافظة سوهاج فاشلين فاشلين فشل زريع من فشل الى فشل ياخى دبحتونة جميع المحافظات الاسوهاج مستنين تشحتو من الطلبة كل طالب 5 جنية استحو على وجهكم واظهرو النتيجة على النت لابارك الله فيكم وفى امثالكم 

  21. اية ايمن رفاعى اسماعيل 28/07/2015 09:48 -

    اريد اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية **سوهاج *دار السلام *لنغاميش *رقم الجلوس 13318
    جزاكم الله خيرا

  22. اسماء اشرف 09/07/2015 15:17 -

    اريد معرفة نتيجة المرحلة الاولى الاعدادية مدرسة السيد الشريف اخميم سوهاج ورقم الجلوس  69

  24. احمد عادل عبدالمولى احمد 26/06/2015 07:00 -

    اريد معرفة النتيجه دا رقم الجلوس 53035

  25. لوجينا فام مريد زكي 19/06/2015 13:49 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الاسم لوجينا فام مريد ورقم الجلوس هو 10207

  26. لوجينا فام مريد زكي 19/06/2015 13:42 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية الاسم لوجينا فام مريد رقم الجلوس هو10207

  27. ضياء الدين السيد محمود 14/06/2015 14:13 -

    اريد معرفة نتيجة الاعدادية لرقم الجلوس ..13621.. مدرسة الوطنية الاعدادية بطهطا محافظة سوهاج

  29. نرمين عبد المسيح 13/06/2015 08:27 -

    نرمين عبد المسيح ميلاد جبرة رقم الجلوس 4899

  30. مريم مجدى صبحى مساك 12/06/2015 03:20 -

    ارجو ان اعرف نتيجتى رقم الجلوس57255سوهاج -جرجا

  31. حسين محمد 11/06/2015 07:27 -

    عايز النتيجه بتاعة اختى الصغيره الاسم زينب محمد رقم الجلوس 253576

  32. الاسم مروة سيد شحاته 11/06/2015 00:23 -

    اريد النتيجه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس 3707

  33. دميانة رفعت شحات محافظة سوهاج 10/06/2015 16:17 -

    دميانة رفعت شحات 
    رقم الجلوس 9284
    محافظة سوهاج
    لو سمحتو عايزة النتيجة

  34. دميانة رفعت شحات محافظة سوهاج 10/06/2015 01:09 -

    دميانة رفعت شحات جندي سوهاج رقم الجلوس ضاع اعمل ايه

  35. هدير ياسر على 09/06/2015 22:12 -

    رقم الجلوس 51284 محافظة سوهاج

  36. محمد السيدمحمد 09/06/2015 16:10 -

    رقم الجلوس 53994مركز المنشاه بسرعه

  37. محمد عبدالعزيز شاكر عبداللاه حماد 09/06/2015 12:51 -

    رقم الجلوس : 67311
    مدرسة بني حميل الاعدادية 
    البلينا 
    سوهاج 
    اريد النتيجة

  38. 4476 09/06/2015 11:17 -

    محمد أشرف محمد راتب
    مدرسة /مهندس عبد العظيم أبودومة الاعدادية

  39. فاروق سعد فاروق 09/06/2015 09:48 -

    الاسم فاروق سعد فاروق رقم الجلوس 333228 بسوهاج

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