نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت هند عبد الغني: بعد اداء الامتحانات دون ملاحظة شكاوي ذات اهمية تذكر، يترقب الطالبات والطلاب ظهور النتيجة من يوم الى آخر، ومن ساعة الى أخرى، حيث كثيراً ما يتأخر صدور النتائج في هذه المحافظة بالمقارنة مع المحافظات الاخرى.

ويستطيع طلبة محافظة سوهاج من كافة المدارس والمراكز التعليمية في اخميم ، البلينا، جرجا، دارالسلام، جهينة، ساقتلة ،طما، طهطا، المراغة، المنشاة، العسيرات، ساقتلة، ومركز ناصر الاستعلام عن نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 بعد اعتمادها من السيد المحافظ.

وسوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة سوهاج خاصة بالمجموع العام وبالدرجات لكل مادة من مواد الامتحان في الترم الثانى اضافة الى المجموع العام مع درجات الترم الاول.

مع العلم بان نتائج الشهادة الاعدادية 2017 بسوهاج لآخر العام الترم الثانى برقم الجلوس او بالاسم ستكون متاحة مجاناً للجميع، حال وضعها على الانترنت مثلما هو متبع في كل عام.

ولكن يرجى الملاحظة ان النتيجة تصدر ليس من خلال موقع نتائج الامتحانات التابع الى وزارة التربية والتعليم، بل على موقع بوابة مديرية محافظة سوهاج الرسمي التعليمية على الرابط التالي: http://www.sohag.gov.eg

كما يمكن لكم تبادل اخر اخبار نتائج اعدادية سوهاج 2017 وتهنئة البعض او طلب المساعدة بالحصول على النتيجة من خلال التعليق هنا

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة سوهاج التعليمية