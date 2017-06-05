نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بمحافظة قنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا

مصريات – قنا – كتبت هبة احمد السعيد: يقوم السيد المحافظ بالتصديق على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى لطلبة الصف الثالث الاعدادى في محافظة قنا.

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الترم الثاني والترم الاول برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة قنا

وتعتبر قنا من آخر المحافظات التي ظهرت بها نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسى الثانى، كما تأخرت في الحين نفسه نتائج الامتحانات بمحافظة اسوان ومحافظة الاقصر.

وطبقا لهذا فإن نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا متأخرة جدا مما سبب تذمر التلاميذ واولياء امورهم.

وبررت مصادر تعليمية في المديرية، هذا التأخير بكونه يتم ارسالها الى المدارس اولاً، ثم بعد ذلك يجري وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم.

هذا وكنا قد اوردنا في خبر سابق اليوم حول طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا برقم الجلوس باسهل الطرق.

ويمكن للطلبة متابعة نتيجة اعدادية قنا 2017 بسائر الادارات التعليمية: قنا، قوص ، فرشوط ، ابوتشت ، قفط ،  نجع حمادي، الرئيسية، اسنا، دشنا ، نقادة وغيرها وذلك بعد ظهورها اليوم لكل طالب بالاسم ويتوجب ادخال ادخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا بالاسم برقم الجلوس 2017

05/06/2017 669 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
669 comments
  1. محمد عبد الحميد محمد 04/06/2017 12:55 -

    ممكن اعرف النتيجه
    سحر عبد الحميد محمد العربي احمد
    47035

  2. دعاء محمودصابر صة 04/06/2017 02:41 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة قنا مدرسة السيدعبد الرحيم بنات رقم الجلوس 28759

  4. ليلى جمال 31/05/2017 09:30 -

    السلام عليكم ممكن اعرف نتيجه تالته اعدادى ترم تانى محافظه قنا رقم الجلوس 45309ممكن تردو بسرعه

  5. محمد عطاالله احمدزيدان 31/05/2017 02:26 -

    انا عاوز النتيجة مدرسة العبور بجرجوس رقم الجلوس هو 45143

  7. دعاء محمودصابر صة 22/05/2017 10:18 -

    لوسمحتو ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى رقم 28759قنا مدرسة السيدعبد الرحيم

  8. احمد زكريا فتحي 16/05/2017 15:53 -

    احمد زكريا فتحى رقم جلوسلى 7052

  9. مارك اشرف رزق 12/05/2017 13:01 -

    عبال كل الطلاب ليجيبوا درجات ممتازة وعبال كل سنة

  11. علياء عادل احمد عمران فكار 07/02/2017 11:51 -

    رقم الجلوس 3170
    ادارة ابوتشت

  13. محمود سعيد 19/01/2017 05:53 -

    انا محمود سعيد مطلوب اعرف
    نتيجتى
    رقم والجلوس هو
    399

  14. على محمد عبد الوهاب موسى 19/08/2016 14:14 -

    مدرسة فصول نجع الجبيل الإعدادية محافظة قنا رقم الجلوس 15748

  15. اماني ابراهيم عبد المقصود 18/06/2016 22:56 -

    مطلوب اعرف نتيجتي
    رقم الجلوس 27827

  16. وفاء نجار علي 11/06/2016 08:33 -

    انا اسمي وفاء نجار علي الصادق مدرسة عمر بن عبد العزيز الاعدادية رقم جلوس 57684 مطلوب اعرف نتيجيتي

  17. ايناس محمد عبده 10/06/2016 09:30 -

    عايزه اعرف نتيجتى رقم جلوسى59890

  18. احمد رجب مهنى 09/06/2016 22:45 -

    عايز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 35154

    رقم الجلوس 35154

  19. فارس عنتر محمد على 09/06/2016 16:36 -

    عايز اعرف النتيجة بتاعتي محافظة قنا مدرسة الحجيرات الاعدادية

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