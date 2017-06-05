نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا بالاسم برقم الجلوس 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا
مصريات – قنا – كتبت هبة احمد السعيد: يقوم السيد المحافظ بالتصديق على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى لطلبة الصف الثالث الاعدادى في محافظة قنا.
وتعتبر قنا من آخر المحافظات التي ظهرت بها نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسى الثانى، كما تأخرت في الحين نفسه نتائج الامتحانات بمحافظة اسوان ومحافظة الاقصر.
وطبقا لهذا فإن نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا متأخرة جدا مما سبب تذمر التلاميذ واولياء امورهم.
وبررت مصادر تعليمية في المديرية، هذا التأخير بكونه يتم ارسالها الى المدارس اولاً، ثم بعد ذلك يجري وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم.
هذا وكنا قد اوردنا في خبر سابق اليوم حول طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا برقم الجلوس باسهل الطرق.
ويمكن للطلبة متابعة نتيجة اعدادية قنا 2017 بسائر الادارات التعليمية: قنا، قوص ، فرشوط ، ابوتشت ، قفط ، نجع حمادي، الرئيسية، اسنا، دشنا ، نقادة وغيرها وذلك بعد ظهورها اليوم لكل طالب بالاسم ويتوجب ادخال ادخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg
ممكن اعرف النتيجه
سحر عبد الحميد محمد العربي احمد
47035
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة قنا مدرسة السيدعبد الرحيم بنات رقم الجلوس 28759
رقم الجلوس18330بمركز دشنا
السلام عليكم ممكن اعرف نتيجه تالته اعدادى ترم تانى محافظه قنا رقم الجلوس 45309ممكن تردو بسرعه
انا عاوز النتيجة مدرسة العبور بجرجوس رقم الجلوس هو 45143
عوز النتجه
لوسمحتو ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى رقم 28759قنا مدرسة السيدعبد الرحيم
احمد زكريا فتحى رقم جلوسلى 7052
عبال كل الطلاب ليجيبوا درجات ممتازة وعبال كل سنة
شكراً
رقم الجلوس 3170
ادارة ابوتشت
رقم جلوسي 11744 ع النتيجه
انا محمود سعيد مطلوب اعرف
نتيجتى
رقم والجلوس هو
399
مدرسة فصول نجع الجبيل الإعدادية محافظة قنا رقم الجلوس 15748
مطلوب اعرف نتيجتي
رقم الجلوس 27827
انا اسمي وفاء نجار علي الصادق مدرسة عمر بن عبد العزيز الاعدادية رقم جلوس 57684 مطلوب اعرف نتيجيتي
عايزه اعرف نتيجتى رقم جلوسى59890
عايز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 35154
رقم الجلوس 35154
عايز اعرف النتيجة بتاعتي محافظة قنا مدرسة الحجيرات الاعدادية