نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا

مصريات – قنا – كتبت هبة احمد السعيد: يقوم السيد المحافظ بالتصديق على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى لطلبة الصف الثالث الاعدادى في محافظة قنا.

وتعتبر قنا من آخر المحافظات التي ظهرت بها نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسى الثانى، كما تأخرت في الحين نفسه نتائج الامتحانات بمحافظة اسوان ومحافظة الاقصر.

وطبقا لهذا فإن نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا متأخرة جدا مما سبب تذمر التلاميذ واولياء امورهم.

وبررت مصادر تعليمية في المديرية، هذا التأخير بكونه يتم ارسالها الى المدارس اولاً، ثم بعد ذلك يجري وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم.

هذا وكنا قد اوردنا في خبر سابق اليوم حول طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا برقم الجلوس باسهل الطرق.

ويمكن للطلبة متابعة نتيجة اعدادية قنا 2017 بسائر الادارات التعليمية: قنا، قوص ، فرشوط ، ابوتشت ، قفط ، نجع حمادي، الرئيسية، اسنا، دشنا ، نقادة وغيرها وذلك بعد ظهورها اليوم لكل طالب بالاسم ويتوجب ادخال ادخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا بالاسم برقم الجلوس 2017