نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بمحافظة قنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا

مصريات – قنا – كتبت هبة احمد السعيد: يقوم السيد المحافظ بالتصديق على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى لطلبة الصف الثالث الاعدادى في محافظة قنا.

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الترم الثاني والترم الاول برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة قنا

وتعتبر قنا من آخر المحافظات التي ظهرت بها نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسى الثانى، كما تأخرت في الحين نفسه نتائج الامتحانات بمحافظة اسوان ومحافظة الاقصر.

وطبقا لهذا فإن نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا متأخرة جدا مما سبب تذمر التلاميذ واولياء امورهم.

وبررت مصادر تعليمية في المديرية، هذا التأخير بكونه يتم ارسالها الى المدارس اولاً، ثم بعد ذلك يجري وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم.

هذا وكنا قد اوردنا في خبر سابق اليوم حول طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا برقم الجلوس باسهل الطرق.

ويمكن للطلبة متابعة نتيجة اعدادية قنا 2017 بسائر الادارات التعليمية: قنا، قوص ، فرشوط ، ابوتشت ، قفط ،  نجع حمادي، الرئيسية، اسنا، دشنا ، نقادة وغيرها وذلك بعد ظهورها اليوم لكل طالب بالاسم ويتوجب ادخال ادخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا بالاسم برقم الجلوس 2017

05/06/2017 683 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
683 comments
  1. علوي رمضان عبد الرازق 02/08/2017 20:22 -

    علوي رمضان عبد الرازق

  2. حسن محمد احمد حسن 14/06/2017 13:17 -

    عايز أعرف نتيجتي ورقم جلوسي 16062
    مدرسة أبوحزام الاعدادية مركز نجع حمادي

  3. عبدالله عادل عبدالله 13/06/2017 10:56 -

    عايز اعرف نتيجتي ورقم جلوسي 567

  4. رحيم محمد ابو الحمد 12/06/2017 08:48 -

    اسم الشهيد منتصر رشوان على مدرسة دشنا الإعدادية | دشنا …لجن3

  5. رحيم محمد ابو الحمد 12/06/2017 08:12 -

    عايز اعرف النتيجة بتاعتي محافظة قنا مدرسة الشيد منتصر حسن رشوان الاعدادية

  6. رحيم محمد ابو الحمد 12/06/2017 08:08 -

    الشهيد منتصر حسن رشوان

  7. زهراء 08/06/2017 22:56 -

    اريد ان اعرف النتيجة لشهادة الاعداديه الاسم زهراء شحات قناوي فراج رقم الجلوس ٦٠٢٢٦

  8. زهراء 07/06/2017 22:58 -

    اريد ان اعرف نتيجة الامتحانات الاسم زهراء شحات قناوي فراج رقم الجلوس 60226

  10. جهاد محمد محمود ذكى 06/06/2017 22:45 -

    ربنا يوفق الجميع

  11. ماهر محمد السيد حفنى 06/06/2017 15:20 -

    عايز اعرف النتيجة بتاعتي محافظة قنا مدرسة الاعدادىية رقم الجلوس 202

  12. الفاروق ناصر فاروق محمود 06/06/2017 13:27 -

    انا عايز النتيجة بتعتى رقم الجلوس ٤٠٠٣٧

  13. محمد محمد احمد محمود 05/06/2017 20:28 -

    عايز اعرف النتيجة بتاعتي مركز ابو تشت قنا

  14. زينب محمد محمود 05/06/2017 11:59 -

    ممكن اعرف نتيجتى رقم جلوسى 2889 محافظة قنا بس ياريت بسرعة لو سمحتو

  15. محمد عبد الحميد محمد 04/06/2017 12:55 -

    ممكن اعرف النتيجه
    سحر عبد الحميد محمد العربي احمد
    47035

  16. دعاء محمودصابر صة 04/06/2017 02:41 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة قنا مدرسة السيدعبد الرحيم بنات رقم الجلوس 28759

  18. ليلى جمال 31/05/2017 09:30 -

    السلام عليكم ممكن اعرف نتيجه تالته اعدادى ترم تانى محافظه قنا رقم الجلوس 45309ممكن تردو بسرعه

  19. محمد عطاالله احمدزيدان 31/05/2017 02:26 -

    انا عاوز النتيجة مدرسة العبور بجرجوس رقم الجلوس هو 45143

  21. دعاء محمودصابر صة 22/05/2017 10:18 -

    لوسمحتو ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى رقم 28759قنا مدرسة السيدعبد الرحيم

  22. احمد زكريا فتحي 16/05/2017 15:53 -

    احمد زكريا فتحى رقم جلوسلى 7052

  23. مارك اشرف رزق 12/05/2017 13:01 -

    عبال كل الطلاب ليجيبوا درجات ممتازة وعبال كل سنة

  25. علياء عادل احمد عمران فكار 07/02/2017 11:51 -

    رقم الجلوس 3170
    ادارة ابوتشت

  27. محمود سعيد 19/01/2017 05:53 -

    انا محمود سعيد مطلوب اعرف
    نتيجتى
    رقم والجلوس هو
    399

  28. على محمد عبد الوهاب موسى 19/08/2016 14:14 -

    مدرسة فصول نجع الجبيل الإعدادية محافظة قنا رقم الجلوس 15748

  29. اماني ابراهيم عبد المقصود 18/06/2016 22:56 -

    مطلوب اعرف نتيجتي
    رقم الجلوس 27827

  30. وفاء نجار علي 11/06/2016 08:33 -

    انا اسمي وفاء نجار علي الصادق مدرسة عمر بن عبد العزيز الاعدادية رقم جلوس 57684 مطلوب اعرف نتيجيتي

  31. ايناس محمد عبده 10/06/2016 09:30 -

    عايزه اعرف نتيجتى رقم جلوسى59890

  32. احمد رجب مهنى 09/06/2016 22:45 -

    عايز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 35154

    رقم الجلوس 35154

  33. فارس عنتر محمد على 09/06/2016 16:36 -

    عايز اعرف النتيجة بتاعتي محافظة قنا مدرسة الحجيرات الاعدادية

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