نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة اسيوط

مصريات – اسيوط – كتبت نجوى عبد الرحمن: قد لا تكون محافظة اسيوط هذا العام، من المحافظات الاخيرة في الجمهورية، التي ستقوم باعلان نتائج الطلاب، حيث سيعتمد السيد المحافظ نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 خلال اليومين القادمين.

وبحسب نتائج اولية فان نسبة نجاح 71.82% حيث تقدم للامتحان 87 الف تلميذا وتلميذة ونجح منهم حسب معطيات نتائج الشهادة الابتدائية لمحافظة اسيوط 57 الفاً.

ومن جهته صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسيوط، بان اعلى نسبة نجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية على مستوى مديرية التربية والتعليم باسيوط ،كانت في ادارة البداري التعليمية، تلتها مدينة اسيوط، ثم القوصية بالمركز الثالث، يليها ديروط ثم ابو تيج وادارة منفلوط يليها ساحل سليم ثم الغنايم وصدقا، اما المركز الاخير بنسب نتيجة السادس الابتدائى فقد جاءت ابنوب.

وتابع مدير مدير مديرية التربية والتعليم في اسيوط قائلاً، بانه يجري الان الاعداد لنشر نتيجة الشهادة الابتدائية على موقع محافظة اسيوط الحكومي، لكي يتمكن التلاميد من مشاهدة نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي على موقع مديرية التربية والتعليم بوابة محافظة اسيوط الرسمي، ويمكن الوصول اليه عبر الرابط المختصر في اخر هذا الخبر.

لمعرفة نتيجة ابتدائية اسيوط 2017 الترم الثانى برقم الجلوس اضغط هنا >> http://exam.assiut.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة اسيوط مديرية التربية والتعليم