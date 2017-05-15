نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس محافظة اسيوط 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة اسيوط

نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس محافظة اسيوط 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة اسيوط 2017 موقع مديرية التربية والتعليم

مصريات – اسيوط – كتبت نجوى عبد الرحمن: قد لا تكون محافظة اسيوط هذا العام، من المحافظات الاخيرة في الجمهورية، التي ستقوم باعلان نتائج الطلاب، حيث سيعتمد السيد المحافظ نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 خلال اليومين القادمين.

وبحسب نتائج اولية فان نسبة نجاح 71.82% حيث تقدم للامتحان 87 الف تلميذا وتلميذة ونجح منهم حسب معطيات نتائج الشهادة الابتدائية لمحافظة اسيوط 57 الفاً.

ومن جهته صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسيوط، بان اعلى نسبة نجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية على مستوى مديرية التربية والتعليم باسيوط ،كانت في ادارة البداري التعليمية، تلتها مدينة اسيوط، ثم القوصية بالمركز الثالث، يليها ديروط ثم ابو تيج وادارة منفلوط يليها ساحل سليم ثم الغنايم وصدقا، اما المركز الاخير بنسب نتيجة السادس الابتدائى فقد جاءت ابنوب.

وتابع مدير مدير مديرية التربية والتعليم في اسيوط قائلاً، بانه يجري الان الاعداد لنشر نتيجة الشهادة الابتدائية على موقع محافظة اسيوط الحكومي، لكي يتمكن التلاميد من مشاهدة نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي على موقع مديرية التربية والتعليم بوابة محافظة اسيوط الرسمي، ويمكن الوصول اليه عبر الرابط المختصر في اخر هذا الخبر.

لمعرفة نتيجة ابتدائية اسيوط 2017 الترم الثانى برقم الجلوس اضغط هنا >> http://exam.assiut.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة اسيوط مديرية التربية والتعليم

15/05/2017 298 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
298 comments
  1. سيد عبد الرحمن سيد 15/05/2016 01:23 -

    سيد عبد الرحمن سيد رقم الجلوس٧٥٦٦٩ مدرسه الخلفاء،،
     صدفا محافظه اسيوط

  2. احمد عاطف احمد توفيق 04/07/2015 11:59 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 225

  3. رقية محمد اشرف حسين عبد الحافظ 11/06/2015 15:46 -

    اريد معرفة نتيجتى انا فى مدرسة دار حراء منفلوط ورقم جلوسى 28430

  4. محمد كمال الدين 10/06/2015 04:09 -

    اريد معرفة النتيجة
    رقم الجلوس/38039

  5. مجهول 31/05/2015 19:14 -

    اريد معرفه النتيجه 
    رقم الجلوس 5314

  6. مي عبد النبي صابر غويل 30/05/2015 23:53 -

    رقم الجلوس 26847 وعايز اعرف النتيجة

  7. حسين أحمد حسين كامل 30/05/2015 16:46 -

    اريد نتيجة سادسة ابتدائي للطالب حسين أحمد حسين كامل محافظة اسيوط مدرسة بدر التجريبية للغات باسيوط 

  8. نتيجة عمار ايمن منير 29/05/2015 13:03 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية اسيوط رقم جلوس 45711

  9. ياسمين سوسو 28/05/2015 00:46 -

    لو سمحت انا حابة اعرف درجات اختى ورقم جلوسها73962 ولو سمحت بسرعة

  10. احمد محمد حسين عثمان 27/05/2015 19:24 -

    اريد معرفة نتيجتى احمد محمد حسين عثمان رقم جلوسى 59522 مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية ادارة صدفا التعليمية

  11. بشوي نعيم نجيب 27/05/2015 19:08 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الابتدائية ضروري لمحافظة اسيوط رقم الجلوس3295

  12. أحمد مدحت عبد البصير محمد 27/05/2015 10:30 -

     محافظة اسيوط مركز القوصية مدرسة العروبة التجريبية للغات بالقوصية رقم الجلوس 19769

  13. حمدي عمر 27/05/2015 00:52 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي اسيوط
    رقم الجلوس 33357

  14. محمد عبدالعليم محمد سليمان 26/05/2015 23:31 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادةالابتدائية.اسمي/محمد عبدالعليم محمد سليمان .رقمي الجلوس/ 44989.بمدرسة الولدية المشتركة .بمحافظة اسيوط.

  15. عمرو محمد الحسيني محمد عبد الجليل 26/05/2015 20:44 -

    مطلوب نتيجة الصف السادس الابتدائي بادارة اسيوط التعليمية/مدرسة الرحمة برقم جلوس34125

  16. هند عبد الرحيم 26/05/2015 18:53 -

    رقم جلوسى 52417 مدرسة الامام على بابوتيج محافظة اسيوط

  17. هند عبد الرحيم 26/05/2015 18:51 -

    رقم جلوسى 52417اريد معرفة درجتى

  18. احمد محمد على 26/05/2015 11:51 -

    رقم جلوسى 80510 اريد ان اعرف النتيجة محافظة اسيوط مدرسة الناصرية

  19. مهند احمد محمد رسمي احمد 25/05/2015 15:25 -

    نتيجة مدرسة التحرير التجريبية لغات باسيوط الصف السادس الابتدائي

  20. اسلام نجيب محمد 25/05/2015 13:03 -

    اريد نتيجة الصف الخامس الابتدائي ورقم الجلوس 737

    41

  21. احمد ضياء محمد علي 24/05/2015 11:39 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي باسيوط 2015رقم الجلوس 42375

  22. احمد ضياء 24/05/2015 11:33 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي باسيوط 2015رقم الجاوس

    42375

  23. اسراء جلال صابر 23/05/2015 22:38 -

    محافظة اسيوط مركز منفلوط اريد نتيجة الشهادة الابتدئية ورقم جلوسى هو46105

  24. ياسمين سيد عبد الساتر محمد 23/05/2015 12:53 -

    اريد معرفه نتيجه الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 45074

  25. روماني هاني فاروق 23/05/2015 04:09 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي 

  26. أحمد عيد الماضى شلقامى 22/05/2015 20:30 -

    عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى مدرسة آل حمزه المشتركه بقرية عرب الشنابله مركز ابنوب محافظة اسيوط لعام 2015م رقم الجلوس 85924

  27. محمد حمدي عبدالحميد أحمد 22/05/2015 18:27 -

    محمد حمدي عبدالحميد احمد
     محافظة اسيوط
    ادارة ابنوب
    مدرسة الشيخ عبدالعزيز عبدالواحد
    رقم جلوسي 84527

  28. اشر قت كمال حامد 22/05/2015 14:15 -

    نتيجة السشهادة الابتدائية 2015 رقم الجلوس 195

  29. احمد ابوالرجال 22/05/2015 10:59 -

    انا فى ديروط الشريف تابع لمحافظة اسيوط مدرسة السلام الابتدائية المشتركة وعاوز اعرف نتيجتى

    وانا اسمى& احمد ابوالرجال محمد رقم الجلوس& 1095 الصف&السادس البتدائى

  30. الباشا 22/05/2015 10:51 -

    انا فى ديروط الشريف تابع لمحافظة اسيوط مدرسة السلام الابتدائية المشتركة وعاوز اعرف نتيجتى الصف السادس الابتدائى الاسم احمد ابوالرجال محمد عبد الجابر رقم الجلوس 1095 الصف السادس الابتدائى

  31. ابادير هاني وجية 21/05/2015 23:05 -

    رقم الجلوس 42244 مدرسة اسامة ابن ذياد

  32. محمد حمدى جاد على 21/05/2015 21:27 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالبربا صدفا

  33. محمد علاء الدين عبد الجواد 21/05/2015 19:13 -

    محمد علاء الدين عبد الجواد مدرسة الحسين بن علي بالحواتكة رقم الجلوس 37  قرية الحواتكة / مركز منفلوط / اسيوط

  34. محمود صابر احمد اسماعيل 21/05/2015 14:54 -

    معرفه النتيجه 

  35. احمد عمر عبدالرحمن 21/05/2015 12:53 -

    الاسم/أحمد عمر عبدالرحمن
    المدرسة/غنايم قبلي الابتدائية المشتركة
    رقم الجلوس/61459
    الصف/السادس

  36. رياض محروس رياض 21/05/2015 11:30 -

    عاوز اعرف نتيجة 6 ابتدائى 
    رقم الجلوس . 2128 محافظة اسيوط 

  37. abdelaty 21/05/2015 06:38 -

     نتيجة الصف السادس. اسيوط
    رقم جلوس 58059

  38. تسنيم عنترصلاح 20/05/2015 23:06 -

      اسمي .تسنيم عنتر صلاح مدرسه محمد عبدالحليم احمد الابتدائيه بخارفه ديروط

  39. صفاء مصطفى محمد 20/05/2015 20:57 -

    معرفه النتيجه لرقم الجلوس 76618
    مركز الفتح مدرسه الشهداء

  40. صفاء مصطفى محمد 20/05/2015 20:41 -

    اريد معرفه النتيجه رقم الجلوس 76618
    مركز الفتح/اداره اسيوط التعليميه

  41. رانيا عبدالحليم 20/05/2015 20:23 -

    نتيجة الصف الثاني الاعدادى

  42. الاء عصام فرغلى عبد الحفيظ 20/05/2015 18:32 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى ادراة اسيوط وجه بحرى مدرسة الوليدية الابتدائية المشتركه

  43. فاظمه راتب سيد خليل 20/05/2015 14:17 -

    نتيجه الشهاده الابتدائيه 2015 جلوس 81656 مدرسه الشيخ والى ابنوب

  44. فاظمه راتب سيد خليل 20/05/2015 14:13 -

    نتيجه الشهاده الابتدائيه 2015رقم جلوس 81656

  45. يوسف اشرف عثمان 20/05/2015 14:09 -

    اريد معرفة النتيجة اسمي يوسف ساكن بحي السادات بجوار محمصة التسالي الاسمر اسم المدرسة دار الرحمة باسيوط رقم الجلوس 34161

  46. محمود احمد محمود 20/05/2015 10:07 -

    رقم الجلوس 8030 اسمى محمود احمد من كوم انجاشه مركز ديروط

  47. كريم حسني حسن 10/05/2015 15:50 -

    اريد معرفة نتيحتي
    رقم الجلوس:9984

  48. مريم مصطفي محمود بكر 08/05/2015 20:32 -

    254مدرسه بني صالح الاعداديه مركز القوصيه

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