نتائج الشهادة الابتدائية محافظة اسوان 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية باسوان

مصريات – اسوان – كتبت سهيلة علي: مثلما كان عليه الحال في الترم الاول، ستكون محافظة اسوان من اوائل المحافظات التي ستقدم النتيجة لطلابها وبدون اي تأخير يذكر.

واعلنت مديرية التربية والتعليم باسوان، عن اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي 2016-2017 حيث تم الانتهاء من مراجعة نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية آخر العام الترم الثانى، وبلغت نسبة النجاح في الصف السادس الابتدائي 81%.

وسوف تعلن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 باسوان الفصل الدراسي الثانى على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسوان من خلال بوابة اسوان التعليمية لتلاميذ الصف السادس الابتدائى بالاسم بادخال رقم الجلوس، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2017 في وقت لاحق، حيث تصدر كلتا النتيجتين وسيتم المصادقة عليهما من محافظ اسوان.

غير ان موقع بوابة اسوان التعليمية مازال يعاني من بطئ شديد بسبب الاقبال المتزايد على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية وتجدون رابط الموقع في نهاية الخبر.

و ويمكن للطلبة الان مشاهدة نتائج الابتدائية محافظة اسوان برقم الجلوس و بالاسم ومعرفة درجات المواد المختلفة والمجموع الكلي من خلال الرابط التالي >> http://www.aswanedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بوابة مديرية محافظة اسوان التعليمية

18/05/2017 138 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
138 comments
  1. بسمله حسن يوسف أبو المجد 07/02/2017 22:52 -

    بسمله حسن يوسف أبو المجد
    رقم الجلوس. ..24042
    مدرسة محمد مكاوى يعقوب باسوان

  3. زينب اشرف احمد 07/02/2017 13:28 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية باسوان رقم الجلوس 952

  4. احمد محمد عربى 30/06/2015 17:02 -

    انا احمد محمد عربى محمد 
    من اسوان وده 18203 رقم جلوسى 

  5. فاطمة محمد حسن ضيفي 07/06/2015 20:25 -

    الافادة بالنتيجة والدرجات

  6. سلمى فرغلى عبد الحافظ 07/06/2015 18:06 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الأبتدائى مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر باسوان رقم الجلوس 169

  7. باسل 07/06/2015 16:20 -

    البيانات الأساسية للطالب
    جلوس حالة القيد اسم الطالب اسم المدرسة اسم الادارة نوع التعليم
    9592 منتظم باسل خالد فتحى عبدالله توشكى غرب إدارة نصر النوبة التعليمية رسمى عام
     
     
    عربى 96
    تقدير عربى ممتاز
    رياضيات 68
    تقدير رياضة ممتاز
    اجنبية 39
    تقدير اجنبية ممتاز
    علوم 39.5
    تقدير علوم ممتاز
    دراسات 38.8
    تقدير دراسات ممتاز
     
     
    المجموع الكلى 281.3
    تقدير مجموع ممتاز
    مواد الرسوب عام  
    النتيجة عام ناجح
     
     
    دين نشاط فنى نشاط رياضى الخط العربى نشاط1 نشاط2 تقدير دين تقدير ن فنى تقدير ن رياضى تقدير ن1 تقدير ن 2 تقدير مستوى
    37.4 20 20 20 20 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز  

  8. عمرو محمد النوبى احمد 07/06/2015 16:14 -

    اريد ان اعرف نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائى اسوان 4261

  9. ميرنا 07/06/2015 14:08 -

    نتيجة ميرنا 1771 بالشهادة الابتدائية

  10. ميرنا 07/06/2015 14:07 -

    اريد معرفة النتيجة ميرنا منصور وهيب رقم الجلوس 1771

  11. شهد محمد حسين 07/06/2015 13:35 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية باسوان

  12. محمد صابر عبدالله 07/06/2015 13:28 -

    مدرسة محمد زكى على الابتدائية الاسكان الغربى 
     رقم الجلوس 15788

  13. عبدالرحمن احمد محمد السمان 07/06/2015 13:26 -

    اريد النتجه بمحافظة اسوان رقم الجلوس ٣٩٥٨

  14. عبدالرحمن احمد محمد السمان 07/06/2015 13:23 -

    اريد النتيجه بتاعتي \ رقم الجلوس ٣٩٥٨

  15. انجي متي صالح 07/06/2015 12:44 -

    مدرسة الشهيد يحيي حسب الله البحيرة ادفو

  16. باسل خالد 06/06/2015 23:01 -

    مدرسة توشكى غرب الابتدائية 9592

  17. حسين مصطفى 06/06/2015 22:14 -

    انا بدى اعرف نتيجتى انا من مدرسة الشهيد روضاوى حسين

  18. مؤمن عبد الهادى 06/06/2015 17:42 -

    اريد معرفه النتيجه الابتدائيه السنه السادسه 

  19. احمد حلمى عرفات محمد 06/06/2015 12:19 -

    عاوز اعرف امتا النتيجة هتطلع رقم الجلوس 2647 مدرسة مجمع عزيزابراهم باسون

  20. وليد ابراهيم على احمد 06/06/2015 10:44 -

    انا عايز عرف نتيجتى رقم الجلوس 23146 محافظة اسوان مدرسة الشهيد عبد الصادق

  21. salahdish 05/06/2015 15:59 -

    نتيجه اسوان للابتدائيه فاطمه صلاح سيد بمدرسه نوبى حسن سعيد رقم الجلوس 4546

  22. احمد ياسر 05/06/2015 06:39 -

    احمد ياسر /مدرسة توشكى غرب الابتدائية /9589

  23. هايدى ماهر رفاعى محمود على 04/06/2015 23:08 -

    ارجو معرفة النتيجة

  24. عادل محمد 04/06/2015 13:02 -

    عادل محمد جلال / مدرسة توشكى شرق الابتدائية /9679

  25. امنية حمدى 04/06/2015 12:56 -

    امنية حمدى عبدالله /مدرسة توشكى شرق الابتدائية/9639

  26. حسام عمر 04/06/2015 12:42 -

    ارجو نتيجة الصف السادس باسوان

  27. يوسف رمضان ابراهيم حامد 04/06/2015 12:22 -

    اريد ان اعرف نتيجة الامتحانات في اسوان رقم الجلوس 2470في مدرسة عزبة النهضة الابتدائية

  28. كل المواد 04/06/2015 12:14 -

    متي ستظهر النتيجه في اسوان الصف السادس الابتدائي

  29. محمود عبدالعزيز عواد 04/06/2015 03:14 -

    عاوز اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه رقم جلوس24240

  31. أحمد محمد عبدالوهاب أحمد 03/06/2015 14:38 -

    مدرسة النجار الإبتدائية بمركز إدفو محافظة أسوان مطلوب من سيادتكم معرفة نتيجة التلميذ أحمد محمد عبدالوهاب أحمد رقم جلوس 20631

  32. أحمد محمد عبدالوهاب أحمد 03/06/2015 14:33 -

    مطلوب من حضراتكم تعرفونا نتيجة الصف السادس الإبتدائى لرقم جلوس رقم 20631

  33. سمسم 02/06/2015 23:47 -

    أريد معرفة نتيجتى بالصف السادس

  34. يحيى غريب 02/06/2015 21:02 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس
    24456

  35. مازن سمير عبد الشكور مبروك 02/06/2015 15:25 -

    رقم الجلوس /9682 محافظة اسوان
    – ادارة نصر النوبة التعليمية

  36. احمد حسن 02/06/2015 14:29 -

    أريد نتيجة ورده حسن احمد رقم جلوس 1230

  37. محمد ابو قدور 02/06/2015 12:28 -

    عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي ورقم جلوسي 24432
    \
    ااا\\\\\\\\\\\\ا\ا\\اا\اا\\اا\

  38. فاطمة محمد احمد 01/06/2015 19:12 -

    عايزة اعرف نتيجة الصف السادس بمدرسة مجمع محمد منير حسين باسوان رقة الجلوس 3100

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