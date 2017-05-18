نتيجة الشهادة الابتدائية باسوان

مصريات – اسوان – كتبت سهيلة علي: مثلما كان عليه الحال في الترم الاول، ستكون محافظة اسوان من اوائل المحافظات التي ستقدم النتيجة لطلابها وبدون اي تأخير يذكر.

واعلنت مديرية التربية والتعليم باسوان، عن اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي 2016-2017 حيث تم الانتهاء من مراجعة نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية آخر العام الترم الثانى، وبلغت نسبة النجاح في الصف السادس الابتدائي 81%.

وسوف تعلن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 باسوان الفصل الدراسي الثانى على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسوان من خلال بوابة اسوان التعليمية لتلاميذ الصف السادس الابتدائى بالاسم بادخال رقم الجلوس، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2017 في وقت لاحق، حيث تصدر كلتا النتيجتين وسيتم المصادقة عليهما من محافظ اسوان.

غير ان موقع بوابة اسوان التعليمية مازال يعاني من بطئ شديد بسبب الاقبال المتزايد على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية وتجدون رابط الموقع في نهاية الخبر.

و ويمكن للطلبة الان مشاهدة نتائج الابتدائية محافظة اسوان برقم الجلوس و بالاسم ومعرفة درجات المواد المختلفة والمجموع الكلي من خلال الرابط التالي >> http://www.aswanedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بوابة مديرية محافظة اسوان التعليمية