نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بوابة مديرية محافظة اسوان التعليمية

نتيجة الشهادة الابتدائية باسوان
مصريات – اسوان – كتبت سهيلة علي: مثلما كان عليه الحال في الترم الاول، ستكون محافظة اسوان من اوائل المحافظات التي ستقدم النتيجة لطلابها وبدون اي تأخير يذكر.
واعلنت مديرية التربية والتعليم باسوان، عن اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي 2016-2017 حيث تم الانتهاء من مراجعة نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية آخر العام الترم الثانى، وبلغت نسبة النجاح في الصف السادس الابتدائي 81%.
وسوف تعلن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 باسوان الفصل الدراسي الثانى على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسوان من خلال بوابة اسوان التعليمية لتلاميذ الصف السادس الابتدائى بالاسم بادخال رقم الجلوس، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2017 في وقت لاحق، حيث تصدر كلتا النتيجتين وسيتم المصادقة عليهما من محافظ اسوان.
غير ان موقع بوابة اسوان التعليمية مازال يعاني من بطئ شديد بسبب الاقبال المتزايد على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية وتجدون رابط الموقع في نهاية الخبر.
و ويمكن للطلبة الان مشاهدة نتائج الابتدائية محافظة اسوان برقم الجلوس و بالاسم ومعرفة درجات المواد المختلفة والمجموع الكلي من خلال الرابط التالي >> http://www.aswanedu.gov.eg
الاسم : خالد عصام سعد إبراهيم
رقم الجلوس : 10371
اريد النتيجة
حمدى احمد حسن حامد رقم الجلوس 3979 مدرسة على ناصر _اسوان
نتيجه ابتدائيه البحيرة 42966
حسن نورالنبى رمضان محمد
رقم الجلوس 20682
بسمله حسن يوسف أبو المجد
رقم الجلوس. ..24042
مدرسة محمد مكاوى يعقوب باسوان
22041 ( الحسن اشرف حسن محمد )
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية باسوان رقم الجلوس 952
انا احمد محمد عربى محمد
من اسوان وده 18203 رقم جلوسى
الافادة بالنتيجة والدرجات
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الأبتدائى مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر باسوان رقم الجلوس 169
البيانات الأساسية للطالب
جلوس حالة القيد اسم الطالب اسم المدرسة اسم الادارة نوع التعليم
9592 منتظم باسل خالد فتحى عبدالله توشكى غرب إدارة نصر النوبة التعليمية رسمى عام
عربى 96
تقدير عربى ممتاز
رياضيات 68
تقدير رياضة ممتاز
اجنبية 39
تقدير اجنبية ممتاز
علوم 39.5
تقدير علوم ممتاز
دراسات 38.8
تقدير دراسات ممتاز
المجموع الكلى 281.3
تقدير مجموع ممتاز
مواد الرسوب عام
النتيجة عام ناجح
دين نشاط فنى نشاط رياضى الخط العربى نشاط1 نشاط2 تقدير دين تقدير ن فنى تقدير ن رياضى تقدير ن1 تقدير ن 2 تقدير مستوى
37.4 20 20 20 20 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز
اريد ان اعرف نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائى اسوان 4261
نتيجة ميرنا 1771 بالشهادة الابتدائية
اريد معرفة النتيجة ميرنا منصور وهيب رقم الجلوس 1771
نتيجة الشهادة الابتدائية باسوان
مدرسة محمد زكى على الابتدائية الاسكان الغربى
رقم الجلوس 15788
اريد النتجه بمحافظة اسوان رقم الجلوس ٣٩٥٨
اريد النتيجه بتاعتي \ رقم الجلوس ٣٩٥٨
مدرسة الشهيد يحيي حسب الله البحيرة ادفو
مدرسة توشكى غرب الابتدائية 9592
انا بدى اعرف نتيجتى انا من مدرسة الشهيد روضاوى حسين
اريد معرفه النتيجه الابتدائيه السنه السادسه
عاوز اعرف امتا النتيجة هتطلع رقم الجلوس 2647 مدرسة مجمع عزيزابراهم باسون
انا عايز عرف نتيجتى رقم الجلوس 23146 محافظة اسوان مدرسة الشهيد عبد الصادق
نتيجه اسوان للابتدائيه فاطمه صلاح سيد بمدرسه نوبى حسن سعيد رقم الجلوس 4546
احمد ياسر /مدرسة توشكى غرب الابتدائية /9589
ارجو معرفة النتيجة
عادل محمد جلال / مدرسة توشكى شرق الابتدائية /9679
امنية حمدى عبدالله /مدرسة توشكى شرق الابتدائية/9639
ارجو نتيجة الصف السادس باسوان
اريد ان اعرف نتيجة الامتحانات في اسوان رقم الجلوس 2470في مدرسة عزبة النهضة الابتدائية
متي ستظهر النتيجه في اسوان الصف السادس الابتدائي
عاوز اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه رقم جلوس24240
امتا النتيجه هتطلع
مدرسة النجار الإبتدائية بمركز إدفو محافظة أسوان مطلوب من سيادتكم معرفة نتيجة التلميذ أحمد محمد عبدالوهاب أحمد رقم جلوس 20631
مطلوب من حضراتكم تعرفونا نتيجة الصف السادس الإبتدائى لرقم جلوس رقم 20631
أريد معرفة نتيجتى بالصف السادس
اريد النتيجة رقم الجلوس
24456
رقم الجلوس /9682 محافظة اسوان
– ادارة نصر النوبة التعليمية
أريد نتيجة ورده حسن احمد رقم جلوس 1230
عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي ورقم جلوسي 24432
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عايزة اعرف نتيجة الصف السادس بمدرسة مجمع محمد منير حسين باسوان رقة الجلوس 3100