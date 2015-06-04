نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017
الازهر الشريف – كتبت اسماء عبد الكريم عامر: يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الترم الثانى الصف السادس الابتدائى الازهرى نهاية هذا الاسبوع ، بعد ان يقوم الكنترول بانهاء اعمال التصحيح ورصد درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 بالاسم والخاصة لتقديمها لشيخ الازهر احمد الطيب للمصادقة عليها ومن ثم نشرها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بنتائج المعاهد الازهرية المصرية الموضح في آخر الخبر.
وسوف يتم قبول الناجحين في نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 وعليهم ان يتقدموا في الشهر الثامن باوراقهم الى المدارس الاعدادية بعد معرفة نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية 2016-2017 وذلك حتى يتأكد من تقييدهم بالمعهد الذين يرغبون بالتقدم اليه.
ويجري اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري اي الشهادة الابتدائية الازهرية، على موقع الازهر الشريف التعليمي برقم الجلوس ويضم نتائج الامتحانات لكل من المحافظات التاليه: محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، وذلك بوقت واحد من موقع الازهر التعليمي الرسمي.
لمتابعة ومشاهدة نتائج ابتدائية الازهر 2017 برقم الجلوس حال اعلانها على موقع الازهر الشريف التعليمي وقبل الجميع اضغط على هذا الرابط >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6
ملحوظة : بحالة ظهور صفحة اعلان يمكن الضغط على عبارة ” تخطي الاعلانات ” او “SKIP AD” للدخول الى موقع الازهر التعليمي وسوف تتمكن بعدها من الحصول على النتيجة بالاسم بعد ادخال رقم الجلوس
أنا اسمى احمد بدر محمود وعايز اعرف نتيجتى ورقم جلوسى هو120018
اريد ان نتيجة المعهد الدينى الازهرى بكوم النور دقهليه ورقم الجلوس ١٥٥٩٩يوسف نبيل محمد عبد الفتاح النجار
هدير حسن مصطفى شعبان رقم الجلوس 70389
ارجوكم انا عاوز الشهادة الابتدائية الازهرية رقم الجلوس 136878
أريد معرفة نتيجتى ورقم جلوسى 44101
عاوز اعرف النتيجه
اسمى طة عبد المعطى رقم الجلوس 10324
محمود انور محمد عبدالله
اسيوط ديروط 39885
اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 61505
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا رؤى إسماعيل محمد سيد رقم الجلوس 394فالصف الثالث الابتدائى وجنى إسماعيل محمد سيد رقم الجلوس 140 الصف الثانى الابتدائى معهد ف المعادى الازهرى عاوزين نعرف نتيجة الإمتحان
عايزين نعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي الازهري محافظة الغربية معهد فاطمة الزهراء التابعة للمحله الكبري
انا نجحت بي درجه 610
انا خالد يوسف إبراهيم محمد رقم الجلوس 118318 ارجو إحضار النتيجه بتاعتي لو سمحتو
عايز اعرف النتيجة بسرعة
رقم الجلوس 156398 والاسم حبيبة طاهر
اريد معرفة النتيجة برقم جلوس111673
اريد معرفة نتيجه الصف السادس الابتدائى الاسم اميره طاهر رقم الجلوس 115736
اريد الشهادة الابتدائية ورقم جلوسى هو (١٤٣٠٦٩)
مدرسه الازهرئ الابتدائي بمحافظه المنيا الصف السادس الاسم حازم شعبان محمد عبد المقصود رقم الجلوس 55801
اريد نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه الترم الثاني بالاسماعيليه معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي
برقم الجلوس 14403
نتيجة الصف الأول الابتدائي الازهري معهد اوسيم جيزة اسم الطالبه خديجة اشرف على محمود احمد
عاوزة النتيجة بسرعة ورقم الجلوس 142382
اريد النتيجة
يوسف خالد محمد عبد الحليم
معهد غرب اسوان الابتدائي الدينى
اريد النتيجه رقم الجلوس 57074
الابتدائية الازهرية
رقم جلوس 7703
عايزة نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول برقم الجلوس115136
اريد الشهادة الاعدادية الازهرية
اريد الشهادة الاعدادية رقم الجلوس (4422)
مدرسه معهد حلميه الزيتون النموزجيه رقم الجلوس 117559 محافظه القاهرة عايزة اعرف نتيجه الابتدائيه
اريد معرفه نتيجه ساره شعبان عبد الله
أريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس
78
الأزهرالشريف
محافظةكفر الشيخ
حي بلطيم
عايز نتيجتى رقم الجلوس 135651
اريد معرفة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم جلوس 135660
رقم الجلوس 10569 محافظة المنوفية شهاده الابتدائية الازهريه دور تاني
اريد اعرف النتيجه الشهاده الابتدائية الازهري الترم الثانى الدور التانى لمحافظة الدقهليه معهد طلخا الابتدائى خالد خيرى عبد الفتاح ابراهيم رقم الجلوس 74852