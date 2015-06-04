نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 على موقع الازهر الشرف التعليمي

الازهر الشريف – كتبت اسماء عبد الكريم عامر: يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الترم الثانى الصف السادس الابتدائى الازهرى نهاية هذا الاسبوع ، بعد ان يقوم الكنترول بانهاء اعمال التصحيح ورصد درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 بالاسم والخاصة لتقديمها لشيخ الازهر احمد الطيب للمصادقة عليها ومن ثم نشرها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بنتائج المعاهد الازهرية المصرية الموضح في آخر الخبر.

وسوف يتم قبول الناجحين في نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 وعليهم ان يتقدموا  في الشهر الثامن باوراقهم الى المدارس الاعدادية بعد معرفة نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية 2016-2017 وذلك حتى يتأكد من تقييدهم بالمعهد الذين يرغبون بالتقدم اليه.

ويجري اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري اي الشهادة الابتدائية الازهرية، على موقع الازهر الشريف التعليمي برقم الجلوس ويضم نتائج الامتحانات لكل من المحافظات التاليه: محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، وذلك بوقت واحد من موقع الازهر التعليمي الرسمي.

لمتابعة ومشاهدة نتائج ابتدائية الازهر 2017 برقم الجلوس حال اعلانها على موقع الازهر الشريف التعليمي وقبل الجميع اضغط على هذا الرابط >>>  http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6

ملحوظة : بحالة ظهور صفحة اعلان يمكن الضغط على عبارة ” تخطي الاعلانات ” او “SKIP AD” للدخول الى موقع الازهر التعليمي وسوف تتمكن بعدها من الحصول على النتيجة بالاسم بعد ادخال رقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

04/06/2015 1736 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , , , ,
1736 comments
  1. ahmed badr 31/05/2017 12:06 -

    أنا اسمى احمد بدر محمود وعايز اعرف نتيجتى ورقم جلوسى هو120018

  2. يوسف نبيل محمد عبد الفتاح النجار 27/05/2017 22:16 -

    اريد ان نتيجة المعهد الدينى الازهرى بكوم النور دقهليه ورقم الجلوس ١٥٥٩٩يوسف نبيل محمد عبد الفتاح النجار

  3. احمد 26/05/2017 16:30 -

    هدير حسن مصطفى شعبان رقم الجلوس 70389

  4. محمد احمد ثابت محمد 13/02/2017 17:17 -

    ارجوكم انا عاوز الشهادة الابتدائية الازهرية رقم الجلوس 136878

  5. أروى أسامةحمدان عبدالله 10/02/2017 11:27 -

    أريد معرفة نتيجتى ورقم جلوسى 44101

  6. عبدالرحمن سمير محمد 09/02/2017 16:50 -

    عاوز اعرف النتيجه

  7. طة عبد المعطى 31/01/2017 16:51 -

    اسمى طة عبد المعطى رقم الجلوس 10324

  8. شيبت عبدالعال 28/01/2017 18:20 -

    محمود انور محمد عبدالله
    اسيوط ديروط 39885

  9. فارس احمد محمد البيومى 28/01/2017 09:35 -

    اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 61505

  10. بك استجير 21/01/2017 12:58 -

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا رؤى إسماعيل محمد سيد رقم الجلوس 394فالصف الثالث الابتدائى وجنى إسماعيل محمد سيد رقم الجلوس 140 الصف الثانى الابتدائى معهد ف المعادى الازهرى عاوزين نعرف نتيجة الإمتحان

  11. حبيبة كامل عزت كامل ابو الحما يل 14/01/2017 09:39 -

    عايزين نعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي الازهري محافظة الغربية معهد فاطمة الزهراء التابعة للمحله الكبري

  13. khaled Mohammed 14/08/2016 14:26 -

    انا خالد يوسف إبراهيم محمد رقم الجلوس 118318 ارجو إحضار النتيجه بتاعتي لو سمحتو

  15. abdoo taher 10/08/2016 12:18 -

    رقم الجلوس 156398 والاسم حبيبة طاهر

  16. مصطفى احمد 25/07/2016 17:20 -

    اريد معرفة النتيجة برقم جلوس111673

  17. اميرةطاهر 22/07/2016 21:25 -

    اريد معرفة نتيجه الصف السادس الابتدائى الاسم اميره طاهر رقم الجلوس 115736

  18. ماهر اشرف عبد الجليل 23/06/2016 13:09 -

    اريد الشهادة الابتدائية ورقم جلوسى هو (١٤٣٠٦٩)

  19. محمد شعبان محمد 22/06/2016 13:43 -

    مدرسه الازهرئ الابتدائي بمحافظه المنيا الصف السادس الاسم حازم شعبان محمد عبد المقصود رقم الجلوس 55801

  20. منه محمود عبد المتجلي 19/06/2016 22:02 -

    اريد نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه الترم الثاني بالاسماعيليه معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي
    برقم الجلوس 14403

  21. خديجة اشرف على محمود احمد 17/06/2016 01:58 -

    نتيجة الصف الأول الابتدائي الازهري معهد اوسيم جيزة اسم الطالبه خديجة اشرف على محمود احمد

  22. رحمة أحمد محمد خليل 15/06/2016 21:02 -

    عاوزة النتيجة بسرعة ورقم الجلوس 142382

  24. خالد محمد عبد الحليم 12/06/2016 00:28 -

    يوسف خالد محمد عبد الحليم 
    معهد غرب اسوان الابتدائي الدينى 

  25. محمد ياسر عبدالصبور 05/06/2016 21:14 -

    اريد النتيجه رقم الجلوس 57074

  26. عبدالله محمود سعد 01/06/2016 23:27 -

    الابتدائية الازهرية 
    رقم جلوس 7703

  27. رحاب رزق محمدعبدالرازق السعودي 13/02/2016 21:30 -

    عايزة نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول برقم الجلوس115136

  28. ahmedmedhat 08/02/2016 16:26 -

    اريد الشهادة الاعدادية الازهرية

  29. ahmedmedhat 08/02/2016 16:26 -

    اريد الشهادة الاعدادية رقم الجلوس (4422)

  30. مصطفى نيازى مصطفى محمد 29/01/2016 14:21 -

    مدرسه معهد حلميه الزيتون النموزجيه رقم الجلوس 117559 محافظه القاهرة عايزة اعرف نتيجه الابتدائيه

  31. ساره شعبان عبدالله 12/01/2016 14:27 -

    اريد معرفه نتيجه ساره شعبان عبد الله

  32. سلمان حماد 02/09/2015 18:26 -

    أريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس
    78
    الأزهرالشريف
    محافظةكفر الشيخ
    حي بلطيم

  33. احمد ماجد فاروق 24/08/2015 18:23 -

    عايز نتيجتى    رقم الجلوس 135651

  34. خالد محمد خالد 21/08/2015 21:55 -

    اريد معرفة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم جلوس 135660

  35. ممحمدعبدالناصر عبدالحميد الصياد 21/08/2015 14:56 -

    رقم الجلوس 10569 محافظة المنوفية شهاده الابتدائية الازهريه دور تاني

  36. خالد خيرى 17/08/2015 01:08 -

    اريد اعرف النتيجه الشهاده الابتدائية الازهري الترم الثانى الدور التانى لمحافظة الدقهليه معهد طلخا الابتدائى خالد خيرى عبد الفتاح ابراهيم رقم الجلوس 74852 

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