نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017
مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسماء عبد الكريم عامر: يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الترم الثانى الصف السادس الابتدائى الازهرى يوم الغد.
وذلك بعد ان قام الكنترول بانهاء اعمال التصحيح ورصد درجات نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 بالاسم لكل طالب وطالبة، ومن ثم تم تقديمها لشيخ الازهر احمد الطيب للمصادقة عليها ومن ثم نشرها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بنتائج المعاهد الازهرية المصرية الموضح في آخر الخبر.
وسوف يتم قبول الناجحين في نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 وعليهم ان يتقدموا في الشهر الثامن باوراقهم الى المدارس الاعدادية بعد معرفة النتيجة، وبعد ظهور نتيجة الدور الثانى، وذلك حتى يتأكد من تقييدهم بالمعهد الذين يرغبون بالتقدم اليه.
ويجري اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري اي الشهادة الابتدائية الازهرية، على موقع الازهر الشريف التعليمي برقم الجلوس ويضم نتائج الامتحانات لكل من المحافظات التاليه: محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، وذلك بوقت واحد من موقع الازهر التعليمي الرسمي.
لمتابعة ومشاهدة نتائج ابتدائية الازهر 2017 برقم الجلوس حال اعلانها على موقع الازهر الشريف التعليمي وقبل الجميع اضغط على هذا الرابط: http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6
ملحوظة : بحالة ظهور صفحة اعلان يمكن الضغط على عبارة ” تخطي الاعلانات ” او “SKIP AD” للدخول الى موقع الازهر التعليمي وسوف تتمكن بعدها من الحصول على النتيجة بالاسم بعد ادخال رقم الجلوس
رقم الجلوس 34954
انا عبدالرحمن عبدالحليم محمد عبدالمجيد ممكن نتيجة الشهاده الازهريه رقم جلوسي 195626
المعهد الابتدائي الأزهري بالنسايمه دقهليه رقم جلوس 192
رقم جلوس 192
برجاء معرفة نتيجة ابني آدم أحمد آدم وهو في الصف السادس وسينتقل الي الصف الأول الإعدادي
رقم الجلوس 119800 اريدها باسرع وقت احب على اديكم
اريد الشهاده الازهريه الابتدائيه الصف السادس