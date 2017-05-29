نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس بالبحر الاحمر

نتيجة الشهادة الابتدائية البحر الاحمر

مصريات – الغردقة – كتبت ليلى حسين محمد: اعتمد السيد محافظ البحر الاحمر نتيجة الصف السادس الابتدائى وبلغت  نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحر الاحمر 86.7% حيث تقدم 4902 تلميذ وتلميذة نجح منهم 4030 حسب نتائج الصف السادس الابتدائى محافظة البحر الاحمر 2017.

وحصلت إدارة غارب التعليمية على المركز الأول في نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 93.7% والغردقة الثاني بنسبة نجاح 87.5% والقصير الثالث بنسبة نجاح 85.1%.

وصرح  وكيل مديرية وزارة التربية والتعليم بأن ثلاثة طلاب حصلوا على 100% وفق نتيجة الشهادة الابتدائية البحر الاحمر 2017.

للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية لكافة مدارس محافظة البحر الاحمر 2017 من موقع مديرية وزارة التربية والتعليم صفحة نتائج الامتحانات اضغط هنا: http://www.redsea.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحر الاحمر والغردقة 2017

29/05/2017 341 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , ,
341 comments
  2. احمد محمد 24/05/2017 15:49 -

    متى ستظهر نتيجه الصف السادس براس غارب

  3. منار عرفه سعيد 17/02/2017 19:55 -

    الصف السادس الابتدائى مدرسه الجونه التجريبيه

  4. احمد رفاعي محمد علي 08/02/2017 11:51 -

    الرقم هو 2368 البحر الاحمر

  5. حاتم ابراهيم ذكي 06/02/2017 14:21 -

    اريد معرفة النتيجة ندي حاتم ابراهيم ذكي مدرسة الغردقة الابتدائية رقم الجلوس 4576

  6. Sheh abelden 01/02/2017 19:59 -

    عبد الله نادى كامل صالح
    مدرسة إبراهيم الجعفري بالغردقة
    رقم.الجلوس 6068
    عاوز اعرف النتيجة

  7. فارس محمد حمودة علي السيد غانم 28/01/2017 22:48 -

    انا في مدرسة بلال بن رباح في محافظة البحر الاحمر وعاز اجيب النتيجة وانا في ستة ابتدائي

  8. ابانوب ايليا عازر 03/06/2016 11:20 -

    محتاج اعرف النتيجة 

  10. تغريد مصطفي محمود مصطفي 02/06/2016 16:40 -

    لوسمحتم انا عايزة اعرف النتيجه هتظهر امتا رقم الجلوس 7507

  12. كيرلس بركات 08/06/2015 12:23 -

     اريد معرفة نتيجة كيرلس بركات عابدين رزق اللة رقم الجلوس 5417

  13. احمد شعبان محمود 08/06/2015 10:36 -

    احمد شعبان محمود يمدرسة سفاجا الابتدائية ورقم الجلوس 1887
    معرفة الترم الثانى

  14. محمود محمد عبد الحميد 07/06/2015 16:56 -

    انا اوريد نتيحه ان اعرف نتيجتي للصف السادس الابتدائي بمحافطه البحرالاحمر

  15. أسماء محسن عبدالغفور 07/06/2015 12:52 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة البحر  الاحمر رقم الجلوس 6243

  16. محمدمحمودشعبان حمدان 06/06/2015 19:24 -

    انا محمدمحمود اريد معرفة نتيجتى بالبحر الاحمر بمدرسة الشهيد احمد على ورقم جلوسى هو
     5639

  17. عبدالرحمن تيتو ابراهيم طه 05/06/2015 23:21 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى

  18. محمد ابوالحسن محمود حسين 05/06/2015 15:28 -

    محمد ابوالحسن محمود حسين اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة البحر الاحمر سفاجا مدرسة المستقبل الابتدائية

  19. احمد محمود عبدالله محمد 05/06/2015 12:56 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية مدرسة حامد جوهر التجريبية بالغردقة رقم جلوس4741

  20. محمودنصر محمد احمد 05/06/2015 12:53 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة خالد بن الوليد بالغردقة

  22. مارفى رفعت وليم 05/06/2015 00:59 -

    معرفة النتيجة رقم الجلوس هو 1277

  23. منه الله ابوالحسن محمود حسين 04/06/2015 22:05 -

    منه الله ابوالحسن محمود حسين محافظة البحر الاحمر سفاجا اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائيى الترم الثانى 2015

  24. فادى رفعت عبد الملاك 04/06/2015 09:20 -

    متى سوف تظهر النتيجه رقم الجلوس 1314تبع للغردقه-محافظه سفاجا-مدرسه المستقبل الابتدائيه

  25. سعيد ابراهيم لطفي محمد 04/06/2015 03:42 -

    اريد النتيجه رقم الجلوس 2833

  26. عبدالرحمن تيتو ابراهيم طه 03/06/2015 16:06 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الثانى برقم الجلوس 4615

  27. رقية حسن ابراهيم 03/06/2015 15:01 -

    اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 3107 السﻻم اﻻبتدائية بالغردقة

  28. اميرة عبد الباسط 03/06/2015 13:38 -

    انا فى مدرسة العبور براس غارب ودا رقم جلوسى 529 واريد نتيجة الصف السادس

  29. ابراهيم حسن 03/06/2015 13:25 -

    ابراهيم حسن مدرسة الدكتور محمد عبد السلام رقم الجلوس 3116

  30. ابراهيم حسن 03/06/2015 13:23 -

    متى موعد النتيجه الاعداديه والابتدائيه

  31. حازم صلاح عفيفى حمزه 03/06/2015 02:49 -

    القصير البحر الاحمر/مدرسه الدكتور محمد عبد السلام
      رقم الجلوس/6125

  32. شهد محمد على محمد 01/06/2015 21:11 -

    اريد ان اعرف نتيجة الترم الثانى رقم جلوسى 383 مدرسة الثورة الابتدائية ادارة غارب التعليمية 

  33. كيرلس بركات عابدين 01/06/2015 20:45 -

     اريد معرفة نتيجة كيرلس بركات عابدين الصف السادس الابتدائى مدرسة صناع الحياة الدولية الغردقة

  34. كيرلس بركات عابدين 01/06/2015 20:43 -

    اريد معرفة النتيجة الصف السادس الابتدائى مدرسه صناع الحياة الدولية الغردقة

  35. سعيدمسعد سعد 01/06/2015 10:03 -

    رقم الجلوس 2835 مدرسة السلام

  36. احمد جمال 31/05/2015 23:40 -

    اريد النتيجه رقم جلوسي ٣٤٢٧ الغردقه

  37. سارة احمد حسن 31/05/2015 19:12 -

    اﻻسم.ساره احمد حسن.رقم الجلوس 3819.الغردقة اريد معرفة شهادة الصف السادس

  38. احمد حسام حسب 31/05/2015 17:36 -

    اريد معرفه النتيجه و رقم الجلوس=4084

  39. شهاب حمدي احمد 30/05/2015 18:59 -

    انا رقم جلوسي 5461 اريد ان اعرف النتيجه في مدينه القصير البحر الاحمر

  40. مارينا هاني سامي 30/05/2015 17:46 -

    مارينا هاني سامي     رقم جلوسي     5133

  41. صفا السيد محمد عبد السلام 29/05/2015 20:03 -

    اريد معرفه النتيجه مدرسه الجونه إنترناشونال رقم الجلوس ٥١٨٣

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