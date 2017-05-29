نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحر الاحمر والغردقة 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية البحر الاحمر
مصريات – الغردقة – كتبت ليلى حسين محمد: اعتمد السيد محافظ البحر الاحمر نتيجة الصف السادس الابتدائى وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحر الاحمر 86.7% حيث تقدم 4902 تلميذ وتلميذة نجح منهم 4030 حسب نتائج الصف السادس الابتدائى محافظة البحر الاحمر 2017.
وحصلت إدارة غارب التعليمية على المركز الأول في نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 93.7% والغردقة الثاني بنسبة نجاح 87.5% والقصير الثالث بنسبة نجاح 85.1%.
وصرح وكيل مديرية وزارة التربية والتعليم بأن ثلاثة طلاب حصلوا على 100% وفق نتيجة الشهادة الابتدائية البحر الاحمر 2017.
للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية لكافة مدارس محافظة البحر الاحمر 2017 من موقع مديرية وزارة التربية والتعليم صفحة نتائج الامتحانات اضغط هنا: http://www.redsea.gov.eg
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