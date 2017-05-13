نتائج الشهادة الابتدائية بالبحيرة 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة

مصريات البحيرة – كتبت اية حلمي: اعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن اعتماد المحافظ لكشوف نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 لجميع طلبة المدارس في المحافظة ، ويعرض موقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة نتائج الامتحانات الخاصة بتلاميذ الشهادة الابتدائية آخر العام، ويمكن الاستعلام عن الدرجات والتقدير على رابط المديرية المبين ادناه.

كما تقوم المديرية عادة باظهار نتائج الشهادة الابتدائية للطلبة المتخلفين عن الفصل الدراسي الاول والذي قدموا الامتحانات في اخر العام في مناهج الترم الثاني و الاول معا.

وقد تبين ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الصف السادس الابتدائي بالبحيرة حيث بلغت 75.5 % .

وسيتم الاعلان عن اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة البحيرة 2017 وايضا نسب النجاح في الادارات التعليمية التابعة لها والتي جاءت بالترتيب التالي ، بندر دمنهور ، يليه النوبارية ، ثم وادي النطرون ، الرحمانية ، كفر الدوار ويأتي بعدها الدلنجات و ابو المطامير و رشيد ، كوم حماد ، ادكو ، كفر الدوار ، ايتاي البارود ، ابو حمص.

اما اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة للعام الدراسي الماضي فهم:

  1. روان نبيل الحسيني محمد الشيخه
  2. رنان ممدوح سعيد هندي
  3. اميرة طارق على عبد المغنى
  4. ندى نذير عبد العاطى إبراهيم القلاوى
  5. رفيدة محمد فريد قنديل
  6. علاء أسامة محمد عبد الظاهر محمد القويسنى
  7. محمد صبحي حسن حسن قديحة
  8. سهيلة محى سعد قنديل
  9. غادة عاطف محمد عبد الوهاب
  10. إسراء جويدة جبر الله على
  11. محمد سعيد عبد العظيم محمد

تحديث اعلان نتيجة الابتدائية الترم الثانى 2017 محافظة البحيرة:

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس بالبحيرة من موقع مديرية التربية والتعليم والذي سيقوم بعرض النتائج بلحظة اعتمادها اضغط هنا >> doe.gov.eg/natega

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة 2017 برقم الجلوس

13/05/2017 340 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
340 comments
  1. محمد على مسعود ضيف الله 31/01/2017 14:45 -

    ارجو معرفة نتيجة الطالب محمد على مسعود ضيف الله فى الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 65749

  2. فجر ياسر فتحي خورشيد 31/01/2016 16:54 -

    اريد نتيجة الشهادة للصف السادس الابتداءي مركز دمنهور البحيرة 

  3. نورهان محمد على احمد 31/01/2016 15:25 -

    أريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى فى محافظة البحيرة مدرسة الثورة الابتدائية مركز بدر رقم الجلوس 95917

  4. نورهان محمد على احمد 31/01/2016 15:23 -

    أريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى فى محافظة البحيرة مدرسة الثورة الابتدائية مركز بدر 

  5. امل السيد احمد سعد برمو 24/01/2016 23:39 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي
    مدرسة سيدي خلف الابتدائي

  6. محمود محمد سعيد 18/01/2016 18:19 -

    انا محمود محافظه البحيره مدرسه الهدى الابتدائيه اداره بندر كفر الدوار التعليميه

  7. عبدالله ياسر ابو المجد 02/08/2015 13:42 -

    اريد معرفة النتيجه البحيره بمركز فظارا

  8. سامح زغلول أبو ياسمين 16/06/2015 21:15 -

    نتيجة معهد فاطمه جبر الابتدائى الازهرى محافظة البحيره لعام 2015 للطالب حسن ياسر زغلول عبدالمحسن 

  9. احمد وائل المسيري 03/06/2015 16:38 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 1612

  11. ليلي عبدالمنعم بحبح 30/05/2015 17:28 -

    اريد معرفة النتيجة -__- 

  12. معاذ ابرهيم الشيخه 29/05/2015 21:50 -

    عايز اعرف نتيجه المرحله الابتدائى البحيره مدرسه مدحت صبرى بدمنهور ابو الريش

  13. ايمن عبدالفتاح محمد 29/05/2015 15:49 -

    اريد نتيجة الصف السادس محافظة البحيرة 

  14. ايمان سعد فرج 29/05/2015 15:18 -

    ارجو الابلاغ بسرعه عند ظهور النتيجه

  16. اميره رزق محمد بدر 29/05/2015 01:33 -

    اريد ان اعرف النتيجه رقم الجلوس 73793محافظه البحيره مركز الرحمانيه

  17. مصطفي محمد عبدالنبي 28/05/2015 17:49 -

    1073 محافظه البحيره مدرسه ملحقه المعلمين

  19. يوسف حسن السد 28/05/2015 00:28 -

    انا يوسف حسن السد اريد ان اعرف نتيجة الابتدائية لصف السادس مدرسة سيدى خلف بمحافظة البحيرة

  20. نرمين مجدى فايز رزق اللة 28/05/2015 00:04 -

    معرفة نتيجة الطالبة نرمين مجدى فايز ورقم الجلوس6892 محافظة البحيرة

  21. مصطفى السيد العيسوى 27/05/2015 23:49 -

    اريد نتيجة رقم الجلوس 15555 بمدرسة محمد عبد الحليم العيسوى بقرية كفر بولين مركز وم حماده البحيره

  22. احمدمحمد محمدعبدالنبى الشيخ على 27/05/2015 20:48 -

    مدرسة بنى الطود الابتدائية

  23. محمود مسعد عبد المنعم حميد 27/05/2015 20:41 -

    محافظه البحيره اداره رشيد مدرسه الموزنه الابتدائيه للتعليم الاساسي رقم الجلوس 53677
    عايز اعرف النتيجه والدرجات

  24. رجاء سلامة رمضان محمد بدر 27/05/2015 19:10 -

    اريد معرفة النتجية رقم الجلوسي 35223 البحيرة مدرسة الزهراء الابتدائي

  25. أحمد ماهر حامد فودة 27/05/2015 17:14 -

    متى ستظهر نتيجة الترم الثانى

  26. عبده احمد رسلان 27/05/2015 16:26 -

    رقم الجاوس 9539 كفر الدوار

  27. محمود مجدى الشباسى 27/05/2015 14:15 -

    رقم الجلوس 52124 من البحيرة رشيد عاوز النتيجة الترم الثانى

  28. احمد شكرى ابو اسماعيل 27/05/2015 02:41 -

    نتيجة الصف السادس رقم جلوس 2939

  29. حبيبة السيد درويش يوسف عفيفي 27/05/2015 01:55 -

    انا حبيبة السيد درويش يوسف عفيفي ورقم الجلوس 5713بمدرسة السد العالي بالبحيرة

  30. زياد نبيل عبد المقصود عتمان 26/05/2015 23:29 -

    انا محافظه البحيره اداره ابوحمص مدرسه القصرالابتدائى 41281

  31. احمدسامي عبد المقصود عتمان 26/05/2015 23:16 -

    انا احمد سامي واريد معرفه النتيجه 41277

  32. احمدسامي عبد المقصود عتمان 26/05/2015 23:15 -

    انا عاوز اعرف النتيجه من فضلكم رقم الجلوس 41277

  33. الاء رضا سويلم 26/05/2015 21:35 -

    محافظة البحيرة مركز وادي النطرون رقم الجلوس 72408 اريد معرفة النتيجة للصف السادس الابتدائي ارجو الرد

  34. احمدحسام احمد فواد 26/05/2015 21:28 -

    نتيجه الترم الثاني محافظه البحيره مدرسه زاويه فريج

  35. احمدحسام احمد فواد 26/05/2015 21:21 -

    احمد حسام فواد باشا رقم الجلوس 15870

  36. ملك محم دهاشم المسيرى 26/05/2015 19:32 -

    النتيجة على الاميل لو سمحتم وشكرا

  37. رغدة اشرف محمد عباس قاسم 26/05/2015 18:06 -

    عايزة درجات الصف السادس الإبتدائي بالبحيرة رقم جلوسى 32786

  38. فاطمه عبد المنعم ابوزيد سلامه 26/05/2015 17:44 -

    مطلوب درجات الطالبه فاطمه رقم الجلوس (15858)ولكم الشكر

  39. MeroNasser 26/05/2015 17:31 -

    اريد معرفة نتيجة الطالب مؤمن الصف السادس محافظة البحيرة مدرسة رابعة العداوية رقم الجلوس 7811

  40. اشرف الابطح 26/05/2015 12:49 -

    أحمد عبد النبى الابطح   رقم الجلوس 16224 عايز اعرف النتيجه

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