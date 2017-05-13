نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة

مصريات البحيرة – كتبت اية حلمي: اعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن اعتماد المحافظ لكشوف نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 لجميع طلبة المدارس في المحافظة ، ويعرض موقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة نتائج الامتحانات الخاصة بتلاميذ الشهادة الابتدائية آخر العام، ويمكن الاستعلام عن الدرجات والتقدير على رابط المديرية المبين ادناه.

كما تقوم المديرية عادة باظهار نتائج الشهادة الابتدائية للطلبة المتخلفين عن الفصل الدراسي الاول والذي قدموا الامتحانات في اخر العام في مناهج الترم الثاني و الاول معا.

وقد تبين ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الصف السادس الابتدائي بالبحيرة حيث بلغت 75.5 % .

وسيتم الاعلان عن اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة البحيرة 2017 وايضا نسب النجاح في الادارات التعليمية التابعة لها والتي جاءت بالترتيب التالي ، بندر دمنهور ، يليه النوبارية ، ثم وادي النطرون ، الرحمانية ، كفر الدوار ويأتي بعدها الدلنجات و ابو المطامير و رشيد ، كوم حماد ، ادكو ، كفر الدوار ، ايتاي البارود ، ابو حمص.

اما اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة البحيرة للعام الدراسي الماضي فهم:

روان نبيل الحسيني محمد الشيخه رنان ممدوح سعيد هندي اميرة طارق على عبد المغنى ندى نذير عبد العاطى إبراهيم القلاوى رفيدة محمد فريد قنديل علاء أسامة محمد عبد الظاهر محمد القويسنى محمد صبحي حسن حسن قديحة سهيلة محى سعد قنديل غادة عاطف محمد عبد الوهاب إسراء جويدة جبر الله على محمد سعيد عبد العظيم محمد

تحديث اعلان نتيجة الابتدائية الترم الثانى 2017 محافظة البحيرة:

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس بالبحيرة من موقع مديرية التربية والتعليم والذي سيقوم بعرض النتائج بلحظة اعتمادها اضغط هنا >> doe.gov.eg/natega

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