نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم

مصريات – كتبت انجي احمد: يسعى الان الفريق المسئول عن تكنولوجيا المعلومات والمكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم لتطوير قاعدة البيانات على موقع الوزارة، لتظهر من خلالها نتائج الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط، او برقم الجلوس، وذلك تيسيرا على التلاميذ الذين يفقدون ارقام الجلوس الخاصة بهم فيمكنم بسهولة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي الجاري بالاسم.

وسوف تقدم هذه الخدمة مثل مثيلتها سابقا الخاصة لطلاب الثانوية العامة، حيث جرى الغاء معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط منذ اعوام، نظرا لصعوبتها، والاكتفاء بعرض نتائج الابتدائية برقم الجلوس فقط، ولكن هناك تفكير جاد في اعادتها مرة اخرى.

نتائج الشهادة الابتدائية حسب اسم الطالب

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم فقط 2017

ومن جهتنا في موقع مصريات، وكما عودناكم دائما بان نكون السباقين في تقديم نتائج الامتحانات لكافة المراحل والصفوف، بادرنا الى عمل برنامج سيتم طرحه في الاسبوع المقبل، وسيكون متاح لجميع الراغبين بدون استثناء، وذلك لتتمكنوا من معرفة نتيجة الابتدائية بالاسم او برقم الجلوس مباشرة من الجهاز الشخصي لطلبة المحافظات المصرية المختلفة مثل محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس.

كما ستتوفر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالاسم ورقم الجلوس للصف السادس الابتدائي عبر صفحة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم لبعض المحافظات فقط ويمكن الاستعلام بالضغط الان على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم فقط لكل الصفوف والمدارس 2017

15/05/2017 1429 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
1429 comments
  1. سارة مصطفي حنفي 19/05/2017 04:11 -

    عايزة اعرف رقم جلوس بنتي الصفوة السادس الابتدائي

  2. زياد أشرف محمد كسيبه 19/05/2017 01:13 -

    أريد اعرف نتيجه الصف الخامس الاسم زياد أشرف محمد كسيبه

  3. Rwan mohamed 18/05/2017 14:53 -

    نتيجه الصف السادس بمدرسه السيده خديجه بالقاهره التجريبيه ارجوا الرد فورا لهزا التعليق والنتيجه فوراا لنسمع خبر نجاح هزا الطالب الاسم: روان محمد حجاج بالصف السادس الابتداءى ابعنوان القاهره ابجديده ابمحليه الثابثه

  4. محمد عرابي 18/05/2017 14:29 -

    اريد معرفة النتيجة الصف الخامس بمدرسة عبد المنعم مي

  5. علاء عبد الخالق 18/05/2017 06:35 -

    ارجو معرفة نتيجة السادس بالاسم الكامل وهو علاء عبد الخالق علي الاحمد

  6. حسين زهران 17/05/2017 21:00 -

    اريد معرفه النتيجه عبدالله حسين عبدالحي رقم الجلوس 52625 وشكرا

  7. حنين 17/05/2017 20:11 -

    اسمى حنين حسين محمد حسين حسن عايزه اعر ف نتيجتى بمحافظه القاهره اداره حلون

  8. سندس علاء الدين محمد حسن فخري 17/05/2017 13:57 -

    اريد ان اعىرف نتيجة شهادة الابتدائية اسكندرية

  9. عبد الله إبراهيم محمد أحمد محمد 17/05/2017 07:24 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة اسوان مدرسه عبدالرازق طه الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس 96

  10. ِAhmed 17/05/2017 05:12 -

    اسم الطالب احمد محمد حسين على الحالة
    المرحلة الابتدائية الصف السادس
    الادارة التعليمية البساتين ودار السلام التعليمية المدرسة عمار بن ياسر
    اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
    لغة عربية جيد 74
    لغة اجنبية جيد جدا 75.5
    رياضيات جيد 67
    علوم ممتاز 91
    دراسات اجتماعية جيد جدا 77.5
    المجموع الكلي جيد جدا 385

  11. محمد علي حنفي محمود 16/05/2017 11:28 -

    رقم الجلوس هو 10202

  12. محمد علي حنفي محمود 16/05/2017 11:26 -

    أريد معرفة نتيجتي

    انا من محافظه سوهاج

  13. Hassan 15/05/2017 19:41 -

    اريد اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية \الاسم حبيبة حسن احمد عبدالرحمن
    بمحافظة الجيزة وشكرا

  14. محمد عادل رمضان عبد المبدئ 15/05/2017 14:51 -

    اريد اعرف نتيجة امتحانات الابتدائية مدرسة الشهيد السيد احمد داود العارف قرية المجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج رقم الجلوس 70489

  15. محمد عادل رمضان عبد المبدئ 15/05/2017 14:07 -

    اريد اعرف نتيجة امتحانات الابتدائية رقم الجلوس 70489

  16. محمود حازم عبد العاطى 14/05/2017 18:50 -

    اريد معرفة النتيجة الابتدائية للصف الخامس الابتدائى بالعمرانية

  17. روان كمال احمد 08/05/2017 14:59 -

    عيزه اعرف الشهادة الابتدائية للصف الثانى الا بتدائى الفصل الدراسى الثانى محافظة القليوبية مدرسة /الشهيد اسامة محمد حسب النبى باسم الطالبة /سما كمال احمد محمد عمر ورقم جلوس الطالبة / 840

  18. منصور 07/05/2017 17:52 -

    انا اسمي منصور صالح اريد معرفة درجتي

  19. emad emara 04/05/2017 17:41 -

    اريد معرفة نتيجة الامتحانات حبيبة محمد حسن رقم الجلوس 322 مدرسة نسيم ابو اليزيد بالاسكندرية

  20. منار عاصم 05/02/2017 11:55 -

    اريد اعرف النتيجة الابتدائيه محافظة سوهاج

  21. انا سمسمه 04/02/2017 21:21 -

    انا عاوزه نتيجة الصف السادس محافظة الغربيه بالاسم فقط

  22. ام عمار 04/02/2017 12:19 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس للطالب كريم عيد عواد
    رقم الجلوس ٣١٣٢
    مدرسة محمد عزت عادل

  23. اميرة حسن مراد 02/02/2017 19:35 -

    شكرا لكم واريد معرفة النتيجة لمحافظة الاسماعيلية رقم الجلوس 10567

  24. ايسل يوسف 01/02/2017 16:50 -

    اريد معرفة شهادة رحاب فارس سيد إبراهيم حافظ مدرسة الكهرباء الابتدائية مدينه المستقبل محافظة الإسماعيلية

  26. عبد اللہ السيد حسين يوسف محمد 31/01/2017 06:06 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية 2017محافظة الدقهلية الطالب عبداللة السيد حسين يوسف محمد ادارة تعليم السنبلاوين
    رقم جلوس 1065

  27. انجى صابر محمود سليم 31/01/2017 00:15 -

    ادارة فاقوس التعليميه محافظة الشرقية
    مدرسة النصر الابتدائية بفاقوس
    رقم الجلوس 52787

  28. نشات ابوالفضل 28/01/2017 22:13 -

    معرفة نتيجه الصف الخامس

  29. مصطفي مرسي 25/01/2017 16:23 -

    اريد أعرف نتيجه خامسه ابتدائي للطالب محمدالسيدالشربيني خضر مدرسه محمد عبيد البجلات

أضف تعليقاً