نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم

مصريات – كتبت انجي احمد: يسعى الان الفريق المسئول عن تكنولوجيا المعلومات والمكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم لتطوير قاعدة البيانات على موقع الوزارة، لتظهر من خلالها نتائج الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط، او برقم الجلوس، وذلك تيسيرا على التلاميذ الذين يفقدون ارقام الجلوس الخاصة بهم فيمكنم بسهولة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي الجاري بالاسم.

وسوف تقدم هذه الخدمة مثل مثيلتها سابقا الخاصة لطلاب الثانوية العامة، حيث جرى الغاء معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط منذ اعوام، نظرا لصعوبتها، والاكتفاء بعرض نتائج الابتدائية برقم الجلوس فقط، ولكن هناك تفكير جاد في اعادتها مرة اخرى.

ومن جهتنا في موقع مصريات، وكما عودناكم دائما بان نكون السباقين في تقديم نتائج الامتحانات لكافة المراحل والصفوف، بادرنا الى عمل برنامج سيتم طرحه في الاسبوع المقبل، وسيكون متاح لجميع الراغبين بدون استثناء، وذلك لتتمكنوا من معرفة نتيجة الابتدائية بالاسم او برقم الجلوس مباشرة من الجهاز الشخصي لطلبة المحافظات المصرية المختلفة مثل محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس.

كما ستتوفر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالاسم ورقم الجلوس للصف السادس الابتدائي عبر صفحة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم لبعض المحافظات فقط ويمكن الاستعلام بالضغط الان على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم فقط لكل الصفوف والمدارس 2017