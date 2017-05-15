نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم فقط لكل الصفوف والمدارس 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم
مصريات – كتبت انجي احمد: يسعى الان الفريق المسئول عن تكنولوجيا المعلومات والمكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم لتطوير قاعدة البيانات على موقع الوزارة، لتظهر من خلالها نتائج الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط، او برقم الجلوس، وذلك تيسيرا على التلاميذ الذين يفقدون ارقام الجلوس الخاصة بهم فيمكنم بسهولة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي الجاري بالاسم.
وسوف تقدم هذه الخدمة مثل مثيلتها سابقا الخاصة لطلاب الثانوية العامة، حيث جرى الغاء معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط منذ اعوام، نظرا لصعوبتها، والاكتفاء بعرض نتائج الابتدائية برقم الجلوس فقط، ولكن هناك تفكير جاد في اعادتها مرة اخرى.
ومن جهتنا في موقع مصريات، وكما عودناكم دائما بان نكون السباقين في تقديم نتائج الامتحانات لكافة المراحل والصفوف، بادرنا الى عمل برنامج سيتم طرحه في الاسبوع المقبل، وسيكون متاح لجميع الراغبين بدون استثناء، وذلك لتتمكنوا من معرفة نتيجة الابتدائية بالاسم او برقم الجلوس مباشرة من الجهاز الشخصي لطلبة المحافظات المصرية المختلفة مثل محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس.
كما ستتوفر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالاسم ورقم الجلوس للصف السادس الابتدائي عبر صفحة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم لبعض المحافظات فقط ويمكن الاستعلام بالضغط الان على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
عايزة اعرف رقم جلوس بنتي الصفوة السادس الابتدائي
أريد اعرف نتيجه الصف الخامس الاسم زياد أشرف محمد كسيبه
نتيجه الصف السادس بمدرسه السيده خديجه بالقاهره التجريبيه ارجوا الرد فورا لهزا التعليق والنتيجه فوراا لنسمع خبر نجاح هزا الطالب الاسم: روان محمد حجاج بالصف السادس الابتداءى ابعنوان القاهره ابجديده ابمحليه الثابثه
اريد معرفة النتيجة الصف الخامس بمدرسة عبد المنعم مي
ارجو معرفة نتيجة السادس بالاسم الكامل وهو علاء عبد الخالق علي الاحمد
اريد معرفه النتيجه عبدالله حسين عبدالحي رقم الجلوس 52625 وشكرا
اسمى حنين حسين محمد حسين حسن عايزه اعر ف نتيجتى بمحافظه القاهره اداره حلون
اريد ان اعىرف نتيجة شهادة الابتدائية اسكندرية
نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة اسوان مدرسه عبدالرازق طه الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس 96
اسم الطالب احمد محمد حسين على الحالة
المرحلة الابتدائية الصف السادس
الادارة التعليمية البساتين ودار السلام التعليمية المدرسة عمار بن ياسر
اسـم المـادة التقدير الـدرجـة
لغة عربية جيد 74
لغة اجنبية جيد جدا 75.5
رياضيات جيد 67
علوم ممتاز 91
دراسات اجتماعية جيد جدا 77.5
المجموع الكلي جيد جدا 385
رقم الجلوس هو 10202
أريد معرفة نتيجتي
انا من محافظه سوهاج
اريد اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية \الاسم حبيبة حسن احمد عبدالرحمن
بمحافظة الجيزة وشكرا
اريد اعرف نتيجة امتحانات الابتدائية مدرسة الشهيد السيد احمد داود العارف قرية المجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج رقم الجلوس 70489
اريد اعرف نتيجة امتحانات الابتدائية رقم الجلوس 70489
اريد معرفة النتيجة الابتدائية للصف الخامس الابتدائى بالعمرانية
عيزه اعرف الشهادة الابتدائية للصف الثانى الا بتدائى الفصل الدراسى الثانى محافظة القليوبية مدرسة /الشهيد اسامة محمد حسب النبى باسم الطالبة /سما كمال احمد محمد عمر ورقم جلوس الطالبة / 840
انا اسمي منصور صالح اريد معرفة درجتي
اريد معرفة نتيجة الامتحانات حبيبة محمد حسن رقم الجلوس 322 مدرسة نسيم ابو اليزيد بالاسكندرية
اريد اعرف النتيجة الابتدائيه محافظة سوهاج
انا عاوزه نتيجة الصف السادس محافظة الغربيه بالاسم فقط
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس للطالب كريم عيد عواد
رقم الجلوس ٣١٣٢
مدرسة محمد عزت عادل
شكرا لكم واريد معرفة النتيجة لمحافظة الاسماعيلية رقم الجلوس 10567
اريد معرفة شهادة رحاب فارس سيد إبراهيم حافظ مدرسة الكهرباء الابتدائية مدينه المستقبل محافظة الإسماعيلية
انا عايز النتيجة
اريد نتيجة الشهادة الابتدائية 2017محافظة الدقهلية الطالب عبداللة السيد حسين يوسف محمد ادارة تعليم السنبلاوين
رقم جلوس 1065
ادارة فاقوس التعليميه محافظة الشرقية
مدرسة النصر الابتدائية بفاقوس
رقم الجلوس 52787
معرفة نتيجه الصف الخامس
اريد أعرف نتيجه خامسه ابتدائي للطالب محمدالسيدالشربيني خضر مدرسه محمد عبيد البجلات