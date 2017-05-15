نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم فقط لكل الصفوف والمدارس 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم
مصريات – كتبت انجي احمد: يسعى الان الفريق المسئول عن تكنولوجيا المعلومات والمكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم لتطوير قاعدة البيانات على موقع الوزارة، لتظهر من خلالها نتائج الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط، او برقم الجلوس، وذلك تيسيرا على التلاميذ الذين يفقدون ارقام الجلوس الخاصة بهم فيمكنم بسهولة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي الجاري بالاسم.
وسوف تقدم هذه الخدمة مثل مثيلتها سابقا الخاصة لطلاب الثانوية العامة، حيث جرى الغاء معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط منذ اعوام، نظرا لصعوبتها، والاكتفاء بعرض نتائج الابتدائية برقم الجلوس فقط، ولكن هناك تفكير جاد في اعادتها مرة اخرى.
ومن جهتنا في موقع مصريات، وكما عودناكم دائما بان نكون السباقين في تقديم نتائج الامتحانات لكافة المراحل والصفوف، بادرنا الى عمل برنامج سيتم طرحه في الاسبوع المقبل، وسيكون متاح لجميع الراغبين بدون استثناء، وذلك لتتمكنوا من معرفة نتيجة الابتدائية بالاسم او برقم الجلوس مباشرة من الجهاز الشخصي لطلبة المحافظات المصرية المختلفة مثل محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس.
كما ستتوفر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالاسم ورقم الجلوس للصف السادس الابتدائي عبر صفحة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم لبعض المحافظات فقط ويمكن الاستعلام بالضغط الان على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
احمد الشربيني احمد احمد القاضي
نتيجة الابتدائية 2017
اريد معرفة رقم جلوسي
الصف السادس الابتدائي
مدرسة منارة الفاروق التمع الأـول الفاهرة
اريد الحصول على نتيجة الابتدائية عام 2017
مدرسة منارة الفاروق التجمع الاول
أنا ربما من العشر الأوائل
الاسم جهاد محمد فاروق شحاته
مدرسه حلمي ماضي الابتدائيه
مركز منفلوط قريه بني رافع
مدرسه ابو خروع 93649
النتيجة
محمد عبد الحميد احمد محمد رقم الجلوس2968 محافظة أسوان مدرسة عبد الرازق طه
ارجو معرفة نتيجتي بالشهادة الابتدائيه تابع لإدارة الهرم التعليميه
نتيجة آدم أحمد آدم محمد سليمان الصف السادس ارجو معرفة نتيجته في الشهاده الابتدائيه إدارة الهرم التعليميه
ارجو معرفة هذا الاسم
أريد الحصول على نتيجه الشهاده الابتدائيه لهذا الاسم وهوه آدم أحمد آدم محمد سليمان
مطلوب نتيجة الشهادة الإبتدائية محافظة القاهرة و المجموع
النتيجه
نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظه دمياط
مدرسة الشهيد نعمان
رقم جلوس سهيلة أحمد محمود
مدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية بنى سويف
نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الثانى
نتائج الامتحان صف ثالث ابتدائي رقم جلوس 411
سيد علي سيد علي
الصف السادس الابتدائي
مدرسة جمال عبدالناصر بهتيم .. محافظة القليوبية
اريد الحصول على رقم جلوسي مدرسة الامير احمد شديد بنين بالصف السادس الابتدائي بمحافظة بني سويف
شهد جودة محمد جودة رقم الجلوس 85047 مدرسة كفر نصار محافظة الجيزة