نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم

مصريات – كتبت انجي احمد: يسعى الان الفريق المسئول عن تكنولوجيا المعلومات والمكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم لتطوير قاعدة البيانات على موقع الوزارة، لتظهر من خلالها نتائج الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط، او برقم الجلوس، وذلك تيسيرا على التلاميذ الذين يفقدون ارقام الجلوس الخاصة بهم فيمكنم بسهولة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي الجاري بالاسم.

وسوف تقدم هذه الخدمة مثل مثيلتها سابقا الخاصة لطلاب الثانوية العامة، حيث جرى الغاء معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية حسب الاسم فقط منذ اعوام، نظرا لصعوبتها، والاكتفاء بعرض نتائج الابتدائية برقم الجلوس فقط، ولكن هناك تفكير جاد في اعادتها مرة اخرى.

نتائج الشهادة الابتدائية حسب اسم الطالب

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم فقط 2017

ومن جهتنا في موقع مصريات، وكما عودناكم دائما بان نكون السباقين في تقديم نتائج الامتحانات لكافة المراحل والصفوف، بادرنا الى عمل برنامج سيتم طرحه في الاسبوع المقبل، وسيكون متاح لجميع الراغبين بدون استثناء، وذلك لتتمكنوا من معرفة نتيجة الابتدائية بالاسم او برقم الجلوس مباشرة من الجهاز الشخصي لطلبة المحافظات المصرية المختلفة مثل محافظة بورسعيد ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، محافظة الاسماعيلية ، السويس.

كما ستتوفر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالاسم ورقم الجلوس للصف السادس الابتدائي عبر صفحة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم لبعض المحافظات فقط ويمكن الاستعلام بالضغط الان على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم فقط لكل الصفوف والمدارس 2017

15/05/2017 1473 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
1473 comments
  1. احمد الشربيني احمد احمد القاضي 20/08/2017 15:36 -

    احمد الشربيني احمد احمد القاضي

  2. ريم خميس عبد الرحمن 17/07/2017 15:57 -

    نتيجة الابتدائية 2017

  3. نور الدين خالد محمد السايس 09/07/2017 14:14 -

    اريد معرفة رقم جلوسي
    الصف السادس الابتدائي
    مدرسة منارة الفاروق التمع الأـول الفاهرة

  4. نور الدين خالد محمد السايس 09/07/2017 14:07 -

    اريد الحصول على نتيجة الابتدائية عام 2017
    مدرسة منارة الفاروق التجمع الاول

  5. محمد الرحيل 27/06/2017 16:33 -

    أنا ربما من العشر الأوائل

  6. Ahmed elmosalmy 09/06/2017 23:38 -

    الاسم جهاد محمد فاروق شحاته
    مدرسه حلمي ماضي الابتدائيه
    مركز منفلوط قريه بني رافع

  7. فهد صبحي عياد حامد عيد 08/06/2017 12:51 -

    مدرسه ابو خروع 93649

  9. محمد عبد الحميد احمد محمد 05/06/2017 17:05 -

    محمد عبد الحميد احمد محمد رقم الجلوس2968 محافظة أسوان مدرسة عبد الرازق طه

  10. آدم أحمد آدم محمد سليمان 04/06/2017 05:10 -

    ارجو معرفة نتيجتي بالشهادة الابتدائيه تابع لإدارة الهرم التعليميه

  11. أحمد آدم محمد سليمان 03/06/2017 19:38 -

    نتيجة آدم أحمد آدم محمد سليمان الصف السادس ارجو معرفة نتيجته في الشهاده الابتدائيه إدارة الهرم التعليميه

  13. أحمد آدم محمد سليمان 03/06/2017 15:27 -

    أريد الحصول على نتيجه الشهاده الابتدائيه لهذا الاسم وهوه آدم أحمد آدم محمد سليمان

  14. منة الله السيد عبدالقادر شريف 03/06/2017 13:25 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الإبتدائية محافظة القاهرة و المجموع

  16. عمر ماجد 01/06/2017 01:22 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظه دمياط

  17. احمد عبد اللطيف وهيب مدرسة الشهيد نعمان 31/05/2017 17:40 -

    مدرسة الشهيد نعمان

  18. سهيلة أحمد محمود 29/05/2017 16:24 -

    رقم جلوس سهيلة أحمد محمود
    مدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية بنى سويف

  19. سهيلة أحمد محمود 29/05/2017 16:15 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الثانى

  20. مي عيد محمد عبد الحميد 28/05/2017 00:57 -

    نتائج الامتحان صف ثالث ابتدائي رقم جلوس 411

  21. يوكا 26/05/2017 23:13 -

    سيد علي سيد علي
    الصف السادس الابتدائي
    مدرسة جمال عبدالناصر بهتيم .. محافظة القليوبية

  22. عمر جمعه محمد احمد 26/05/2017 14:52 -

    اريد الحصول على رقم جلوسي مدرسة الامير احمد شديد بنين بالصف السادس الابتدائي بمحافظة بني سويف

  23. Mahi Thabet Abdo 25/05/2017 21:42 -

    شهد جودة محمد جودة رقم الجلوس 85047 مدرسة كفر نصار محافظة الجيزة

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