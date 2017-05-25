نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية

مصريات – طنطا كتبت هدى رجب: يعتمد السيد محافظ الغربية اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائى لجميع مدارس المحافظة الفصل الدراسي الثاني اخر العام 2017.

وحققت نسبة نجاح نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 88.4% وهي مشابهة لما كانت عليه في العام السابق.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية لامتحانات الصف السادس، حيث جاءت إدارة شرق المحلة الكبري في المركز الأول، وغرب طنطا في المركز الثاني، وشرق طنطا في المركز الثالث.

ويحصل المتفوقين والاوائل على جوائز تقديرية تقدم خلال مؤتمر صحفي بحضور وكلاء وزارة التربية والتعليم والقائمون على عمل المديرية.

هذا وحسب تصريحات من مديرية التربية والتعليم بالغربية فإن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف السادس، سوف تكون متاحة الكترونياً على الانترنت، اضافة الى توزيعها في سائر مدارس محافظة الغربية، وتقديمها للتلاميذ واهاليهم مجاناً من كنترول النتائج.

تحديث نتائج ابتدائية محافظة الغربية:

سيمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية برقم الجلوس من موقع كنترول المديرية على هذا الرابط هذا: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Prim_2014_T1.aspx

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نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية 2017 مديرية التربية والتعليم