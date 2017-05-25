كنترول نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة الغربية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية

مصريات – طنطا كتبت هدى رجب: يعتمد السيد محافظ الغربية اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائى لجميع مدارس المحافظة الفصل الدراسي الثاني اخر العام 2017.

وحققت نسبة نجاح نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 88.4% وهي مشابهة لما كانت عليه في العام السابق.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية لامتحانات الصف السادس، حيث جاءت إدارة شرق المحلة الكبري في المركز الأول، وغرب طنطا في المركز الثاني، وشرق طنطا في المركز الثالث.

ويحصل المتفوقين والاوائل على جوائز تقديرية تقدم خلال مؤتمر صحفي بحضور وكلاء وزارة التربية والتعليم والقائمون على عمل المديرية.

هذا وحسب تصريحات من مديرية التربية والتعليم بالغربية فإن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف السادس، سوف تكون متاحة الكترونياً على الانترنت، اضافة الى توزيعها في سائر مدارس محافظة الغربية، وتقديمها للتلاميذ واهاليهم مجاناً من كنترول النتائج.

تحديث نتائج ابتدائية محافظة الغربية:

سيمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية برقم الجلوس من موقع كنترول المديرية على هذا الرابط هذا: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Prim_2014_T1.aspx

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية 2017 مديرية التربية والتعليم

25/05/2017 1683 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , , ,
1683 comments
  1. حبيبه اشرف فتح الله ابو غصيبه 24/05/2017 17:42 -

    من طنطا (الغربيه)

  2. حبيبه اشرف فتح الله ابو غصيبه 24/05/2017 17:40 -

    رقم الجلوس مفقود

  3. شمس محمد عبد النبي احمد ابو غزالة 17/05/2017 16:03 -

    انا عايزة النتبجة رقم الجلوس ١٢٥٨٤

  4. يوسيف خالد 14/05/2017 12:35 -

    مدرسة عمر بن الخطاب رقم الجلوس
    9749

  5. osama lebda 11/05/2017 08:35 -

    نتيجة محمد أسامة أحمد لبده . الصف الأول الإعدادى . مدرسة الشهيد طلبة السايح الاعدادية . إدارة زفتى التعليمية

  6. عبير زايد 04/05/2017 16:36 -

    رقم جلوس بنتى 340 مدينة العمال بنات المحلة الكبرى الصف الثانى الابتدائى

  7. ندى 27/02/2017 15:00 -

    انا ندى من محافظة الغربية بمدرسه مؤسسة محلة زياد الابتدائية رقم جلوسى 57357 عايزه اعرف نتيجتى

  9. fared ehab 01/02/2017 22:47 -

    مد رسة السيدة عائشه الأبتدائية بميت بدر حلاوه

  10. محمد حسام رمضان رمضان هريدي 01/02/2017 18:41 -

    انا عوزه نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الاول محافظه الغربية مركز زفتي

  11. محمود السيد السيد سليمان البندراوى 01/02/2017 13:15 -

    عيذ اعرف نتيجتى انا رقم جلوسى28098

  12. محمود عادل الابشيهي 01/02/2017 09:57 -

    12796
    كفر خضر الجديدة

  13. حسام مجدي السيد عبد الجليل سليمان 01/02/2017 00:45 -

    محافظه الغربيه :رقم الجلوس
    في الصف السادس الأبتدائي 28596

  14. حسام مجدي السيد عبد الجليل سليمان 01/02/2017 00:44 -

    حسام مجدي السيد عبد الجليل سليمان :رقم الجلوس 28596

  15. اسامه محمد 31/01/2017 18:40 -

    مطلوب نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017
    الاسم / محمد اسامه محمد
    الغربية / المحله الكبرى / ادارة شرق المحلة
    رقم الجلوس / 21361

  16. محمد البديوى 30/01/2017 12:22 -

    احمد محمد عبد النبى البديوى 21239 مدرسة الكمال المحلة الكبرى ابتدائية الترم الاول

  17. جهاد عبد الحكيم مجاهد 29/01/2017 17:13 -

    أرجو معرفة نتيجتي بالصف السادس الابتدائي بمدرسة علي شحاته الدربالي بمركز قوسنا محافظة المنوفيه رقم جلوس 52560

  18. يوسف احمد محمود الدكرورى 28/01/2017 16:11 -

    نتيجة الصف السادس اﻷبتدائى2017

  19. ibrahim elsersy 28/01/2017 15:01 -

    انا ابراهيم ابراهيم عبد الحليم السرسي رقم جلوسي 44339 عاوز اعرف نتيجة الابتدائية

  20. عمر الوكيل 26/01/2017 22:46 -

    انا عمر ابوبكر الوكيل
    رقم الجلوس ٥٢٥

  21. aya ehab 25/01/2017 23:53 -

    نتيجه الترم الاول للصف السادس الابتدائي
    رقم الجلوس 1650
    الاسم بلال محمد رجب خلف الله
    مدرسه مصطفى قندييل
    طنطا

  22. احمد المصري 22/01/2017 11:14 -

    عبد الرحمن ابراهيم مصطفى امين
    رقم الجلوس 12627

  23. يوسف أحمد إبراهيم بدر 31/07/2016 18:45 -

    المحمدية الابتدائيه المشتركة بطنطا

  24. فاطمة الزهراء محمود عاطف الخطيب 31/05/2016 01:41 -

    153812
    معهد اخناواى الازهر الشريف

  25. عبدالقادر جاد 08/05/2016 17:11 -

    انا اسمي عبدالقادر عايز اعرف النتيجه بتاع الابتدائيه رقم جلوسي 89

  26. أحمدمحمداحمد عبدالغنى 27/01/2016 09:47 -

    رقم الجلوس23112 محافظة الغربية إدارة شرق المحلة الكبرى مدرسة ناصر الإبتدائية بشبيش نتيجة الصف السادس الابتدائى 

  27. ضحى مسعد محمد الحماقى 21/01/2016 22:13 -

    نتيجة الترم الاول بمدرسة الراهبين الجديد
    ه الابتدائية سمنود غربيه رقم الجلوس 27289

  28. محمد 20/07/2015 14:23 -

    انا محمد خالد من المحله عاوز اعرف نتيجتي رقم جلوسي 17223

  29. ىمنى خضر البدوي 11/06/2015 14:54 -

    انااسمى يمنى خضر البدوى ورقم الجلوس هو5547 محافظة الغربيه ادارة\ شرق طنطا التعليميه وانا بمدرسة اخناواى رقم 2

  30. ىمنى خضر البدوي 11/06/2015 14:47 -

    انا اسمى يمني خضر البدوى رقم الجلوس 5547 محافظة الغربيه ادارة شرق طنطا التعليمية

  31. طه مبروك عبدالقوي ابوالحسن 09/06/2015 18:40 -

    رقم جلوسي 57006
    الاسم طه مبروك ابو الحسن
    مدرسه الشهيداحمدفكري
    كفرالزيات 
    غربيه

  32. محمد سعيد 04/06/2015 17:45 -

    محافظه الغربيه المحله رقم الجلوس 25636

  33. منة الله عصام النجريدي 29/05/2015 17:27 -

    أرجو معرفة نتيجتي بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الصفا الخاصة ببسيون ورقم الجلوس ٦٧٠٨١

أضف تعليقاً