نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية 2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية
مصريات – طنطا كتبت هدى رجب: يعتمد السيد محافظ الغربية اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائى لجميع مدارس المحافظة الفصل الدراسي الثاني اخر العام 2017.
وحققت نسبة نجاح نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 88.4% وهي مشابهة لما كانت عليه في العام السابق.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الابتدائية بالغربية لامتحانات الصف السادس، حيث جاءت إدارة شرق المحلة الكبري في المركز الأول، وغرب طنطا في المركز الثاني، وشرق طنطا في المركز الثالث.
ويحصل المتفوقين والاوائل على جوائز تقديرية تقدم خلال مؤتمر صحفي بحضور وكلاء وزارة التربية والتعليم والقائمون على عمل المديرية.
هذا وحسب تصريحات من مديرية التربية والتعليم بالغربية فإن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف السادس، سوف تكون متاحة الكترونياً على الانترنت، اضافة الى توزيعها في سائر مدارس محافظة الغربية، وتقديمها للتلاميذ واهاليهم مجاناً من كنترول النتائج.
تحديث نتائج ابتدائية محافظة الغربية:
سيمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية برقم الجلوس من موقع كنترول المديرية على هذا الرابط هذا: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Prim_2014_T1.aspx
من طنطا (الغربيه)
رقم الجلوس مفقود
انا عايزة النتبجة رقم الجلوس ١٢٥٨٤
مدرسة عمر بن الخطاب رقم الجلوس
9749
نتيجة محمد أسامة أحمد لبده . الصف الأول الإعدادى . مدرسة الشهيد طلبة السايح الاعدادية . إدارة زفتى التعليمية
رقم جلوس بنتى 340 مدينة العمال بنات المحلة الكبرى الصف الثانى الابتدائى
انا ندى من محافظة الغربية بمدرسه مؤسسة محلة زياد الابتدائية رقم جلوسى 57357 عايزه اعرف نتيجتى
2017
مد رسة السيدة عائشه الأبتدائية بميت بدر حلاوه
انا عوزه نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الاول محافظه الغربية مركز زفتي
عيذ اعرف نتيجتى انا رقم جلوسى28098
12796
كفر خضر الجديدة
محافظه الغربيه :رقم الجلوس
في الصف السادس الأبتدائي 28596
حسام مجدي السيد عبد الجليل سليمان :رقم الجلوس 28596
مطلوب نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017
الاسم / محمد اسامه محمد
الغربية / المحله الكبرى / ادارة شرق المحلة
رقم الجلوس / 21361
احمد محمد عبد النبى البديوى 21239 مدرسة الكمال المحلة الكبرى ابتدائية الترم الاول
أرجو معرفة نتيجتي بالصف السادس الابتدائي بمدرسة علي شحاته الدربالي بمركز قوسنا محافظة المنوفيه رقم جلوس 52560
نتيجة الصف السادس اﻷبتدائى2017
انا ابراهيم ابراهيم عبد الحليم السرسي رقم جلوسي 44339 عاوز اعرف نتيجة الابتدائية
انا عمر ابوبكر الوكيل
رقم الجلوس ٥٢٥
نتيجه الترم الاول للصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 1650
الاسم بلال محمد رجب خلف الله
مدرسه مصطفى قندييل
طنطا
عبد الرحمن ابراهيم مصطفى امين
رقم الجلوس 12627
المحمدية الابتدائيه المشتركة بطنطا
153812
معهد اخناواى الازهر الشريف
انا اسمي عبدالقادر عايز اعرف النتيجه بتاع الابتدائيه رقم جلوسي 89
رقم الجلوس23112 محافظة الغربية إدارة شرق المحلة الكبرى مدرسة ناصر الإبتدائية بشبيش نتيجة الصف السادس الابتدائى
نتيجة الترم الاول بمدرسة الراهبين الجديد
ه الابتدائية سمنود غربيه رقم الجلوس 27289
انا محمد خالد من المحله عاوز اعرف نتيجتي رقم جلوسي 17223
انااسمى يمنى خضر البدوى ورقم الجلوس هو5547 محافظة الغربيه ادارة\ شرق طنطا التعليميه وانا بمدرسة اخناواى رقم 2
انا اسمى يمني خضر البدوى رقم الجلوس 5547 محافظة الغربيه ادارة شرق طنطا التعليمية
رقم جلوسي 57006
الاسم طه مبروك ابو الحسن
مدرسه الشهيداحمدفكري
كفرالزيات
غربيه
محافظه الغربيه المحله رقم الجلوس 25636
أرجو معرفة نتيجتي بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الصفا الخاصة ببسيون ورقم الجلوس ٦٧٠٨١